Витесс - АЗ: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 20-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

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Витесс

АЗ

Ключевые футболисты

Стейн Вюйтенс

АЗ

Ориентировочные составы

1 Ром 3 Майкел ван дер Верфф 37 Кашия 6 Круйсвийк 5 Лердам 18 Накамба 34 Бейкер 41 Калор 10 Тигадуини 13 ван Волфсвинкел 7 Рашица 1 Рочет 3 ван Эйден 23 Люккассен 2 Йоханссон 5 Хапс 20 Сентьес 30 Вюйтенс 6 Ринстра 7 Джаханбакш 9 Вегорст 11 Танкович

Слова перед матчем

Мы отдыхали на день меньше, чем наши оппоненты, но, поверьте, даже с большой усталостью и через боль в воскресенье можно добиться победы. У нас было время, и я считаю, что мы правильно им распорядились.



В Алкмаре матч получился тяжёлым, но такие матчи как тот никогда не забываются. Тогда нам не удалось удержать победу, поэтому мы постараемся сделать это сейчас. Мы хотим сократить отставание, поэтому выложимся на полную.

Главный тренер "Витесса"

На днях "Витесс" уверенно обыграл "Фейеноорд", и я, честно говоря, остался под большим впечатлением от их игры. Мне понравилось, как они по ходу матча несколько раз меняли свою схему. Подобные изменения не давали толком дышать роттердамцам, поэтому те и не смогли ничем ответить.



У "Витесса" сейчас огромнейшие перспективы. У них очень много талантливых исполнителей, и это не просто банальные слова. Три очка в предстоящем туре дадут необходимый толчок победителю, поэтому на кону стоит многое.

Главный тренер АЗ

Прогноз и Ставки

29.01.2017 05:30

Интересно, что ни АЗ, ни "Витесс" ещё не знали горечи поражений после зимнего перерыва. Возможно, что и после этого противостояния беспроигрышные серии коллективов останутся в целости и сохранности.



Последняя битва "жёлто-чёрных" и "красно-белых" запомнилась нам добротной перестрелкой 2:2. В тот вечер алкмарцы с трудом, но всё же сумели вернуться в игру после 0:2, но добиться желаемой победы так и не смогли. Наверное, не смогут и в этот раз, ибо "Витесс" всерьёз намерен взять очередные три пункта.



На неделе оба клуба отпахали в четвертьфиналах местного кубка, и оба заслуженно прошли в следующую стадию. Кто знает, может судьба их сведёт уже в ближайшем раунде, но говорить об этом пока рано, на носу дуэль в чемпионате. Гости, конечно, имели дополнительный день отдыха, но я не думаю, что он очень сильно повлияет на игру. Хозяева могут преподнести сюрприз, к которому Йон ван ден Бром даже не будет готов.

Прогноз: 2-1

Обе Забьют 1.65

Нынешнее положение клубов в чемпионате вроде как дарит нам надежду на то, что обе стороны продемонстрируют красивый, интересный и атакующий футбол. В принципе, так и должны играть команды, которые имеют огромное желание попасть в еврокубки. Здесь же, как я понимаю, к этой цели стремятся оба коллектива, да и сама ситуация в лиге пока позволяет им за это бороться.После каникул "Витесс" и АЗ уже успели провести по три официальных поединка (один в кубке и два в чемпионате), и итоговые результаты прекрасно показывают, что и те, и другие серьёзно настроены на эту половину сезона. Судя по всему, пятая и седьмая позиции в таблице - это только начало их большого пути.Для "Витесса", как и для АЗ, январь получился просто идеальным. Мало того, что "жёлто-чёрные" взяли четыре из шести возможных очков в "Эредивизи", так они ещё и сам "Фейеноорд" выбили из кубка страны, причём сделали это очень уверенно (2:0). Чтобы закончить месяц на мажорной ноте, осталось только не проиграть алкмарцам, а в идеале, конечно же, и вовсе их обыграть.Что касается трансферов, то не так давно в клуб вернулся блудный сын Александер Бюттнер. К сожалению, защитник не сумел покорить ни Англию, ни Бельгию, ни Россию, поэтому решил вернуться в страну, в которой ему когда-то обещали светлое будущее.У АЗ ситуация абсолютно идентичная: во внутреннем чемпионате заработано четыре балла, а в кубке также повержен не самый простой соперник ("Херенвен", 1:0). Со следующего матча у команды начнётся очень трудный календарь, поэтому нынешние результаты имеют двойной успех. Уже в феврале парням Йон ван ден Брома придётся сразиться дважды с "Лионом" и по разу с ПСВ и "Херенвеном".Бельгийский полузащитник уже год находится в составе "красно-белых", но за этот год он по-настоящему стал ключевой фигурой "фермеров". Стейн не просто незаменимый футболист, он ещё и очень-очень полезный. Конечно, в лидерах бомбардиров вы этого парня не увидите, но это и не является его работой. Со своими задачами Вюйтенс справляется на отлично, и за это его здесь и ценят.Перед предстоящей принципиальной схваткой у "Витесса" всего-навсего одна серьёзная потеря. Речь идёт о полузащитнике Форе, схватившем красную карточку в прошлом туре. Скорее всего, дисквалифицированного заменит 20-летний Калор, которого тренерский штаб постепенно начал подпускать к играм за главный состав.У АЗ, в принципе, проблем никаких нет, поэтому наставнику ломать голову долго не придётся. Наверное, неожиданных изменений не будет, в бой пойдут уже проверенные бойцы.Думаю, не самым плохим решением будет взять здесь ставку "Обе Забьют". Именно обменов результативными атаками и ждут в этой встрече больше всего, и парни, что самое главное, могут нам это устроить. Честно говоря, слабо верится в то, что какая-то из сторон покинет поле без забитого гола.