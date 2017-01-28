Реал – Реал Сосьедад: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 20-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Реал Мадрид

Ключевые игроки

Криштиану Роналду

Ориентировочные составы

1 Навас 5 Варан 4 Рамос 6 Начо 23 Данило 8 Кроос 16 Ковачич 20 Асенсио 22 Иско 7 Роналду 9 Бензема 1 Рульи 22 Навас 6 Мартинес 20 Сальдуа 21 Эрнандес 8 Гранеро 16 Каналес 17 Сурутуса 11 Вела 7 Хуанми 12 Жозе

Слова перед матчем

У нас осталось два турнира, и мы будем сражаться до самого конца, чтобы выиграть их. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Матч с "Сельтой" остался в прошлом. Нас ожидает важный матч в воскресенье против "Сосьедада", это уже другой турнир. Никто не любит проигрывать, но мы должны идти дальше.

главный тренер "Реала"

Я не обращаю внимания на своих хейтеров. Просто делаю свою работу и остаюсь собой. У каждого есть недоброжелатели, это часть футбола. Но я каждую ночь засыпаю счастливым. Я здесь не для того, чтобы удовлетворять своих хейтеров, а ради своих фанатов и тех людей, что делают меня счастливым… Мы соревнуемся с Месси, потому что играем за разные команды. Но на личном уровне между нами нормальные отношения. Нас сравнивают все время. Даже учебу наших детей сравнивают: кто быстрее, кто умнее… Но это просто часть бизнеса. Мне не нравится сравнивать, такого слова для меня не существует. Мы – просто два человека, которые делают свою работу, вот и все.

полузащитник "Реала"

Возможно, это надлежащий момент для победы над "Реалом". Мы в хорошем состоянии и будем планировать игру так, чтобы выиграть её. "Реал" также проиграл в розыгрыше Кубка Испании и испытывает боль из-за этого. Речь идёт о лидере национального первенства, который играет на своём поле. Так что мы испытываем к нему максимальное уважение.

полузащитник "Реал Сосьедад"

Прогноз Soccer365. ru

29.01.2017 11:45

Центральная встреча тура с точки зрения расположения команд в турнирной таблице – лидер принимает на своем поле коллектив, который расположился на пятой строчке. "Реал" в последнее время слегка лихорадит. Поражение от "Севильи", поражение в Кубке от "Сельты", непростая победа над "Малагой", а затем ничья с "Сельтой", которая обернулась вылетом из Кубка Испании. Не все в порядке в мадридском королевстве, поэтому и данный матч не обещает быть прогулочным. Тем не менее, статистика личных встреч мадридцев и басков благоволит первым, которые за 15 последних встреч, выиграли 13. К тому же, гостям не позавидуешь с календарем – сначала две дуэли с "Барсой", а теперь еще и "Реал". Каталонцы с ними разобрались, должен делать это и лидер чемпионата, хоть есть уверенность в том, что все не пройдет без сучка и задоринки.

Прогноз: 2-1

Результаты последних матчей, а также игра действующего победителя кубка Лиги чемпионов не могут не вызывать максимальную обеспокоенность у поклонников этого клуба. В пяти поединках "Реал" выиграл всего раз – где это видано, где это слыхано! Посему есть повод поговорить о состоянии "бланкос" более подробно.Так, все мы увидели, что защита у "Реала" стала (была?..) отнюдь не образцом надежности. "Сливочные" сыграли 32-й официальный матч в этом сезоне и только в пяти из них смогли сохранить свои ворота "сухими". Даже в оптимальном состоянии в обороне хватает чисто игровых проблем, так ведь и редко случается это оптимальное состояние! Так, травмирован португалец Пепе, на месяц выбыл Даниэль Карвахаль. Когда сломался еще и бразилец Марсело, то ожидалось, что направо выйдет его соотечественник Данило, а налево переместится Начо. Нет, Зидан предпочел выпустить Иско, Начо ушел на левый фланг, а правого бека стал играть Лукас Васкес. Было сказано о повреждении Данило, но, быть может, это просто отговорка, а на самом деле бразильского латераля не выпустили просто из-за низкой оценки его нынешнего уровня игры.В последнем матче с клубом из Виго "сливочные" начали очень активно, но добивались только угловых.Приходится говорить в который раз: навесы и стандарты остаются едва ли не главной надеждой столичного королевского клуба в атаке, потому что в позиционном нападении команда на сегодняшний день сильна не так чтобы очень. Громадный перевес гостей во владении мячом не особо чувствовался из-за того, что они медленно комбинировали. Но, ввиду высокого индивидуального класса игроков "Реала" моменты часто возникали, по сути, из воздуха. "Сельта" как для себя очень здорово играла на втором этаже, но не оставить шансов "Реалу" в этом аспекте почти невозможно…Что из всего этого следует?.. Как сказал один из игроков "Сосьедада" (эти слова в нашем материале приведены ниже), очень может быть, что сейчас – отличный момент для того чтобы отобрать очки у именитого соперника… Который, тем не менее, конечно же, остается фаворитом матча.Перед стартовым свистком арбитра матча команды разделяет восемь баллов. В активе команды Лукаса Васкеса 43 очка и первая позиция в таблице. Ближайший преследователь "сливочных" набрал на один балл меньше, и это – "Севилья", на два очка меньше у "Барселоны" (пусть при этом, в отличие от преследователей, у "бланкос" матч в запасе). Очевидно, что с учетом неровного, нестабильного выступления "галактикос" и "блаугранас", а также, по сути, лишь начала формирования характера победителя ("причисления" к "касте" "топ") у "Севильи", очевидно, что борьба за чемпионский титул развернется между этими тремя командами. Будет интересно до последнего тура.Гости на момент начала матча занимают пятое место, и после неудач куда более вероятных претендентов на место в квалификации Лиги чемпионов, "Атлетико" и "Вильярреала", могут укрепить свои позиции. Поскольку в активе "чури-урдин" 35 баллов, а у "субмарина" 34 очка, то команда Роберто Сольдадо на данном этапе РС не страшна. А вот "матрас" "Сосьедад" пока опережает на одно очко, и если гости этого матча смогут набрать в Мадриде какие-то очки, то турнирные перспективы клуба из Сан-Себастьяна станут еще более радужными.Форвард столичного испанского клуба и бывший игрок итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, вероятно, сменит место работы следующим летом. История вопроса следующая: летом 2016-го года "бланкос" воспользовались возможностью выкупить своего форварда у чемпиона Италии – такое соглашение было прописано в контракте, который был заключен между сторонами. Изначально мы слышали о том, что "Реал" вернул Морату лишь для того, чтобы потом сделать на нем хороший "гешефт" – перепродать в другую команду.По сообщениям испанской прессы, на сегодняшний день Альваро сильно недоволен своим положением в лагере "бланкос", поскольку играет не так много, как хотел бы, и уже дал поручение своему агенту заняться поиском нового клуба. Кроме того, немаловажна и такая информация как то, что Мората вроде как не желает играть за "бланкос", пока команду этого клуба возглавляет Зинедин Зидан. С начала сезона Альваро сыграл за "Реал" 26 поединков, забил девять раз, а еще четырежды отдавал голевые передачи на партнеров по команде.Как информируют другие СМИ, близок к уходу из стана "бланкос" и другой футболист. Речь о защитнике, который является натурализованным португальцем, бывшем игроке "Порту", Кеплера Пепе. Как считает испанская пресса, бек вскоре откажется от предложения о продлении контрактного соглашения с "Реалом" и примет решение о переезде в Китай. Важно, что действующее соглашение Пепе с Мадридом закончится уже летом текущего года. Одна из испанских радиостанций считает, что игрок, которому вскоре "стукнет" 34 года, уже принял решение в дальнейшем поработать на максимально безбедную пенсию и обеспечить себе старость за счет трансфера в один из клубов Поднебесной.Более того, СМИ даже сообщают название такого клуба, который якобы готов поскорее "оторвать" себе скандального игрока с руками и ногами. На сегодняшний день самым вероятным вариантом будущего трудоустройства Кеплера выступает "Хэбэй Чайна Форчун". "Чайные" вроде как готовы платить Пепе целых 15 миллионов евровалюты за один год выступлений, а это, на секундочку, в три раза больше той суммы, которая поступает на счет игрока от его вклада в успехи "Реала". При этом руководство "сливочных" предлагает Пепе свой вариант продления соглашения сроком на один год, но сам футболист хотел бы заключить соглашение сроком на два года. В текущем сезоне по причине преследующих исполнителя травм бек сыграл в футболке "Реала" всего 11 матчей. Немаловажно, что "Форчун" возглавляет такой не чужой "бланкос" человек, как чилиец, "Инженер" Мануэль Пеллегрини, который возможности Пепе представляет отлично.Кризис "сливочных", так уж получилось, совпал также и с невнятными действиями на поле лидера команды. К примеру, в матче с "Малагой" к Роналду было столь же вопросов, сколько на небе звезд – Криштиано и в первом тайме губил убойные шансы, и во втором не перестал этого делать, даже в штангу попал. В следующей игре, уже с "Сельтой", Криштиано не раз вызывал негодование публики своими осточертевшими симуляциями, пусть у него, наконец, и получился удар со штрафного. В общем, Роналду выдал несколько откровенно плохих матч, запустив новую волну разговоров на тему "За что ему вообще дали последний "Золотой мяч?", какой бы заслуженной эта награда на самом деле не была… В матче с "Сосьедадом" от португальца вновь будут ожидать хорошего футбола, но в каком состоянии сам "виновник торжества"?..[bet_Обе команды забьют - да_1.62]Чтобы как-то реабилитироваться за последние неудачи, хозяева попробуют сыграть в максимально атакующей манере. Гости к числу команд с непробиваемой и надежной обороной не относятся, и шансы на взятие ворот соперника у РС наверняка также будут.