Севилья – Реал: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 18-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Севилья

Реал Мадрид

Ключевые игроки

Виссам Бен-Йеддер

Ориентировочные составы

1 Рико 21 Пареха 24 Меркадо 23 Рами 18 Эскудеро 15 Н'Зонзи 3 Мариано 20 Витоло 22 Васкес 10 Насри 12 Бен-Йеддер 1 Навас 4 Рамос 5 Варан 2 Карвахаль 12 Марсело 8 Кроос 14 Каземиро 19 Модрич 17 Васкес 7 Роналду 9 Бензема

Слова перед матчем

Сумасшедшая игра? Не думаю, что слово "сумасшедший" верно в этом случае, но "Севилья" отлично атаковала в течение всех 90 минут. У нас было 13-15 явных голевых моментов. Ничья в матче с "Реалом" несправедлива, если принять во внимание ход игры. Главным героем встречи был голкипер соперника. В игре команд была та разница, которая позволила бы "Севилье" выйти в четвертьфинал. Эта разница даже была значительнее, чем в первой игре на выезде. В матче в чемпионате мы должны сыграть более внимательно в обороне.

главный тренер "Севильи"

Прежде всего, Рамос является нашим капитаном и примером для подражания для всех в команде. Он, без сомнений, является символичным испанским игроком. Но инциденты в матче Кубка с "Севильей" уже в прошлом. Как игроки относятся к оскорблениям с трибун? К сожалению, хамство в адрес игроков с трибун случается в футболе. Когда на стадионе 100 тысяч человек, мы не в состоянии изменить сознание каждого.

главный тренер "Реала"

Обычно я не праздную голы в ворота родного клуба. Но когда болельщики кричат о твоей матери, они не заслуживают уважения. В целом болельщики "Севильи" достойны уважения. Президенту клуба нужно поговорить с тем сектором, который порочит имя фанов "Севильи". Я видел, как тут принимали Ивана Ракитича или Дани Алвеса – как богов. А в моем случае оскорбляли мою мать. Я извинился перед теми секторами стадиона, которые не оскорбляли меня, не выкрикивали ничего плохого. "Севилья" всегда будет в моем сердце, неважно, освистывают ли меня. Я люблю ее и это не изменить. Когда я умру, пусть меня обернут во флаги "Реала" и "Севильи".

защитник "Реала"

Прогноз Soccer365. ru

16.01.2017 02:45

За последние две недели это будет уже третья встреча команд, так как до этого им выпал жребий дважды играть в Кубке. "Реал" два раза забивал "Севилье" по три мяча, но если на "Сантьяго Бернабеу" они оказались безответными, то на "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" забила ровно столько же. Более того, команда вела по ходу встречи 3-1, но выход на поле Бензема и Карвахаля игру перевернул и мадридцы отыгрались, что позволило им провести 40-ю подряд встречу без поражений. Таким образом, мадридский клуб превзошел рекордную для испанских команд серию "Барселоны", которая провела 39 матчей без поражений с октября 2015 года по март 2016-го. Теперь можно и проигрывать? В этом есть сомнения, так как в последнем матче "Реал" добыл ничью, играя без Роналду и Модрича, а уж их появление игру точно усилит. Однако, не стоит забывать, что "Севилья" хороша в родных стенах (7 побед в 8 матчах), так что бой подопечным Зидана точно даст, как и тремя днями ранее. Дополнительной мотивацией для команды должно стать ее второе место, а также тот факт, что именно она может закрутить интригу в чемпионате по новой.

Прогноз: 2-2

ИТБ 1 (1.5) 2.24

В контексте очень уверенного "шага" мадридского клуба в текущем сезоне, нелишним будет вспомнить о том, что этому, в немалой степени, способствовала "тихая гавань" "сливочных" на трансферном рынке. По сравнению с предыдущими кампаниями деятельность "Реала" на рынке в нынешнее межсезонье, можно сказать, находилась на грани с аскетизмом. О подписании, точнее, возвращении Альваро Мораты из "Ювентуса" за 30 миллионов евро (по другим данным – 32) было известно давно. Удивило то, что это и по сию пору осталось единственной летней тратой мадридцев. Удачно вписавшийся (пока был травмирован Роналду) в состав Марко Асенсио, равно как и "блудный сын" Фабиу Коэнтрау всего лишь вернулись из аренд. Все прочие тоже либо возвращены к родным пенатам, либо подтянуты из резерва – а кое-кто уже и отправлен на вольные хлеба. Удалось очень удачно продать в ПСЖ Хесе (25 миллионов евровалюты), за 7 наконец-то полностью выкупил Дениса Черышева "Вильярреал". Какие-то копейки капнули еще за двух молодых хавбеков Медрана и Маскареля, так что, как ни удивительно, у "бланкос" пусть и очень небольшой, но положительный баланс в 7,5 миллионов! Выглядит это более чем странно и необычно, с учетом того, что все мы привыкли к огромным тратам в исполнении "галактического" клуба. Но, как оказывается, успех любит тишину… А еще – иногда скромность и сохранение того, что есть, а не погоню за новым…В отношении "Севильи" в центре внимания продолжает пребывать тренер команды, аргентинец Хорхе Сампаоли. Для этого наставника, ничуть не смущающегося отсутствием европейского опыта, неприкасаемых и священных коров не наблюдается с начала сезона. Не может не бросаться в глаза разница между домашними и выездными матчами. Собственно, если бы "нервьоненсе" играли одинаково успешно и дома, и на чужой территории, то могла бы всерьез претендовать на чемпионский титул! Так, на "Писхуане" "Севилья" устроила фантастическую перестрелку с "Эспаньолом" (6:4), провела прекрасный второй тайм и совершила ремонтаду в игре с "Лас-Пальмасом" (2:1), попросту задавив очень интересных в этом сезоне канарцев, затем выиграла дерби с "Бетисом" (1:0), снова прибавив после перерыва. На выезде же "Белая Андалусия", среди прочего, скатала две нулевки с "Вильярреалом" и, после этого "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Результаты-то неплохие, но "Севилья" в обеих встречах была фактически беззубой в атаке и на три очка даже не претендовала, более того, должна была проигрывать. А потом пришла очередь 1:1 с "Эйбаром", когда "Севилья" не удержала победу в большинстве… В матчах такого рода хорошо видно, что команде Сампаоли откровенно не хватило физики в условиях плотного графика матчей. Хватит ли таковой сейчас?..После победы "Барселоны" обе команды не могут не озаботиться своим положением в таблице о рангах. Так, гости теперь опережают каталонцев всего на два балла (имея две игры в запасе), хозяева же уже не вторые – "блаугранас" обошли "нервьоненсе" на два очка. Поэтому для того чтобы вновь выступить главным преследователем "Реала", "Севильи" нужна только победа. Кроме того, три очка позволят Нервьону получить максимально комфортный гандикап от текущей четвертой команды Примеры – "Атлетико". Если "Севилья" обыграет "Реал", то оторвется от "матраса" на восемь баллов.Менеджмент хозяев этого матча намерен обратиться в профессиональный орган лиги испанского футбола, а также в Федерацию футбола этого государства на предмет наказания бека "сливочных" и бывшего игрока "Севильи". Речь о Серхио Рамосе. Клуб из Андалусии выступит с требованием применить к беку "Реала" за несколько жестов в его исполнении, которые были показаны этим игроком в ответном поединке в рамках 1/8-й финала Кубка страны Хулио Иглесиаса, суровые санкции. Вместе с тем, севильцы отметили, что однозначно осуждают прозвучавшие от определенной части поклонников "Севильи" оскорбления, звучавшие в адрес игрока Мадрида в течение матча.По сообщениям испанской прессы, мадридский "Реал" и клуб из Нидерландов "Херенвен" смогли согласовать детали по переходу норвежского полузащитника Мартина Эдегора. Не столь давно называемый пишущей братией не иначе как "вундеркинд", этот полузащитник подписал с голландской командой арендное соглашение до лета 2018-го года. При этом по условиям контракта у испанского гранда останется возможность вернуть Эдегора повторно уже ближайшим летом, если в стане "Реала" посчитают такой шаг нужным.Знаменитый французский журнал о футболе, который не так давно вручал очередной "Золотой мяч", назвал лучшего тренера года. Им прогнозируемо стал бывший игрок итальянского "Ювентуса" Зинедин Зидан. Французский наставник стал главным на скамейке "Реал" год назад. В бытность игроком шикарный полузащитник смог с первого захода выиграть самый престижный европейский клубный турнир, а также не менее "крутые" соревнования вроде Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. На данный момент "бланкос" уверенно лидируют в Ла Лиге, что также имело влияние на выбор издания. Главным конкурентом Зидана называли тренера сборной Франции Дидье Дешама, но его участь была предопределена после проигрыша в финале континентального турнира.Перед началом сезона француз тунисского происхождения был одним из тех, кто сформировал многочисленную "армию" новичков "нервьоненсе". Бен Йеддер был в десятке тех игроков, которые пришли в "Севилью" за деньги, и за деньги немалые. С учетом того, что при этом "нервьоененсе" остались без такого игрока, как другой француз Кевин Гамейро, на Виссама (как и на еще одного новобранца Лусиано Вьетто), ложилась немалая ответственность. И с оной Бен справляется на "отлично"! Именно бывший игрок "Тулузы" является лучшим бомбардиром своего клуба с 15-ю голами во всех турнирах. Кроме того, на счету этого парня еще и три результативных паса.Команда Хорхе Сампаоли уже не раз доказывала, что ключи к "браме" клубов-грандов подбирать умеет. Только в текущем сезоне "нервьоненсе" пробивали оборону таких клубов, как "Барселона", "Ювентус" или "Атлетико". Тому же "Реалу" севильцы совсем недавно показали, что загнать их защиту за Можай они в состоянии.