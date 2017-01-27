РБ Лейпциг - Хоффенхайм: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч восемнадцатого тура чемпионата Германии.

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РБ Лейпциг

Хоффенхайм

Ключевые футболисты

Тимо Вернер

РБ Лейпциг

Сандро Вагнер

Хоффенхайм

Ориентировочные составы

32 Гулачи 33 Комппер 4 Орбан 23 Халштенберг 3 Бернардо 8 Кейта 31 Демме 7 Забитцер 24 Кайзер 9 Поульсен 11 Вернер 1 Бауманн 25 Зюле 22 Фогт 21 Хюбнер 3 Кадержабек 17 Цубер 6 Руди 13 Демирбай 18 Амири 19 Ут 14 Вагнер

Слова перед матчем

"Матч с "Хоффенхаймом" будет для нас большим вызовом. Я ожидаю встретить очень смелого соперника, показывающего игру высокого класса и затрудняющего задачу сопернику. С удовольствием смотрю матчи "Хоффенхайма", чего не могу сказать о многих командах Бундеслиги".

Главный тренер "РБ Лейпцига"

"Это для нас будет игра за 6 очков. В случае нашей победы отрыв между нами будет уже 11 очков. Ничего удивительного в нынешнем успехе "Хоффенхайма" я не вижу. У них выстроена отличная система. С тех пор, как я ушёл, пару раз они от неё отклонялись, что, правда, чуть не стоило им вылета во вторую лигу. Юлиан Нагельсманн высококлассный, харизматичный и, что самое главное, молодой специалист. Кроме того он имеет отличные способности "завести" команду и выстроить ее. О нём уже говорят, как о возможном наследнике Анчелотти в "Баварии". Что ж, желаю ему удачи и чтобы в карьере он доверялся только хорошим людям"

Спортивный директор "РБ Лейпцига"

"Мы находимся в очень в тесном контакте с главным тренером „РБ Лейпциг“ Ральфом Хазенхюттлем и Томасом Тухелем из „Боруссии“ Д. Договариваемся, кто в следующем году будет главным тренером "Баварии", кто – помощником, а кто возглавил клуб ещё через год. Если мы придем к согласию, то сразу же обо всем объявим. Но пока что мы очень рьяно спорим"

Главный тренер "Хоффенхайма"

Прогноз и Ставки

28.01.2017 09:30

"РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" – два "бездушных" клуба, и они сейчас идут следом за "Баварией". "Быки" отстают всего на три очка, а "селяне" опережают всех конкурентов в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов. Соперники начали вторую часть сезона с побед. "Хоффенхайм" не испытал проблем в гостевом поединке против "Аугсбурга", продлив свою беспроигрышную серию до 17-ти матчей. А "РБ Лейпциг" у себя дома обыграл "Айнтрахт", причем с изюминкой: сначала они оформили удаление для голкипера "орлов", а потом нанесли Нико Ковачу самое крупное поражение в нынешнем сезоне. В первом туре команды сыграли вничью со счетом 2:2, хотя встреча могла закончиться и 5:5. Первый тайм только чудом завершился без голов, зато после перерыва команды забили четырежды с последним голом на 90-й минуте. Планка высока, скучной игры от "РБ Лейпцига" и "Хоффенхайма" мы не примем. Отдельная интрига – противостояние двух лучших немецких бомбардиров: Тимо Вернер и Сандро Вагнер оформили уже по 10 голов в нынешнем сезоне.

Прогноз: 2-2

ТБ 2,5 1.85

Мы, конечно, можем относиться к "РБ Лейпцигу" и "Хоффенхайму" не слишком хорошо, особенно если являемся сторонниками "традиций", однако не признавать силу соперников мы не имеет права. "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" идут следом за "Баварией", так что их игра по определению является центральной в туре."РБ Лейпциг" закончил первый круг чемпионата Германии на втором месте. Просто для справки нам надо освежить в памяти некоторые факты: команда проводит свой первый сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии, впервые она проиграла только в 14-м туре и ей в какой-то момент удалось опередить "Баварию" и несколько туров побыть на первой строчке. Сильное выступление.Неделей ранее команда Ральфа Хазенхюттля на своем поле не оставила никаких шансов "Айнтрахту", уверенная победа со счётом 3:0. Практически весь матч "быки" играли в численном большинстве, им не пришлось прикладывать сверхусилий для достижения результата."Хоффенхайм" в свою очередь в прошлом туре на выезде обыграл "Аугсбург". Благодаря этому успеху "селяне" смогли взобраться на третье место в Бундеслиге. А что еще больше впечатляет – серия без поражений длинной в 17 матчей (7 побед и 10 ничьих). Это единственный клуб среди топ-5 лиг, который до сих пор не проигрывал. И всё это происходит под управлением человека 1987 года рождения. Юлиан Нагельсманн в свои 29 лет переворачивает представление о профессии тренера, точнее о возрасте достижения результата с командой.Если отвлечься от "родословной" клубов и просто смотреть на поле, то "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" одни из самых приятных команд. Их игра очень интересна, достаточно оглянуться на первый тур Бундеслиги и вспомнить как всё начиналось. Та игра проходила на поле "Хоффенхайма" и завершилась вничью 2:2, хотя там моментов соперники создали едва ли не на десяток мячей. Самое интересное, что первый тайм остался без забитых мячей, только после перерыва вратари начали пропускать, а "РБ Лейпциг" отыгрался на последней минуте основного времени матча."РБ Лейпциг" начал вторую часть сезона с победы. Как мы уже сказали, команда обыграла "Айнтрахт" со счётом 3:0. Успехи "быков" не могут пройти незамеченными: ближайший матч против "Хоффенхайма" посетит главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв. На прошлой неделе игру против "орлов" смотрел его помощник Томас Шнайдер. В составе "РБ Лейпцига" есть четыре футболиста, которые вправе рассчитывать на вызов в национальную команду – Тимо Вернер, Вилли Орбан, Диего Демме и Марсель Хальстенберг.Что касается трансфертных дел, то покинул команду нападающий Терренс Бойд. Теперь футболист вместо борьбы за чемпионство будет спасать "Дармштадт" от вылета.Кстати, насчёт борьбы за чемпионство. Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер полагает, что у "быков" не получится составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за салатницу."Хоффенхайм" уже 17 матчей подряд не проигрывает. Вторую часть чемпионата Германии команда начала с победы, что позволило ей стать третьей. Однако отставание от первых двух команд достаточно большое, быстро догнать "РБ Лейпциг" и тем более "Баварию" не получится."Селяне" после объявлений о продаже Никласа Зюле и Себастьяна Руди начали делиться и хорошими новостями со своими поклонниками. Продлили соглашения с командой полузащитник Стивен Цубер и голкипер Оливер Бауманн. А Эдурадо Варгас должен отправиться в Бразилию. Форвард не проходит в состав, а так хоть клуб на нём заработает.Особый шарм предстоящему матчу добавляет наличие в стане соперника Ральфа Рагника. Когда-то "Хоффенхайм" вывел в элиту именно этот специалист. При нём команда выдала свой лучший отрезок, когда в сезоне 2008/09 громила всех. Сейчас подобное проделывает "РБ Лейпциг".Встреча "РБ Лейпцига" и "Хоффенхайма" интересна еще и противостоянием форвардов. Германия испытывает дефицит центральных нападающих, а тут сразу два бомбардира. В составе хозяев десять мячей забил уже молодой Тимо Вернер. После ухода из утонувшего "Штутгарта" нападающему удалось перевести игру на новый уровень, качество реализации моментов пошло вверх. "Быки" из последних шести матчей выиграли четыре, и в каждой победной встрече Тимо Вернер обязательно забивал.На другой стороне поля пополнить свой бомбардирский счёт будет пытаться Сандро Вагнер. В долговязого форварда уже практически никто не верил, но в прошлом году с его помощью "Дармштадт" остался в Бундеслиге, а теперь он помогает "Хоффенхайму" добиваться исторических результатов. На счету Вагнера те же десять голов, только распределены они более равномерно. На счету Тимо Вернере три дубля, в то время как Вагнер только один раз отправил в сетку ворот соперника два мяча (пострадал "Кёльн"). В настоящий момент нападающий "селян" имеет серию из трёх матчей подряд с голами.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:РБ Лейпциг: Gulacsi – Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg – Keita, Demme – D. Kaiser, Sabitzer – Ti. Werner, Y. Poulsen.Хоффенхайм: Baumann – Süle, Vogt, B. Hübner – Kaderabek, Zuber – Rudy – Demirbay, Nad. Amiri – Wagner, Uth.В составе "РБ Лейпцига" может не сыграть защитник Марвин Комппер. На последней тренировке он почувствовал боль в бедре и покинул занятие раньше времени."РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" обладают сильной линией атаки, в составе каждой команды есть забивной нападающий, который уже выбил десять голов. Тимо Вернер и Сандро Вагнер не вызываются в сборную Германии (пока), а на трибунах в этот вечер будет Йоахим Лёв, так что оба будут стараться показать себя с лучшей стороны. Да и не надо забывать какой получилась первая встреча соперников – 2:2, где еще больше команды не забили. Ждём результативного футбола.