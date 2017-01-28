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17:49 28.01
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Витория Сетубал - Бенфика: превью

 
Витория Сетубал - Бенфика: превью
Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч девятнадцатого тура чемпионата Португалии.
Витория Сетубал - Бенфика: превью
Фото: soccer365.ru
Очередной тур Примейры завершается противостоянием, в котором середняк примет лидера на своем поле. Будет интересно посмотреть, сможет ли "Витория Сетубал" остановить победную поступь чемпиона, который стремится завоевать четвертый титул кряду.

Главный преследователь "Порту" уже сыграл свой матч и взял важных 3 очка на выезде, переиграв "Эшторил" со счетом 2:1. Это позволило приблизиться к "Бенфике" на расстояние в 1 балл. Если лидер проиграет или сыграет вничью, тогда интрига в чемпионате станет более интересной. Пока же можно констатировать факт – лишь "драконы" в состоянии бросить вызов лиссабонцам.

Турнирное положение



На текущий момент первое место занимает "Бенфика". Команда здорово провела начальную зимнюю стадию первенства, сумев не только вырваться вперед, но и оторваться от конкурентов. Затем был небольшой спад и потеря очков. Это позволило "Порту" приблизиться на расстояние в один балл. Однако у лидера имеется игра в запасе, которая может помочь оторваться вновь на 4 очка.

В первенстве наблюдается серьезная борьба за третье место, на которое пока претендует сразу три коллектива – "Брага", "Спортинг" и "Витория Гимарайнш". Удивительно видеть здесь "Гимарайнш", но в нынешнем сезоне команда просто поражает своим уровнем готовности.

"Витория Сетубал" пока нельзя отнести к открытиям сезона. Клуб идет на 8-м месте, набрав 25 баллов. До зоны еврокубков очень далеко и практически нет надежды зацепиться за пятое место. Все-таки уровень команды оставляет желать лучшего.

Новости команд



Витория Сетубал


Если взять последние два матча команды, то они оказались противоречивыми. Сначала удалось вырвать победу на выезде у "Белененсеша" со счетом 2:1. Это случилось в рамках чемпионата. Затем было противостояние с "Брагой" в Кубке Лиги. А вот здесь гости забили 3 безответных мяча в ворота. Таким образом, "Витория Сетубал" подходит к матчу с чемпионом в не самом лучшем состоянии духа. Турнирное положение обязывает оказывать сопротивление лидеру, но игра в атаке оставляет желать лучшего. А вот линия обороны внушает уважения – всего пропущено 18 голов. Это столько де, сколько у "Спортинга". По всей видимости, вопрос с сохранением прописки в элите уже решен и клуб доигрывает первенство, стараясь радовать своих болельщиков.

Бенфика


"Бенфика" в интересной и напряженной борьбе смогла победить в прошлом чемпионате страны. Таким образом, она является обладателем трофея три раза подряд. Казалось бы, некоторые кадровые потери должны сказаться на результате в этот раз, но наставник клуба сумел нивелировать потери. Постепенно "орлы" вошли в колею и стали регулярно набирать очки. Более того, получилось выйти в лидеры и сохранить данный статус до новогоднего перерыва. Как известно, "Бенфика" здорово играет зимой и весной. Однако пока данный тезис подвергается сомнению. Особенно после ничьей против "Боавишты", да еще дома. При этом, гости вели 3:0.

Впереди сложные поединки в Лиге чемпионов. На данный момент ходит много слухов относительно того, что состав претерпит изменения и некоторые лидеры уйдут в зимнее трансферное окно. Однако это самое окно скоро закроется и глобальной чистки не произошло. Напомним, что последний матч первенства "орлы" победили "Тонделу" со счетом 4:0. А вот в Кубке Лиги случилось поражение 1:3 от "Морейренсе". Подобный исход явно огорчил руководство клуба.

Ключевые игроки



Эдинью


Эдинью да Силва сейчас находится в прекрасной форме. Именно благодаря его дублю команда победила в прошлом туре "Белененсеш" на выезде со счетом 2:1. С таким форвардом можно надеяться на создание и хорошую реализацию голевых моментов. Атлетичный, опытный футболист, всегда нацеленный на ворота. Ему 34 года и контракт истекает летом в 2018-м году. По всей видимости, тогда и повесит бутсы на гвоздь. Однако за полтора года забьет немало голов. Пока же в текущем чемпионате сыграл 10 встреч, забив 4 мяча. Главный тренер выпускает с первых минут, позволяя играть без замен.

Константинос Митроглу


Прошлый сезон можно считать для грека одним из самых удачных. Он здорово смотрелся в паре с Жонасом, часто завершая атаки. Вполне вероятно, что в этом чемпионате поспорит за звание лучшего бомбардира, но временно брал паузу. Теперь вновь стал забивать, что радует наставника клуба. Футболист обладает хорошими физическими данными – высокий рост и атлетическая мощь. Это позволяет ему постоянно быть в центре событий при розыгрышах стандартов. При этом, умудряется развивать хорошую скорость, раздавать острые пасы. Всего в нынешнем первенстве Португалии провел 14 игр и забил 7 голов. Это не означает, что грек выбил из борьбы за звание лучшего бомбардира. Наверняка он еще включится в нее, так как особенно хорош в весеннее время.

Рауль Хименес


Рауль Хименес – отличный молодой форвард, который привлекает к себе внимание со стороны многих европейских клубов. При росте в 185 см отличается хорошей техникой, умением находиться в нудном месте в нудное время. Провел 10 матчей в Примейре, отличившись 5 раз и дважды отдавая голевые пасы. Рауль – игрок центра и постоянно находится на острие атаки. Без него сложно было представить "Бенфику" осенью, когда пришлось заменять кем-то выбывшего из-за травмы Жонаса. Получилось хорошо сыграться в Митроглу практически сразу. Как итог, "орлы" лидируют в первенстве, не позволяя оппонентом вырваться вперед. Однако теперь приходится выдерживать конкуренцию со стороны многоопытного бразильца Жонаса. Постепенно молодой игрок превращается в нападающего второго тайма.

Ориентировочные составы



12
Варела
21
Пинту
4
Кардосо
3
Венансиу
2
Пинту
11
Перейра
14
Агу
44
Голд
10
Мигел Сантуш
23
Кошта
36
Эдинью
1
Мораес
50
Нелсиньо
14
Линделёф
4
Луизао
34
Альмейда
7
Самарис
28
Селис
11
Митроглу
10
Жонас
15
Каррильо
9
Хименес


Прогноз и ставки



Витория Сетубал 
  vs  
 Бенфика
30.01.2017 13:00

"Бенфика" смотрится как явный фаворит в этой паре, но дома "Витория Сетубал" смотрится неплохо. Тем более, на лидера первенства всегда настраиваются по особенному. Главное, чтобы команда не перегорела и не совершила ошибку с первых минут встречи. В таком случае можно надеяться на положительный результат.

Конечно, у "орлов" более сбалансированный состав, богатый опыт выступлений на международной арене. Но когда-то команда должна терять очки, оступаться, как это было в Кубке Лиги. Большинство будущих поединков будут с явными середняками и аутсайдерами.

Матч пройдет с небольшим территориальным преимуществом "Бенфики", да и моментов команда наверняка создаст больше. Хозяева будут больше думать о сохранности своих ворот, нежели о нападении. Отметим, что оборона "Сетубал" действует уверенно. Гостям придется постараться, чтобы забить гол.

Если в первом тайме не будет забито голов, то после перерыва "Витория Сетубал" станет более смело идти вперед. В любом случае, нас ждет интересный матч, несмотря на явное превосходство "Бенфики" в классе. Несмотря на то, что многие отдают предпочтение "Бенфике", здесь все равно возможна ничья. Но больше верится в победу гостей.
110.50X5.1021.37ТБ 2.51.83ТМ 2.52.09
Прогноз: 1-2


Когда играет "Бенфика", голы случаюстя с большой долей вероятности. Линия нападения у команды очень мощная и противостоять ей весьма сложно. По всей видимости, мы увидим не одно взятие ворот. Можно поставить на то, что будет забито 2 и более мячей.

2 и более мячей2.20


"Бенфика" сейчас выглядит не так мощно в обороне, как месяц назад. Команда явно находится в небольшой функциональной яме. Ввиду этого можно ожидать, что хозяева забьют гол. При этом, никто не сомневается, что чемпион создаст уйму моментов и наверняка также забьет.

ОЗ1.95
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28.01.2017
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