Ливерпуль - Челси: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги.

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Челси

Ключевые игроки

Филиппе Коутиньо

Педро

Ориентировочные составы

22 Миньоле 7 Милнер 32 Матип 6 Ловрен 2 Клайн 23 Джан 14 Хендерсон 5 Вейналдум 10 Коутиньо 20 Лаллана 11 Фирмино 13 Куртуа 28 Аспиликуэта 30 Луис 24 Кэхилл 15 Мозес 7 Канте 21 Матич 3 Алонсо 11 Педро 10 Азар 19 Коста

Слова перед матчем

Каждой команде при любом раскладе всегда тяжело играть на "Энфилде". Думаю, нам предстоит сложный матч.

Мы знаем, как устроен футбол. Мы знакомы с подобной ситуацией и, без сомнения, мы должны хорошо настроиться на эту игру. После трёх поражений подряд соперник может быть очень опасен.

После матча первого круга я сказал, что "Ливерпуль" уже является сформированной командой, а "Челси" ещё нет. Думаю, после 4-х месяцев моя команда очень изменилась.

Мы серьёзно преобразились и выросли как команда. Мы уверены в своих силах. Думаю, перед выездом на "Энфилд" ситуация для "Ливерпуля" обстоит сложнее, нежели это было в первом кругом перед игрой на "Стэмфорд Бридж".

Мы должны быть во всеоружии — там будет великолепная атмосфера. У "Ливерпуля" по-настоящему хорошая команда, и, уверен, они являются одной из команд, которые будут биться за победу в АПЛ до последних туров. Мы должны сыграть в свой футбол и постараться сделать это на высоких скоростях, действуя очень внимательно, а после посмотрим, к чему это приведёт.

тренер Челси

Прогноз и ставки

31.01.2017 15:00

С наступлением 2017 года "Ливерпуль" будто подменили, в 8 матчах января подопечные Клоппа одержали одну победу, да и то вымучили в Кубке Англии 1:0 над "Плимутом". "Мерсисайдцы" вылетели из кубковых соревнований, а к матчу чемпионата подходят с серией из 3 поражений подряд, чего в этом сезоне с ними не случалось. Куда-то испарилась лёгкость в движениях на футбольном поле, скорость атак, а оборона стала ошибаться всё чаще и чаще. Отмечу что все три поражения "Ливерпуль" потерпел на своём поле, и в случае 4 домашней неудачи подряд, может за 10 дней провалить весь сезон, ведь сейчас команде осталось бороться только за чемпионство.



В свою очередь "Челси" как будто и не было поражения от "Тоттенхэма" в начале года, продолжает набирать очки в каждом матче и отрываться от преследователей в чемпионской гонке. Как всегда, надёжна оборона "аристократов", ну а впереди неудержим в этом сезоне Диего Коста забивающий чуть ли не в каждом матче.



"Ливерпуль" не знает поражений в матчах против "Челси" с 2014 года, одержав победу и в первом круге текущего сезона 2:1 на выезде. Для хозяев предстоящая игра последний шанс реально вмешаться в борьбу за титул, в случае поражения "мерсисайдцы" могут забыть о своих чемпионских амбициях в этом сезоне.

Прогноз: 1-1

Во вторник 31 января в 23:00 в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", "Ливерпуль" Юргена Клоппа примет "Челси" Антонио Конте в матче 23 тура английской Премьер-лиги.Предстоящий матч станет 178 в истории противостояний английских грандов. Преимуществом в очных противостояниях соперников владеют мерсисайдцы, в активе у них 77 побед при 38 ничьих и 62 победах "аристократов". По разнице мячей также впереди "Ливерпуль" забивший 265 раз при 245 точных ударах лондонцев.Стоит отметить что "Ливерпуль" не проигрывает "Челси" в 6 последних официальных матчах, 4 раза команды сыграли вничью и две победы остались за "красными", в том числе в первом круге 16 сентября 2016 года, 2:1 на выезде."Ливерпуль" после победы 31 декабря 2016 года на своём поле 1:0 над "Манчестер Сити", больше в чемпионате не побеждал. "Красные" дважды сыграли вничью с "Сандерлендом" 2:2 и "Манчестер Юнайтед" 1:1, плюс проиграли в последнем туре "Суонси" 2:3. Как итог подопечные Юргена Клоппа после 22 туров с 45 очками в активе и разницей мячей 51-27 опустились на 4 позицию в турнирной таблице. Дома "Ливерпуль" в чемпионате провёл 10 матчей и набрал 23 очка, забив 28 мячей при 10 пропущенных."Челси" продолжает идти во главе турнирной таблицы Премьер-лиги. После 22 туров чемпионата в активе "аристократов" 55 очков, при разнице мячей 47-15, отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 баллов. В гостях "Челси" провёл 11матчей и набрал 25 очков, забив 17 мячей при 9 пропущенных.Отметим, что предстоящая встреча станет противостоянием лучшей атаки первенства Англии в лице "Ливерпуля" с его 51 голов в чемпионате, и обороны, "Челси" пропустил всего 15 мячей в этом сезоне АПЛ.Если абстрагироваться от кризиса и череды поражений "красных" на футбольном поле, то из стана "Ливерпуля" приходят только положительные новости. С февраля легенда клуба Стивен Джеррард начнёт тренерскую карьеру в молодёжной команде "мерсисайдцев", что ни может не радовать поклонников клуба. Во время паузы между играми чемпионата "Ливерпуль" продлил контракты с 19-летним защитником Джо Гомесом, до 2020 года, и что самое главное с 24-летним хавбеком Фелиппе Коутиньо до июля 2022 года. Также сообщается что "Ливерпуль" в ближайшее время планирует продлить соглашение с Адамом Лалланой и Деяном Ловреном. Отметим, что Адам Лаллана получил индивидуальную награду, хавбек признан лучшим игроком сборной Англии 2016 года. Ну и нельзя пройти мимо того что "красные" направили частный самолёт за своим лидером Садио Мане в Габон, что бы тот быстрее вернулся в расположение клуба после вылета его сборной Сенегала с Кубка африканских наций.Вокруг "Челси" много трансферных новостей, "аристократам" приписывают интерес к двум голкиперам Сальваторе Сиригу из "Севильи" и Крейгу Гордону из "Селтика", плюс в состав лондонцев сватают защитника Сеада Колашинаца из "Шальке". На выход из клуба стоят Асмир Бегович и Бранислав Иванович, которые должны покинуть клуб уже в январе. Но не только покупают и продают игроков лондонцы, на неделе они всей командой по приглашению Антонио Конте поужинали японском ресторане Sumosan Twiga. Безусловно, это говорит о том, что в составе "аристократов" на сегодня отличный микроклимат.Фелиппе Коутиньо продлив контракт с "Ливерпулем" в середине января стал самым высокооплачиваем футболистом клуба, что говорит о его значимости для команды. В этом сезоне он прекрасно начал сезон, но получив травму надолго выпал из игры, а после того как восстановился от повреждения никак не наберёт форму, но бразилец всё равно выходит на поле и помогает своим партнёрам. В этом чемпионате на счету Коутиньо 5 забитых мячей, а сколько пасов он отдал даже не сосчитать. Фелиппе дирижёр атак "Ливерпуля" и прибавляет в каждой игре, так почему бы ему не выдать классный матч, в ближайший вторник, и если не забить, то хотя бы отдать голевой пас.Педро ярко ворвался во взрослый футбол в составе "Барселоны", но последние годы проводил всё хуже и хуже. Однако приход Конте в "Челси" возродил испанского хавбека, и в нынешнем составе "аристократов" он незаменимое звено. Педро уже отличился 5 голами, а ещё больше его проходов по флангу с блестящими навесами или прострелами привели к взятию ворот соперников. Сейчас испанец на коне в 4 последних матчах он забил 4 мяча, и не прочь улучшить эту статистику в Ливерпуле.У "Ливерпуля" практически нет потерь за исключением давно травмированных Данни Ингса и Марко Груич. Зато возвращается в команду после неудачного вояжа на КАН, лидер и мотор клуба Садио Мане.В "Челси" все игроки готовы к матчу и только Антонио Конте определит кто же готов лучше всех в данный момент уже в день матча.