11 игроков, чья репутация была разрушена после переезда в Англию

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Football - Dirty.ru

Часто говорят, что Премьер-лига – это хорошее место для развития игроков, но есть такие футболисты, которые, с высокой вероятностью, с таким утверждением не согласны. Джон Сперлинг делится своим "списком" таких исполнителей.Он был не первым человеком, который поссорился с Джорджем Грэмом и Гленном Ходдлом, но провал в английской карьере Реброва не позволил игроку заиграть в западноевропейском футболе как таковом.Выраженно скромный уровень результативности в десяток мячей в 60-ти матчах чемпионата (и дальнейшая аренда для того чтобы реабилитировать свою карьеру в "Фенербахче") был все равно неплохим результатом, в сравнении с показателем в два гола в 27-ми матчах за "Вест Хэм". Неудивительно, что в конечном итоге этот футболист оказался там, где и показал себя с лучшей стороны перед тем, как привлек внимание клубов из Западной Европы. Его переход обратно в киевское "Динамо" в 2005 году позволил поклонникам этой команды насладиться его талантом в конце его пути в футболе как игрока. Сегодня он успешно возглавляет этот клуб с 2014-го года в качестве уже тренера.Сыграв ключевую роль в победе сборной Бразилии на чемпионате мира 2002-го года, Клеберсон прибыл на "Олд Траффорд" в 2003-м году по настоянию Алекса Фергюсона, который утверждал, что он может стать "действительно великим приобретением для "Юнайтед".Клеберсон никогда не жаловался на свою участь в чемпионате Англии, а будучи игроком довольно универсальным, этот бывший футболист Атлетико Паранаэнсе пытался найти себя на разных позициях. Он покинул лагерь "красных дьяволов", когда перешел в "Бешикташ" в 2005-м году, и вернулся в Бразилию спустя почти шесть лет. Кроме того, позже он перешел в быстро развивающуюся лигу футбола США в клуб "Филадельфия Юнион", также поиграл в "Инди Илевен", где он играет до нынешнего времени. Также существовала вероятность того, что он пополнит ряды "Форт-Лодердейл Страйкерс", но позже этот переход сорвался.Трансфер бывшего нападающего "Милана" стал полным провалом, а его игра на "Стэмфорд Бридж" подарила поклонникам "синих" не так много радости. Он забил всего девять мячей в 47-ми матчах в рамках Премьер-лиги.Как известно, владелец "Челси" Роман Абрамович был лично заинтересован в переходе Андрея Шевченко. За его переход он заплатил 30 миллионов фунтов, подписав с ним контракт в 2006-м году. На тот момент это было английским рекордом. То приобретение должно было стать подарком для тренера "Челси" Жозе Моуриньо.Бывший игрок киевского "Динамо" и отличный нападающий "Милана" не смог реализовать себя в английском футболе, и в целом это стало большой неожиданностью не только для болельщиков, но и для аналитиков."Я не смог вписаться в стиль "Челси", и это нужно признать", - говорил украинец, который вернулся в "Милан" уже на правах аренды, выступая за "россо-нери" в течение сезона-2008/09, а затем закончил свою карьеру в первом своем клубе – киевском "Динамо".Чем меньше мы будем говорить о том, насколько убогой была его карьера в "Кристал Пэлас", тем лучше будет для него самого.После превосходного выступления за свою страну на ЕВРО-92 и ЧМ, который прошел спустя два года, переход Бролина в "Лидс" в 1995-м году вызвал улыбку и удовлетворение даже у сурового Говарда Уилкинсона.Но все пошло совершенно неправильно. Травмы и плохая форма застопорили его прогресс, возможно, причина была в том, что на Бролина свалились немалые деньги, но оказать какое-либо впечатление на тех, кто посещал "Элланд Роуд" в те годы, ему не удалось. Затем последовал скромный период, в отношении его футбольных успехов, уже в "Кристал Пэлас" (после того, как Томас поиграл за "Парму" и "Цюрих"). У Бролина появился избыточный вес, а окончательно игровой период за "орлов" в первом полугодии сезона 1997/98 не удался через травмы. Он сыграл всего 13 матчей. После таких результатов английский период карьеры Томаса стоит расценить как неудачный.После того, как "ириски" споткнулись на первом же барьере в еврокубках, экс-игрок "Аякса" и миланского "Интера" не оправдал ожиданий в качестве усиления клуба из Ливерпуля.Выйдя в квалификацию Лиги чемпионов, "Эвертон" подписал полузащитника Энди Ван дер Мейде. Этот парень сиял в качестве одной из звезд сборной Нидерландов на Евро-2004. Казалось, что его переход предвещал зарю новой эры на "Гудисон Парк".Но после того как он сыграл за "ирисок" всего-то 20 жалких матчей на протяжении четырех лет, он покинул свой клуб в 2009-м году. "Я оставил свою семью и своих детей, мне было тяжело, потому что они не были в Англии, и я влюбился другую женщину.." - позже Ван дер Мейде рассказал в интервью BBC о том, как проходил период его карьеры в Англии. Он обсуждал свои последующие проблемы с алкоголем и наркотиками также со многими специалистами."У меня были проблемы с бывшей подругой, а мой ребенок был очень болен. Также я чувствовал, что меня не понимает менеджер Дэвид Мойес, и что это все моя вина, потому что я сделал неправильный выбор. В то время я не понимал, что творю…""Он ох** великий игрок", - с подчеркнутой вежливостью сэр Алекс Фергюсон сообщил группе журналистов, которые осмелились поставить под сомнение способность Верона адаптироваться к английской игре, свое мнение по этому поводу. "И вы все ни х** не понимаете, и являетесь всего лишь кучкой идиотов".Тем не менее, писаки были правы: аргентинец делал все от него зависимое, чтобы проявить себя на "Олд Траффорд". Не стоит забывать, что его переход стоил "красным дьяволам" больших денег. В "Лацио" этот парень показывал отличный футбол, показывая порой просто-таки гениальный футбол. Его пребывание в "Челси" было еще менее продуктивным, Верон сыграл всего 14 матчей во всех турнирах, прежде чем отправиться обратно в Италию в 2004 году.Вместо того чтобы искать новые возможности для игры, этот защитник сделал выбор в пользу громадной зарплаты в £40 в неделю, которая открывала все пути к дорогой и сытой жизни.Богард засветился в составе таких клубов, как "Милан" и "Аякс", и выглядел отличным подписанием, когда прибыл в Западный Лондон в 2000-м году. Но после того как Клаудио Раньери сменил Джанлуку Виалли в качестве менеджера на "Стэмфорд Бридж", голландец оказался на обочине его планов.Когда Богард давал интервью Guardian в 2015-м году, Уинстон настаивал на том, что жесткий подход менеджмента "Челси" во внешней политике не позволил ему выступать за другой клуб на правах аренды. “Другие клубы не могли платить всю свою зарплату, но они могли бы платить 70%", - сказал он. “Они спросили у "Челси", не против ли "синие" платить остальные 30%, но тогда было сказано жесткое "нет". Если вы хотите взять его, это будет либо 100%, либо ничего. Он никуда не перейдет…""Конечно, мне было очень плохо от того, что я не играю. Для футболиста отсутствие игровой практики – это ужасно. Но мне пришлось вернуться за тренировки, альтернативы этому не было…"Когда его четырехлетний контракт истек, Богард завершил карьеру.Бывший владелец "Фулхэма" Мохаммед Аль-Файед спорил с менеджером Жаном Тигана, который хотел приобрести Марле в первой очереди игроков для усиления команды.Бывший игрок "Лиона", проведший несколько впечатляющих матчей в рамках Лиги чемпионов, прежде чем присоединился к "дачникам", был отдан в аренду в "Марсель", забив всего 11 раз в 54-х матчах в Премьер-лиге. Его переход, без преувеличения, стал одним из самых провальных в новейшей истории английского футбола.Несмотря на то, что испанский нападающий забил в своем дебютном матче, Сольдадо быстро потерял игровую форму, и в течение двух лет вернулся в Ла Лигу.Форвард из Пиренеев проявил себя с самой лучшей стороны в матчах за "Валенсию" – на его счету был 81 гол в 141-м матче. Очевидно, что столь высокие показатели побудили "Тоттенхэм" выложить круглую сумму денег (около £26 миллионов) за игрока в надежде на то, что Роберто станет звездой также в самой популярной лиге мира. Тем не менее, случилось так, как случилось. Сегодня Сольдадо не может вернуться к былым кондициям в составе уже "Вильярреала".Уровень зарплаты в £285,000 в неделю и впоследствии более чем неожиданно провальное выступление Фалькао на "Олд Траффорд" стали несовместимыми аспектами и в очередной раз показали, что деньги в футболе решают далеко не все.По меркам любого нападающего показатель в четыре мяча в 29-ти играх - это мизерный результат. Если же говорить о том, с какой помпой этот игрок прибывал в Манчестер и какие ожидания от его приобретения были у болельщиков, то очевидно, что это один из самых провальных трансферов.Последовавший далее переход в "Челси" ничего не изменил – проявить себя в английском футболе Фалькао не смог, для него этот чемпионат остался "заколдованным".Если болельщики "Бирмингема" надеялись, что Тарантини сможет показать столь же впечатляющий футбол на "Сент Эндрюсе", как его соотечественники в лице Осси Ардилеса и Рикки Вилла в свое время проявили себя на "Уайт Харт Лейн", они глубоко ошибались.Колоссальные деньги, а это £295,000 (дело было в 1978 году), заплаченные за игрока "Бока Хуниорс", на деле оказались совершенно пустой тратой денег. Альберто не смог произвести впечатление на уровне первого дивизиона страны. Теперь все помнят лишь единственный эпизод с его участием, когда в матче с "Манчестер Юнайтед" он принимал участие в драке. Но от Тарантини ожидали подвигов на футбольном поле, а не в кулачном бою.