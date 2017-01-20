РБ Лейпциг - Айнтрахт: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч семнадцатого тура чемпионата Германии.

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32 Гулачи 33 Комппер 4 Орбан 23 Халштенберг 3 Бернардо 8 Кейта 31 Демме 24 Кайзер 7 Забитцер 9 Поульсен 11 Вернер 1 Градецки 15 Гектор 19 Эбрахам 5 Вальехо 22 Чэндлер 20 Хасебе 39 Маскарель 6 Очипка 11 Гачинович 17 Ребич 14 Майер

Слова перед матчем

"Айнтрахт" показывает отличный футбол, они играю в энергозатратный футбол для соперников, но мы должны быть готовы к такой игре. Перед нами стоит не простая задача, и серьёзное испытание в начале 2017 года, тем не менее мы хотим победить. Отсутствие Эмиля Форсберга это серьёзный удар по нам, но мы уже не раз показывали, что сможем найти замену в случае необходимости".

Главный тренер "РБ Лейпцига"

"У меня есть ответ на вопрос, как мы будет обходиться без травмированных футболистов, но говорить перед игрой я об этом не буду. Мы хорошо поработали во время сбора, нам необходимо перенести это на поле и хорошо стартовать. В игре против "РБ Лейпцига" мы должны быть внимательны и держать удар".

Главный тренер "Айнтрахта"

Прогноз и Ставки

21.01.2017 12:30

Если бы чемпионат Германии заканчивался после 16-го тура, то "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" отправлялись в Лигу чемпионов. Но впереди еще 18-ть матчей. "Быки" перед уходом на перерыв не сдали экзамен в Мюнхене, без шансов проиграв "Баварии", а один из лучших игроков команды Эмиль Форсберг еще и схватил дисквалификацию на три игры. "Айнтрахт" же закончил первую часть на мажорной ноте, уверено разобравшись с "Майнцем". Кому-то не нравится стиль игры "орлов", но он даёт результат: 12 пропущенных мячей за 16 встреч, меньше только у "Баварии". Гости по-прежнему испытывают некоторые проблемы из-за большого количества травмированных футболистов, большого усиления со скамейки у Нико Ковача нет. "РБ Лейпциг" за время паузы выписал еще одного молодого таланта из "Ред Булл Зальцбург": 10 млн евро команда заплатила за защитника Дайота Упамекано, а спортивный директор Лейпцига Ральф Рангник назвал этот трансфер одним из самых сложных.

Прогноз: 1-1

П2 (+1) 1.75

Кто бы мог подумать, что игра "РБ Лейпцига" и "Айнтрахта" станет центральной в туре. Но нынешний сезон в Бундеслиге складывается таким образом, что оба соперника в данный момент располагаются в зоне Лиги чемпионов."РБ Лейпциг" мог закончить первую часть сезона на первой строчке. Долгое время команда не проигрывала, а под конец первого круга ей удалось даже выйти в лидеры. Всё оборвалось когда "быки" проиграли на выезде "Ингольштадту". Тогда "Баварии" удалось догнать Лейпциг, а уже затем в очном матче и выиграть титул зимнего чемпиона.Та встреча получилась показательной. Поначалу парни Ральфа Хазенхюттля создали пару опасных моментов, однако еще до истечения получаса игры пропустили дважды. А удаление Эмиля Форсберга перечеркнуло все надежды на хороший исход. "Бавария" показала себя классной командой. Мюнхен приструнил дерзкого новичка, судьба гостей была предрешена."Айнтрахт" закончил первую часть сезона на четвёртой строчке. Я напомню, что прошлым летом команда осталась в Бундеслиге только по итогам переходных матчей против "Нюрнберга". Нико Ковач пользуется на 100% теми ресурсами, что у него есть. Его не волнуют разговоры о красоте футбола, Франкурт даёт результат. За 16 туров "орлы" проиграли всего три раза ("РБ Лейпциг", например, был бит дважды), команда пропустила всего 12 голов (меньше только у "Баварии").Нико Ковачу осталось решить вопрос результативности, всё-таки 22 гола за 16-ть туров не слишком много, тем более для такого чемпионата как Бундеслига.За время месячной паузы "РБ Лейпциг" провёл три товарищеских матча. Сначала "быки" проиграли "Аяксу" со счетом 5:1, а потом одержали две победы. Команде удалось обыграть "Френсе" и шотландский "Рейнджерс", общий счёт – 10:1.Команда пополнилась еще одним молодым талантом: по маршруту из Зальцбурга в Лейпциг проследовал защитник Дайот Упамекано. Из одной команды "Ред Булл" в другую перетекли 10 млн евро. Так же слухи связывают с немецкой командой шотландского футболиста Барри Маккея, за которого "Рейнджерс" было предложено 7 млн евро.Кстати, есть интересная новость, отсылающая нас к началу сезоне. Во время кубковой игры в Дрездене фанаты местного "Динамо" бросили на поле отрезанную голову быка. За эту выходку клуб из Дрездена будет вынужден заплатить 40 тысяч евро."Айнтрахт" во время паузы отправился в ОАЭ, где провёл матч против "Зенита" из Санкт-Петербурга. Та встреча закончилась 0:0, еще раз подтвердив выстроенную оборонительную линию немецкой команды.Проблема, с которой Нико Ковач регулярного сталкивается по ходу сезона – большое количество травмированных футболистов. В ближайшей игре он не сможет рассчитывать на Марко Фабиана и Сабольча Хусти. Тренер выражает надежду, что к следующему туру они вернуться в строй.Кроме того, мадридский "Реал" отказался продлевать аренду молодого защитника Хесуса Вальехо, поэтому испанский футболист летом 2017 года вернется обратно. Однако сам игрок не уверен, что подобное произойдет. Он не прочь остаться в Германии на постоянной основе.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:РБ Лейпциг: Gulacsi – Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg – Demme, Keita – D. Kaiser, Sabitzer – Ti. Werner, Y. Poulsen.Айнтрахт: Hradecky – M. Hector, Abraham, Vallejo – Chandler, Hasebe, Mascarell, Oczipka – Rebic, Gacinovic – Meier."Айнтрахт" в чемпионате Германии потерпел всего три поражения, и все они были со счётом 1:0. Команда мало пропускает, меньше одного гола за игру. Вряд ли "РБ Лейпциг" в первом матче после перерыва будет в такой фантастической форме, что учинит разгром своему сопернику. Тем более обеим командам есть что терять, и гости в их нынешнем кадровом наполнении точно не побегут вперёд всеми силами. Так что плюсовая фора на гостей выглядит хорошей.