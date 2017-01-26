Примейра-лига: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно девятнадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

27.01.2017 12:30



Встречаются две команды, силы которых примерно равны. Хотя, в последних матчах чуть лучше смотрится "Боавишта", да и разница забитых-пропущенных у клуба более впечатляет. В рамках прошлого тура удалось на выезде переиграть "Ароку" со счетом 2:1. Подобный результат впечатляет. А вот "Белененсеш" дома уступил "Витории Сетубал" с таким же счетом. На текущий момент хозяева имеют в активе 24 очка, будущий же соперник набрал на 4 балла меньше. По всей видимости, здесь преимущество будет на стороне "Боавишты", но для получения трех очков требуется еще воплотить преимущество в голы.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 03:45



В прошлом чемпионате "Тондела" спаслась от вылета в самый последний момент. Похоже, в этот раз подобное не получится сделать. Если старт первенства можно считать удачным, то теперь пошла полоса неудач из поражений. Таким образом, в активе клуба только 10 очков и последнее место. В последнем туре команда проиграла "Бенфике" - 0:4. Предсказуемый результат. Что касается "Шавиша", то новичок чемпионата удивляет своей зрелой игрой. У команды хорошая оборона, постепенно и в нападении получается играть на равных с середняками и лидерами первенства. Свой последний матч клуб проводил против "Насьонал Фуншал". Получилось забить 2 безответных гола. Несмотря на сопротивление со стороны "Тонделы", "Шавиш" должен одержать победу.

Прогноз: 1-2

28.01.2017 08:00



"Насьонал Фуншал" ведет борьбу за выживание. У команды только 12 очков и она рискует по окончании сезона остаться в низшем дивизионе. Пока только предпоследнее место и отставание от спасительной зоны составляет 3 балла. За 18 туров получилось выиграть только 3 раза. Это случилось в начале чемпионата, после чего начался серьезный спад. В прошлом туре была встреча с "Шавишем" на выезде. Это привело к двум пропущенным голам. Забить не удалось. "Арока" тоже не может похвастаться набранными очками по итогам прошлого тура. Принимая дома "Боавишту", команда проиграла 1:2. На текущий момент у "Ароки" 23 очка и 11-е место. У клуба все еще сохраняются шансы на попадание в зону еврокубков. Однако для этого надо прекратить терять очки с середняками и аутсайдерами.

Прогноз: 1-2

28.01.2017 08:00



"Витория Гимарайнш" в нынешнем сезоне показывает отличную игру. На данный момент команда идет на пятом месте, отставая от четвертой строчки всего на 1 балл. При этом, отставание зафиксировано от самого "Спортинга". Наверняка будет вестись борьба за место в еврокубках до последнего и в ней есть все шансы добиться своего. В рамках прошлого тура была встреча с "Брагой" на выезде. Это был очень серьезный матч, в котором удалось выиграть со счетом 2:1. После такой победы необходимо продолжать в том же духе и догонять "пушкарей", которые пока занимают третье место. Отставание от "Браги" составляет всего 2 балла. "Маритиму" набрал 27 очков и в какой-то мере ведет борьбу с будущим соперником за еврокубковое место. В прошлом игре получилось удивить, сыграв 2:2 со "Спортингом". Интересно будет посмотреть, кто окажется сильнее в данном противостоянии.

Прогноз: 2-1

28.01.2017 10:15



Если взять во внимание последние игры "драконов", то они просто обязаны побеждать и делать результат уже в первом тайме. Однако обладатель 16-го места будет упираться. Все-таки в трех очках снизу находится зона вылета и требуется набирать очки, чтобы не завязнуть в болоте. В прошлом туре "Эшторил" проиграл принципиальный матч "Фейренси" со счетом 0:1. Таким образом, отпустил от себя другого аутсайдера. "Порту" победил "Риу Ави". Было все сделано красиво, изящно, в стиле команды. Получилось создать много моментов, присутствовала зрелищность. Тренерский штаб может насторожить тот факт, что пропущено много голов – 2. Все-таки ранее команда либо не пропускала вовсе, либо только единожды за поединок. Все идет к тому, что гости победят.

Прогноз: 0-2

28.01.2017 12:30



Лиссабонцы постепенно скатились на четвертое место, которое скоро может превратиться в пятое. Для этого достаточно проиграть или сыграть вничью в следующем поединке. Отставание от лидера составляет уже 10 очков и вряд ли получится ликвидировать такой гандикап. В прошлом туре случилась ничья с "Маритиму". Очередная осечка, которая стала словно пощечина для клуба. "Пасуш де Феррейра" идет на 15-м месте, набрав только 17 баллов. В рамках прошлого тура команда проиграла дома "Морейренсе" со счетом 0:2. Очередной раз не получилось в прямом противостоянии с одним из конкурентов в борьбе за выживание взять победу. Клуб плохо начал сезон, после чего был небольшой подъем. К сожалению, сейчас уровень игры не позволяет надеяться на быстрый выход из кризиса. Здесь "Спортинг" обязан побеждать.

Прогноз: 2-0

30.01.2017 11:00



Встреча двух соседей по таблице. Однако у гостей на 1 балл больше. Это позволяет временно более уверенно чувствовать себя. Однако после очного противостояния все может измениться. Для этого хозяевам достаточно победить. Пока же оба клуба ведут борьбу за выживание. При этом, в последнее время весьма успешно. Так, "Фейренси" в прошлом туре сумел победить "Эшторил" со счетом 1:0. А "Морейренсе" победил на выезде "Пасуш де Феррейра". Знаковые победы, которые позволили улучшить турнирные показатели. В очном противостоянии сложно отдать кому-то предпочтение. Лишь фактор своего поля дает "Морейренсе" некоторое преимущество. Однако, наверняка будет ничья. Все-таки гости поймали кураж

Прогноз: 1-1

30.01.2017 13:00



Очень интересный матч. "Риу Ави"старается не отпустить далеко лидирующую пятерку, чтобы постараться на будущий год получить место в еврокубках. Пока у команды в активе 24 очка и не хватает 10 баллов до пятой строчки. Это очень много. Тем более, клуб не отличается стабильностью. "Риу Ави" может обыграть явного лидера, оказать достойное сопротивление, а после проиграть аутсайдеру. В прошлом туре удалось достойно действовать с "Порту", но все равно случилось поражение. "Брага" тоже свой прошлый матч проиграла со счетом 1:2 против "Витории Гимарайнш". Однако это не отбросило на четвертое место. Команда по-прежнему идет третьей, опережая "Спортинг" на 1 балл. Будет много борьбы, особенно до перерыва. Голы обязательно будут и к победе ближе гости. Но тут может быть и ничья.

Прогноз: 1-2

30.01.2017 13:00



Наверное, самый важный матч тура, так как в нем лидер может потерять очки. Все-таки "Витория Сетубал" способен оказать сопротивление даже чемпиону. На текущий момент хозяева имеют в своем активе 25 очков, что позволяет занимать 8-е место. В рамках последнего тура удалось победить на выезде "Белененсеш" со счетом 2:1. Благодаря этому практически снят вопрос с сохранением прописки в элите. "Бенфика" имеет отрыв от основного преследователя "Порту" в 4 очка. Это хорошее подспорье. Однако впереди еще встречи со "Спортингом" и тем же "Порту". Поэтому очки терять не стоит. В последнем поединке клуб легко разобрался с "Тонделой" - 4:0. Основные события развивались во втором тайме. Вообще, команда здорово смотрится именно после перерыва. Здесь возможна ничья, но более вероятна победа гостей.

Прогноз: 1-2

По всей видимости, в чемпионской гонке осталось только две команды – "Бенфика" и "Порту". Дело в том, что отставание "Спортинга" составляет уже 10 очков от лидера. Учитывая уровень игры клуба в последнее время и умение чемпиона брать свои очки, можно "львам" начать готовиться к следующему сезону.Что касается отставания "Порту", то оно составляет только 4 балла. Команда стала играть ровно, здорово действуя в обороне. Линия нападения тоже улучшила показатели. Если молодежь выдержит психологические нагрузки, то можно подумать и о титуле.В нижней части таблицы все также прозябает "Тондела". Дуэт ей составляет "Насьонал Фуншал". Совсем недавно их участь делил "Фейренси", однако смог сделать резкий скачок и теперь опережает тот же "Фуншал" на 6 баллов. Похоже, новичок Примейры постепенно уходит от опасной зоны.А вот другой новичок "Шавиш" и вовсе взобрался на шестое место, имея уже 27 очков. При этом, коллектив показывает хорошую игру, особенно в родных стенах. При определенном прогрессе на будущий сезон можно подумать и о зоне еврокубков.