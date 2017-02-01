Хаддерсфилд – Брайтон: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 30-го игрового круга Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Хаддерсфилд

Брайтон

Ключевые игроки

Элиас Качунга

Люис Данк

Ориентировочные составы

1 Уард 15 Лёве 26 Шиндлер 44 Хефеле 2 Смит 6 Хогг 10 Муй 17 Райив ван ла Парра 45 Палмер 9 Качунга 21 Уэллс 13 Стокдейл 2 Бруно 22 Даффи 5 Данк 12 Поконьоли 11 Кноккарт 6 Stephens 7 Кайал 8 Скалак 10 Хемед 17 Маррей

Слова перед матчем

"Хаддерсфилд" очень хорошая команда, мы наблюдали её строительство с прошлого сезона. Новый менеджер пришел в команду и привил им свою философию, как он хочет, чтобы его команда играла. Их отправная точка была летом, они отлично начали сезона, потом был кратковременный провал, но они показали характер и пришли в себя. У них очень хорошая команда и я ожидаю увидеть их в верхней части турнирной таблицы по окончанию сезона. Мы уже побеждали их в этом сезоне и постараемся сделать это еще раз. Нам будет не хватать Бонга и Мяенпяя, но велика вероятность того, что смогут сыграть Бруно и Сэм Бэлдок.

Главный тренер Брайтона

Прогноз и ставки

02.02.2017 14:45

"Хаддерсфилд", к общему изумлению, оказался единственным из лидеров чемпионата, за которого не пришлось краснеть в кубковых матчах. Их беспроигрышная серия в чемпионате закончилась поражением от "Шеффилда", но эта неудача не слишком сильно повлияла на их турнирное положение. Потихоньку осваивается на новом месте Айзая Браун да и Колин Куанер, похоже, придется ко двору этой команде. Команда Давида Вагнера редко побеждает своих конкурентов по первой шестерке, но никогда не сдается без боя.



"Брайтон" снова вышел на первое место, использовав матч, который был у них в запасе. Команда Криса Хьютона лишила себя обузы в виде Кубка и теперь все силы будут направлены только на чемпионат. "Чайки" более мастеровитый коллектив, чем их соперники, но выездные матчи против сильных или находящихся в хорошей форме команд, проводят не очень уверенно. Их успех в этом матче вызывает у меня сомнения. Команда Давида Вагнера сильна в обороне и организована. Против такого соперника "Брайтону" очень тяжело играть. Сомневаюсь, что в этом матче удастся выявить победителя.

Прогноз: 0-0

ТМ 2 2.02

Этот матч обещает стать очень напряженным и важным в борьбе за повышение в Премьер лигу. Пусть, до финишной прямой еще далековато, но очень близок тот переломный момент, который отделит реальных претендентов, от тех, кто просто прыгнул выше головы и не смог удержаться.Одним из таких выскочек и является "Хаддерсфилд", ставший главным сюрпризом текущего чемпионата. Не стоит забывать, что именно "чайки" прервали, казавшуюся сказкой, беспроигрышную серию "Хаддерсфилда" на старте нового сезона. Число 7 не принесло "терьерам" счастья, ведь именно в седьмом туре "Брайтон" перешел им дорогу. Возможно, команда Давида Вагнера и держит на них за это обиду, но даже без нее их настрой на этот матч будет запредельным.На данный момент в Чемпионшипе отложены несколько матчей и поэтому многие команды имеют разное количество сыгранных матчей. Наши же соперники сыграли по двадцать семь матчей и сейчас между ними расстояние в одиннадцать очков. "Чайки" сейчас занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два очка идущий вторым "Ньюкасл", а "Хаддерсфилд" находится на пятой строчке и имеет все шансы упрочить свое положение, если добьется успеха в отложенном матче.Сейчас уже можно утверждать, что "Брайтон" один из главных фаворитов в борьбе за первое место и, с большой вероятностью, вряд ли потеряет одно из двух мест, которые дают прямую путевку в Премьер лигу. "Хаддерсфилд" еще далеко ничего себе не гарантировал и имеет непростой календарь. В частности, им еще предстоит сыграть с каждой из команд, которые сейчас находятся в первой шестерке. С такими соперниками нынешнее преимущество "терьеров" может быстро растаять, но тем интереснее будет наблюдать за финишным отрезком команды Давида Вагнера.Из стана "терьеров", как обычно, не доносится никаких громких новостей. В зимнее трансферное окно они не потеряли ни одного из лидеров, как это случилось с некоторыми другими клубами, как следствие не было и кучи трансферов. Пришли только Айзая Браун, который отлично проявил себя в первой части сезона в "Ротерхэме" и нападающий из Бундеслиги 2 Колин Куанер. Оба могут ощутимо помочь команде, как минимум, усилив очень короткую скамейку запасных."Чайки" немного избавились от балласта, раздав по арендам не нужных им игроков, а в остальном, как и их соперник, вели себя достаточно спокойно. Им удалось выкупить трансфер своего лучшего бомбардира Гленна Маррея, а также они арендовали двух молодых талантов Чубу Акпома из "Арсенала" и Фикайо Томори из "Челси". На радость Криса Хьютона почти опустел клубный лазарет, в котором остались только Гаэтан Бонг, Лиам Росеньор и Сэм Бэлдок.Элиас стал одним из летних приобретений Давида Вагнера и сразу же завоевал место в основном составе, полностью оправдывая кредит доверия, выданный ему тренером. Изначально Вагнер использовал его как наконечника атак, но с возвращением в строй Накхи Уэллса сдвинул Элиаса на правый фланг полузащиты, чем сделал создал одну из лучших фланговых связок в чемпионате Смит – Качунга. Смит подключался к атакам и простреливал в штрафную, где мячом распоряжались Качунга или Уэллс. Видимо, английский футбол пришелся Элиасу по душе и сейчас он является очень важной частью того локомотива, который тянет скромный "Хаддерсфилд" к вожделенной Премьер лиге.За последние годы Люис стал не только ведущим футболистом своего "Брайтона" но и одним из лучших защитников Чемпионшипа. Ему все двадцать пять лет, что для центрального защитника сравнительно молодой возраст. Его прогресс заметен невооруженным глазом, и он уже давно перерос уровень второго по силе чемпионата Англии. Шанс выйти с родным "Брайтоном" в Премьер лигу – это огромная возможность для дальнейшего прогресса этого цепкого защитника, к которому в таком случае смогут присмотреться гранды английского футбола. Люис очень хорош в верховой борьбе и силовых дуэлях, а в этом сезоне он еще значительно прибавил в тактической выучке, и почти не допускает результативных ошибок у своих ворот.Закончилась дисквалификация Гленна Маррея и теперь лучший бомбардир "чаек" снова готов пополнять свой голевой список и продолжать борьбу за звание лучшего снайпера чемпионата. Также должен вернуться в строй после травмы паха Бруно, а вот возвращение в строй Сэма Бэлдока может не состояться, так как его сроки восстановления затянулись. У "Хаддерсфилда" в строй возвращается Кейси Палмер, который восстановился после травмы подколенного сухожилия. Вне игры остаются только Джек Пэйн и Шон Сканнелл.В этом матче абсолютно не верится в высокую результативность. Против сильных соперников "Хаддерсфилд" в домашних стенах умеет выстраивать организованную защиту. В то время, как "Брайтон" абсолютно не блещет результативностью в выездных матчах, а форма его нападающих вызывает сомнения. Их матч в первом круге закончился с минимальным перевесом, "Брайтона", вот и здесь вряд ли будет забито больше одного гола, а, возможно, оных вообще не окажется.