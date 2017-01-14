Витесс - Твенте: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Витесс

Твенте

Ключевые игроки

Аднан Тигадуини

Витесс

Энел Унал

Твенте

Ориентировочные составы

1 Ром 3 Майкел ван дер Верфф 37 Кашия 6 Круйсвийк 5 Лердам 21 Еини 34 Бейкер 25 Фор 10 Тигадуини 13 ван Волфсвинкел 7 Рашица 1 Марсман 25 Бейен 3 Андерсен 2 тер Авест 28 Йерун ван дер Лели 23 Йелле ван дер Хейден 10 Целина 43 Клих 14 Йебоа 17 Унал 11 Сейс

Слова перед матчем



Мы отлично поработали в тренировочном лагере. Мы старались не жалеть сил и эмоций, потому что знаем, что всё нам вернётся в двойном размере. У нас есть ощущение, что вторая половина сезона получится намного лучше, чем первая. Наша цель - улучшить свою игру и набрать как можно больше очков.



Не буду скрывать, мы хотим взять реванш. В прошлом круге мы потерпели обидное поражение, но в этом, надеюсь, всё будет немного иначе. "Твенте" - коллектив с большим количеством молодых игроков, которые в любой момент могут дать неплохой сдачи, несмотря на свой молодой возраст. Они все бьются на поле до последнего, чтобы остаться замеченными. Считаю, что это самая сильная сторона "Твенте".

Главный тренер "Витесса"



Мы неплохо поработали в Испании, поэтому сейчас с нетерпением ждём продолжения "Эредивизи". Все полученные навыки уже хочется применить на поле, в официальных встречах.



На самом деле, у нас очень классный соперник. В перерыве они неплохо потрудились, чтобы забраться в чемпионате как можно выше. В воскресенье они будут стараться играть первым номером, потому что только так можно нас обыграть. Наша же задача на эту игру - не дать им этого сделать, а по возможности оторваться от них в турнирной таблице.



Главный тренер "Твенте"

Прогноз и ставки

15.01.2017 08:30

Этот поединок определённо центральный на этой неделе, потому и ждать от него можно чего угодно. "Твенте", конечно, хорошо провёл первую половину сезона, но вот уже во второй у них могут начаться настоящие проблемы. Ни для кого, наверное, не секрет, что этих "лошадей" очень трудно запрягать. Возможно, гостям понадобится несколько туров, чтобы окончательно найти свою игру.



По сути, "Витесс" в этой встрече может натворить делов, ничего нереального для них нет. "Жёлто-черные" могут как показать когти, так и спрятать их. Больше, конечно, верится именно в первое. То же, кстати, касается и "Твенте".

Прогноз: 2-2

ТБ2,5 1.65

ТБ3,5 2.60

Самое интересное противостояние восемнадцатого тура "Эредивизи" пройдёт уже в ближайшее воскресенье. "Витесс" изо всех сил постарается взять реванш за поражение трёхмесячной давности (2:1). Получится ли у них? По крайней мере, букмекеры в это свято верят.В турнирной таблице эти клубы, похоже, собираются идти впритирку аж до конца сезона. Если в планы коллективов ничто и никто не вмешается, то и те, и другие будут усердно бороться за еврокубки.Сейчас же минимальное преимущество всё же на стороне "Твенте" - после семнадцати туров клуб из Энсхеде опережает "Витесс" всего на один балл.Ко второй серии сезона "жёлто-чёрные" решили готовиться в Испании, а если точнее, то в Валенсии. Тренер уверяет, что подготовка именно в этой стране пошла всему коллективу на пользу. Сейчас, по его словам, команда готова обыгрывать абсолютно любого соперника.В начале января "Витесс" встретился с "Камбюром" в рамках товарищеского поединка, но ни выиграть, ни проиграть не сумел - 0:0."Твенте" также не блеснул оригинальностью и отправился на сборы в солнечную Испанию. Правда, выбор тренерского штаба пал на Мурсию. Помимо обычных тренировок парни ещё и провели традиционный спарринг. Соперником "лошадей" стал немецкий "Эрцгебирге". В этом противостоянии победителя тоже выявить не удалось - 1:1.Стоит отметить, что пока за клуб не имеет права играть новичок, пополнивший состав уже в это трансферное окно. Речь идёт о Усама Ассаиди, отлично выступавшем в своё время за "Херенвен". Полузащитник, кстати, достался "Твенте" бесплатно.Марокканец хоть и выступает за "Витесс" на правах аренды, но этот факт никак не мешает ему отдаваться на поле за эту команду так, будто это его родной клуб. Особенно хорошо это было заметно в последних играх перед каникулами. С каждым матчем Аднан заметно прибавляет, и это не может не радовать.К слову, в пяти последних встречах полузащитник отличился тремя голами.Турецкий талант определённо один из самых важных футболистов в составе гостей. Парень, конечно, ещё достаточно молод, но возраст, как мы видим, никак не мешает ему быть лучшим голеадором своей команды. После первой половины чемпионата на его счету десять голов и две голевые передачи.В любой игре Унал старается каждый свой момент превратить в гол. Не сомневаюсь, что и в предстоящем матче у него будут шансы отличиться.Кубок Африканских Наций - пожалуй, главная головная боль для тренеров, чьи подопечные представляют свои сборные на этом турнире. К счастью, у Хенка Фрэзера всего один такой футболист, но зато какой! Как минимум на два тура "жёлто-чёрные" потеряли основного полузащитника Марвелуса Накамба. Заменит его, скорее всего, Ширан Еини.Что касается травм, то этим может "похвастаться" только бразилец Натан. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться.У "Твенте" же проблем с составом куда больше. Помимо Ассаиди, который точно не сыграет в предстоящем туре, у клуба под знаком вопроса ещё ряд других игроков: Мокото, Стивенс, Эде и Тескер. Наставнику гостей придётся неплохо поломать голову, чтобы определить самую подходящую одиннадцатку на игру.Обе стороны не отличаются какой-то идеальной игрой в защите, а вот в атаке могут придумать гол абсолютно из ничего. Не думаю, что этот матч получится малозабивным, потому советую обратить огромное внимание на Тотал Больше. Все те, кто жить не может без риска, могут поставить на то, что в матче будет забито минимум четыре гола. На такое, кстати, букмекерские конторы дают очень аппетитный коэффициент.