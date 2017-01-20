Эредивизия: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем девятнадцатый тур.

20.01.2017 14:00

Противостояние "лошадей" и "гераклидов" сейчас набирает всё больше и больше оборотов. С каждым новым матчем эта дуэль становится намного интереснее и непредсказуемее. Как мы помним, после их последней схватки на табло горели мирные 1:1, но в этот раз, судя по всему, ничего подобного не произойдёт.



Свой первый тур в 2017 году оба коллектива проиграли, причём очень разгромно. Нет никаких сомнений в том, что в этой игре обе стороны выжмут из себя максимум, но вознаграждён, как известно, будет только один. Мне кажется, что "Твенте" выиграет, но с огромным трудом.

Прогноз: 1-0

21.01.2017 12:30

В первом круге алкмарцам переиграть "Спарту" не удалось, но этому, в принципе, есть логичное объяснение - дома роттердамцы сражаются как в последний раз. Но если ещё в тот раз Йон ван ден Бром был рад ничейному результату, то сейчас подобного он изо всех сил постарается избежать.



"Спарте" же неплохо было бы пополнить копилку хотя бы одним баллом, не говоря уже о трёх, но сделать это, как мы понимаем, будет очень тяжело. На поле АЗ будет вести игру и диктовать свои правила, поэтому единственный шанс гостей - контратаки. Конечно, отличных шансов будет мало, но если не реализовать и их, то о положительном результате можно забыть.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 13:45

Если заглянуть в начало сезона, то можно заметить, что именно "Зволле" был одним из тех клубов, которые приложили руку к началу игрового кризиса "цаплей". Кризиса, который, к слову, длится и до сих пор. Сейчас же "Зволле" может выступить в совершенно обратной роли и послужить для "Ден Хаага" той самой отправной точкой, после которой команда наконец вернётся на нужную тропу.



Но всё это только домыслы и предположения. Реальность же такова: в данный момент это противостояние - дуэль аутсайдеров, не больше. Будем откровенны, фаворит этой пары - "Ден Хааг", но преимущество у хозяев минимальное.

Прогноз: 2-0

21.01.2017 13:45

"Фейеноорд" шаг за шагом продолжает прокладывать путь к долгожданному чемпионству. Подопечные Джованни ван Бронкхорста ещё не потерпели ни одного домашнего поражения в рамках "Эредивизи", поэтому "Виллем" прибудет на "Де Куйп" с настроением кролика перед схваткой с удавом.



Мы уже как-то говорили о том, что для "Фейеноорда" главное - не допустить недооценки соперника, чтобы не придумать себе проблем на пустом месте. Конечно, у роттердамцев есть хороший отрыв в таблице, но такой отрыв реально сократить за каких-то два-три матча, поэтому терять баллы в ближайшей игре с "Виллемом" просто непозволительно.

Прогноз: 2-0

21.01.2017 14:45

Оба коллектива ещё продолжают бороться за место под солнцем, и, похоже, не собираются сдавать позиции в ближайшее время. Впереди как у одних, так и у других много поединков, но задача неизменна - как можно больше побеждать, и желательно у прямых конкурентов.



Дома "Гронинген" очень часто выдаёт шикарные матчи, поэтому смело можно сказать, что "Витессу" на "Еуроборге" не удастся устроить лёгкую прогулку. Встречи на прошлых выходных показали, что оба состава не жалели себя в тренировочном лагере, потому сейчас и находятся в такой прекрасной форме. Что касается этой дуэли, то в ней просматривается обилие голов. Предположу, что из этой пары никто не выйдет победителем.

Прогноз: 2-2

22.01.2017 06:30

На "Амстердам Арене" "Утрехт" устроил "аяксидам" что-то больше похожее на ад, но убраться оттуда с очками всё равно не смог. Реально ли провернуть такое дома, но только со счастливой концовкой? Думаю, что да. По крайней мере, испортить настроение гостям хозяевам по силам.



По моему мнению, Эрик тен Хаг и Петер Бош - одни из лучших специалистов этого чемпионата. Это именно те люди, без которых эти клубы вряд ли бы добились того, что имеют сейчас. Исход этой дуэли будет зависеть именно от них и от их решений. Я считаю, что это тренерское противостояние закончится мирным рукопожатием и результативной ничьей.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 08:30

НЕК набрал сейчас очень неплохую форму, поэтому "Роду" неймегенцы могут пройти даже с закрытыми глазами. Тем более, "жёлто-чёрные" имеют самую слабую атаку в лиге, а значит, серьёзных проблем у хозяев по идее быть не должно.



Не думаю, что гости нас чем-то удивят. "Рода", конечно, играет стабильно, но стабильность эта идёт с пометкой "минус" - последняя победа клуба в лиге датирована 16 октября. Наверное, следующую победу придётся ждать ещё очень долго.

Прогноз: 2-0

22.01.2017 08:30

Даже не совсем понятно, кто же больше сейчас нуждается в очках - "Эксельсиор" или "Гоу Эхед Иглс". В принципе, и тем, и другим каким-то образом нужно вылезать из подвала чемпионата, но вот как это всё провернуть пока не ясно. Как минимум, нужно обыгрывать тех, кто дышит в спину или подставляет пятки.



Уверен, роттердамцы постараются взять реванш за поражение в первом круге (3:0). Тогда парни выглядели не так уж и плохо, но красная карточка и два пенальти испортили все их планы. Сейчас же команда намерена добиться своего, а вот сами "орлы", вероятнее всего, ничего хозяевам не противопоставят. Мой прогноз - уверенная победа "Эксельсиора".

Прогноз: 3-1

22.01.2017 10:45

Наверное, нельзя сказать, что проигравший в этой паре (если таковой, конечно, будет) абсолютно точно потеряет все шансы добиться тех целей на сезон, которые перед ним поставлены, но то, что поражение в принципиальном поединке может сбить с пути весь коллектив - это факт. Ситуация в этой паре непростая - одним нужно побеждать, чтобы догонять "Аякс" и "Фейеноорд", а другим, чтобы догонять ПСВ.



На самом деле, в домашних стенах ПСВ не так уж и опасен, поэтому "Херенвен" всерьёз может претендовать здесь на очки. Скорее всего, матч получится не очень результативным, но сама игра, думаю, нас порадует.

Прогноз: 1-1