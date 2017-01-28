Серия А: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru традиционно делится своими ожиданиями от грядущих матчей чемпионата Италии. Анализируем поединки 22-го тура.



Фото: soccer365.ru

28.01.2017 09:00

В прошлом туре римляне в очередной раз получили от "Ювентуса", в шестом очном матче подряд не пробив оборону туринцев, однако в родных стенах все должно быть совсем по-другому, тем более что соперник куда менее опасный. "Лацио" на своем поле проиграл всего раз в минувших 10 сражениях, а серия викторий растянулась на четыре битвы. Однако в этой встрече придется играть без Чиро Иммобиле, что является серьезной потерей для "орлят". Тем не менее "Кьево" сейчас в разваленном состоянии, проиграв четыре из последних пяти матчей, причем в прошлом туре веронцы позорно уступили "Фиорентине" (0:3) перед своими болельщиками. "Летающие ослы" наверняка понимают, что нужно уже начинать бороться за выживание, но, скорее всего, они будут делать это дома.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 11:45

Сложно представить то, что может помешать миланцам добыть три очка на своем поле. Команда Пиоли, качественно преобразившись после смены наставника, выиграла дома девять матчей подряд, а всего серия побед растянулась на восемь поединков. "Пескара" в прошлом туре в очередной раз показала, что не готова биться в Серии А с такой провальной обороной. Даже "Сассуоло", который не умеет играть на выезде, оформил три мяча в ворота "дельфином", добыв редкую для себя гостевую победу. "Интер" с "Пескарой" должен разбираться без каких-либо сложностей. Тем более что до этого во всех трех очных встречах побеждал.

Прогноз: 3-0

29.01.2017 03:30

В родных стенах "Торино" вне всяких сомнений будет рвать и метать. Снова в прошлом туре на выезде "быки" проиграли. Ничего не могут они сделать на чужих полях, поэтому надежда остается только на домашние матчи. А ведь "гранатовые" уже опустились на 9-е место. Четыре матча подряд, в том числе и в Кубке Италии "Торино" не может победить. "Аталанта" - соперник опасный, однако на выезде "боги" в последнее время выступают не слишком убедительно, добыв всего одну победу в минувших шести встречах. Напомним, что в Турине "Аталанта" выиграла всего лишь раз в минувших семи поединках, уступив пять раз. Пора уже "гранатовым" напомнить своим фанам об атакующей силе.

Прогноз: 2-1

29.01.2017 06:00

Обе команды крепко расположились в середине турнирной таблице, регулярно набирая очки лишь в родных стенах. "Болонья" в гостях обыграла только "Кротоне" и "Пескару", а "Кальяри" дома уступил лишь "Фиорентине", победив в семи из 10 сражений. Против такого крепкого соперника, который еще и атакует просто безумно именно перед своими фанами, "красно-синие" вряд ли устоят, учитывая, что свои дежурные три очка дома в прошлом туре они заработали. "Кальяри" после сложной игры с "Ромой" должен реабилитироваться в атакующем плане, ибо не так то и часто "сардинийцы" не забивают в двух матчах подряд.

Прогноз: 2-1

29.01.2017 06:00

"Кротоне" в отличие от трех остальных явных аутсайдеров, пытается еще оказывать сопротивление в родных стенах. В минувших пяти встречах было проиграно всего два матча, что для этой команды можно считать большим достижением. В игре с полумертвым "Эмполи" наверняка будут попытки также добыть очки, хотя и "синие" в игре с аутсайдером постараются взять нужные для выживания баллы. Вполне вероятно, что команды поделят очки, тем более что "Эмполи" в Кротоне не побеждал с 2000 года, а команды с тех пор провели девять матчей.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 06:00

Противоречивый матч ждет "Рому", которая вроде бы и должна спокойно проходить "Сампдорию", однако исторически очень неудачно играет в Генуе. Римляне выиграли всего раз за минувшие семь визитов, а за всю историю очных гостевых битв взяли верх в девяти случаях. Тем не менее "Сампа" сейчас в очень плохой форме и проигрывает везде, где только возможно. С середины декабря "Дория" не знает радости побед, забив всего три мяча в семи встречах, причем уже три матча кряду "Сампа" не может отметиться, а Луис Мурьель пребывает в глубочайшем кризисе, хотя шансы в на воскрешение все же имеются. Пробить нынешнюю оборону "Ромы" не так то и просто. Во-первых, команда Спаллетти выиграла пять матчей подряд, пропустив всего один гол. В пяти минувших выездных сражениях "волки" также не удержали свои ворота лишь в одной встрече, но и сама забили всего дважды в четырех поединках.



"Рома" не может позволить себе терять очки, так как продолжает упорно преследовать "Ювентус", но и "Сампа" уже наверняка перенасытилась поражениями и неудачными исходами в сражениях с аутсайдерами, что постарается использовать свой опыт игры против римлян и набрать хотя бы очко. На мировой исход хозяева поля способны наиграть. "Дория" дома не может выиграть уже три матча подряд, в минувших двух расписав нулевые мировые с "Эмполи" и "Удинезе". Три матча без голов перед своими болельщиками сродни настоящей катастрофе, поэтому хозяева поля хотя бы один, но забьют. А вот гости в последнее время в нападении не блещут, а в самые лучшие времена атака на выезде у "Ромы" работала посредственно.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 06:00

В прошлом туре "Сассуоло" добыл важную психологическую победу, которая и с турнирной точки зрения имела большую ценность, а вот "Ювентус" в очередной раз победил дома и теперь наверняка, дабы упрочить свое лидерство, постарается выиграть на выезде, где у команды Аллегри в последнее время не очень все получается. "Старая синьора" проиграла три из последних пяти гостевых поединков. "Сассуоло" слишком слабо играет в защите, чтобы удержать туринцев, но свой гол "нероверди" забить обязаны, поэтому после неудачи во Флоренции Гонсало Игуаин и компания постараются разобраться с "черно-зелеными", которые дома выиграли всего лишь раз в последних пяти встречах.

Прогноз: 1-3

29.01.2017 06:00

Очень сложный матч предстоит провести "Милану", которые на неделе играл еще и в Кубке Италии. "Россонери" в гостях не могут выиграть три встречи кряду. Казалось бы, в этой игре они идут фаворитами, но "Удинезе" также пора прерывать свою серию неудач, которая уже растянулась на три поединка, причем дважды "зебры" уступили дома. Команду лихорадит на протяжении всего сезона. Не исключено, что лихорадка продолжится и в этом сражении, учитывая, что гости наверняка пойдут вперед, дабы набирать три очка и сокращать отставание от группы лидеров. Однако в три подряд домашних фиаско у "черно-белых" не верится, поэтому спрогнозируем мировой исход.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 06:00

В кубке Италии "фиалки" завершили свое выступление, проиграв "Наполи", однако теперь есть возможность полностью выложиться в чемпионате Италии, где в прошлом туре была добыта выездная победа. В родных стенах "фиолетовые" играют уверенно и в последнем домашнем матче были сильнее "Ювентуса". У "Дженоа" - кризис. "Грифоны" не смогли победить даже на своем поле совсем слабый "Кротоне" (2:2), а в гостевых встречах генуэзцы провально играли и в период вполне добротного выступления, хотя большинство баллов набиралось именно в родных стенах. Вряд ли преображение "Дженоа" возможно во Флоренции, где играть всем очень сложно.

Прогноз: 3-1

29.01.2017 11:45

В четвертый раз за половину текущего сезона сменился наставник в "Палермо". Эудженио Корини не смог проработать больше месяца и ушел в отставку. Надо сказать, что за шесть лет у "Палермо" поменялось 22 наставника. Один из отъявленных аутсайдеров приедет в гости наверное к самой опасной и ударной домашней команде в Серии А, поэтому вряд ли тут стоит ждать что-то иное кроме издевательства над сицилийцами. "Партинопейцы" более чем мощно играют в родных стенах, победив в шести матчах подряд, причем в четырех забивали минимум три мяча. Провальная защита "Палермо", пропустившая в шести из минувших семи выездных встреч минимум два гола, не выдержит натиска Мертенса и компании.

Прогноз: 3-0