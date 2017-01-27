Эредивизия: прогноз на 20-й тур
Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцатый тур.
27.01.2017 11:00
Несмотря на то, что "Спарта" в новом году добыла пока всего одно очко, клуб уже поистине заслужил большое количество комплиментов. В основном они, конечно же, касаются кубка страны, где на днях роттердамцы завоевали путёвку в полуфинал. А вот "Виллем" вылетел из кубка ещё на стадии 1/32 финала, поэтому дружина Эрвина ван де Лоя уже довольно долго воюет всего на один фронт.
Гостевая "Спарта" - это совершенно другой коллектив. Особенно хорошо это подтверждает статистика, в которой роттердамцы одни из худших по играм на чужом поле. Вообще, их последняя выездная победа в лиге была зафиксирована ещё в далёком августе. Несомненно, серия ужасная, но любой серии, как известно, когда-то приходит конец.
Гостевая "Спарта" - это совершенно другой коллектив. Особенно хорошо это подтверждает статистика, в которой роттердамцы одни из худших по играм на чужом поле. Вообще, их последняя выездная победа в лиге была зафиксирована ещё в далёком августе. Несомненно, серия ужасная, но любой серии, как известно, когда-то приходит конец.
|12.17
|X3.40
|23.72
|ТБ 2.52.20
|ТМ 2.51.75
Прогноз: 0-1
28.01.2017 09:30
Первый серьёзный экзамен 2017 года "Утрехт" успешно... провалил. Да, в прошлые выходные подопечные Эрика тен Хага минимально уступили "Аяксу", но, к счастью, на серьёзные изменения в турнирной таблице это никак не повлияло.
Похоже, улучшить ситуацию парни попытаются уже в этой встрече, с не самым мастеровитым соперником, ведь обыгрывать более сильных, как мы видим, "Утрехт" пока не в состоянии, а зацепиться за еврокубки ему уж очень хочется.
Нет никаких сомнений в том, что именно гости будут держать всю игру под своим контролем. Скорее всего, хозяева будут огрызаться, но вряд ли это приведёт к нужному результату.
Похоже, улучшить ситуацию парни попытаются уже в этой встрече, с не самым мастеровитым соперником, ведь обыгрывать более сильных, как мы видим, "Утрехт" пока не в состоянии, а зацепиться за еврокубки ему уж очень хочется.
Нет никаких сомнений в том, что именно гости будут держать всю игру под своим контролем. Скорее всего, хозяева будут огрызаться, но вряд ли это приведёт к нужному результату.
|14.34
|X3.90
|21.86
|ТБ 2.51.89
|ТМ 2.52.02
Прогноз: 1-2
28.01.2017 10:45
В этом матче, как и во всех прошлых, "Рода" искренне надеется взять хоть какие-то очки. С каждым туром шансы на спасение клуба уменьшаются, ведь "жёлто-чёрные" постепенно пускают корни в подвале таблицы.
Что касается "Эксельсиора", то в этом туре команде необходимо только выигрывать, ведь в чемпионате у роттердамцев одно из самых неустойчивых положений. К тому же, парням надо брать реванш за нелепое поражение в первом круге (0:1).
Не думаю, что гостям удастся уехать из Керкраде в хорошем настроении. "Рода" уже не раз показывала, как она грамотно и дисциплинированно может играть в защите. Приезжим просто-напросто может не хватить креатива в атакующих действиях, вот и всё.
Что касается "Эксельсиора", то в этом туре команде необходимо только выигрывать, ведь в чемпионате у роттердамцев одно из самых неустойчивых положений. К тому же, парням надо брать реванш за нелепое поражение в первом круге (0:1).
Не думаю, что гостям удастся уехать из Керкраде в хорошем настроении. "Рода" уже не раз показывала, как она грамотно и дисциплинированно может играть в защите. Приезжим просто-напросто может не хватить креатива в атакующих действиях, вот и всё.
|12.17
|X3.40
|23.72
|ТБ 2.52.16
|ТМ 2.51.78
Прогноз: 1-1
28.01.2017 10:45
Судя по всему, ПСВ постепенно начинает приходить в себя, чего, например, совершенно нельзя сказать о "Хераклесе". После каникул "лампочки" уже заработали шесть из шести очков, а вот "гераклиды" пока могут похвастаться только бубликом, у них ноль.
Как мы помним, на стадионе "Филипс" "Хераклесу" невероятно везло, но сказать, что парни тогда отскочили, наверное, всё же нельзя. Да, ПСВ транжирил моменты, но такое с ними происходило не только в том матче, а значит, команда имела проблемы значительно серьёзнее, чем просто отсутствие фортуны.
Кажется, что в этот раз нечто подобное точно не повторится, и дело даже не в везении. Сейчас эйндховенцы в прекрасной форме и отличном настроении, поэтому "Хераклесу", откровенно говоря, можно только посочувствовать.
Как мы помним, на стадионе "Филипс" "Хераклесу" невероятно везло, но сказать, что парни тогда отскочили, наверное, всё же нельзя. Да, ПСВ транжирил моменты, но такое с ними происходило не только в том матче, а значит, команда имела проблемы значительно серьёзнее, чем просто отсутствие фортуны.
Кажется, что в этот раз нечто подобное точно не повторится, и дело даже не в везении. Сейчас эйндховенцы в прекрасной форме и отличном настроении, поэтому "Хераклесу", откровенно говоря, можно только посочувствовать.
|17.30
|X5.10
|21.45
|ТБ 2.51.61
|ТМ 2.52.48
Прогноз: 0-2
29.01.2017 03:30
Для "Херенвена" последние деньки выдались безумно трудными, причём как психологически, так и физически. На прошлых выходных коллектив потерпел поражение от ПСВ (4:3), хотя за пять минут до конца той встречи он уверенно вёл в счёте, а на неделе парни и вовсе вылетели из кубка. Так сказать, контрольный выстрел.
"Гронинген" однозначно не подарок, поэтому никакой лёгкой прогулки здесь ожидать не стоит. "Бело-зелёные" сейчас и вовсе на ходу, поэтому смело могут побороться за положительный результат, воспользовавшись усталостью "суперфризов". Считаю, что им это вполне по силам.
"Гронинген" однозначно не подарок, поэтому никакой лёгкой прогулки здесь ожидать не стоит. "Бело-зелёные" сейчас и вовсе на ходу, поэтому смело могут побороться за положительный результат, воспользовавшись усталостью "суперфризов". Считаю, что им это вполне по силам.
|11.97
|X3.84
|23.92
|ТБ 2.51.75
|ТМ 2.52.20
Прогноз: 1-1
29.01.2017 05:30
В отличие от "Аякса", "Ден Хааг" продолжает расстраивать своих болельщиков. "Цапли" проиграли два последних противостояния, причём одно из них было с прямым конкурентом. С такими темпами скоро "Ден Хаагу" придётся менять прописку на "Эрстедивизи".
У "аяксидов" же всё более-менее хорошо. Отлично, что столичные не теряют баллы, но плохо, что их не теряют и главные претенденты на чемпионский титул. Стало быть, упорная борьба за первую строчку всё ещё продолжается.
Честно говоря, слабо верится в то, что амстердамцы споткнутся о нынешний "Ден Хааг". Здесь, скорее, будет уверенная победа первых.
У "аяксидов" же всё более-менее хорошо. Отлично, что столичные не теряют баллы, но плохо, что их не теряют и главные претенденты на чемпионский титул. Стало быть, упорная борьба за первую строчку всё ещё продолжается.
Честно говоря, слабо верится в то, что амстердамцы споткнутся о нынешний "Ден Хааг". Здесь, скорее, будет уверенная победа первых.
|11.14
|X9.50
|225.00
|ТБ 2.51.45
|ТМ 2.53.00
Прогноз: 3-0
29.01.2017 05:30
Интересно, что ни АЗ, ни "Витесс" ещё не знали горечи поражений после зимнего перерыва. Возможно, что и после этого противостояния беспроигрышные серии коллективов останутся в целости и сохранности.
Последняя битва "жёлто-чёрных" и "красно-белых" запомнилась нам добротной перестрелкой 2:2. В тот вечер алкмарцы с трудом, но всё же сумели вернуться в игру после 0:2, но добиться желаемой победы так и не смогли. Наверное, не смогут и в этот раз, ибо "Витесс" всерьёз намерен взять очередные три пункта.
На неделе оба клуба отпахали в четвертьфиналах местного кубка, и оба заслуженно прошли в следующую стадию. Кто знает, может судьба их сведёт уже в ближайшем раунде, но говорить об этом пока рано, на носу дуэль в чемпионате. Гости, конечно, имели дополнительный день отдыха, но я не думаю, что он очень сильно повлияет на игру. Хозяева могут преподнести сюрприз, к которому Йон ван ден Бром даже не будет готов.
Последняя битва "жёлто-чёрных" и "красно-белых" запомнилась нам добротной перестрелкой 2:2. В тот вечер алкмарцы с трудом, но всё же сумели вернуться в игру после 0:2, но добиться желаемой победы так и не смогли. Наверное, не смогут и в этот раз, ибо "Витесс" всерьёз намерен взять очередные три пункта.
На неделе оба клуба отпахали в четвертьфиналах местного кубка, и оба заслуженно прошли в следующую стадию. Кто знает, может судьба их сведёт уже в ближайшем раунде, но говорить об этом пока рано, на носу дуэль в чемпионате. Гости, конечно, имели дополнительный день отдыха, но я не думаю, что он очень сильно повлияет на игру. Хозяева могут преподнести сюрприз, к которому Йон ван ден Бром даже не будет готов.
|12.46
|X3.58
|22.96
|ТБ 2.51.80
|ТМ 2.52.13
Прогноз: 2-1
29.01.2017 05:30
Похоже, что "Зволле" совсем не собирается сдаваться, и эти слова, кстати, прекрасно подтверждает их недавняя победная дуэль. Конечно, те три балла безумно важные, но от вылета они пока никого не спасли, поэтому самое тяжёлое у клуба ещё всё впереди.
У "Твенте" же на данный момент всё намного проще - клуб не только находится далеко-далеко от вылета, но ещё и намерен в этом сезоне запрыгнуть в вагон еврокубков. Чтобы эта цель не осталась на уровне мечты, нужно, в первую очередь, обыгрывать таких соперников как "Зволле". Думаю, это понимают и сами "лошади", которые постараются сделать всё, чтобы выиграть.
У "Твенте" же на данный момент всё намного проще - клуб не только находится далеко-далеко от вылета, но ещё и намерен в этом сезоне запрыгнуть в вагон еврокубков. Чтобы эта цель не осталась на уровне мечты, нужно, в первую очередь, обыгрывать таких соперников как "Зволле". Думаю, это понимают и сами "лошади", которые постараются сделать всё, чтобы выиграть.
|12.71
|X3.52
|22.70
|ТБ 2.51.84
|ТМ 2.52.07
Прогноз: 1-2
29.01.2017 07:45
Именно в Неймегене "Фейеноорд" мог допустить свою первую осечку в рамках чемпионата, но, слава Богу, у Джованни ван Бронкхорста были козыри в виде Крамера и Йоргенсена, которые за десять минут до финального свистка превратили ужасные 1:0 в идеальные 1:2. Конечно, НЕК не продемонстрировал тогда какой-то сверхопасный футбол, но примитивных действий вполне хватило, чтобы изрядно попортить роттердамцам нервы. Провернуть подобное и на "Де Куйпе" будет очень трудно, а может быть даже нереально. Все знают, как "Фейеноорд" выступает при своих трибунах, но для тех, кто забыл, я напомню - десять матчей, ноль поражений и тридцать забитых голов.
|11.24
|X6.90
|214.50
|ТБ 2.51.56
|ТМ 2.52.60
Прогноз: 2-0
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