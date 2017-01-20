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Примера: прогноз на 19-й тур

 
Примера: прогноз на 19-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно девятнадцатого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.
Примера: прогноз на 19-й тур
Лас-Пальмас 
  vs  
 Депортиво
20.01.2017 11:45
"Лас-Пальмас" в прошлом туре неудачно погостил на "Камп-Ноу". Не то, чтобы от него ждали победы в матче против "Барселоны", но сыграть команда могла более "зубасто", чем просто влететь со счетом 0-5. Впрочем, если посмотреть на последние игры "островитян", то в активе там только трудная победа над "Спортингом", тогда как ничейными результатами в поединках с "Алавесом" и "Леганесом" нельзя особо похвастаться. У "Депортиво" ситуация обратная – команда за пять игр проиграла лишь раз, да и то "Реалу", причем, мы все помним, что это был за матч, где "Депор" к 84-й минуте еще вел в счете. Гости находятся в более предпочтительной форме и вполне могут зацепиться за очки.
12.38X3.4023.36ТБ 2.52.06ТМ 2.51.90
Прогноз: 1-1


Эспаньол 
  vs  
 Гранада
21.01.2017 04:00
"Эспаньол" не проигрывал в шести подряд домашних поединках. На родном стадионе команда выглядит всегда сильно, поэтому в матче против одного из аутсайдеров будет претендовать исключительно на три очка. У "Гранады" был шанс добыть такую нужную победу в прошлом туре, когда команда играла дома с "Осасуной", но пришлось довольствоваться только ничейным исходом, к тому же, из-за красных карточек она потеряла двух игроков. Думается, что хозяева победят, а сам матч получится не слишком результативным.
11.66X3.9626.40ТБ 2.52.12ТМ 2.51.86
Прогноз: 1-0


Реал Мадрид 
  vs  
 Малага
21.01.2017 07:15
Из грязи в князи, только наоборот - так можно охарактеризовать последние результаты "Реала", который после серии из 40 матчей без поражений, начал новую, проиграв две игры подряд. Конечно, в этом плане "Малаге" не повезло, так как ее ждет встреча с разозленной командой. С другой стороны, можно говорить о некотором спаде мадридцев, которые не могут победить уже в трех играх. Впрочем, "анчоусы" и сами сейчас далеки от своей идеальной формы (3 поражения подряд), да и никогда не считались выездной командой. Побед в гостях они в нынешнем чемпионате не добывали – вряд ли что-то изменится.
11.14X11.00222.00ТБ 2.51.23ТМ 2.54.20
Прогноз: 3-1


Алавес 
  vs  
 Леганес
21.01.2017 09:30
Ждете много голов и искрометный футбол? Тогда в этот матч лучше не соваться, ведь встречаются одни из самых малозабивающих команд Примеры. "Леганес" по этому показателю вообще "лидер" - 13 голов за 18 матчей. "Алавес" делит вторую строчку с "Гранадой" - у обеих клубов по 15 мячей. В последнее время эта особенность команд обострилась еще больше. Так в 8-ми играх подряд "Алавес" играл на тотал меньше, у "Леганеса" таких игр 5 подряд, при этом в общей сложности команды забили 8 голов на двоих за 13 матчей. Если уж ловить нулевую ничью в этом туре, то, безусловно, в этой игре.
12.35X3.1223.70ТБ 2.52.75ТМ 2.51.54
Прогноз: 0-0


Вильярреал 
  vs  
 Валенсия
21.01.2017 11:45
Обе команды подходят к игре в хорошем настроении. "Вильярреал" от того, что снова поставил набор очков на поток и не проигрывает уже 5 матчей подряд, при условии, что встречаться приходилось с "Атлетико" и "Барселоной". Гости могут радоваться тому факту, что наконец-то победили в чемпионате впервые с октября месяца. Впрочем, проблемы "летучих" мышей в обороне никуда не делись, чем и постараются воспользоваться хозяева, которые уходят без забитого мяча со своего домашнего стадиона крайне редко. В свою очередь, "Валенсия" уже 10 игр подряд исправно пробивает ставку "обе забьют", так что на свой мяч тоже должна наиграть, но пропустит, скорее всего, больше.
11.93X3.7424.38ТБ 2.51.99ТМ 2.51.97
Прогноз: 2-1


Осасуна 
  vs  
 Севилья
22.01.2017 03:00
Вторая команда чемпионата, которая в волевом стиле обыграла в прошлом туре лидера, отправляется в гости к аутсайдеру. "Осасуна" не знает радости побед с середины октября прошлого года и очки ей даются с большим трудом. В свою очередь, "Севилья" на хорошем ходу, выиграла 4 игры подряд, а победа над "Реалом" придаст команде дополнительных сил. Да, кто-то может припомнить, как андалусийцы не так давно проиграли в гостях другому аутсайдеру – "Гранаде", но тогда у них на носу был важный матч в Лиге чемпионов, а теперь им ничто не должно помешать добыть необходимый результат.
16.35X4.7021.55ТБ 2.51.73ТМ 2.52.29
Прогноз: 0-2


Атлетик 
  vs  
 Атлетико
22.01.2017 07:15
Данную встречу можно считать центральной в этом туре, так как встречаются команды, которые ведут борьбу за еврокубки. Да, для басков, это, скорее всего, Лига Европы, но всегда хочется большего. Если это так, то в матчах с конкурентами за топ-4 необходимо это показывать. С этим могут быть проблемы, так как "Атлетик" почему-то разучился забивать. В двух играх подряд с середняками "Алавсом" и "Леганесом" команда не смогла забить ни одного мяча, дважды сыграв по 0:0. Видимо, кубковые игры с "Барселоной" отняли много сил. Что касается "Атлетико", то подопечные Диего Симеоне вспомнили, как побеждать в академическом для себя стиле. Уже три тура подряд "матрасники" празднуют сухие победы (дважды 1:0 и 2:0). Учитывая, что в последние сезоны мадридцы очень успешно играли на "Сан-Мамес" (три победы подряд), то вполне можно ожидать очередного их успеха с минимальным перевесом.
14.04X3.4422.11ТБ 2.52.45ТМ 2.51.65
Прогноз: 0-1


Бетис 
  vs  
 Спортинг Хихон
22.01.2017 09:30
"Бетис" очень хорош на своем поле, чтобы терять очки в таком поединке. Команда из Севильи добыла три победы подряд на "Бенито Вильямарин", тогда как их соперник представляет из себя худшую выездную команду чемпионата на данный момент. В активе хихонцев всего два очка, добытых в гостевых играх, да и то, было это достаточно давно. Из 8 последних игр "Спортинг" проиграл 7, так что шансы зацепить очки в этой игре у него минимальны.
11.76X3.7225.70ТБ 2.52.16ТМ 2.51.81
Прогноз: 2-0


Реал Сосьедад 
  vs  
 Сельта
22.01.2017 09:30
Встречаются две команды, которые претендуют на попадание в еврокубки. Обе показывают хорошую игру на данном этапе сезона. В Кубке Испании обеим клубам выпало серьезное испытание – баскам досталась "Барса", а коллективу из Виго - "Реал". Если "Реал Сосьедад" в очередной раз не смог сыграть с каталонцами на своем поле успешно, впервые проиграв с 2007 года, то "Сельта" удивила многих, выиграв на "Сантьяго Бернабеу". Обе команды много забивают, играют зрелищно, что нравится болельщикам. Ждем от этого матча много забитых мячей, а вот с исходом на порядок сложнее. "Сельта" менее стабильна, поэтому поставим на хозяев.
12.02X3.6824.06ТБ 2.51.90ТМ 2.52.05
Прогноз: 3-2


Эйбар 
  vs  
 Барселона
22.01.2017 11:45
"Эйбар" - неудобный соперник для приезжающих команд. Дома команда проигрывает редко – 2 поражения в 9 играх, однако совсем недавно аргументов против "Атлетико" найти не смогла. У "Барселоны" сейчас не все клеится, но команда на эмоциональном подъеме. Во-первых, удалось сократить отставание от "Реала", во-вторых, впервые за 10 лет впервые победить "Реал Сосьедад" на его поле. "Сине-гранатовые" понимают, что "Реал" далеко не всегда будет делать для них подарки, поэтому очки в чемпионате терять нельзя.
111.50X6.3021.31ТБ 2.51.42ТМ 2.52.88
Прогноз: 0-2
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20.01.2017
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Примера: прогноз на 19-й тур
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