Примейра-лига: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно восемнадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

20.01.2017 15:30



"Пасуш" уже не стремится к высоким показателям по итогам сезона. Команда просто старается отдалиться от зоны вылета. Это удается с переменным успехом. На данный момент у клуба 17 очков и 13-е место. Отрыв от зоны вылета составляет 5 баллов. Как раз против "Морейренсе" необходимо брать победу. У будущего соперника 14 очков и 16-е место. При этом команда не показывает ничего выдающегося. В прошлом туре выезд в гости к "Порту" привел к трем пропущенным голам. Забить же не удалось. Что касается "Пасуша", то клуб гостил у "Маритиму". В итоге 1:3. Уровень команд почти одинаковый, но в последнее время хозяева стали напоминать себя прошлогоднего образца. Гости же продолжают терять очки, допуская нелепые ошибки в обороне.

Прогноз: 1-0

21.01.2017 11:00



Наверное, самый интересный матч тура. "Драконы" постепенно вошли в хороший ритм, радуя взаимодействием в обороне. Также стало получаться забивать после полосы неудач. Как итог, возрождение интриги в первенстве. Теперь отставание от "Бенфики" не такое критические – всего 4 очка. Учитывая, что впереди много матчей и очное противостояние, можно сделать вывод о неплохих перспективах на титул. В прошлом туре была одержана легкая победа над "Морейренсе" - 3:0. "Риу Ави" стремится занять место, которое даст право выступать в еврокубках. Но пока до реализации планов далеко. У клуба 24 очка и 8-е место. До зоны еврокубков не хватает 7 очков. В прошлом туре выезд в гости к "Белененсеш" привел к поражению – 0:1. Было много моментов, однако ни одни из них не удалость реализовать. "Драконам" просто не будет. Но они обязаны побеждать, чтобы продолжить борьбу за чемпионство.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 13:15



Лиссабонцы наверняка в этом сезоне вновь останутся без титула, оставив его своим соседям по стадиону, либо "Порту". Никак не получается войти в колею и брать свои очки. На данный момент отставание от "Бенфики" составляет уже 8 баллов. При этом, "Спортинг" идет только на 4-м месте, что не свойственно для представителя "Великой тройки". В прошлом туре все шло к победе над "Шавишем", но в самой концовке был пропущен гол. Это случилось на 87-й минуте. В итоге обидная ничья и потеря двух очков. "Маритиму" принимал "Пасуш де Феррейра" и победил 3:1. Это позволило подняться на шестое место, имея 26 очков. Команда хочет попробовать себя в екрокубках, но пробиться туда сложно. Конкуренция слишком высока. Пока же придется столкнуться с одним из местных грандов. "Спортингу" нужна победа, но он встретит серьезное сопротивление.

Прогноз: 1-2

21.01.2017 15:30



В прошлом туре "Боавишта" показала хороший футбол в первом тайме. Команда в гостях у "Бенфики" смогла забить 3 гола. Казалось, что теперь и до победы недалеко. Однако хозяева собрались и отквитали все 3 мяча. В итоге получилась боевая ничья. На текущий момент у "шахматных" в активе 21 очков и 11-е место. "Арока" имеет 23 очка и поднялась на 9-ю строчку. В рамках прошлого тура команда принимала "Эшторил". На 80-й минуте получилось выйти вперед, но на 87-й соперник выровнял ситуацию. С этим хозяева не смирились, и на последних секундах Кука принес победу "Ароке" - 2:1. Грядущий матч получится интересным. У хозяев чуть больше шансов на победу, но здесь наверняка будет ничья.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 11:00



Что можно сказать о матче, в котором лидер первенства принимает аутсайдера? Естественно, у "Тонделы" нет практически никаких шансов на победу. Команда допускает много ошибок при игре в обороне, мало атакует. Если и получается подобраться к воротам оппонента, то все случается чаще спонтанно. Как итог, последнее место и всего 10 очков в активе. В прошлом туре команда гостила у "Браги", пропустив 2 гола. Забить не удалось. "Бенфика" неделей ранее удивила провальным первым таймом, пропустив в самом начале сразу 3 гола. Потом удалось собраться и отквитать все мячи. В итоге случилась результативная ничья. На текущий момент "Бенфика" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя "Порту" на 4 очка. В данном противостоянии наверняка победит "Бенфика", да еще с сухим счетом. Похоже, что "Тондела" готовится к понижению в классе.

Прогноз: 2-0

22.01.2017 11:00



Встречаются соседи по турнирной таблице, набравшие одинаковое количество очков – 15. Теперь им выпал хороший шанс выяснить, кому же оставаться дальше в подвале. "Фейренси" здорово начал сезон, сразу поднявшись к лидерам. Однако затем начался спад, приведший к зоне вылета. В прошлом туре команда принимала "Виторию Гимарайнш". Получилось сыграть вничью. Что касается "Эшторила", то клуб гостил у "Ароки". В концовке счет на табло был 1:1, однако "моряки" сумели в добавленное время забить гол. Подобные матчи называют "битвой за 6 очков". Чуть больше шансов у "Фейренси", который играет дома. Но данное преимущество еще надо воплотить в голы. Здесь все может решить 1 гол.

Прогноз: 1-0

22.01.2017 13:00



Встреча двух соседей по таблице. На данный момент "Белененсеш" имеет в активе 20 очков, что позволяет занимать 12-е место. "Витория Сетубал" идет на 10-м месте с 22-мя баллами. Таким образом, если хозяева победят, то перегонят своего соперника и отдалятся от зоны вылета. В прошлом туре "Белененсеш" дома победил "Риу Ави". Хороший результат, так как оппонент неплохо играет в нападении. Удалось сохранить ворота сухими. "Витория" принимала "Насьонал Фуншал". Здесь тоже все решил единственный мяч, забитый хозяевами поля. Поединок равных по силе команд. Здесь самый вероятный исход – ничья.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 15:15



"Брага" стремится пробиться в Лигу чемпионов. Команде надоело быть постоянно четвертой. Пока же удается разбить "Великую тройку" и опередить "Спортинг" в турнирной таблице. Осталось продолжать в том же духе. Прошлый матч оказался удачным – удалось победить "Тонделу" со счетом 2:0. Отставание от второго места составляет 4 очка. "Витория Гимарайнш" сыграла нулевую ничью с "Фейренси". Команда имеет 31 балл в запасе и занимает пятое место. Она явно стремится в Лигу Европы. По игре это ей вполне по силам. Налицо хорошая игра в обороне и умение противостоять даже грандам местного футбола. Матч будет серьезным. Хозяева имеют чуть больше шансов на победу, но забить гостям будет сложно.

Прогноз: 1-0

23.01.2017 15:00



"Шавиш" уже наделал шума в чемпионате. Команда постоянно набирает очки, радует своей игрой. В прошлом туре удалось сыграть вничью со "Спортингом", забив решающий мяч в самой концовке. На текущий момент у клуба 24 очка и 7 место. По всей видимости, получится сохранить данные позиции до лета. Есть все предпосылки для этого. "Насьонал Фуншал" идет на предпоследнем месте, набрав только 12 баллов. В прошлом туре выезд к "Витории Сетубал" привел к поражению со счетом 0:1. Грядущий матч также не сулит ничего хорошего. "Шавиш" особенно хорош в обороне, когда играет дома. Здесь наверняка будет сухая победа хозяев поля.

Прогноз: 2-0

Прошлый тур неожиданно подарил интересный результат – "Бенфика" дома сыграла вничью с "Боавиштой". При этом, гости вели 3:0, но сумели довести дело до победного конца. Но все равно ничейный результат в гостях у чемпиона – это успех.Подобной ситуацией хотели воспользоваться другие представители "Великой тройки". Только вот "Спортинг" тоже поделил очки с "Шавишем". Зато "Порту" победил "Морейренсе" - 3:0. Наконец-то форварды команды смогли забить. Таким образом, отрыв чемпиона от ближайшего преследователя "Порту" составляет 4 очка.Что касается третьего места, то его забронировала за собой "Брага", отставая от "драконов" на 2 очка. Четвертый – "Спортинг". "Львы" сумели набрать на 4 балла меньше, чем "Порту". Получается, что один из претендентов на титул постепенно сам себя вычеркивает из числа соучастников.В нижней части таблицы завязла "Тондела", набрав только 10 очков. На 2 балла больше у "Насьонал Фуншал". Чуть лучше дела у "Морейренсе" - 14 пунктов. Наверняка кто-то из вышеупомянутых клубов покинет элиту по окончании сезона.