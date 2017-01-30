Ливерпуль - Челси: превью
Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги.
Предстоящий матч станет 178 в истории противостояний английских грандов. Преимуществом в очных противостояниях соперников владеют мерсисайдцы, в активе у них 77 побед при 38 ничьих и 62 победах "аристократов". По разнице мячей также впереди "Ливерпуль" забивший 265 раз при 245 точных ударах лондонцев.
Стоит отметить что "Ливерпуль" не проигрывает "Челси" в 6 последних официальных матчах, 4 раза команды сыграли вничью и две победы остались за "красными", в том числе в первом круге 16 сентября 2016 года, 2:1 на выезде.
Турнирное положение
"Ливерпуль" после победы 31 декабря 2016 года на своём поле 1:0 над "Манчестер Сити", больше в чемпионате не побеждал. "Красные" дважды сыграли вничью с "Сандерлендом" 2:2 и "Манчестер Юнайтед" 1:1, плюс проиграли в последнем туре "Суонси" 2:3. Как итог подопечные Юргена Клоппа после 22 туров с 45 очками в активе и разницей мячей 51-27 опустились на 4 позицию в турнирной таблице. Дома "Ливерпуль" в чемпионате провёл 10 матчей и набрал 23 очка, забив 28 мячей при 10 пропущенных.
"Челси" продолжает идти во главе турнирной таблицы Премьер-лиги. После 22 туров чемпионата в активе "аристократов" 55 очков, при разнице мячей 47-15, отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 баллов. В гостях "Челси" провёл 11матчей и набрал 25 очков, забив 17 мячей при 9 пропущенных.
Отметим, что предстоящая встреча станет противостоянием лучшей атаки первенства Англии в лице "Ливерпуля" с его 51 голов в чемпионате, и обороны, "Челси" пропустил всего 15 мячей в этом сезоне АПЛ.
Новости команд
Ливерпуль
Если абстрагироваться от кризиса и череды поражений "красных" на футбольном поле, то из стана "Ливерпуля" приходят только положительные новости. С февраля легенда клуба Стивен Джеррард начнёт тренерскую карьеру в молодёжной команде "мерсисайдцев", что ни может не радовать поклонников клуба. Во время паузы между играми чемпионата "Ливерпуль" продлил контракты с 19-летним защитником Джо Гомесом, до 2020 года, и что самое главное с 24-летним хавбеком Фелиппе Коутиньо до июля 2022 года. Также сообщается что "Ливерпуль" в ближайшее время планирует продлить соглашение с Адамом Лалланой и Деяном Ловреном. Отметим, что Адам Лаллана получил индивидуальную награду, хавбек признан лучшим игроком сборной Англии 2016 года. Ну и нельзя пройти мимо того что "красные" направили частный самолёт за своим лидером Садио Мане в Габон, что бы тот быстрее вернулся в расположение клуба после вылета его сборной Сенегала с Кубка африканских наций.
Челси
Вокруг "Челси" много трансферных новостей, "аристократам" приписывают интерес к двум голкиперам Сальваторе Сиригу из "Севильи" и Крейгу Гордону из "Селтика", плюс в состав лондонцев сватают защитника Сеада Колашинаца из "Шальке". На выход из клуба стоят Асмир Бегович и Бранислав Иванович, которые должны покинуть клуб уже в январе. Но не только покупают и продают игроков лондонцы, на неделе они всей командой по приглашению Антонио Конте поужинали японском ресторане Sumosan Twiga. Безусловно, это говорит о том, что в составе "аристократов" на сегодня отличный микроклимат.
Ключевые игроки
Филиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньо продлив контракт с "Ливерпулем" в середине января стал самым высокооплачиваем футболистом клуба, что говорит о его значимости для команды. В этом сезоне он прекрасно начал сезон, но получив травму надолго выпал из игры, а после того как восстановился от повреждения никак не наберёт форму, но бразилец всё равно выходит на поле и помогает своим партнёрам. В этом чемпионате на счету Коутиньо 5 забитых мячей, а сколько пасов он отдал даже не сосчитать. Фелиппе дирижёр атак "Ливерпуля" и прибавляет в каждой игре, так почему бы ему не выдать классный матч, в ближайший вторник, и если не забить, то хотя бы отдать голевой пас.
Педро
Педро ярко ворвался во взрослый футбол в составе "Барселоны", но последние годы проводил всё хуже и хуже. Однако приход Конте в "Челси" возродил испанского хавбека, и в нынешнем составе "аристократов" он незаменимое звено. Педро уже отличился 5 голами, а ещё больше его проходов по флангу с блестящими навесами или прострелами привели к взятию ворот соперников. Сейчас испанец на коне в 4 последних матчах он забил 4 мяча, и не прочь улучшить эту статистику в Ливерпуле.
Ориентировочные составы
У "Ливерпуля" практически нет потерь за исключением давно травмированных Данни Ингса и Марко Груич. Зато возвращается в команду после неудачного вояжа на КАН, лидер и мотор клуба Садио Мане.
22
Миньоле
7
Милнер
32
Матип
6
Ловрен
2
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
5
Вейналдум
10
Коутиньо
20
Лаллана
11
Фирмино
13
Куртуа
28
Аспиликуэта
30
Луис
24
Кэхилл
15
Мозес
7
Канте
21
Матич
3
Алонсо
11
Педро
10
Азар
19
Коста
В "Челси" все игроки готовы к матчу и только Антонио Конте определит кто же готов лучше всех в данный момент уже в день матча.
Слова перед матчем
Каждой команде при любом раскладе всегда тяжело играть на "Энфилде". Думаю, нам предстоит сложный матч.
Мы знаем, как устроен футбол. Мы знакомы с подобной ситуацией и, без сомнения, мы должны хорошо настроиться на эту игру. После трёх поражений подряд соперник может быть очень опасен.
После матча первого круга я сказал, что "Ливерпуль" уже является сформированной командой, а "Челси" ещё нет. Думаю, после 4-х месяцев моя команда очень изменилась.
Мы серьёзно преобразились и выросли как команда. Мы уверены в своих силах. Думаю, перед выездом на "Энфилд" ситуация для "Ливерпуля" обстоит сложнее, нежели это было в первом кругом перед игрой на "Стэмфорд Бридж".
Мы должны быть во всеоружии — там будет великолепная атмосфера. У "Ливерпуля" по-настоящему хорошая команда, и, уверен, они являются одной из команд, которые будут биться за победу в АПЛ до последних туров. Мы должны сыграть в свой футбол и постараться сделать это на высоких скоростях, действуя очень внимательно, а после посмотрим, к чему это приведёт.Антонио Конте
тренер Челси
Прогноз и ставки
31.01.2017 15:00
С наступлением 2017 года "Ливерпуль" будто подменили, в 8 матчах января подопечные Клоппа одержали одну победу, да и то вымучили в Кубке Англии 1:0 над "Плимутом". "Мерсисайдцы" вылетели из кубковых соревнований, а к матчу чемпионата подходят с серией из 3 поражений подряд, чего в этом сезоне с ними не случалось. Куда-то испарилась лёгкость в движениях на футбольном поле, скорость атак, а оборона стала ошибаться всё чаще и чаще. Отмечу что все три поражения "Ливерпуль" потерпел на своём поле, и в случае 4 домашней неудачи подряд, может за 10 дней провалить весь сезон, ведь сейчас команде осталось бороться только за чемпионство.
В свою очередь "Челси" как будто и не было поражения от "Тоттенхэма" в начале года, продолжает набирать очки в каждом матче и отрываться от преследователей в чемпионской гонке. Как всегда, надёжна оборона "аристократов", ну а впереди неудержим в этом сезоне Диего Коста забивающий чуть ли не в каждом матче.
"Ливерпуль" не знает поражений в матчах против "Челси" с 2014 года, одержав победу и в первом круге текущего сезона 2:1 на выезде. Для хозяев предстоящая игра последний шанс реально вмешаться в борьбу за титул, в случае поражения "мерсисайдцы" могут забыть о своих чемпионских амбициях в этом сезоне.
В свою очередь "Челси" как будто и не было поражения от "Тоттенхэма" в начале года, продолжает набирать очки в каждом матче и отрываться от преследователей в чемпионской гонке. Как всегда, надёжна оборона "аристократов", ну а впереди неудержим в этом сезоне Диего Коста забивающий чуть ли не в каждом матче.
"Ливерпуль" не знает поражений в матчах против "Челси" с 2014 года, одержав победу и в первом круге текущего сезона 2:1 на выезде. Для хозяев предстоящая игра последний шанс реально вмешаться в борьбу за титул, в случае поражения "мерсисайдцы" могут забыть о своих чемпионских амбициях в этом сезоне.
|12.64
|X3.34
|22.98
|ТБ 2.52.12
|ТМ 2.51.86
Прогноз: 1-1
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Ближайшие матчи
Ливерпуль - Челси онлайн 31.01.2017
30.01.2017, 12:41 1
30.01.2017, 12:40 0
30.01.2017, 04:38 2
28.01.2017, 16:06 2
28.01.2017, 14:26 0