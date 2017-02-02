Примера: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать первого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

03.02.2017 11:45

Очередной тур испанского первенства начнется в Ла-Корунье, куда к местной команде "Депортиво" пожалует "Бетис". Севильцы приятно удивили в прошлом туре, дав бой в родных стенах самой "Барселоне" - каталонцы смогли вырвать ничью в матче лишь на последних минутах встречи. Впрочем, на родном "Бенито Вильямарин" "бело-зеленые" играют всегда достаточно цепко и мощно. А вот в выездных матчах команда не столь убедительна – в нынешнем сезоне она успела сыграть 9 игр на чужих стадионах, проиграв из них 7, причем в 4 подряд. "Депор" набрал неплохой ход в 2017-м году, но в последней игре галисийцы проиграли в гостях "Эйбару". "Бетис" мало забивает в гостях (1 гол в 4 последних играх) – с такими показателями будет трудно рассчитывать на очки в этой встрече.

Прогноз: 1-0

04.02.2017 04:00

"Эспаньол" в нынешнем сезоне несколько опровергает миф исключительно домашней команды. "Попугаи" занимают 7-е место по показателям игры на выезде – 3 победы, 3 поражения, 3 ничьи. Две подряд победы над "Гранадой" и "Севильей" наверняка подняли настроение команде, и она едет в Малагу в хорошем расположении духа. А вот у хозяев настроение совсем не радужное. "Медузы" не выигрывали уже 7 туров подряд, много пропускают. Плохие результаты отбросили команду на 14-е место. "Эспаньол" довольно успешно играет в последнее время на "Ла-Росаледа" - 3 победы и ничья. В данной ситуации у него хорошие шансы не проиграть снова.

Прогноз: 1-2

04.02.2017 07:15

В нынешнем сезоне соперники встречались уже трижды – в первом круге чемпионата с минимальным счетом выиграла "Барса", а в Кубке Испании команды обменялись победами на своих полях. Виктория каталонцев оказалась более убедительной по счету, и они продолжили борьбу в турнире. Как раз среди недели они в очередной раз успешно там сыграли, обыграв в гостях "Атлетико", сделав большой шаг в финал. Если в гостях "сине-гранатовых" по-прежнему периодически лихорадит и они теряют очки, то в родных стенах после ничьи с "Реалом" в Примере были одержаны две убедительные победы, да и в Кубке подопечные Луиса Энрике со своими соперниками не церемонились. С 1994 года "Атлетик" не побеждал на "Камп Ноу", и данная традиция нарушена не будет.

Прогноз: 3-1

04.02.2017 09:30

"Атлетико" среди недели не смог совладать с "Барселоной" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Мадридцы проиграли дома 1:2, чем поставили себя в трудное положение. В чемпионате тоже далеко не все так гладко – потенциально команда Диего Симеоне не только проигрывает 13 очков "Реалу", но и от первой тройки отстает на 6 пунктов. В данной ситуации логично будет предположить, что основная ставка будет сделана на Лигу чемпионов. Однако до нее еще время есть, поэтому надо брать свои очки в чемпионате, тем более, что приезжает вполне подходящий соперник. "Леганес", конечно, будет сопротивляться, как делал это в первом круге (0:0), так и в череде последних туров (5 ничьих в 7 играх). Тем не менее, мадридцы должны вскрывать оборону новичка.

Прогноз: 2-0

04.02.2017 11:45

"Валенсия" выиграла два матча подряд, и казалось, что "летучие мыши" постепенно приходят в себя, но "Лас-Пальмас" остудил пыл болельщиков этой команды, обыграв ее в прошлом туре. Впрочем, неизвестно как сложилась бы игра, если бы не удаление в составе "Валенсии" в самом начале встречи. Вернувшись на "Месталью" подопечные Воро попытаются снова начать побеждать. В гости приезжает не самый удобный соперник – "Эйбар", на поле которого "Валенсия" в матче первого круга проиграла с минимальным счетом. Скорее всего, хозяева пропустят и на этот раз, но конечный результат должен быть более позитивным.

Прогноз: 2-1

05.02.2017 03:00

Интересный поединок состоится на "Рамон Санчес Писхуан", куда в гости к местной "Севилье" пожалует "Вильярреал". Команды играют между собой, то пусто, то густо. Так, в прошлом чемпионате в Севилье они сыграли со счетом 4:2, а в первом круге нынешнего – 0:0. Учитывая последние результаты команды Хорхе Сампаоли, ближе первый вариант. К тому же, побеждать в этом матче их подстегивают не только родные болельщики, но и турнирная ситуация. Команда делит с "Барселоной" вторую строчку, оторвалась от "Атлетико" на 6 очков, так что за бронзу побороться вполне реально, а это прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а не квалификационная стадия, как в случае с четвертой строчкой. "Севилья" приучила нас к мощному и результативному футболу на родной арене, а "Вильярреал" уже не раз проваливался по ходу нынешнего чемпионата.

Прогноз: 3-1

05.02.2017 07:15

Команды подходят к этому матчу в противоположном настроении. Безвыигрышная серия "Спортинга" тянется с 4 декабря – за последние 6 туров команда набрала только одно очко, чего крайне мало, для того, чтобы вести успешную борьбу за выживание. Поэтому команда и висит в зоне вылета, до спасительного 17-го места уже 5 очков, надо как-то шевелиться. Матч с "Алавесом" - это как раз один из шансов взять очки, так как гости сейчас вынуждены играть на два фронта, и выйдут на эту игру через два дня после кубкового поединка с "Сельтой", где они в первом матче добились хорошего результата, сыграв в нулевую ничью. Таким образом, все внимание будет сосредоточено на ответном поединке, а матч со "Спортингом" будет принесен в жертву.

Прогноз: 1-0

05.02.2017 09:30

"Реал Сосьедад" миновал неприятный отрезок календаря, в котором ему пришлось сразиться с "Барселоной" в Кубке Испании и "Реалом" в чемпионате. И там, и там команда сыграла неудачно, но теперь может наконец-то перевести дух и сосредоточится на чемпионате, тем более, что перед ней открывается хорошая диспозиция. После первого круга команда идет на 5-м месте и отстает от "Атлетико", который занимает лигачемпионовскую строчку, всего на одно очко. Учитывая, что мадридцы будут заняты матчами Кубка Испании и той самой Лигой чемпионов, вполне можно ждать от них потерь. К тому же, сами баски на данный момент на хорошем ходу, поэтому в этом матче ставят для себя лишь одну задачу – победить. Да, "Осасуна" пытается подавать какие-то признаки жизни, изредка добывает очки, но с момента последней победы уже прошло более трех месяцев. В прошлом туре баски были биты "Реалом" 0:3, поэтому в этой игре захотят отыграться на аутсайдере.

Прогноз: 3-0

05.02.2017 11:45

Не так давно эти команды имели честь встречаться друг с другом в Кубке Испании, откуда "Сельта" благополучно мадридцев выбила, не проиграв ни в гостях, ни дома. Вспомним и поединок первого круга, где победа "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" далась весьма непросто. Словом, "Сельта" непростой соперник для "Реала", и в Виго способна доставить ему немало хлопот. Другое дело, что вылет из кубка развязал мадридцам руки – до плей-офф Лиги чемпионов они могут целенаправленно готовиться к матчам чемпионата, тогда как "Сельта" данный матч будет проводить в "перерыве" между кубковыми встречами с "Алавесом". Учитывая, что особых перспектив в Примере у галисийцев на попадание в Лигу чемпионов нет, то ставка будет сделана в первую очередь на Кубок, а также Лигу Европы. В первом матче с "Алавесом" галисийцам не удалось победить и сделать себе задел перед ответной игрой. Погода в Виго была неважная, поле тяжелым, поэтому команда потратила немало сил. Наверняка в матче с "Реалом" Эдуардо Бериссо проведет ротацию с прицелом на ответный матч с "Алавесом". "Реалу" лишь нужно будет этим воспользоваться, чтобы отомстить за недавний вылет из Кубка.

Прогноз: 1-3

06.02.2017 11:45

"Гранада" на сегодня является худшей командой Примеры, хоть у нее столько же очков, сколько и у "Осасуны", но по дополнительным показателям она уступает, так как забивает крайне мало, а пропускает больше всех. Меньше "Гранады" забила только одна команда – "Леганес", но у того с обороной полный порядок, и очки он набирает весьма стабильно. Что касается "Лас-Пальмаса", то он уже давно заслужил славу крепкого середняка, который способен дать бой любой команде на своем поле. Не зря "островитяне" еще не проиграли у себя на поле ни разу за 10 матчей. А вот в гостях команда играет весьма скромно – четвертое место с конца (1 победа, 2 ничьи, 6 поражений). В матче первого круга "Лас-Пальмас" на своем поле разбил "Гранаду" со счетом 5:1. Наверняка не уйдет без забитого мяча и на этот раз – все-таки играть предстоит против худшей обороны. Тем не менее, уверенно ставить на победу гостей тоже рука не поворачивается.

Прогноз: 1-1