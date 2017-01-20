Порту – Риу Ави: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок восемнадцатого тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

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Порту

Риу Ави

Ключевые игроки

Икер Касильяс

Андре Силва

Тарантини

Ориентировочные составы

1 Касильяс 13 Теллес 5 Маркано 28 Монтейро 2 Перейра 20 Андре 22 Перейра 16 Эррера 17 Корона 10 Силва 23 Келвин 1 Кассио 26 Педринью 46 Марсело 25 Родерик 13 Телеш 8 Тарантини 5 Аугусто 6 Морейра 70 Рибейру 20 Новайш 9 Пасьенса

Прогноз и ставки

21.01.2017 11:00

"Порту" стремится догнать "Бенфику", отставание от которой составляет 4 очка. Впереди еще весь второй круг первенства и вполне возможно добиться своего. Тем более, "орлы" стал допускать осечки с середняками. У команды начался спад, который для "драконов" позади. Молодежь привыкла к серьезным задачам, которые требуется решать и приобрела уверенность в себе.



"Риу Ави" отличается нестабильностью. Однако это не должно помешать вести борьбу за пятерку лучших. Первый круг чемпионата нельзя отнести в актив, то команде зачастую просто не везло. Наверняка теперь ситуация изменится и будет набрано больше очков. Главное, чтобы в строю были все лидеры.



Матч будет проходить под диктовку хозяев поля. "Порту" здорово умеет держать мяч. Более того, команда отлично обороняется. За первый круг пропущено всего 7 голов. Результат, достойный уважения. Хозяева поля создадут много моментов. Главное, чтобы не возникло проблем с их реализацией.



Несомненно, "Риу Ави" также проведет несколько серьезных атак. В составе команды есть футболисты высокого уровня, способные на то, чтобы удивить соперника. Поэтому защитникам "Порту" придется постараться, чтобы подарить Касильясу еще один сухарь. Независимо от того, получится забить гостям или нет, хозяева обязаны побеждать.

Прогноз: 2-1

П1 1.29

ОЗ 2.15

Все-таки "Порту" сумел возродить интригу в чемпионате, постепенно приближаясь к "Бенфике". Еще несколько туров назад казалось, что чемпион возьмет безоговорочно титул в четвертый раз кряду. Но пошли осечки, чем и воспользовались "драконы". Теперь разрыв между клубами составляет 4 очка. Учитывая, что им еще играть между собой, можно надеяться на сохранении интриги до конца первенства."Риу Ави" - не самый удобный соперник для любой команды. Коллектив слаженный и может попортить настроение любому. Слабое место клуба – нестабильность. Именно поэтому не удалось надолго задержаться в верхней части таблицы. Осенью "Риу Ави" выдал серию из поражений, которая отбросила в самый низ таблицы. Теперь началось восхождение, которое все же дается с большим трудом.Грядущий матч будет сложным для "Порту", так как форварды не блещут обилием голов. Зато защита может считаться самой надежной, так как всего пропущено 7 голов. Осталось наладить прицел некоторым молодым игрокам и тогда погоня за "Бенфикой" станет скоротечной. В игре против "Риу Ави" можно будет посмотреть, насколько сыгралась молодежь обновленного "Порту".На текущий момент "Порту" занимает второе место в таблице, отставая от лидирующей "Бенфики" на 4 очка. На третьем месте расположилась "Брага". Ее отставание от "драконов" составляет 2 балла. А вот "Спортингу" необходимо набрать 4 пункта, чтобы сравняться с "Порту". Все это говорит о том, что каждый тур может привести к определенным перестановкам в гонке за призами."Риу Ави" со своей нестабильностью то поднимается к заветной пятерке, то падает в середину гандикапа. Сейчас команда идет на 8-м месте, имея 24 балла. Это на 14 очков меньше, чем у будущего соперника. До заветного пятого места, которое дает право выступать в Лиге Европы, не хватает 7 очков."Драконы" наверняка хотят вернуть себе не только титул, но также имидж лучшей команды Португалии. "Порту" не стал окунаться в громкие трансферы. Руководство клуба посчитало, что и нынешний состав способен на многое. Началась новая эра, связанная с омоложением. С начала сезона это привело к очковым потерям, пока игроки притирались друг к другу. К зиме все встало на свои места. Теперь мы видим коллектив, который способен удивить многих.В воротах по-прежнему находится Икер Касильяс, который наверняка весь сезон будет №1. Его контракт истекает летом этогогода. Вполне может быть, что ему придется искать новое место работы. Имея впереди таких форвардов, как Силва, Варела, Корона, не стоит беспокоиться о наличии опасных моментов в каждом матче. Только вот КПД пока не очень радует. Главному тренеру удалось наладить игру в защите, вселить уверенность в себе своим подопечным.Матчи в Лиге чемпионов не всегда были выдающимися, но все-таки "Порту" прошел в весеннюю стадию. Для "драконов" важно взять резвый старт во втором круге Примейры, чтобы догнать "Бенфику". Ну а дальше в очном противостоянии победить. Времени на раскачку уже нет. Побеждать такого соперника, как "Риу Ави", необходимо в любом случае.Команда наверняка будет испытывать определенные проблемы при игре в обороне. Все-таки она не так сильна, как полузащита. Не было сделано солидных покупок, чтобы укрепиться. С другой стороны, если наставник хорошо настроит своих подопечных, то мы увидим коллектив, который способен держать удар против одного из лидеров. Порой как раз неуверенные действия перед своими воротами приводили к потере очков.Нынешний состав способен бороться за место в еврокубковой зоне. Линия нападения вызывает уважение. Если форварды сыграют так, как умеют, то сопернику придется туго. Напомним, что в начале сезона команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, уступив в третьем раунде пражской "Славии". Наверняка футболисты грезят вновь поиграть в Европе. Но для этого требуется брать очки даже с такими соперниками, как "Порту".Икер Касильяс не перестает мечтать сыграть в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". В прошлом году это не получилось сделать. Теперь нужно собраться и в феврале пройти 1/8 финала турнира, чтобы приблизиться к своей цели. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов пару раз допускал серьезные ошибки, за что подвергался критике со стороны фанатов. Что касается игр за сборную, то на Евро выступал в роли статиста.Кажется, эра Икера подходит к концу. Ему 35 лет, что для вратаря не считается критическим возрастом. При определенных раскладах испанец может играть на высшем уровне 4-5 лет. Все зависит от него самого. Естественно, выйдет на поле с первых минут, чтобы постараться оформить еще одни сухарь.Андре Силва – молодое дарование, на которое положили глаз многие европейские гранды. Нападающему сейчас 21 год, но это не мешает в каждом матче создавать сразу несколько опасных моментов. В последних пяти матчах забил 4 гола. Вообще в Примейре провел 17 игр, 11 раз отличился и 1 раз стал автором голевой передачи. Играет по центру поля, постоянно находясь на острие атаки. Отличается хорошей скоростью, дриблингом, поставленным ударом. Практически всегда играет без замен. Наверняка поборется за звание лучшего бомбардира чемпионата Португалии.Тарантини прошлый сезон провел блестяще. Нынешний начал также неплохо. Является настоящим лидером своей команды не только на поле, но и за его пределами. Осенью ему исполнилось 33 года, но полузащитник готов выступать на высоком уровне еще несколько сезонов. Предпочитает играть в центре, часто смещаясь на правый фланг.Нередко отдает навесы, прострельные передачи. Сам забивает не так часто, как хотелось бы, но проделывает огромный объем работы. Тарантини не обладает высоким ростом, но может похвастаться резкостью, хорошей скоростью и дриблингом. Наверняка главный тренер поставит его в стартовом составе, чтобы постараться развивать быстрые атаки именно через этого полузащитника.Можно особо не рисковать и просто поставить на победу "Порту". Команда на хорошем ходу, демонстрирует зрелый футбол, прекрасно обороняется. Только вот коэффициент на данное событие низкий. 1.29Для тех, кто любит немного рискнуть, можно поставить на то, что обе команды забьют. Как показывает статистика, "Порту" мало пропускает. Однако "Риу Ави" способен проникнуть сквозь любую оборону. Поэтому гол может влететь в ворота "драконов".