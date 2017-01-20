Дерби Каунти – Рединг: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 27-го игрового круга Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Дерби Каунти

Рединг

Ключевые игроки

Томас Инс

Уанн Керморгант

Ориентировочные составы

1 Карсон 29 Ульссон 5 Шекел 6 Кио 12 Бейрд 4 Брайсон 17 Де Сарт 19 Хьюз 7 Рассел 11 Бент 10 Инс 26 аль-Хабси 16 Мур 5 Макшейн Илори 2 Гантер 23 Вилльямс 4 Ёй ван дер Берг 11 Обита 12 Макклири 7 Беренс 18 Керморгант

Слова перед матчем

Мы работали над этой игрой всю неделю и, надеюсь, мы сможем доказать, это в субботу. Мы знаем "Дерби" и то, как они могут играть. У них есть хорошая команда и много хороших игроков. Они всегда вкладывают средства в новых игроков, и улучшения, их состав всегда становится только сильнее. Они будут хотеть выиграть свои матчи и попытаться в конечном итоге попасть в топ-шесть, но мы сталкивались с другими командами с этой целью, мы знаем об этом, и мы будем концентрироваться на нашей собственной игре. Мы рады подписанию Тиаго, у него много качеств, чтобы стать сильным центрбеком. У него хорошая скорость и техника и он умеет брать инициативу на себя.

Главный тренер Рединга

"Рединг" показывает себя с хорошей стороны, они играют очень хорошо на данный момент. Они очень много рискуют, но этот риск зачастую оправдывается. Вот почему они находятся там, где они находятся в таблице. Мы должны быть лучше, чем мы были в прошлую пятницу, но мы дома и сейчас будем иметь своих болельщиков на стадионе. Нам нужно, показать хорошую реакцию, настроиться на бой и попытаться получить положительный результат. Мы не можем сейчас останавливаться на достигнутом, нам нужно набрать как можно больше очков, и нужно начинать это делать уже в матче против "Рединга".

Нападающий Дерби Каунти

Прогноз и ставки

21.01.2017 10:00

После впечатляющей беспроигрышной серии "бараны" допустили уже три осечки и немного отстали от лидирующей шестерки. Снова началось голевое затишье у нападающих "Дерби" и логичным выглядело желание Стива Макларена усилить атакующую линию, что он и сделал, подписав Дэвида Ньюджента из "Мидлсбро". Очень сомнительно, что эта ставка сразу начнет приносить свои дивиденды, но лучше так, чем вообще ничего.



"Рединг" очень глупо проиграл "КПР", не сумев ничего противопоставить их не самой сильной атаке.

Турнирную дистанцию "роялисты" проходят очень ровно, без существенных спадов, и даже разгром 5:0 от "Фулхэма" не загнал их в психологическую яму. Это позволяет их болельщикам сохранять надежду и в сегодняшней ситуации. "Рединг" более домашняя команда и представить, как они будут исправляться в выездном матче против очень сильного "Дерби" мне весьма сложно. Также очень сложно представить, что "роялисты" вообще смогут забить, ведь они слабоваты в атаке, а оборона "Дерби" одна из самых надежных в Чемпионшипе. Наиболее вероятна минимальная победа хозяев.

Прогноз: 1-0

ТМ 2.5 1.8

Этот матч двух команд из верхней части турнирной таблицы интересен тем, что они обе сейчас находятся не в лучшем состоянии, но при этом не потеряли шансы на высокие места. Интересно, кто же из них продолжит свою черную полосу, а кто сможет поправить турнирное положение.И "Дерби" и "Рединг" были избавлены от переигровок матчей Кубка Англии и достаточно отдохнули перед этим матчем. Очень интересен матч в плане противостояния результативной игры гостей, против замкнутой и порой скучной игры у хозяев. Но в любом случае, по чьему бы сценарию игра не развивалась, она явно будет не лишена интриги.После поражения в прошлом туре, "Рединг" потерял третью строчку и теперь находится на четвертой, лишь по дополнительным показателям опережая "Хаддерсфилд". Но в отличие от своих соседей по таблице, они имеют в запасе матч с "Фулхэмом", который не был доигран по причине плохой погоды. Заканчивать его они будут 24-го января. Как и ожидалось, этот перенос негативно сказывается на шансах "роялистов", ведь за это время они значительно растеряли игровую форму и рассчитывать на успех, к которому они были близки, теперь им вряд ли придется."Бараны" выдали серию из трех матчей без побед и откатились на седьмое место. От зоны плей-офф они отстают на пять очков, а преследователи наступают на пятки. Плотность среди претендентов на первую шестерку очень высока и, идущий одиннадцатым "Норвич", отстает от них лишь на три очка. Календарь у "Дерби" не самый сложный и есть шансы все исправить, но для этого желательно побеждать прямых конкурентов, среди которых находится и "Рединг"."Бараны" стали одними из участников главной трансферной саги в Чемпионшипе. После великолепно проведенной первой части чемпионата Том Инс заинтересовал в своих услугах "Ньюкасл", который хоть и обладает звездной, по меркам Чемпионшипа, полузащитой, но не прочь был усилиться. Руководство "баранов" продолжает отрицать интерес конкурентов к своему лидеру, но это не мешает журналистам продолжать подогревать интерес к персоне Инса. "Дерби" уже провернули несколько трансферов, нацеленных на то, чтобы усилить состав. Оба новичка пришли из "Мидлсбро". Полузащитник Жульен Де Сарт был взят в аренду, а за форварда Дэвида Ньюджента пришлось отдать почти три миллиона евро."Роялисты" был далеки от того, чтобы взбудоражить трансферный рынок. Их единственным стоящим приобретением стал Тиаго Илори из "Ливерпуля", который должен пригодиться Япу Стаму, ведь голландец предпочитает играть в три защитника. Ожидается, что именно в этом матче Тиаго может дебютировать в своей новой команде.Томас является воспитанником "Ливерпуля", но оказавшись не нужным своему родному клубу, он начал скитаться по менее именитым командам. И сейчас послужной список двадцатичетырехлетнего полузащитника выглядит впечатляюще, в плане количества клубов, которые он сменил, а таких уже набралось семь штук. На уровне Премьер лиги у Инса не заладилось, и в "Халле", и в "Кристал Пэлас" он не был основным. Но на уровне Чемпионшипа Томас чувствует себя, как рыба в воде. В развеселом "Блэкпуле" и более замкнутом "Дерби" номинальный вингер забивал больше десяти голов за сезон, будучи одной из главных звезд в своих командах. Том выделяется хорошей скоростью и дриблингом, умением отдать решающий пас и хорошим видением поля. Учитывая, что он еще достаточно молодой, то велика вероятность того, что он все же сможет покорить Премьер лигу, как это делал когда-то его отец.Карьера этого французского нападающего уже близится к закату, но он все еще продолжает быть грозным оружием в арсенале своей команды. Он был лидером команды Эдди Хау во время неожиданного подъема "вишенок" в Премьер лигу, но после выхода, уровень этой самой Премьер лиги он не потянул и был продан в "Рединг". Сейчас он проводит второй сезон в стане "роялистов" и доказывает, что опыт на уровне английской "трясины" это не пустой звук. И если молодым дорога везде, то для ветеранистых форвардов прямой путь в низшие английские дивизионы, где и в 35 лет они могут приносить огромную пользу своей команде.У "Дерби" большие проблемы с составом. Отбывают дисквалификацию Брэдли Джонсон и Джейкоб Баттерфилд, которые являются основными полузащитниками. Макс Лоу и Крейг Форсайт травмированы. Икечи Анья и Сайрес Кристи приступили к тренировкам, но все еще находятся под вопросом. А Дэвид Ньюджент испытывает проблемы с коленом. У "Рединга" точно отсутствуют Ракель, Куинн и Харриотт, но никто из них не является твердым игроком основы. Проблемы с запястьем у капитана Пола Макшейна, но ожидается, что он сможет принять участие в матче.Наиболее вероятной ставкой на этот матч я считаю ТМ 2.5.Если "Дерби" захватит инициативу, а это наиболее вероятный вариант, то игра пройдет по их сценарию, в таком случае большинство матчей были нерезультативными. Сейчас "Дерби" испытывают проблемы в атаке и вряд ли смогут забить даже два гола, а атака "Рединга" разочаровала в двух последних матчах, создав очень мало острых моментов. Вряд ли в этом матче забьют больше одного гола, но лучше подстраховаться и взять ТМ 2.5.