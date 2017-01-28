Сампдория - Рома: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч 22-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Сампдория

Рома

Ключевые игроки

Луис Мурьель

Раджа Наингголан

Ориентировочные составы

1 Пуджони 19 Реджини 26 Сильвестре 37 Шкриниар 24 Берешиньски 16 Линетти 34 Торрейра 8 Баррето 10 Фернандеш 9 Мурьель 27 Квальярелла 1 Щенсный 2 Рюдигер 44 Манолас 20 Фасио 13 Перес 16 Де Росси 6 Стротман 33 Эмерсон 4 Наингголан 8 Перотти 9 Джеко

Слова перед матчем

Очень сложно играть против "Сампдории" на выезде. Когда эту команду поддерживают местные болельщики. Коллектив очень крепкий и будет не так то и просто взять три очка, но мы настроены исключительно на победу. Соперник тактически грамотно действует, а Луис Мурьел в любой момент может огорчить любого оппонента, поэтому всегда нужно быть внимательным.

полузащитник Ромы

Прогноз и ставки

29.01.2017 09:00

Противоречивый матч ждет "Рому", которая вроде бы и должна спокойно проходить "Сампдорию", однако исторически очень неудачно играет в Генуе. Римляне выиграли всего раз за минувшие семь визитов, а за всю историю очных гостевых битв взяли верх в девяти случаях. Тем не менее "Сампа" сейчас в очень плохой форме и проигрывает везде, где только возможно. С середины декабря "Дория" не знает радости побед, забив всего три мяча в семи встречах, причем уже три матча кряду "Сампа" не может отметиться, а Луис Мурьель пребывает в глубочайшем кризисе, хотя шансы в на воскрешение все же имеются. Пробить нынешнюю оборону "Ромы" не так то и просто. Во-первых, команда Спаллетти выиграла пять матчей подряд, пропустив всего один гол. В пяти минувших выездных сражениях "волки" также не удержали свои ворота лишь в одной встрече, но и сама забили всего дважды в четырех поединках.



"Рома" не может позволить себе терять очки, так как продолжает упорно преследовать "Ювентус", но и "Сампа" уже наверняка перенасытилась поражениями и неудачными исходами в сражениях с аутсайдерами, что постарается использовать свой опыт игры против римлян и набрать хотя бы очко. На мировой исход хозяева поля способны наиграть. "Дория" дома не может выиграть уже три матча подряд, в минувших двух расписав нулевые мировые с "Эмполи" и "Удинезе". Три матча без голов перед своими болельщиками сродни настоящей катастрофе, поэтому хозяева поля хотя бы один, но забьют. А вот гости в последнее время в нападении не блещут, а в самые лучшие времена атака на выезде у "Ромы" работала посредственно.

Прогноз: 1-1

1Х + ТМ3,5 3,11

Очередной сезон в чемпионате Италии наверняка завершится провалом для "Сампдории". Если в ноябре-декабре, команда еще показывала неплохие результаты, и уверенно стартовала, то сейчас окончательно опустилась во вторую половину турнирной таблицы, располагаясь на 16-м месте. Только из-за совсем бедного выступления трех аутсайдеров генуэзцам наверняка не грозит вылет, но шесть побед в 21 матче не выдерживают никакой критики, причем в активе "Дории" всего 22 мяча. Меньше из первых 15-ти команд забили только "Болонья" и "Кьево". Если раньше "Сампа" всегда была грозной командой на своем поле, то в последнее время ничего опасного "Дория" не обещает своим соперникам даже при поддержке своих фанатов. Дома, удалось выиграть половину из 10 матчей, уступив в двух, но в минувших трех викторий не было, да и с результативностью все печально - 12 голов."Рома" занимает второе место с 47 очками в активе и продолжает погоню за "Ювентусом", который опережает римлян на один балл. Команда Спаллетти может похвастаться вторым нападением в Серии А с 42 голами и второй защитой, пропустив всего 18. Серия побед в чемпионате Италии растянулась уже на четыре поединка, но результативность резко снизилась. Тому есть несколько причин - отсутствие Мухаммеда Салаха, который играет на Кубке Африки и спад в игре Эдина Джеко. На выезде у "Ромы" третий результат в чемпионате с пятью победами в 11 встречах, но в пассиве и четыре поражения, хотя в последних двух выездных встречах удавалось набирать максимум очков.Совсем недавно команды играли между собой и "Сампдория" в Риме в рамках Кубка Италии просто была унижена "волками". Тогда то и возможно удалось генуэзцам нащупать дно кризиса, хотя по части нападения все очень печально. Тем не менее к услугами Антонио Кассано наставник "Сампы" так и не прибег. Но на этой неделе наконец-то официально стало известно о разрыве контракта опального форварда, который не сыграл ни одного матча в текущем сезоне. Кассано стал свободным агентом и волен подписывать контракт с любым из клубов, хотя были слухи о том, что он может завершить карьеру. Покинув розыгрыш Кубка Италии, а также находясь почти на дне турнирной таблицы без особого риска покинуть Серию А, у "Сампы " фактически и мотивации особой не осталось на этот сезон, хотя наверняка перед своими болельщиками, которые уже два матча подряд не видели голов своих любимцев, будут попытки насолить гранду."Рома" в последних встречах переключилась на оборону. Если в первой половине сезона команда Спаллетти пропускала с завидной регулярностью, то сейчас редуты отрабатывают просто идеально, однако это не могло не сказаться и на продуктивности нападения, которое в последних встречах не может рассчитывать на Салаха. Однако результат добывается, и в Кубке Италии команда продолжает битву, поэтому вряд ли наставнику есть повод переживать, хотя с мощным нападением "Рома" смотрелась прогнозируемей. Что касается возможных ротаций и трансферов, то недавно местные СМИ сообщили, что "волки" готовы расстаться с Леандро Паредесом, однако меньше 30 миллионов евро за него не возьмут, отметив эту сумму в договоре в качестве отступных. Заморозились переговоры между "Ромой" и "Сассуоло" по части аренды Дефреля. "Нероверди" вдруг осознали, что нет никакой надобности расставаться с одним из своих лидеров.Несмотря на достаточно глубокий кризис в игре колумбийца Луиса Мурьеля, именно его выделим как ключевого игрока в данном сражении. Дело в том, что Мурьель не может забить уже девять матчей подряд, а рано или поздно всякие серии завершаются, но самое главное то, что южноамериканец особенно неплохо играет против "Ромы". На счету Мурьеля 5 голов в девяти очных сражениях. Всего же в текущем сезоне он оформил 6 голов в 21 матче, хотя эти шесть он забил за первые 13 встреч. Предполагалось, что сезон у колумбийца будет удачней, чем прошлый, но пока все идет к печальному завершению, если, конечно, он не преобразиться во второй половине.В составе "Ромы" на данном этапе стоит выделить Раджу Наингголана, который становится одним из ключевых игроков столичного клуба. В минувших трех матчах он забил три гола, в том числе дважды отметился в ворота "Сампы" в матче Кубка Италии. За последние девять матчей на счету бельгийца пять голов, а всего во всех турнирах он забил 9 мячей, но не результативность является его ключевой задачей. Он четко контролирует центр поля и его присутствие всегда вдохновляет партнеров по команде и дает надежу на то, что коллектив будет биться до конца.Вряд ли в составе "Сампдории" будут какие-то большие изменения. Несмотря на неудачи коллектива, выбираться придется все тем же персонам. На острие сыграют Мурьель и Квальярела, под ними расположится Фернандеш. В средней линии сыграют Линетти, Торрейра и Эдгар Баретто, а в защите Сильвестре, Реджини и Шкриниар, а вот вместо Педру Перейры, который получил дисквалификацию, справа появится Бартош Беришинськи.Спаллетти также не будет отказываться от своей излюбленной схемы 3-4-2-1. На острие атаки сыграет Эдин Джеко. Под ним расположатся Наингголан и Диего Пероттти. В средней линии появятся Перес, Стротман, де Росси и Эмерсон, а в защите стоит ждать появления Рудигера, Маноласа и Фасио. Напомним, что Салах на Кубке Африки, а Алессандро Флоренци все еще травмирован.В семи из последних девяти очных матчей не забивалось больше двух мячей. Второго погрома, который случился в кубке Италии, "Сампа" явно не допустит, а продуктивно в нападении против "Ромы" сейчас играть сложно. Думается, что больше одного мяча "Дория" не забьет, но и гости активничать вряд ли смогут против упрямого и жаждущего реванша соперника, поэтому в данной встрече стоит ждать тотал меньше 2,5 мяча.Также стоит обратить внимание на интересную комбинированную ставку - хозяева не проиграют, а тотал матча будет меньше 3,5 мяча. Опять таки, даже от "Ромы" вряд ли стоит ждать повторения разноса недельной давности, а та же "Сампа" дома в семи последних встречах только дважды пропускала, а проиграла всего однажды в минувших девяти поединках.