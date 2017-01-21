Серия А: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru традиционно делится ожиданиями от поединков чемпионата Италии. Анализируем матчи 21-го тура.



Фото: soccer365.ru

21.01.2017 12:00

После победы над "Ювентусом" "фиалки" могут заиграть совсем по-другому, однако Никола Калинич пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек, поэтому нападение явно будет ослаблено. "Кьево" проиграл четыре матча подряд во всех турнирах, в том числе последний поединок на своем поле, где веронцы ранее показывали весьма приличные результаты. В два подряд поражения "летающих ослов" не слишком верится, тем более что гости будут не в оптимальном атакующем составе, поэтому стоит в этом сражении ожидать дележ очков. Добавим, что "Фиорентина" проиграла три подряд выездных матча, поэтому также будет биться за очки, дабы прервать эту неприятную серию. Добавим, что за последние 14 лет "Кьево" лишь в двух матчах на своем поле обыграл "фиолетовых".

Прогноз: 1-1

21.01.2017 14:45

Очень сложный поединок ждет "Милан", которые будет играть без Локателли и Романьоли. Защитник и хавбек из-за перебора карточек вынуждены пропускать важнейший для "россонери" матч. На своем поле "Милан" не проигрывает уже девять сражений подряд, в том числе в Кубке Италии, однако "Наполи" сейчас явно в ударной форме, выиграв три поединка кряду. В последний раз команда Маурицио Сарри уступала в конце октября, когда не смогла одолеть "Ювентус". На выезде "партинопейцы" не знают горечи поражений уже пять сражений подряд, победив три раза. С атакой у Мертенса и компании все в полном порядке, а вот защита "Милана" может подсесть без Романьоли, поэтому в данной встрече отличные шансы у гостей взять три очка. Напомним, что "красно-черные" неудачно играют дома против "Наполи", победив всего раз в минувших пяти встречах.

Прогноз: 1-2

22.01.2017 06:30

Туринский клуб наверняка постарается как можно быстрее отойти от поражения в прошлом туре. Снова на выезде "Старая синьора" проиграла, записав себе в пассив уже четвертое поражение в текущем сезоне. Устоять против "фиалок" не получилось, но в родных стенах, как правило, все проходит совсем по другим сценариям. Не стоит забывать, что "Рома" уже серьезно наступает на пятки "черно-белым", у которых впереди еще начнется Лига чемпионов, а значит уже сегодня и сейчас нужно набирать максимум очков.



"Лацио" удобный для "Ювентуса" соперник. Римляне, хоть и находятся в отличной форме, победив в пяти из последних шести поединков, просто ужасно действуют против туринцев, уступив в восьми подряд очных сражениях. Причем в прошедших пяти "Ювентус" даже не пропускал голов. Сейчас "орлята" амбициозны и вполне могут помотать нервы команде Аллегри, тем более что уже пора "Ювентусу" потерять очки и на своем поле. Римляне проиграли свой последний выездной матч против "Интера", но до этого на протяжении пяти гостевых встреч не уступали, победив в трех. С атакой и обороной у "орлят" все в полном порядке, поэтому стоит ждать плотную игру, в которой гостям по силам отобрать два очка у "Ювентуса".

Прогноз: 1-1

22.01.2017 09:00

Непростой матч ждет "Болонью", которая начала сдавать свои позиции и в домашних встречах. В последних двух битвах удалось набрать всего одно очко, ни разу не забив. "Красно-синие" наверняка постараются сконцентрироваться на сражение с "Торино", однако соперник уж очень обозлен после неудачной встречи на своем поле с "Миланом". "Быки" расписали мировой исход (2:2). На выезде "гранатовые" не могут похвастаться успешной игрой. Можно сказать, что "Торино" провально играет на чужих полях, набрав всего одно очко в последних четырех матчах. С атакой у "Торино" все в полном порядке, тем более что "Болонья" неудачно играет против "быков" на своем поле, ни разу не выиграв в минувших трех очных встречах. Однако ставить против "красно-синих", которые только и делают, что концентрируются на домашних встречах, слишком рискованно. Наверняка "Торино" придется снова расписать мировую.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 09:00

Можно сказать, что Дженоа дождался этого матча. "Грифоны" проиграли шесть матчей подряд и семь из последних восьми, поэтому дома будут выкладываться по полной программе, дабы набрать заветные три очка в поединке с аутсайдером. "Кротоне" совсем бедно выглядит, проиграв три матча подряд, причем в рамках этой серии не удалось забить и мяча. В гостях "Кротоне" набрал лишь одно очко в игре с "Фиорентиной", а "Дженоа" обыгрывал и "Ювентус", и "Милан", поэтому должен найти в себе силы и психологические ресурсы, чтобы прервать черную серию.

Прогноз: 2-0

22.01.2017 09:00

Даже на выезде "Интер" имеет отличную возможность набрать три очка, добыть восьмую победу подряд во всех турнирах и обойти "Милан", который наверняка потеряет очки в матче с "Наполи". "Палермо" выглядит ужасно, особенно на своем поле, где получилось за весь чемпионат набрать всего один пункт. С защитой проблема не решается, а "Интер" сейчас как раз в отличной атакующей форме. На выезде "нерадзурри" выиграли два матча подряд, однако история не на стороне "черно-синих", которые на Сицилии не могут выиграть уже четыре встречи кряду. Правда, сейчас ситуация не такая, как в прошлые сезоны. "Палермо" уж очень слаб.

Прогноз: 1-3

22.01.2017 09:00

Интересный поединок предстоит провести "Сассуоло". В гостях "нероверди" не выигрывали с первого тура, действуя просто провально в обороне. "Пескара" пока ни разу не выиграла в текущем сезоне, набрав всего четыре очка в домашних встречах. Как и писали мы в начале сезона, защита - это слабое место "дельфинов", с которыми ничего пока не делается. В данной встрече, если не будет мировой, а она не устраивает ни одну из команд, стоит ждать прерывание большой серии, то ли "Сассуоло", то ли "Пескары". В прошлом туре "черно-зеленые" расправились с "Палермо", однако уверенности в действиях команды ди Франческо не очень много. С другой стороны в минувших семи домашних встречах "Пескара" забила всего два мяча. С такой слабой атакой победить "Сассуоло" очень сложно, поэтому больше шансов на успех именно у гостей.

Прогноз: 1-2

22.01.2017 09:00

Для такой провальной команды, как "Эмполи" две победы на своем поле подряд - это большой успех. В прошлом туре "синие" устояли против "Болоньи", но с "Удинезе" справиться будет сложно. Дело в том, что "зебры" после двух подряд поражений на своем поле будут рвать и метать на выезде, где у них в текущем сезоне неплохо получается набирать очки. В минувших пяти гостевых поединках "черно-белые" проиграли всего один раз. С таким упрямым соперником "Эмполи" ряд ли покажет всю свою силу.

Прогноз: 0-1

22.01.2017 12:00

"Сампдорию" становится уже просто жаль. Шесть матчей подряд "Дория" не может выиграть, уступив и в Кубке Италии со счетом 0:4. Обидчиком генуэзцев стала "Рома". Шансы на еврокубки уже почти улетучились. Теперь актуально выживание в Серии А, что явно не планировали в начале сезона футболисты этой команды. Матч в Бергамо вряд ли принесет какие-то положительные эмоции. В гостях "Сампа" играть не умеет, а вот "Аталанта" как раз после двух подряд поражений дома наверняка соберется с мыслями и снова запишет на свой счет победу. "Боги" при поддержке своих болельщиков выиграли шесть из последних семи сражений во всех турнирах. Стоит ждать очередной успех бергамского клуба.

Прогноз: 2-1

22.01.2017 14:45

Классический матч домашней команды против коллектива, который просто не умеет играть на выезде. "Кальяри" является грозной силой у себя на Сардинии, но в гостях победил всего лишь раз, причем проваливая защиту почти в каждой встрече. "Рома" как раз дома непобедима и забивает регулярно по два и более мяча, а значит вскроет оборону "островитян" без всяких сложностей. Будет не хватать Мухаммеда Салаха, который играет на Кубке Африканских наций, но и без него Эдин Джеко должен показать уже более эффективную игру в нападении, а не то, что было в матче с "Удинезе". Стоит ждать разгром гостей, так как у "Ромы" может быть шанс взобраться на первую строчку Серии А, если "Ювентус" потеряет очки в игре с "Лацио".

Прогноз: 3-1