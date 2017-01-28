ПСЖ – Монако: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 22-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

ПСЖ

Монако

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Тиаго Силва

Радамель Фалькао

Ориентировочные составы

1 Трапп 20 Курзава 2 Силва 5 Маркиньос 12 Мёнье 8 Мотта 14 Матюйди 6 Верратти 11 Ди Мария 9 Кавани 7 Моура 1 Субашич 19 Сидибе 25 Глик 5 Жемерсон 23 Менди 10 Силва 8 Моутинью 14 Бакайоко 27 Лемар 9 Фалькао 29 Мбаппе

Прогноз и ставки

29.01.2017 15:00

Матч тура, в котором встретятся 2 топовые команды Франции на данный момент. Пока "Монако" занимает первое место в чемпионате, опережая будущего соперника на 3 балла. Между ними расположилась "Ницца", имея на 2 очка меньше, чем лидер. Интересно будет посмотреть, что покажут монегаски на стадионе ПСЖ. Прошлый тур для обеих команд оказался весьма удачным. Парижане обыграли на выезде "Нант" со счетом 2:0. А вот "Монако" и вовсе повеселился, наколотив "Лорьяну" 4 гола. Не пропустив ни одного. Гости отличаются уверенной игрой в атаке, забив уже 64 гола. Наверняка получится распечатать ворота и чемпиона, который также не останется в долгу. Все сходится к тому, что будет результативная ничья.

Прогноз: 2-2

Поединок между ПСЖ и "Монако", который состоится в ночь с воскресенья на понедельник на "Парк-де-Пренс", считается не только центральным в туре, но и одним из ключевых в борьбе за чемпионство. В первом круге монегаски обыграли парижан со счётом 3:1. Фаворитами данного противостояния, по мнению ведущих мировых букмекеров, считаются столичные мастера. В любом случае поклонников футбола ожидает интереснейший спектакль с обилием спецэффектов и блестящей игрой актёров.После 21-го игрового дня на вершине турнирной таблицы Лиги 1 располагается княжеский клуб. В активе "Монако" 40 зачётных баллов. На 2 пункта меньше у "Ниццы", на 3 – у ПСЖ. Таким образом, интрига в битве за золотые медали в чемпионате Франции, в отличие от минувшего сезона, живее всех живых. Больше того, если не сбавит обороты "Лион", имеющий матч в запасе, то и он может вклиниться в борьбу за титул.Похоже, Унаи Эмери удалось найти подход к своим новым подопечным. В этом году парижане "штампуют" победы одну за другой, демонстрируя при этом очень зрелищный и результативный футбол. К отчётному поединку столичные мастера подходят в приподнятом настроении. Во вторник ПСЖ пробился в финал Кубка французской лиги, разгромив на выезде "Бордо" – 4:1. По 2 мяча в ворота "виноделов" забили Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария.На этой неделе действующий чемпион Франции заключил контракт с хавбеком лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Гуэдешем. Трудовое соглашение 20-летнего таланта с парижским клубом рассчитано до лета 2021-го года. По информации СМИ, новичок обошёлся ПСЖ в 30 миллионов евро."Монако", подобно ПСЖ, на неделе квалифицировался в финал Кубка французской лиги. Победу над "Нанси" (1:0) княжескому клубу принёс гол Радамеля Фалькао. Таким образом, монегаски продолжают сражаться сразу за 4 трофея.Накануне рассматриваемого противостояния нельзя не отметить, что "Монако" – самый результативный коллектив среди представителей ведущих национальных чемпионатов Старого Света. В текущем розыгрыше Лиги 1 монегаски успели забить 64 мяча! То есть в среднем подопечные Леонарду Жардима забивают больше трёх мячей за подход.Дубль в поединке против "Бордо", о котором упоминалось выше, позволил Кавани сравняться с Педро Паулетой в списке лучших бомбардиров ПСЖ. На данный момент уругвайский снайпер имеет в своём активе 109 результативных ударов. Лучший результат принадлежит Златану Ибрагимовичу, который минувшим летом перебрался на Туманный Альбион. На счету нынешнего лидера "Манчестер Юнайтед" 156 забитых мячей в составе парижан. Эдинсон убеждён в том, что ему удастся побить рекорд шведа до конца следующего сезона.В начале января ПСЖ обыграл "Метц", благодаря дублю Тиаго Силвы. В отчётном поединке Унаи Эмери необходимо, чтобы его капитан надёжно сыграл в обороне. Учитывая мощь атаки монегасков, опыт и мастерство бразильского защитника понадобятся парижанам как никогда.В какой-то момент показалось, что блестящей карьере Фалькао пришёл конец. Колумбийский форвард серьёзно сдал, к тому же стал часто травмироваться. В нынешнем сезоне Радамель вновь является грозой защитников. Кроме того, Фалькао – лидер "Монако" как на поле, так и в раздевалке.К сожалению, оба наставника не смогут задействовать всех сильнейших исполнителей. За парижан, скорее всего, не сыграют Юлиан Дракслер, Гжегож Крыховяк, Хесе, Серж Орье и Хавьер Пасторе, за монегасков – Фабиньо, Набиль Дирар и Адама Траоре.Рассматриваемый матч наверняка получится урожайным на голы. И парижане, и монегаски привыкли искать счастье в атаке, да и статус поединка не располагает соперников к закрытой игре.