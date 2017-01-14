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Серия А: прогноз на 20-й тур

 
Серия А: прогноз на 20-й тур
Soccer365.ru традиционно поделился ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализируем поединки 20-го тура.
Серия А: прогноз на 20-й тур
Фото: soccer365.ru
Кротоне 
  vs  
 Болонья
14.01.2017 12:00
Если и есть у "Кротоне" какие-то надежды на выживание в Серии А, то их нужно реализовывать в домашних матчах, где удается периодически набирать очки. В минувших четырех битвах перед своим болельщиками аутсайдер чемпионата проиграл всего однажды, а вот "Болонья" в гостях, как действовала провально, так и продолжает терять очки. Был успешный матч против совсем слабой "Пескары" (3:0) и казалось, есть надежда на возрождение, но выездной поединок с "Ювентусом" (0:3) показал, что ничего особо не изменилось. "Красно-синие" помимо недавнего успеха с "дельфинами" набрали всего три очка, поэтому у "Кротоне" есть шанс набрать баллы в матче с таким оппонентом. Более того, в двух минувших домашних очных битвах "Кротоне" не уступал "Болонье"
13.08X3.0922.75ТБ 2.52.50ТМ 2.51.64
Прогноз: 1-1


Интер 
  vs  
 Кьево
14.01.2017 14:45
Не в самый удачный момент "Кьево" приедет в гости к "Интеру". Миланский клуб выиграл четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Команда Стефано Пиоли сейчас явно настроена набирать по-максимум очков, чтобы вернуться в борьбу за еврокубки. На своем поле "нерадзурри" выиграли последние семь сражений во всех турнирах, поэтому "летающим ослам", проигравшим минувшие три встречи вряд ли стоит надеяться на какие-то сенсационные успехи. Более того, веронцы совсем расклеились в обороне, пропустив восемь мячей в последних трех встречах. Также не стоит забывать, что "Кьево" на неделе играл в Кубке Италии, поэтому дополнительная нагрузка может сказаться не в пользу гостей. Добавим, что за последние 14 лет "Интер" ни разу не проиграл домашний очный матч.
11.48X4.6028.50ТБ 2.51.90ТМ 2.52.06
Прогноз: 3-1


Кальяри 
  vs  
 Дженоа
15.01.2017 06:30
Отличная возможность есть у "Кальяри" укрепиться в середине турнирной таблицы. На своем поле "сардинийцы" проиграли всего два раза и вполне могут расправиться с "Дженоа", который на выезде патологически не умеет играть. Что происходит с командой на чужих полях, сказать сложно, но атака полностью останавливается, как и оборона, которая пропустила 11 мячей в минувших шести гостевых поединках, причем пять были проиграны. Нападение у "Кальяри" вполне добротно и при слабом сопротивлении может выдать яркий поединок. Тем более что "островитяне" не уступают уже последние четыре очных домашних матча, выиграв три из них.
12.84X3.4022.73ТБ 2.51.83ТМ 2.52.13
Прогноз: 2-1


Лацио 
  vs  
 Аталанта
15.01.2017 09:00
"Аталанта" на протяжении всего сезона излучает опасность. Даже на выезде "боги" способны на любые сенсации, правда, выиграли всего раз в минувших четырех гостевых битвах. Главное, что бергамцы сумели преодолеть кризис после яркой серии викторий. Однако сложный матч с "Ювентусом" в кубке Италии может сказаться на готовности биться против "Лацио", а ведь римляне просто ударно действуют в родных стенах, победив в семи из последних девяти поединках. "Орлята" неплохо играют в защите, и с атакой нет особых проблем. Сбалансированный футбол может оказаться не по силам гостям, которые неудачно играют в Вечном городе. "Аталанта" выиграла всего раз в минувших шести очных битвах.
12.04X3.5424.18ТБ 2.51.90ТМ 2.52.05
Прогноз: 2-1


Наполи 
  vs  
 Пескара
15.01.2017 09:00
Неаполитанцы не проигрывают с конца октября, когда не устояли против "Ювентуса". В кубке Италии вторым составом не имели проблем со "Специей", а сейчас предстоит домашняя встреча с "Пескарой", которая с прошлого года не играла. Матч "дельфинов" и "Фиорентины" был перенесен из-за плохой погоды, а нынешняя готовность одного из аутсайдеров остается загадкой, правда вряд ли за это период "Пескара" вдруг сумела наладить дела в обороне, из-за которой и страдает. Кстати и с нападением не все так радужно, поэтому у "партинопейцев" не должно быть никаких сложностей в этом поединке. Дома "Наполи" сейчас настроен громить всех подряд.
11.18X8.90219.00ТБ 2.51.31ТМ 2.53.44
Прогноз: 4-0


Сампдория 
  vs  
 Эмполи
15.01.2017 09:00
Очередной кризис наверняка поставил крест на всех надеждах "Сампдории" побороться за места в еврокубках. "Дория" сейчас вряд ли об этом вообще думает, так как надо отрываться от группы аутсайдеров. В минувших четырех матчах получилось набрать всего одно очко, а дома не удается выиграть два поединка подряд. Матч с "Эмполи" - отличная возможность несколько улучшить ситуацию в турнирной таблице. "Синие" начали постепенно преображаться, однако на выезде все по-прежнему печально и слабо, как в нападении, так и в защите. "Сампа" умеет играть против "Эмполи" и не должна упустить возможность набрать три очка.
11.79X3.7425.40ТБ 2.52.18ТМ 2.51.80
Прогноз: 2-0


Сассуоло 
  vs  
 Палермо
15.01.2017 09:00
В очень сложном положении находится "Сассуоло". Команда, которая в первой половине сезона забивала в каждом матче, не может отметиться в родных стенах уже три поединка подряд. "Нероверди" выиграли всего раз в прошедших семи домашних битвах, но против провального "Палермо" есть шанс несколько подправить положение. Сицилийцы проиграли пять из последних шести гостевых матчей, а фееричная виктория над "Дженоа" оказалась точечным успехом, после которого кризис снова сковал "Палермо". "Сассуоло" самое время собраться на домашний матч и использовать былую силу при поддержке своих трибун.
11.74X3.8025.60ТБ 2.51.93ТМ 2.52.01
Прогноз: 2-1


Удинезе 
  vs  
 Рома
15.01.2017 09:00
Нельзя сказать, что римляне в ударной форме. Свои очки "волки" набирают, выиграв в прошлом выездном матче у "Дженоа", однако стабильности по игре на чужих полях все же нет. В то же время "Удинезе" уже зарекомендовал себя достаточно опасным оппонентом, который умеет отбирать очки у грандов, тем более в домашних встречах. Тотального успеха дома нет, однако забивают "черно-белые" регулярно, не сумев отметиться лишь в матче с "Лацио". "Рома" в последнее время серьезно "сушит" матчи, особенно выездные, поэтому и хозяева в данном случае включат максимальную внимательность. "Удинезе" по силам усложнить римлянам погоню за "Ювентусом".
14.26X3.6621.98ТБ 2.51.85ТМ 2.52.11
Прогноз: 1-1


Фиорентина 
  vs  
 Ювентус
15.01.2017 14:45
Почти в патовой ситуации оказалась "Фиорентина". Девятое место - явно не тот показатель, который ждут от "фиолетовых", однако и намека на стабильность нет и в помине. На неделе "Фиорентина" с большим трудом в вязком матче обыграла "Кьево", да и в целом постоянно чередует матчи без голов с мощными действиями в нападении. Нет никакой системности и уверенности. Слишком многое стало зависеть от Бернадески. Первый круг чемпионата Италии завершился неудачно - два поражения и ничья. Матч с "Пескарой" был перенесен на февраль из-за сильного снега, поэтому и практики особой не было. Однако дома все же "фиалки" держат марку и набирают очки, правда, когда речь идет о матчах с "Ювентусом", то история вообще не на их стороне. С 1998 года "Фиорентина" дома выиграла всего один раз при девяти поражениях.

Туринцы и сейчас в отличной форме и нацелены на пятую победу подряд, разгромив в прошлом туре "Болонью". На выезде "черно-белые" периодически допускают осечки, как в двух миланских матчах и в поединке с "Дженоа", но на такого соперника настрой наверняка будет максимальным. В любом случае "фиолетовым" уже отступать некуда. Если не будут набраны очки в этом матче, то вскоре команда Пауло Соузы может опуститься во вторую половину турнирной таблицы, что можно считать настоящим провалом. Как минимум один балл "фиолетовые" должны добыть.
15.30X3.4221.88ТБ 2.52.15ТМ 2.51.82
Прогноз: 1-1


Торино 
  vs  
 Милан
16.01.2017 14:45
"Торино" на своем поле, где зафиксировал лишь одно поражение в сезоне, наверняка будет мстить "Милану" за проигрыш в Кубке Италии. "Быки" дома всегда преображаются и в атакующем плане способны выстрелить по полной программе. Надо признать, что команда Монтеллы вполне прилично действует в гостях. Однако трижды все же проиграли, как раз домашним командам - "Дженоа", "Роме" и "Наполи". "Торино" смело можно отнести к подобным клубам, которые на порядок мощнее выступают при поддержке своих болельщиков. Оступаться "Милану" сейчас никак нельзя, однако одолеть "быков" вряд ли получится.
12.44X3.4423.22ТБ 2.51.92ТМ 2.52.02
Прогноз: 2-2
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14.01.2017
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Negoro
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Если позволите...
1.Дженоа не проиграет,
2.Торино выиграет 2-1,
3.От интера жду 3 мяча...Согласен!!!!
Но игра покажет....посмотрим!!
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