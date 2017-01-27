Эредивизия: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцатый тур.

27.01.2017 11:00

Несмотря на то, что "Спарта" в новом году добыла пока всего одно очко, клуб уже поистине заслужил большое количество комплиментов. В основном они, конечно же, касаются кубка страны, где на днях роттердамцы завоевали путёвку в полуфинал. А вот "Виллем" вылетел из кубка ещё на стадии 1/32 финала, поэтому дружина Эрвина ван де Лоя уже довольно долго воюет всего на один фронт.



Гостевая "Спарта" - это совершенно другой коллектив. Особенно хорошо это подтверждает статистика, в которой роттердамцы одни из худших по играм на чужом поле. Вообще, их последняя выездная победа в лиге была зафиксирована ещё в далёком августе. Несомненно, серия ужасная, но любой серии, как известно, когда-то приходит конец.

Прогноз: 0-1

28.01.2017 09:30

Первый серьёзный экзамен 2017 года "Утрехт" успешно... провалил. Да, в прошлые выходные подопечные Эрика тен Хага минимально уступили "Аяксу", но, к счастью, на серьёзные изменения в турнирной таблице это никак не повлияло.



Похоже, улучшить ситуацию парни попытаются уже в этой встрече, с не самым мастеровитым соперником, ведь обыгрывать более сильных, как мы видим, "Утрехт" пока не в состоянии, а зацепиться за еврокубки ему уж очень хочется.



Нет никаких сомнений в том, что именно гости будут держать всю игру под своим контролем. Скорее всего, хозяева будут огрызаться, но вряд ли это приведёт к нужному результату.

Прогноз: 1-2

28.01.2017 10:45

В этом матче, как и во всех прошлых, "Рода" искренне надеется взять хоть какие-то очки. С каждым туром шансы на спасение клуба уменьшаются, ведь "жёлто-чёрные" постепенно пускают корни в подвале таблицы.



Что касается "Эксельсиора", то в этом туре команде необходимо только выигрывать, ведь в чемпионате у роттердамцев одно из самых неустойчивых положений. К тому же, парням надо брать реванш за нелепое поражение в первом круге (0:1).



Не думаю, что гостям удастся уехать из Керкраде в хорошем настроении. "Рода" уже не раз показывала, как она грамотно и дисциплинированно может играть в защите. Приезжим просто-напросто может не хватить креатива в атакующих действиях, вот и всё.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 10:45

Судя по всему, ПСВ постепенно начинает приходить в себя, чего, например, совершенно нельзя сказать о "Хераклесе". После каникул "лампочки" уже заработали шесть из шести очков, а вот "гераклиды" пока могут похвастаться только бубликом, у них ноль.



Как мы помним, на стадионе "Филипс" "Хераклесу" невероятно везло, но сказать, что парни тогда отскочили, наверное, всё же нельзя. Да, ПСВ транжирил моменты, но такое с ними происходило не только в том матче, а значит, команда имела проблемы значительно серьёзнее, чем просто отсутствие фортуны.



Кажется, что в этот раз нечто подобное точно не повторится, и дело даже не в везении. Сейчас эйндховенцы в прекрасной форме и отличном настроении, поэтому "Хераклесу", откровенно говоря, можно только посочувствовать.

Прогноз: 0-2

29.01.2017 03:30

Для "Херенвена" последние деньки выдались безумно трудными, причём как психологически, так и физически. На прошлых выходных коллектив потерпел поражение от ПСВ (4:3), хотя за пять минут до конца той встречи он уверенно вёл в счёте, а на неделе парни и вовсе вылетели из кубка. Так сказать, контрольный выстрел.



"Гронинген" однозначно не подарок, поэтому никакой лёгкой прогулки здесь ожидать не стоит. "Бело-зелёные" сейчас и вовсе на ходу, поэтому смело могут побороться за положительный результат, воспользовавшись усталостью "суперфризов". Считаю, что им это вполне по силам.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 05:30

В отличие от "Аякса", "Ден Хааг" продолжает расстраивать своих болельщиков. "Цапли" проиграли два последних противостояния, причём одно из них было с прямым конкурентом. С такими темпами скоро "Ден Хаагу" придётся менять прописку на "Эрстедивизи".



У "аяксидов" же всё более-менее хорошо. Отлично, что столичные не теряют баллы, но плохо, что их не теряют и главные претенденты на чемпионский титул. Стало быть, упорная борьба за первую строчку всё ещё продолжается.



Честно говоря, слабо верится в то, что амстердамцы споткнутся о нынешний "Ден Хааг". Здесь, скорее, будет уверенная победа первых.

Прогноз: 3-0

29.01.2017 05:30

Интересно, что ни АЗ, ни "Витесс" ещё не знали горечи поражений после зимнего перерыва. Возможно, что и после этого противостояния беспроигрышные серии коллективов останутся в целости и сохранности.



Последняя битва "жёлто-чёрных" и "красно-белых" запомнилась нам добротной перестрелкой 2:2. В тот вечер алкмарцы с трудом, но всё же сумели вернуться в игру после 0:2, но добиться желаемой победы так и не смогли. Наверное, не смогут и в этот раз, ибо "Витесс" всерьёз намерен взять очередные три пункта.



На неделе оба клуба отпахали в четвертьфиналах местного кубка, и оба заслуженно прошли в следующую стадию. Кто знает, может судьба их сведёт уже в ближайшем раунде, но говорить об этом пока рано, на носу дуэль в чемпионате. Гости, конечно, имели дополнительный день отдыха, но я не думаю, что он очень сильно повлияет на игру. Хозяева могут преподнести сюрприз, к которому Йон ван ден Бром даже не будет готов.

Прогноз: 2-1

29.01.2017 05:30

Похоже, что "Зволле" совсем не собирается сдаваться, и эти слова, кстати, прекрасно подтверждает их недавняя победная дуэль. Конечно, те три балла безумно важные, но от вылета они пока никого не спасли, поэтому самое тяжёлое у клуба ещё всё впереди.



У "Твенте" же на данный момент всё намного проще - клуб не только находится далеко-далеко от вылета, но ещё и намерен в этом сезоне запрыгнуть в вагон еврокубков. Чтобы эта цель не осталась на уровне мечты, нужно, в первую очередь, обыгрывать таких соперников как "Зволле". Думаю, это понимают и сами "лошади", которые постараются сделать всё, чтобы выиграть.

Прогноз: 1-2

29.01.2017 07:45

Именно в Неймегене "Фейеноорд" мог допустить свою первую осечку в рамках чемпионата, но, слава Богу, у Джованни ван Бронкхорста были козыри в виде Крамера и Йоргенсена, которые за десять минут до финального свистка превратили ужасные 1:0 в идеальные 1:2. Конечно, НЕК не продемонстрировал тогда какой-то сверхопасный футбол, но примитивных действий вполне хватило, чтобы изрядно попортить роттердамцам нервы. Провернуть подобное и на "Де Куйпе" будет очень трудно, а может быть даже нереально. Все знают, как "Фейеноорд" выступает при своих трибунах, но для тех, кто забыл, я напомню - десять матчей, ноль поражений и тридцать забитых голов.

Прогноз: 2-0