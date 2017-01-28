Витория Сетубал - Бенфика: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч девятнадцатого тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

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Витория Сетубал

Бенфика

Ключевые игроки

Эдинью

Константинос Митроглу

Рауль Хименес

Ориентировочные составы

12 Варела 21 Пинту 4 Кардосо 3 Венансиу 2 Пинту 11 Перейра 14 Агу 44 Голд 10 Мигел Сантуш 23 Кошта 36 Эдинью 1 Мораес 50 Нелсиньо 14 Линделёф 4 Луизао 34 Альмейда 7 Самарис 28 Селис 11 Митроглу 10 Жонас 15 Каррильо 9 Хименес

Прогноз и ставки

30.01.2017 13:00



"Бенфика" смотрится как явный фаворит в этой паре, но дома "Витория Сетубал" смотрится неплохо. Тем более, на лидера первенства всегда настраиваются по особенному. Главное, чтобы команда не перегорела и не совершила ошибку с первых минут встречи. В таком случае можно надеяться на положительный результат.



Конечно, у "орлов" более сбалансированный состав, богатый опыт выступлений на международной арене. Но когда-то команда должна терять очки, оступаться, как это было в Кубке Лиги. Большинство будущих поединков будут с явными середняками и аутсайдерами.



Матч пройдет с небольшим территориальным преимуществом "Бенфики", да и моментов команда наверняка создаст больше. Хозяева будут больше думать о сохранности своих ворот, нежели о нападении. Отметим, что оборона "Сетубал" действует уверенно. Гостям придется постараться, чтобы забить гол.



Если в первом тайме не будет забито голов, то после перерыва "Витория Сетубал" станет более смело идти вперед. В любом случае, нас ждет интересный матч, несмотря на явное превосходство "Бенфики" в классе. Несмотря на то, что многие отдают предпочтение "Бенфике", здесь все равно возможна ничья. Но больше верится в победу гостей.

Прогноз: 1-2

2 и более мячей 2.20

ОЗ 1.95

Очередной тур Примейры завершается противостоянием, в котором середняк примет лидера на своем поле. Будет интересно посмотреть, сможет ли "Витория Сетубал" остановить победную поступь чемпиона, который стремится завоевать четвертый титул кряду.Главный преследователь "Порту" уже сыграл свой матч и взял важных 3 очка на выезде, переиграв "Эшторил" со счетом 2:1. Это позволило приблизиться к "Бенфике" на расстояние в 1 балл. Если лидер проиграет или сыграет вничью, тогда интрига в чемпионате станет более интересной. Пока же можно констатировать факт – лишь "драконы" в состоянии бросить вызов лиссабонцам.На текущий момент первое место занимает "Бенфика". Команда здорово провела начальную зимнюю стадию первенства, сумев не только вырваться вперед, но и оторваться от конкурентов. Затем был небольшой спад и потеря очков. Это позволило "Порту" приблизиться на расстояние в один балл. Однако у лидера имеется игра в запасе, которая может помочь оторваться вновь на 4 очка.В первенстве наблюдается серьезная борьба за третье место, на которое пока претендует сразу три коллектива – "Брага", "Спортинг" и "Витория Гимарайнш". Удивительно видеть здесь "Гимарайнш", но в нынешнем сезоне команда просто поражает своим уровнем готовности."Витория Сетубал" пока нельзя отнести к открытиям сезона. Клуб идет на 8-м месте, набрав 25 баллов. До зоны еврокубков очень далеко и практически нет надежды зацепиться за пятое место. Все-таки уровень команды оставляет желать лучшего.Если взять последние два матча команды, то они оказались противоречивыми. Сначала удалось вырвать победу на выезде у "Белененсеша" со счетом 2:1. Это случилось в рамках чемпионата. Затем было противостояние с "Брагой" в Кубке Лиги. А вот здесь гости забили 3 безответных мяча в ворота. Таким образом, "Витория Сетубал" подходит к матчу с чемпионом в не самом лучшем состоянии духа. Турнирное положение обязывает оказывать сопротивление лидеру, но игра в атаке оставляет желать лучшего. А вот линия обороны внушает уважения – всего пропущено 18 голов. Это столько де, сколько у "Спортинга". По всей видимости, вопрос с сохранением прописки в элите уже решен и клуб доигрывает первенство, стараясь радовать своих болельщиков."Бенфика" в интересной и напряженной борьбе смогла победить в прошлом чемпионате страны. Таким образом, она является обладателем трофея три раза подряд. Казалось бы, некоторые кадровые потери должны сказаться на результате в этот раз, но наставник клуба сумел нивелировать потери. Постепенно "орлы" вошли в колею и стали регулярно набирать очки. Более того, получилось выйти в лидеры и сохранить данный статус до новогоднего перерыва. Как известно, "Бенфика" здорово играет зимой и весной. Однако пока данный тезис подвергается сомнению. Особенно после ничьей против "Боавишты", да еще дома. При этом, гости вели 3:0.Впереди сложные поединки в Лиге чемпионов. На данный момент ходит много слухов относительно того, что состав претерпит изменения и некоторые лидеры уйдут в зимнее трансферное окно. Однако это самое окно скоро закроется и глобальной чистки не произошло. Напомним, что последний матч первенства "орлы" победили "Тонделу" со счетом 4:0. А вот в Кубке Лиги случилось поражение 1:3 от "Морейренсе". Подобный исход явно огорчил руководство клуба.Эдинью да Силва сейчас находится в прекрасной форме. Именно благодаря его дублю команда победила в прошлом туре "Белененсеш" на выезде со счетом 2:1. С таким форвардом можно надеяться на создание и хорошую реализацию голевых моментов. Атлетичный, опытный футболист, всегда нацеленный на ворота. Ему 34 года и контракт истекает летом в 2018-м году. По всей видимости, тогда и повесит бутсы на гвоздь. Однако за полтора года забьет немало голов. Пока же в текущем чемпионате сыграл 10 встреч, забив 4 мяча. Главный тренер выпускает с первых минут, позволяя играть без замен.Прошлый сезон можно считать для грека одним из самых удачных. Он здорово смотрелся в паре с Жонасом, часто завершая атаки. Вполне вероятно, что в этом чемпионате поспорит за звание лучшего бомбардира, но временно брал паузу. Теперь вновь стал забивать, что радует наставника клуба. Футболист обладает хорошими физическими данными – высокий рост и атлетическая мощь. Это позволяет ему постоянно быть в центре событий при розыгрышах стандартов. При этом, умудряется развивать хорошую скорость, раздавать острые пасы. Всего в нынешнем первенстве Португалии провел 14 игр и забил 7 голов. Это не означает, что грек выбил из борьбы за звание лучшего бомбардира. Наверняка он еще включится в нее, так как особенно хорош в весеннее время.Рауль Хименес – отличный молодой форвард, который привлекает к себе внимание со стороны многих европейских клубов. При росте в 185 см отличается хорошей техникой, умением находиться в нудном месте в нудное время. Провел 10 матчей в Примейре, отличившись 5 раз и дважды отдавая голевые пасы. Рауль – игрок центра и постоянно находится на острие атаки. Без него сложно было представить "Бенфику" осенью, когда пришлось заменять кем-то выбывшего из-за травмы Жонаса. Получилось хорошо сыграться в Митроглу практически сразу. Как итог, "орлы" лидируют в первенстве, не позволяя оппонентом вырваться вперед. Однако теперь приходится выдерживать конкуренцию со стороны многоопытного бразильца Жонаса. Постепенно молодой игрок превращается в нападающего второго тайма.Когда играет "Бенфика", голы случаюстя с большой долей вероятности. Линия нападения у команды очень мощная и противостоять ей весьма сложно. По всей видимости, мы увидим не одно взятие ворот. Можно поставить на то, что будет забито 2 и более мячей."Бенфика" сейчас выглядит не так мощно в обороне, как месяц назад. Команда явно находится в небольшой функциональной яме. Ввиду этого можно ожидать, что хозяева забьют гол. При этом, никто не сомневается, что чемпион создаст уйму моментов и наверняка также забьет.