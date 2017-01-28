ПСЖ – Монако: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 22-го тура чемпионата Франции.
Фото: Soccer365.ru
Турнирное положение
После 21-го игрового дня на вершине турнирной таблицы Лиги 1 располагается княжеский клуб. В активе "Монако" 40 зачётных баллов. На 2 пункта меньше у "Ниццы", на 3 – у ПСЖ. Таким образом, интрига в битве за золотые медали в чемпионате Франции, в отличие от минувшего сезона, живее всех живых. Больше того, если не сбавит обороты "Лион", имеющий матч в запасе, то и он может вклиниться в борьбу за титул.
Новости команд
ПСЖ
Похоже, Унаи Эмери удалось найти подход к своим новым подопечным. В этом году парижане "штампуют" победы одну за другой, демонстрируя при этом очень зрелищный и результативный футбол. К отчётному поединку столичные мастера подходят в приподнятом настроении. Во вторник ПСЖ пробился в финал Кубка французской лиги, разгромив на выезде "Бордо" – 4:1. По 2 мяча в ворота "виноделов" забили Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария.
На этой неделе действующий чемпион Франции заключил контракт с хавбеком лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Гуэдешем. Трудовое соглашение 20-летнего таланта с парижским клубом рассчитано до лета 2021-го года. По информации СМИ, новичок обошёлся ПСЖ в 30 миллионов евро.
Монако
"Монако", подобно ПСЖ, на неделе квалифицировался в финал Кубка французской лиги. Победу над "Нанси" (1:0) княжескому клубу принёс гол Радамеля Фалькао. Таким образом, монегаски продолжают сражаться сразу за 4 трофея.
Накануне рассматриваемого противостояния нельзя не отметить, что "Монако" – самый результативный коллектив среди представителей ведущих национальных чемпионатов Старого Света. В текущем розыгрыше Лиги 1 монегаски успели забить 64 мяча! То есть в среднем подопечные Леонарду Жардима забивают больше трёх мячей за подход.
Ключевые игроки
Эдинсон Кавани
Дубль в поединке против "Бордо", о котором упоминалось выше, позволил Кавани сравняться с Педро Паулетой в списке лучших бомбардиров ПСЖ. На данный момент уругвайский снайпер имеет в своём активе 109 результативных ударов. Лучший результат принадлежит Златану Ибрагимовичу, который минувшим летом перебрался на Туманный Альбион. На счету нынешнего лидера "Манчестер Юнайтед" 156 забитых мячей в составе парижан. Эдинсон убеждён в том, что ему удастся побить рекорд шведа до конца следующего сезона.
Тиаго Силва
В начале января ПСЖ обыграл "Метц", благодаря дублю Тиаго Силвы. В отчётном поединке Унаи Эмери необходимо, чтобы его капитан надёжно сыграл в обороне. Учитывая мощь атаки монегасков, опыт и мастерство бразильского защитника понадобятся парижанам как никогда.
Радамель Фалькао
В какой-то момент показалось, что блестящей карьере Фалькао пришёл конец. Колумбийский форвард серьёзно сдал, к тому же стал часто травмироваться. В нынешнем сезоне Радамель вновь является грозой защитников. Кроме того, Фалькао – лидер "Монако" как на поле, так и в раздевалке.
Ориентировочные составы
К сожалению, оба наставника не смогут задействовать всех сильнейших исполнителей. За парижан, скорее всего, не сыграют Юлиан Дракслер, Гжегож Крыховяк, Хесе, Серж Орье и Хавьер Пасторе, за монегасков – Фабиньо, Набиль Дирар и Адама Траоре.
1
Трапп
20
Курзава
2
Силва
5
Маркиньос
12
Мёнье
8
Мотта
14
Матюйди
6
Верратти
11
Ди Мария
9
Кавани
7
Моура
1
Субашич
19
Сидибе
25
Глик
5
Жемерсон
23
Менди
10
Силва
8
Моутинью
14
Бакайоко
27
Лемар
9
Фалькао
29
Мбаппе
Прогноз и ставки
29.01.2017 15:00
Матч тура, в котором встретятся 2 топовые команды Франции на данный момент. Пока "Монако" занимает первое место в чемпионате, опережая будущего соперника на 3 балла. Между ними расположилась "Ницца", имея на 2 очка меньше, чем лидер. Интересно будет посмотреть, что покажут монегаски на стадионе ПСЖ. Прошлый тур для обеих команд оказался весьма удачным. Парижане обыграли на выезде "Нант" со счетом 2:0. А вот "Монако" и вовсе повеселился, наколотив "Лорьяну" 4 гола. Не пропустив ни одного. Гости отличаются уверенной игрой в атаке, забив уже 64 гола. Наверняка получится распечатать ворота и чемпиона, который также не останется в долгу. Все сходится к тому, что будет результативная ничья.
|11.70
|X4.24
|25.20
|ТБ 2.51.64
|ТМ 2.52.44
Прогноз: 2-2
Рассматриваемый матч наверняка получится урожайным на голы. И парижане, и монегаски привыкли искать счастье в атаке, да и статус поединка не располагает соперников к закрытой игре.
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