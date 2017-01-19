Чемпионшип: прогноз на 27-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 27-й тур.

20.01.2017 14:45

Пожалуй, это один из самых интересных матчей в туре, ведь встречаются две команды из первой шестерки. "Брайтон" находится на второй строчке и имеет игру в запасе, а "совы" уверенно обосновались на шестом месте, с хорошими шансами подняться выше. В прошлом туре "Брайтон" прервал свою восемнадцатиматчевую серию без поражений и владея преимуществом по ходу всего матча умудрился проиграть на выезде "Престону". Интересно, что "совы", парой недель ранее, игравшие на том же стадионе, смогли добиться ничьей, но это вряд ли можно считать показателем силы этих команд.



После победы над "Ньюкаслом", подарив очки еще двум середнякам "совы" снова одержали победу над одной из топовых команд чемпионата. "Хаддерсфилд" выглядел абсолютно не хуже их, но удача улыбнулась именно "Шеффилду". Карлуш Карвальял уже начал использовать два своих главных зимних приобретения. Сэм Виннал и Каллум Макманаман должны усилить атакующий потенциал "сов" и добавить вариативности, как в полузащите, так и в атаке. Домашние матчи для "Брайтона" очень часто становятся легкой прогулкой, но этот будет исключением, так как соперник очень силен и умеет противостоять более мастеровитым командам. В то же время, абсолютно не верится, что "совы" смогут обыграть в гостях второго лидера чемпионата, их максимум ничья, да и та вряд ли случится.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 07:30

Наконец перестал бузить Крис Мартин и с первым же выходом в основе отметился голом и голевой передачей. В матче с "Барнсли" "Фулхэм" сразу доказал, что не собирается мириться с участью середняка и постарается снова подтянуться ближе к лидерам. Видимо, состав команды устраивает Славишу Йокановича и он уже не заявляет, что хочет его усилить. Действительно, когда все игроки находятся в хорошей форме, то игра "Фулхэма" выглядит очень сильно.



"КПР" одержал третью победу подряд в чемпионате, видимо Холлоуэй все же разобрался с доставшимся ему хозяйством и теперь постарается поднять его как можно выше в турнирной таблице. Их последняя игра против "Рединга" выглядела очень мощно, и дала неожиданный результат. Интересно, этих результатов команда добилась уже без своего лидера, Тьярон Шерри был продан в Китай, также, из игроков основы "рейнджеры" лишились Себастьяна Польтера. Видимо, с этой командой теперь придется считаться даже лидерам чемпионата. Но в то, что они смогут обыграть еще и крепкий "Фулхэм", я не очень верю. Этот матч одна из разновидностей "Лондонского дерби" и "дачники" постараются сделать все, чтобы взять реван за поражение в первом круге.

Прогноз: 0-2

21.01.2017 10:00

Главным минусом для "синих" в этом матче может стать их функциональная готовность, которая вызывает опасения, ведь они имели гораздо меньше времени на отдых из-за переигровки кубкового матча с "Ньюкаслом". По игре они выглядят типичным середняком, испытывают проблемы в атаке, да и оборона может преподнести неприятный сюрприз.



"Блэкберн" же продолжает бороться за выживание, но очки при этом набирает исправно. Где-то за счет расслабленности соперника, где-то им очень сильно везет, но иногда и за счет своих сильных сторон, таких как мощный атакующий дуэт. "Бирмингем" очень слаб на чужом поле, в то время как "бродяги" большую часть своих очков набрали дома. Хозяева должны быть ближе к победе, "Бирмингем" может их остановить, за счет грамотной игры у своих ворот, но не думаю, что им это удастся.

Прогноз: 1-0

21.01.2017 10:00

Сомневаюсь, что кто-то рассчитывал, после прохождения больше половины дистанции, увидеть "Престон" выше "Астон Виллы". Но в реальности бирмингемцы не оправдали ожидания своих болельщиков. Стив Брюс решил, что время изменений пришло, и затеял чистку перегруженного бесполезными звездами состава команды. Ушли Сиссоко и Жестед, которые так и не стали основными исполнителями в своей команде. Более существенной выглядит рокировка на вратарской позиции. Голлини растерял доверие тренера и отправился обратно в Италию, на его место пришел Сэм Джонстон и судя по всему именно ему Брюс собирается доверить место в воротах.



"Престон" весьма неплох в домашних стенах, но и на выезде старается взять максимум. Отличие в том, что в выездных играх они стараются отдавать инициативу сопернику и ждать его ошибки. Против "вилланов" такой стиль игры может принести успех, ведь владея территориальным преимуществом, их атакующая группа не может им распорядиться. Они сами предпочитают ловить соперника на ошибках, но в этой игре у них не получится отсидеться у своих ворот. Победа "вилланов" в этом матче вызывает сомнения, наиболее вероятным видится ничейный исход.

Прогноз: 1-1

21.01.2017 10:00

В прошлом туре "Ротерхэм" подарил одну из самых громких сенсаций, победив на своем поле "Норвич". Они сполна воспользовались форой, которую им предоставил Нельсон Оливейра, удалившись с поля уже в первой двадцатиминутке.



Выискивать шансы, за которые гости могли бы здесь зацепиться, это гиблое дело. Класс и возможности команд абсолютно несопоставимы, даже усталость после кубкового матча вряд ли помешает "сорокам" добиться здесь положительного результата. Велика возможность того, что гости не смогут даже забить. Скорее всего, они не уйдут от разгрома.

Прогноз: 3-0

21.01.2017 10:00

Великолепно дебютировав в своем новом клубе, Каллум Коннолли принес "Уигану" очень важную в борьбе за выживание победу. "Лэтикс" выглядели хуже "пивоваров" и не заслуживали такого результата, но три очка ушли именно в их копилку.



"Пчёлы" продолжают показывать себя весьма крепкой командой, которая не опускается до борьбы за выживание, но класса и стабильности для борьбы за первую шестерку им тоже не хватает. Тем не менее, они способны навязать серьезную борьбу даже самому сильному сопернику, что в прошлом туре прочувствовал на себе "Ньюкасл". Последние успехи "Уигана" выглядят не очень естественно, такое ощущение, что они набрали больше очков, чем могли бы, а такое не может продолжаться постоянно. "Пчёлы" выглядят сильнее своего соперника и должны воплотить это преимущество в результат.

Прогноз: 0-1

21.01.2017 10:00

Сложилось впечатление, что Алекс Нил пожертвовал Кубком ради того, чтобы наладить дела в чемпионате, ведь разрыв между первой шестеркой и "Норвичем" уже очень существенный. Главным путем к успеху для "канареек" являются выводы из всех тех ошибок, которые они допустили в этом сезоне, а также уверенность в себе, ведь проблемы этих парней кроются не в умении играть, а больше в психологических или командных неполадках.



"Волки" показали несколько отличных игр, в которых добились результата и показали при этом привлекательный футбол. Стратегия Пола Ламберта дает свои плоды. Однако им очень трудно даются игры против сильных команд, если "Норвич" сыграет как настоящий, а не "бумажный" фаворит, то шансы "волков" на успех здесь выглядят не очень презентабельно.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 10:00

Мучения Филиппа Монтанье у руля "лесников" закончились. Неудачи затянулись, а он не смог ничего поделать. Состав и возможности "лесников" абсолютно не отвечают двадцатой позиции, на которой сейчас находится команда. Руководству желательно не затягивать с выбором нового тренера, ведь свободное падение команды может продолжиться.



"Бристоль", на пару с "Кардиффом" подарили нам шикарный второй тайм в матче прошлого тура, но к сожалению продлили серию поражений уже до шести матчей, и теперь составляют "лесникам" компанию на унылой девятнадцатой строчке, вблизи зоны вылета. Очень сложно предположить, что же явит собой "Ноттингем". "Бристоль" показывает лучшую игру, но вряд ли этого хватит для победы.

Прогноз: 1-1

21.01.2017 10:00

После впечатляющей беспроигрышной серии "бараны" допустили уже три осечки и немного отстали от лидирующей шестерки. Снова началось голевое затишье у нападающих "Дерби" и логичным выглядело желание Стива Макларена усилить атакующую линию, что он и сделал, подписав Дэвида Ньюджента из "Мидлсбро". Очень сомнительно, что эта ставка сразу начнет приносить свои дивиденды, но лучше так, чем вообще ничего.



"Рединг" очень глупо проиграл "КПР", не сумев ничего противопоставить их не самой сильной атаке.

Турнирную дистанцию "роялисты" проходят очень ровно, без существенных спадов, и даже разгром 5:0 от "Фулхэма" не загнал их в психологическую яму. Это позволяет их болельщикам сохранять надежду и в сегодняшней ситуации. "Рединг" более домашняя команда и представить, как они будут исправляться в выездном матче против очень сильного "Лидса" мне весьма сложно. Также очень сложно представить, что "бараны" вообще смогут забить, ведь они слабоваты в атаке, а оборона "Лидса" одна из самых надежных в Чемпионшипе. Наиболее вероятна минимальная победа хозяев.

Прогноз: 1-0

21.01.2017 10:00

"Хаддерсфилд" прервал свою серию без поражений, оступившись в Шеффилде. При этом они показали весьма хорошую игру и до удаления имели шансы отыграться. "Хаддерсфилд" усилился Айзаей Брауном, который был лидером "Ротерхэма" и одним из лучших ассистентов Чемпионшипа.



После победы над "Блэкберном", "Ипсвич" провел матч кубка, который проиграл команде из пятого по силе дивизиона, чем еще раз подтвердил свою непредсказуемость. Команда Давида Вагнера постарается исправиться за поражение в прошлом туре и для этого у нее есть все шансы. "Трактористы" не слишком удачливы против более сильных команд, да и игра в обороне у них разладилась, что не может не наталкивать на мысль о победе хозяев, которые объективно сильнее.

Прогноз: 2-0

21.01.2017 10:00

Валлийцы набрали хорошую форму и немного оторвались от зоны вылета и от своего сегодняшнего соперника. После того, как Нил Уорнок полностью освоился в "Кардиффе" результаты команды стали значительно лучше и теперь можно только сожалеть о том, что слишком много было потеряно на старте. Сейчас валлийцы выглядят, как крепкий середняк, но их место в турнирной таблице не соответствует этому статусу.



"Пивовары" же неожиданно на своем поле проиграли "Уигану" и снова стали очень близки к зоне вылета. "Бертон" не та команда, которая на выезде против середняков может претендовать на положительный результат, да и находятся они сейчас не на пике формы. Но при всем этом забить валлийцам они способны.

Прогноз: 3-1

21.01.2017 12:30

Такое ощущение, что после отличного полугодия в исполнении "Барнсли" их игроков не хочет заполучить только ленивый. В "Шеффилд" ушел Виннал. "Астон Вилла" интересуется Хуриханом, а "ВБА" нацелились на Бри. Такими темпами, если будут распроданы все лидеры, новичку Чемпионшипа недолго опуститься и до борьбы за выживание, ведь уход каждого из этих игроков будет сильнейшим ударом по отлаженному командному механизму.



"Лидс" сейчас набрал хорошую форму и вышел на третье место. Команда показывает хороший футбол и добивается отличных результатов. В шести последних матчах у них только одна ничья и расстояние до двух лидирующих команд постепенно сокращается. На фоне беззубой игры "Барнсли" против "Фулхэма", "Лидс", который в последнее время побил много сильных команд, выглядит фаворитом.

Прогноз: 0-2