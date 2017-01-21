Атлетик – Атлетико: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 19-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: Nicstyle.ru

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Антуан Гризманн

Ориентировочные составы

26 Аррисабалага 4 Ляпорт 2 Буведа 24 Баленсиага 15 Лекуэ 8 Итурраспе 6 Сан Хосе 18 де Маркос 11 Уильямс 22 Гарсия 10 Муньяин 1 Мойя 2 Годин 15 Савич 16 Врсалько 3 Луис 14 Габи 6 Коке 8 Ньигес 23 Гайтан 7 Гризманн 9 Торрес

Слова перед матчем

Я никого не держу. Я всего лишь работаю над тем, чтобы команда прогрессировала. Гризманн сейчас переживает экстраординарный момент. Он отлично работает, вновь начал забивать. Антуан в великолепной форме, так что естественно, что клубы, которые могут себе его позволить, желают заполучить Гризманна.

главный тренер "Атлетико"

Прогноз Soccer365. ru

22.01.2017 07:15

Данную встречу можно считать центральной в этом туре, так как встречаются команды, которые ведут борьбу за еврокубки. Да, для басков, это, скорее всего, Лига Европы, но всегда хочется большего. Если это так, то в матчах с конкурентами за топ-4 необходимо это показывать. С этим могут быть проблемы, так как "Атлетик" почему-то разучился забивать. В двух играх подряд с середняками "Алавсом" и "Леганесом" команда не смогла забить ни одного мяча, дважды сыграв по 0:0. Видимо, кубковые игры с "Барселоной" отняли много сил. Что касается "Атлетико", то подопечные Диего Симеоне вспомнили, как побеждать в академическом для себя стиле. Уже три тура подряд "матрасники" празднуют сухие победы (дважды 1:0 и 2:0). Учитывая, что в последние сезоны мадридцы очень успешно играли на "Сан-Мамес" (три победы подряд), то вполне можно ожидать очередного их успеха с минимальным перевесом.

Прогноз: 0-1

ТМ 2.5 1.63

В контексте нынешнего, в сравнении с предыдущими годами, явно кризисного состояния гостей, накануне проведения этого матча нельзя не вспомнить глобальные процессы становления "матраса" на пути к большим победам и причины того, почему сегодня этот клуб откатился от ранее завоеванных позиций.Казалось бы, при Диего Симеоне "матрасники" побеждали в Лиге Европы (и разных Суперкубках), дважды играли в финале Лиги чемпионов, сумели в 2014-м – впервые после "Валенсии" образца 2004-го года – спихнуть с первого места в Примере двух "зажравшихся" титулами грандов, да и в сезоне минувшем были весьма близки к повторению этого успеха. Но на финише заметались между двумя привлекательными целями и в итоге не попали ни в одну из них.Перед стартом текущей кампании "нейтральные" поклонники футбола не могли не задаться вопросом, а сумеют ли замахнуться мадридцы на самое-самое, не останутся ли, как чаще всего бывает, третьими в Примере и где-то на ближних подходах к чему-то европейскому? В их пользу говорили, прежде, привычные факторы. Это, конечно же, личность тренера – ни у кого не вызывает сомнений то, что нынешний "Атлетико" создан и выпестован Диего Симеоне, что с его именем связаны все последние успехи команды, что он теряет многих высококлассных игроков. Дон Диего находит им на замену таких, которые на поверку оказываются не хуже, что он постоянно отыскивает источники для мотивации и сверхмотивации. Однако очень похоже, что на этот раз Симеоне с чем-то перемудрил, формируя новый "призыв" состава, а, возможно, устал мотивировать сам себя.Среди факторов, которые влияют на выступление "индейцев" в текущем сезоне, нельзя не упомянуть и аспекты психологические. В некотором роде причина неудач "Атлетико" лежит в плоскости некого комплекса неполноценности, который пусть и редко, но все же проявляется в играх клуба, и самое печальное – в самые неподходящие моменты. Достаточно вспомнить, как были проиграны оба финала Лиги чемпионов "Реалу". В первом случае – чуточку не дотерпели, каких-то нескольких секунд компенсации, пропустили от визави обиднейший выпад и в "овер"-полчаса, видимо, расстроившись, по сути, развалились. Во второй игре за все или ничнго терпели еще дольше, вплоть до серии 11-метровых, а там вдруг вратарское чутьё и мастерство напрочь изменило Яну Облаку…Сейчас же "Атлетико" подходит к матчу с визави с "багажом" в семь побед в восьми последних матчах. Расслабившись в ответном матче на Кубок с "Лас-Пальмасом", "матрас" вернулся на тропу фирменных сухих викторий. Характерно, что в последних играх "Ателтико" старается как можно мощнее проводить дебют матча, ошарашивая соперника кавалерийскими наскоками.А что же хозяева этого поединка?.. Как мы все знаем, "Атлетик", как правило, выигрывает звание самой скучной команды в главе по трансферам. Минувшее лето не стало исключением. Объяснять, почему так происходит, лишний раз напоминая о специфике кадровой политики клуба из Бильбао, уважаемому читателю наверняка не стоит. Конечно, нельзя не сказать о том, что закончил карьеру ветеран клуба, легенда "львов" Карлос Гурпеги. Вернулся из аренды перспективный вратарь Кепу, который давно уж заслужил шанс проявить себя в первой команде. Казалось, что и в этом сезоне основным будет Горка Ираисос, тем более что весной он вроде как намерен закончит карьеру. Но 22-летний Кепа ждать у моря погоды не стал, и стал во многом одним из открытий текущего сезона. Обращение к политике формирования состава басками неслучайно. Команда этого клуба явно требует серьезного обновления, и тот факт, что на данный момент "Атлетик" находится в непосредственной близости от привычной Лиги Европы, говорит о том, что коллектив Эрнесто Вальверде выезжает на "старых дрожжах", а не о том, что в клубе заложен фундамент на несколько лет вперед.На экваторе соревнований в самой сильной (по версии, как минимум, очень многих болельщиков игры №1) лиги мира, расстояние между клубами из Бильбао и Мадрида составляет восемь баллов. Гости расположились на четвертой позиции, и по результатам этого игрового круга могут только опуститься ниже. От идущей на третьей позиции "Барселоны" "матрас" разделяет четыре балла, тогда как преследователи в лице "Сосьедада" и "Вильярреала" набрали 32 и 31 пункт соответственно. "Атлетик" – на седьмом, и пока не небе, а лишь месте, и отстает от того же "субмарина" на три очка. А вот сразу за "львами" расположились три клуба. Это "Сельта" из Виго, у которой 27 пунктов. "Эйбар" набрал 26 баллов. Как и "Эспаньол". При этом каталонцы свой матч в отчетном туре уже сыграли.По сообщениям одного из наиболее авторитетных британских ресурсов о футболе, голкипер "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак вскоре, с высокой вероятностью, сменит место работы. В связи с неудовлетворительной игрой чилийского голкипера Клаудио Браво команда Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" всерьез заинтересована в услугах этого исполнителя, и готова ближайшим летом сделать "индейцам" хорошее, предложение, от которого те не смогут отказаться. При этом сообщается, что такое, пока неокончательное решение, рассматривается также в качестве некой превентивной меры – если Браво сможет обрести себя в Англии, МС даст "задний ход". Кроме того, очень важно то, что мадридский клуб не желает уступать права на своего исполнителя по цене, которая ниже, чем сумма выкупа, заранее прописанная в контрактном соглашении. А это, на секундочку, немалых 100 миллионов евровалюты!На фоне слухов о будущем трансфере в лагерь команды Жозе Моуриньо, Антуан остается тем исполнителем гостей, на котором завязано в игре команды если не все, то очень многое. Да, текущий сезон француз проводит не на уровне игрока, который мог бы считаться конкурентом двум "вечным гегемонам" среди футболистов, выступающих локомотивами современного футбола. На счету Гризманна всего семь голов и четыре голевые передачи в рамках Примеры (13 мячей и семь передач во всех турнирах). Такие показатели игрока, который является лучшим бомбардиром своего клуба, во многом определяют не самое привлекательное лицо "матраса", из-за которого лежать на оном поклонникам "индейцев" не всегда удобно…Не так давно стало известно, что клуб из Мадрида является той командой, которая за последние несколько последних лет чаще других коллективов из ведущих европейских чемпионатов переигрывала своих противников непременно со счетом 1:0 – это случилось, ни много ни мало, целых 49 раз. Вероятность именно такого исхода данного матча весьма высока, а еще более вероятным видится вариант, при котором команды на двоих забьют не более двух голов.