Бундеслига: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 18-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

27.01.2017 14:30

"Шальке" сыграл с хорошим центрфорвардом впереди, это сразу дало результат. В домашнем матче против "Ингольштадта" команда Маркуса Вайнцирля смогла вырвать три очка, голом отметился новичок Гвидо Бургшталлер. Борьба за еврокубки для "кобальтовых" далеко не окончена, а чтобы поскорее приблизиться к первой семерке, надо обыгрывать конкурентов. Впереди матч против "Айнтрахта", который в прошлом туре потерпел самое крупное поражение в сезоне, постарался "РБ Лейпциг". Практические сразу "орлы" остались в меньшинстве, удаление заработал основной голкипер Лукаш Градецки. В Гельзенкирхене Нико Ковачу придется обходиться без первого номера, и это очередной удар для гостей. Из тех футболистов, кто пропускает встречу с "Шальке", можно составить еще одну хорошую команду. "Айнтрахту" будет сложно, тем более гости давно не выигрывали на арене "Шальке"; последняя выездная победа "орлов" датирована 1999 годом.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 09:30

"Вольфсбург" начал вторую часть чемпионата с победы, наконец от Марио Гомеса удалось добиться хоть чего-то. В настоящий момент "волки" имеют серию из трёх побед подряд, что помогло команде приблизиться к середине турнирной таблице. В перспективе для Валерьена Исмаэля борьба за еврокубки не кажется чем-то невозможным. Еще две-три победы в ближайшее время, и "волки" окажутся поблизости от седьмого места. Тут хозяевам и календарь подсобил, вторая подряд игра на своем поле. Да, "Вольфсбург" в этом сезоне набрал всего 8 баллов у себя дома, но последние два матча команда выиграла, а впереди "Аугсбург" – точно не гроза всей Бундеслиги. Гости в прошлом туре проиграли "Хоффенхайму". По-прежнему вызывает вопросы их игра в атаке, 13 мячей за первый круг – очень мало. В очных матчах команды в последнее время не радуют результативностью, одного мяча будет вполне достаточно для победы. И здесь предпочтение стоит отдать "волкам", нападение там на порядок лучше.

Прогноз: 2-0

28.01.2017 09:30

Нас ждет битва подвала. "Ингольштадт", "Гамбург" и "Дармштадт" образовали круг по интересам на самом дне Бундеслиги. С каждым поражением шанс остаться в Бундеслиге напрямую становится все меньше и меньше. "Ингольштадт" и "Гамбург" в прошлом туре проиграли, но сделали это по-разному. "Шанцеры" почти дотерпели до финального свистка в матче против "Шальке", но пропустили обидный мяч от Гвидо Бургшталера. "Гамбург" с тем же счётом (1:0) проиграл "Вольфсбургу", однако шансов на положительный исход тут было минимум. Больше тайма "динозавры" играли в меньшинстве, они владели мячом всего лишь 27% времени. Маркус Гисдоль имеет не так много времени, чтобы привести дела в порядок, слишком уж непостоянное руководство у "Гамбурга". Несколько поражений и тебя попросят. У Майка Вальпургиса в этом плане все несколько спокойнее, вылет не станет катастрофой для "шанцеров".

Прогноз: 1-0

28.01.2017 09:30

Как бы не ругали "Баварию" и Карло Анчелотти, а первый круг Мюнхен закончил на первом месте и всего с одним поражением. Кто-то скажет, что это просто цифры, но в конечном счёте именно они определяют результат. Даже такая "Бавария" лучше, чем остальные 17 клубов Бундеслиги. Впереди у мюнхенцев поездка в Бремен. Для "Вердера" любая игра против "Баварии" превращается в пытку. Если "музыканты" не проигрывают разгромно, встречу можно признавать успешной. Первый матч нового сезона чемпионата Германии закончился разгромом 6:0, Роберт Левандовски оформил хет-трик. В Бремене "Бавария" чуть менее усердно забивает – 2-3-4 гола и этого достаточно. Александер Нури не сможет рассчитывать на своего основного голкипера Ярослава Дробны, так что в воротах будет играть Феликс Видвальд. "Вердер" в первом круге пропустил больше всех – 36 голов, в среднем чуть больше двух. "Бавария" же забила больше всех – 40 голов.

Прогноз: 0-3

28.01.2017 09:30

"Дармштадту" сейчас не надо смотреть в таблицу. Да, "лилии" идут последними и за одну-две игры всё не исправить, поэтому необходимо в ближайшие туры набрать ход и заметно улучшить свое психологическое состояние. Перед перерывом "Дармштадт" проиграл девять матчей подряд (с учетом 1 кубковой). Торстен Фрингс уже сделал небольшой шаг вперёд – добился ничейного результата в игре против "Боруссии" М. Следующий шаг – надо забить; 11 голов за 17 туров… что тут сказать? Команде пришёл на помощь "РБ Лейпциг", который отдал "лилиям" нападающего Терренса Бойда. В свое время в венском "Рапиде" он действовал весьма результативно. В ближайшем туре "Дармштадту" играть против "Кёльна", который уже давно не выигрывает. Шесть туров подряд "козлы" не знают вкус побед, за это время они пять раз свели свои матчи вничью. А забила команда только в трех из них. Команда Петера Штёгера начала отваливаться от борьбы за Европу, а претендентов на седьмое место за спинами "козлов" очень много.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 09:30

"РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" – два "бездушных" клуба, и они сейчас идут следом за "Баварией". "Быки" отстают всего на три очка, а "селяне" опережают всех конкурентов в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов. Соперники начали вторую часть сезона с побед. "Хоффенхайм" не испытал проблем в гостевом поединке против "Аугсбурга", продлив свою беспроигрышную серию до 17-ти матчей. А "РБ Лейпциг" у себя дома обыграл "Айнтрахт", причем с изюминкой: сначала они оформили удаление для голкипера "орлов", а потом нанесли Нико Ковачу самое крупное поражение в нынешнем сезоне. В первом туре команды сыграли вничью со счетом 2:2, хотя встреча могла закончиться и 5:5. Первый тайм только чудом завершился без голов, зато после перерыва команды забили четырежды с последним голом на 90-й минуте. Планка высока, скучной игры от "РБ Лейпцига" и "Хоффенхайма" мы не примем. Отдельная интрига – противостояние двух лучших немецких бомбардиров: Тимо Вернер и Сандро Вагнер оформили уже по 10 голов в нынешнем сезоне.

Прогноз: 2-2

28.01.2017 12:30

"Байер" и "Боруссия" М по итогам прошлого сезона попали в Лигу чемпионов. Сейчас обе команды далеки от разборок за первые строчки. Леверкузен идёт на восьмом месте, что пока дает надежду на борьбу за Лигу Европы. Мёнхенгладбах же перестраивается, поэтому речь о высоких задачах сейчас не идет. Команду возглавил Дитер Хеккинг, в первой встрече он скатал нули против "Дармштадта". Ближайшая задача нового наставника "жеребцов" – оградить клуб от борьбы за выживание, всё-таки запас перед переходными матчами всего четыре очка. Матчи в Леверкузене всегда были непростыми для гостей. "Байер" – "Боруссия" М – это дерби, пусть далеко не самое главное в Германии, но всё же. Прошлый визит на стадион "аспириновых" закончился разгромом со счётом 5:0, всего же "Байер" не проигрывает на протяжении четырёх домашних встреч в рамках дерби. В прошлом туре Роджер Шмидт переиграл "Герту", за что надо сказать спасибо Бернду Лено, иначе быть "типичному Байеру".

Прогноз: 2-1

29.01.2017 09:30

"Фрайбург" может быть доволен своей игрой против "Баварии". Проигрывать на последней минуте всегда обидно, но "брайсгау" не в чем себя упрекнуть. Они держали удар сколько могли. По итогу "Фрайбург" закончил первый круг на девятом месте, то есть в первой половине турнирной таблицы. Кристиан Штрайх умело делает свою работу, команда не должна вылетать во вторую Бундеслигу. Впереди второй домашний матч, в соперниках значится "Герта". Берлинцы неделей ранее проиграли "Байеру", и с третьего места сразу опустились на пятую строчку. Пал Дардаи был очень недоволен работой арбитров. Теперь наставник "Герты" грозится перестать быть аккуратным и сдержанным, так что в воскресенье мы можем стать свидетелями больших тренерских эмоций. "Герта" отлично играет против "Фрайбурга" на его поле, семь матчей подряд "Старая Дама" набирает очки, да и забивает прилично. Второе поражение подряд сильно подпортит Берлину перспективу борьбы за высокие места.

Прогноз: 0-1

29.01.2017 11:30

"Майнц" решил всех удивить, команда сыграла вничью 0:0 против "Кёльна". Если кого-то этот результат не удивляет, то я напомню, что в 16 матчах Бундеслиги "карнавальщики" оформили 56 голов (26:30). Впереди второй домашний матч подряд, а в соперниках будет "Боруссия" Д. Томас Тухель сможет рассчитывать на Пьер-Эмерик Обамейянга, который хорошо для Дормтунда съездил на Кубок Африки – три матча и сразу обратно. Лучший бомбардир Бундеслиги теперь единственный чистый форвард Дортмунда, Адриан Рамос уехал в Испанию. "Боруссия" Д сейчас отстает от "Баварии" на 12 очков, так что в ближайшей перспективе "шмелям" надо застолбить за собой третье место. Команда давно не выигрывала два матча подряд, последний раз это случалось еще в ноябре. "Майнц" же часто стал проигрывать – четыре поражения в последних шести турах. Для Томаса Тухеля данная встреча будет особенной, ведь он очень долго работал в "Майнце".

Прогноз: 1-2