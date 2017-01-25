Чемпионшип: прогноз на 28-й тур ( 1 часть )

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 28-й тур.

25.01.2017 11:45

В своем последнем матче "Лидс" преподнес неожиданный результат. В матче с "Барнсли" все шло по их сценарию, но буквально за пару минут перевернулось с ног на голову. Это был хороший урок о том, что в Чемпионшипе нельзя расслабляться, ведь даже, казалось бы, проходимый соперник всегда может преподнести сюрприз. Тем не менее, очень достойно выглядят выступления "Лидса" на своем поле, где он уже давно остается непобежденным.



Первый матч после увольнения Филиппа Монтанье "лесники" выиграли, но нельзя сказать, что при этом они выглядели гораздо лучше соперника. В их игре все еще много брака в передачах, частые проигрыши верховых дуэлей и понизившаяся результативность. На данном этапе "Лидс" просто на голову выше своего соперника и любой результат, кроме их победы, будет выглядеть сенсацией.

Прогноз: 2-0

28.01.2017 07:00

"Канарейки" смогли прервать свою серию из неудачных матчей и уверенно победили "волков", но здесь нужно отметить, что порядка двадцати минут "волки" играли в меньшинстве и с номинальным защитником в воротах. Теперь "Норвич" ждет испытание в виде еще одной крепкой команды, находящейся в кризисе.



После назначения Джанфранко Дзолы "Бирмингем" еще не одержал ни одной победы. О том, что эта команда претендует на высокие места, говорить уже не приходится. Такое ощущение, что из действий игроков на поле пропала идея, а сама команда потеряла рисунок игры и рискует опуститься до борьбы за выживание. Если "Норвич" действительно начал набирать ход, то этот соперник для него будет очень удобным. В лучшие времена "канарейки" запросто расправились бы с "синими", но сейчас им придется повозиться.

Прогноз: 2-1

28.01.2017 07:00

"Престон" еще раз подтвердил наличие проблем у "Астон Виллы" и смог увезти из Бирмингема одно очко, но по игре они его не сильно заслуживали. "Престону" стоит благодарить Джордана Хаджилла, который дублем во втором тайме смог ответить на дубль Адомы в первом. "Престон" продолжает иметь шансы даже на первую шестерку и ему есть ради чего сражаться. Команда сейчас находится в хорошей форме и способна противостоять любой команде дивизиона.



"Ипсвич" обладает достаточно сбалансированным и крепким, как для уровня Чемпионшипа, составом. Такая компания под руководством Мика Маккарти может не беспокоиться о борьбе за выживание, да и сейчас она занимает заслуженное место. "Трактористы" выглядят слабо в матчах против лидеров чемпионата, но способны помотать нервы всем остальным, вот и "Престону" будет с ними нелегко, но победа от них уйти не должна.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 07:00

"Роялисты" смогли доказать, что поражение от "КПР" было просто досадной ошибкой. После него были две игры против очень сильных соперников, в которых "Рединг" выглядел более чем достойно. Поражение от "Дерби" было абсолютно не по игре, ведь "Рединг" выглядел гораздо лучше, но удача была на стороне их соперника. Переигровка матча с "Фулхэмом" показала, что "Рединг" действительно один из претендентов на повышение.



"Кардифф" находится достаточно далеко от первой шестерки, но нельзя сказать, что для "Рединга" этот матч будет легкой прогулкой. Обладая далеко не самой крепкой защитой, Нил Уорнок решил усилить вратарскую позицию Алланом Макгрегором и этот трансфер выглядит очень многообещающе. "Рединг" считается фаворитом в этом матче, и я не вижу предпосылок для того, чтобы "Кардифф" смог победить своего соперника.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 07:00

"Ротерхэм" один из главных аутсайдеров чемпионата, но в последнее время он начал доказывать, что в домашних стенах он может потрепать нервы многим соперникам. "Барнсли" обладает далеко не самой крепкой защитой и "Ротерхэму" вполне по силам забить им парочку мячей.



В то же время для "Барнсли" ситуация очень похожа. Эта команда может побеждать любого соперника, что и доказал их матч против "Лидса", в котором "Барнсли" еще раз продемонстрировали свои сильные стороны. Явного фаворита в этом матче нет, но также нет сомнений в том, что он получится результативным.

Прогноз: 2-2

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