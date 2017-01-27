Примера: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцатого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

27.01.2017 14:45

Хозяева плотно осели на дне турнирной таблицы, и если в ближайших турах никаких изменений не произойдет, то вылета команды в Сегунду избежать будет крайне сложно. Команда не выигрывала с середины октября прошлого года, но последний матч с "Севильей" показал, что она настроена бороться. Другое дело, что с обороной беда – на ноль "Осасуна" играла только раз в нынешнем чемпионате. В гости приезжает "Малага", которая тоже не может похвастаться уверенной игрой, в особенности в 2017 году. "Анчоусы" проиграли 4 матча подряд, так что у хозяев есть неплохой шанс набрать в этом поединке столь нужные очки, хотя бы одно.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 07:00

Еще один аутсайдер будет играть свой матч в гостях. Дела "Гранады" не намного лучше, чем у "Осасуны", что и показал их очный поединок, где она не смогла победить на своем поле. "Вильярреал" тоже притормозил в новом году и пока еще не побеждал, поэтому будет настроен брать три очка, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков за проигранную игру с "Валенсией", а также не выпасть из еврокубковой зоны.

Прогноз: 2-0

28.01.2017 10:15

"Алавес" подходит к этому матчу в хорошем настроении. Среди недели команда смогла пробиться в полуфинал Кубка Испании, что для нее, несомненно, достижение. Да и в чемпионате у хозяев неплохая серия – из шести игр проиграна только одна. Команда мало пропускает, что оставляет ей некоторые шансы в этом матче. Впрочем, "Атлетико" уже привык обыгрывать такие команды, что называется, на классе. Вот с "Атлетиком" в прошлом туре номер не прошел, так как баски команда более солидная, а вот с "Алавесом" вполне может получиться, тем более, что в кубковой игре с "Эйбаром" среди недели Симеоне дал отдохнуть некоторым футболистам.

Прогноз: 0-1

28.01.2017 12:30

"Эйбар" в очередной раз показал, что в родных стенах не даст спуску никому – в игре на Кубок с Атлетико команда дала бой и имела неплохие шансы даже выиграть матч. Да, гости играли не в оптимальном составе, но все же. Домашние матчи против "Атлетико" и "Барсы" сложились для команды неудачно, а вот с соперниками, которые сопоставимы с ними в классе, они играют довольно успешно. "Депор" как раза такая команда. Галисийцы играют уже три тура подряд вничью. Вполне возможно, что эта серия продолжится.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 14:45

Новичок Примеры смирился с тем, что ему уготована борьба за выживание, поэтому старается выцарапывать очки максимальной в каждом туре. Так случилось в матче с "Алавесом", который дважды вел в счете, но "Леганес" находил в себе силы, чтобы отыгрываться. Да и вообще, в шести последних турах команда пять раз играла вничью. Подушка безопасности в виде 5 очков от зоны вылета пока имеется, но это преимущество может быстро испариться, так что расслабляться не стоит. Можно попробовать добыть очки в очередном матче, ведь "Сельта" среди недели боролась с "Реалом" в Кубке Испании. Да, коллектив из Виго выбил мадридцев и это большой плюс к морали, но и сил отдано было немало. Учитывая, что у "Сельты" порой случаются неудачные выездные матчи, можно предположить, что гости не победят.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 06:00

"Бетис" несколько удивил в прошлом туре с неприятной стороны, не сумев дома обыграть "Спортинг". Да, севильцы имели преимущество, но воплотить его в забитые мячи не смогли, а не забивает дома команда нечасто. У "Барселоны" все в последнее время складывается удачно, хоть игра команды и далека от идеала. Отставание от "Реала" каталонцы сократили, в Кубке Испании добыли важную психологическую победу в Сан-Себастьяне, где не выигрывали до этого почти 10 лет. В ответном матче одержали результативную победу, забив 5 мячей. На пути к завоеванию трофея им уже точно не встретится "Реал", так что задача несколько облегчилась. "Сине-гранатовые" постепенно набирают ход, и не должны терять очков в этом матче, чтобы поддавливать "Реал" еще и в чемпионате.

Прогноз: 1-3

29.01.2017 10:15

В этом матче сойдутся две серии. "Эспаньол" довольно успешно играет в родных стенах – "попугаи" не проигрывали в Барселоне уже 7 игр подряд. У "Севильи" серия менее длинная, но более внушительная – пять побед подряд. Команда Хорхе Сампаоли наступает на пятки "Реалу", играет здорово, у нее есть характер. Так, буквально в последнем туре она дважды проигрывала по ходу встречи "Осасуне", но все же смогла добиться победы. Перед этим андалусийцы проигрывали "Реалу" дома, но тоже праздновали волевую победу. На "Корнелья Эль-Прат" будет крайне непросто, но гости благодаря своему характеру попробуют снова победить.

Прогноз: 1-2

29.01.2017 12:30

Баски все подбираются к зоне еврокубков, но забраться в нее не могут. Всему виной три ничьи подряд. Если дележка очков с "Алавесом" и "Леганесом" для клуба из Бильбао, скорее минус, чем плюс, то ничейный исход в матче с "Атлетико" - это позитив. Тем не менее, за победами на "Сан-Мамес" уже заскучали, а "Спортинг" как раз вполне подходящий кандидат, чтобы ее добыть. Хихонцы наряду с "Гранадой" хуже всех играют в гостях, за пять последних туров набрали лишь одно очко, поэтому им мало что светит в этом матче.

Прогноз: 2-0

29.01.2017 14:45

Центральная встреча тура с точки зрения расположения команд в турнирной таблице – лидер принимает на своем поле коллектив, который расположился на пятой строчке. "Реал" в последнее время слегка лихорадит. Поражение от "Севильи", поражение в Кубке от "Сельты", непростая победа над "Малагой", а затем ничья с "Сельтой", которая обернулась вылетом из Кубка Испании. Не все в порядке в мадридском королевстве, поэтому и данный матч не обещает быть прогулочным. Тем не менее, статистика личных встреч мадридцев и басков благоволит первым, которые за 15 последних встреч, выиграли 13. К тому же, гостям не позавидуешь с календарем – сначала две дуэли с "Барсой", а теперь еще и "Реал". Каталонцы с ними разобрались, должен делать это и лидер чемпионата, хоть есть уверенность в том, что все не пройдет без сучка и задоринки.

Прогноз: 2-1

30.01.2017 14:45

Не позавидуешь в этой встрече "Лас-Пальмасу" - в неудобное время он встречается с "Валенсией". Во-первых, он сам сейчас не далек от той игры, которую показывал на старте сезона, во-вторых, "летучие мыши" в позапрошлом туре наконец-то одержали долгожданную победу, после чего не остановились и победили в гостях, причем не кого-нибудь, а сильный "Вильярреал". Команда подняла свой боевой дух, поэтому вполне может довести свою победную серию до трех поединков.

Прогноз: 1-2