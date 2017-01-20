Бундеслига: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 17-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

20.01.2017 11:30

Чемпионат Германии возобновляется матчем "Фрайбурга" и "Баварии". Перед зимним перерывом команда Карло Анчелотти на своем поле уверенно переиграла "РБ Лейпциг" и оставила себе титул зимнего чемпиона. За время паузы стан Мюнхена покинули помощник главного тренера Пол Клемент и защитник Хольгер Бадштубер. Первый теперь тренирует в АПЛ "Суонси", а второй ближайшие полгода проведёт в "Шальке". Что касается приобретений, то "Бавария" подписала двух футболистов "Хоффенхайма" – защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди. Правда, играть за новый клуб они начнут только летом 2017 года. Пока же Карло Анчелотти придется обходиться короткой скамейкой, и в ближайшем матче он не сможет рассчитывать на Жерома Боатенга и Тиаго Алькантару. Так что в плане интриги в Бундеслиги потеряно далеко не всё. Выезде же во Фрайбург нельзя назвать простым: во-первых, "брайсгау" за последние четыре матча на своем поле трижды отнимали очки у Мюнхена, а во-вторых, "Фрайбург" в нынешнем сезоне выиграл дома пять матчей из семи.

Прогноз: 1-2

21.01.2017 06:30

Концовку первой части чемпионата "Шальке" завалил, но тому были объективные причины: "кобальтовые" остались без нападающих. За последние четыре матча команда смогла забить всего три мяча, поэтому в Гельзенкирхен переехал форвард "Нюрнберга" Гвидо Бургшталлер, на счету которого 14 голов в 16 матчах второй Бундеслиги. Вместе с ним команду пополнил защитник Хольгер Бадштубер, который наверняка будет играть достаточно, потому что Маркус Вайнцирль предпочитает действовать в три центральных защитника. Отдала же команда фланговых игроков – Жуниора Кайсару и Сиднэй Сэма, а Абдул Баба получил травму на Кубке Африки. Что касается "Ингольштадта", то под конец первого круга Майк Вальпургис заразил оптимизмом болельщиков "шанцеров". Пусть сейчас гости и находятся в зоне вылета, но там далеко всё не безнадёжно. Всё-таки обыграть "РБ Лейпциг" и "Байер" – это не слабая заявка. В прошлом сезоне "Ингольштадт" забрал у "Шальке" 4 очка из 6.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 06:30

"Вольфсбург" и "Гамбург" провалили первую часть чемпионата. Обе команды находятся в непосредственно близости от зоны вылета ("Гамбург" так и вовсе провёл в этой зоне почти весь первый круг). Перед паузой "волки" выиграли два матча подряд, что сохранило место главного тренера для Валерьена Исмаэля. Посмотрим, что получится у французского специалиста, которого Жозуа Гилавоги успел сравнить с Диего Симеоне. Зимой "Вольфсбург" сделал две вещи: первое – продал Юлиана Дракслера в ПСЖ. Полузащитник не хотел играть в команде, ушел и теперь атмосферу в коллективе портить никто не будет; второе – команда купила трёх хавбеков – Юнуса Малли из "Майнца", Рихедли Базура из "Аякса" и Поль-Жоржа Нтепа из "Ренна". "Гамбург" в паузе занимался защитой. В клубе решили избавиться от Эмира Спахича, на его место пришли Мергим Маврай и Кирьякос Пападопулос. Они должны помочь "динозаврам" меньше пропускать, всё-таки 31 гол за 16 туров – это очень много.

Прогноз: 2-0

21.01.2017 06:30

"Хоффенхайм" остался единственной командой в топ-5 чемпионатов, которая до сих пор ни разу не проиграла. Парни Юлиана Нагельсманна в первом круге одержали шесть побед и еще 10 матчей свели вничью. Удачная игра команды поспособствовала переходу Никласа Зюле и Себастьяна Руди в "Баварию". Оба игрока присоединяться к Мюнхену летом 2017 года. Сейчас главный вопрос относительно "селян" звучит так: когда команда проиграет? Впереди выездная встреча с "Аугсбургом", где в рамках Бундеслиги соперники ни разу не сыграли вничью (3 домашних победы "фуггеров" и две виктории гостей). Хозяева после окончания первой части сезона утвердили на посту главного тренера 37-летнего Мануэля Баума. Кроме сохранения места "Аугсбурга" в элите, тренеру необходимо напомнить своим игрокам как забивать: "фуггеры" за 16 матчей сумели отправить в ворота соперников только 13 мячей. Зато оборона работала хорошо – всего шесть поражений (меньше только у топ-7) и 17 пропущенных голов.

Прогноз: 1-1

21.01.2017 06:30

"Боруссия" Д за первую часть чемпионата забила 35 мячей, но смогла выиграть только 7 матчей, то есть меньше 50%. Команда на данный момент занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от "Баварии" на 12 очков. Последние три матча перед перерывом Дортмунд свёл вничью. "Вердер" же подходит к этой игре с серией из пяти матчей без поражений. "Музыканты" выиграли две встречи и трижды сыграли вничью, это позволяет Бремену находиться на небольшом расстоянии от трёх последних команд Бундеслиги. Но всё может быстро измениться, всё-таки Дортмунд один из самых неудобных оппонентов. В пяти последних домашних матчах хозяева проиграл четырежды, пропустив при этом 16 голов. Правда в Бремен "Боруссия" Д приедет без своего главного бомбардира Пьер-Эмерик Обамейянга, который сейчас играет на Кубке Африки. Не сыграет и Адриан Рамос, покинувший стан Дортмунда. Так что Томас Тухель будет обходиться без чистого форварда. Возможно, состав "пчел" пополнит 19-летний Каспер Дольберг из "Аякса", за которого предложили 20 млн евро.

Прогноз: 1-2

21.01.2017 06:30

Обе команды начинают вторую часть сезона с новыми тренерами. "Дармштадт" с последнего места будет поднимать Торстен Фрингс, для которого это будет первый опыт самостоятельной работы. В качестве помощника Виктора Скрипника ему удалось спасти "Вердер" от вылета во вторую Бундеслигу. За Мёнхенгладбах взялся бывший наставник "Вольфсбурга" Дитер Хеккинг. Если в Бундеслиге "жеребцам" вряд ли удастся запрыгнуть высоко, то в Лиге Европы им есть как раз смысл играть всерьез. Пока же гости начали с подписания защитника Тимоте Колодзейчака, которое сопровождалось шуточками из твиттера на тему сложности написания фамилии новичка. "Дармштадт" в свою очередь усилился полузащитником "Шальке" Сиднэй Сэмом. На фоне отсутствия бюджета даже такой футболист пригодится "лилиям". Хозяева сейчас занимают последнее место, проигрывая "Гамбургу" пять баллов. "Дармштадт" все свои 8 очков набрал на своем поле, так что предстоящая игра может и принесет что-то хозяевам, ибо весь выездной улов "Боруссии" М в первом круге составляет одну ничью.

Прогноз: 1-1

21.01.2017 09:30

Если бы чемпионат Германии заканчивался после 16-го тура, то "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" отправлялись в Лигу чемпионов. Но впереди еще 18-ть матчей. "Быки" перед уходом на перерыв не сдали экзамен в Мюнхене, без шансов проиграв "Баварии", а один из лучших игроков команды Эмиль Форсберг еще и схватил дисквалификацию на три игры. "Айнтрахт" же закончил первую часть на мажорной ноте, уверено разобравшись с "Майнцем". Кому-то не нравится стиль игры "орлов", но он даёт результат: 12 пропущенных мячей за 16 встреч, меньше только у "Баварии". Гости по-прежнему испытывают некоторые проблемы из-за большого количества травмированных футболистов, большого усиления со скамейки у Нико Ковача нет. "РБ Лейпциг" за время паузы выписал еще одного молодого таланта из "Ред Булл Зальцбург": 10 млн евро команда заплатила за защитника Дайота Упамекано, а спортивный директор Лейпцига Ральф Рангник назвал этот трансфер одним из самых сложных.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 06:30

Как и год назад "Герта" первую часть чемпионата провела очень хорошо. В прошлом сезоне проблемы у берлинцев начались весной, и в результате они упали на 7-е место. Пал Дардаи при подготовке ко второму кругу наверняка учёл прошлогодние ошибки. Возобновляет чемпионат "Герта" игрой против "Байера", вокруг которого было много трансферных слухов. Одни из них нашли своё подтверждение, другие нет. Так защитник Омер Топрак всё-таки перейдёт в "Боруссию" Д, трансфер состоится летом. Леверкузен получит за футболиста 12 млн евро. Продан в Китай за смешные деньги Робби Круз. Ходили тучи над Чичарито, но мексиканец пока в команде. Однако ему нужно срочно вспомнить что такое голы, последний точный удар датирован 1 октября, пострадала "Боруссия" Д. До прошлого сезона "Герта" довольно долго не могла победить "Байер"; в конце первого круга "Старая Дама" дома выиграла 2:1. Что касается выездных игр, то здесь берлинцы не побеждают с 2008 года. "Байер" же из последних пяти игр дома проиграл три.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 08:30

В заключительном матче тура встретятся "Майнц" и "Кёльн". Обе команды не могут быть довольны тем, как закончилась для них первая часть чемпионата Германии. "Майнц" за последние пять игр смог выиграть только одну игру и проиграл ещё четыре. Вдобавок к этому "карнавальщики" вылетели из Лиги Европы. У "Кёльна" результаты не сильно лучше: одно поражение и четыре ничьи. Формально команда не набрала очки только в одной игре, но в то же время за пять туров копилка пополнилась всего четырьмя баллами. Как итог – текущее седьмое место и отставание в пять очков от "Герты". "Майнц" же вряд ли второй год подряд попадёт в еврокубки. Сейчас хозяева идут на 10-й позиции, однако их потенциал после продажи Юнуса Малли заметно сократился. Футболист еще прошлой зимой был близок к переходу в "Боруссию" Д, но тот трансфер не состоялся. В играх с участием "Майнца" было забито 56 мячей, с уходом Малли количество голов должно снизиться.

Прогноз: 0-1