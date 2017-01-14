Примера: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно восемнадцатого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

14.01.2017 07:00

Применительно к "Леганесу" нельзя сказать, что "карета превратилась в тыкву" или "все пропало", но планомерное движение к зоне вылета видно невооруженным глазом. В 10-ти последних турах новичок Примеры одержал только одну победу, еще три игры он свел вничью. Важно, что эти поединки пришлись на последние баталии, т.е. добывать очки команда не разучилась. В гости приезжает "Атлетик", который очень здорово выглядит на родном "Сан-Мамес", а вот за его пределами показатели басков далеко не такие радужные. Клуб из Бильбао добыл за последние 5 выездных игр только 1 очко, к тому же, боевые кубковые игры с "Барсой" наверняка истощили команду.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:15

Начало года для "Барселоны" получилось тяжелым. Сложные игры с "Атлетиком" в Кубке Испании, очередная потеря очков в чемпионате (ничья с "Вильярреалом"). Впрочем, это уже не для кого ни секрет, что после пауз каталонцы долго запрягают. Тем не менее, по потерянным очкам команда уже прилично, если не сказать критично, отстает от "Реала" - мадридцы имеют преимущество в 5 очков и матч в запасе. Для реалий Ла Лиги это много, но все мы еще не забыли прошлый сезон, когда та же "Барса" выигрывала у "сливочных" 12 очков, а потом за 4 тура отставание резко сократилось до 1 очка. Так что опускать руки еще рано – половина чемпионата впереди и случиться может все что угодно. Другое дело, что надо перестать терять очки в проходных поединках. При всем уважении к "Лас-Пальмасу", предстоящий поединок именно таковой. Команда с Канарских островов не привыкла играть в глухой обороне, что на руку "Барсе". С другой стороны, "островитяне" показали в кубковом матче с "Атлетико", что могут попортить кровь грандам, чем они займутся на "Камп Ноу". Думается, что шанс забить гостям представится, ну а хозяева в ответ забьют все равно больше.

Прогноз: 3-1

14.01.2017 12:30

"Атлетико" в последнее время чередует свои академичные победы с сухим счетом с чем-то непонятным, вроде поражения от "Лас-Пальмаса" 2-3 в ответной домашней игре на Кубок Испании. Уж больно сильно расслабилась команда в концовке того поединка, благо запас в 2 мяча все равно вывел ее в следующий этап. В последних пяти матчах на "Висенте Кальдерон" мадридцы неизменно побеждали "Бетис" - разница мячей 16-1 говорит о полном их преимуществе. "Зеленые" проиграли 5 из 6 крайних выездных поединков, сумев одолеть только аутсайдера "Осасуну", при этом, в 4 играх команда не смогла забить. Трудно будет сделать это и в предстоящем матче, а вот "матрасники" уж подберут ключи к их воротам.

Прогноз: 2-0

14.01.2017 14:45

"Депор" в последнее время оставляет своей игрой приятное впечатление. В конце прошлого года он разгромил набравший отличный ход "Реал Сосьедад", едва не отобрал очки у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" и обыграл "Осасуну". Новый год команда тоже начала на позитивной ноте, привезя одно очко с выезда в Барселону. Да, играли галисийцы не с главной командой Каталонии, а с "Эспаньолом", но тот просто так на своем стадионе очки не дарит. Несколько неожиданно команда оступилась в Кубке Испании, не сумев пройти "Алавес", но зато ничто не будет теперь отвлекать ее от чемпионата, равно как и ее соперника по этому матчу, ведь "Вильярреал" тоже не сумел одолеть "Реал Сосьедад". На "Риасоре" сложно играть любому сопернику и "подводники" об этом прекрасно знают. Гостям будет трудно добыть три очка, а вот ничья более реальна.

Прогноз: 1-1

15.01.2017 06:00

"Валенсия" никак не хочет выздоравливать. Проигрыш по всем статьям "Сельте" в Кубке, упущенная в концовке встречи победа в матче с "Осасуной". Команда висит возле зоны вылета и ей жизненно необходима победа, чтобы забыть о всех неудачах и настроиться на позитивный лад. "Летучие мыши" не побеждали 8 туров подряд, пропускали в каждом матче со старта чемпионата и приезд проигравшего в последних 11 встречах лишь раз, да и то "Барселоне", "Эспаньола" не сулит команде ничего хорошего. Конечно, "Валенсия" все еще та же по-хорошему бесшабашная команда, которая на "Месталье" может вынести любого соперника, но "Эспаньол" хорошо организованная команда, а вот у самой "Валенсии" бардак в защите исправить пока не удается.

Прогноз: 1-1

15.01.2017 10:15

"Сельта" на мажорной ноте начала год, добыв три победы. Дважды клуб из Виго обыграл "Валенсию" в Кубке страны, еще одна победа пришла к нему в домашнем матче против крепкой "Малаги". В гости приезжает неуступчивый "Алавес", который не проигрывал уже 5 туров подряд. В гостях эта команда играет очень осторожно – всего 17 мячей было забито в 9 играх с участием "Алавеса", когда он играл в гостях. Последние две игры так и вовсе завершились вничью 0-0. Однако, с забивной "Сельтой" такой номер вряд ли пройдет.

Прогноз: 2-0

15.01.2017 12:30

"Спортинг" - третья команда Примеры с конца. Хихонцы проиграли 6 из 7 последних поединков, сумев выиграть лишь принципиальный матч у "Осасуны", с которой команда бьется за выживание. Пора набирать какие-то очки, так как если "Валенсия" наконец-то сможет преодолеть свой затяжной кризис, то "Спортингу" трудно будет выбраться из зоны вылета. Обгонять попросту будет некого, разве что "Леганес", но до него 4 очка, так что пора что-то себе думать. Матч с "Эйбаром" неплохой шанс пополнить очковый запас хотя бы одним пунктом.

Прогноз: 0-0

15.01.2017 12:30

Битва аутсайдеров обещает быть жаркой. Последние две команды чемпионата понимают важность этого поединка, ведь три очка, стоящие на кону – это треть от всех, которые были добыты до этого. Фаворитом встречи является "Гранада", которая в родных стенах дает бой любому сопернику и не так давно смогла обыграть "Севилью". "Осасуна" после смены тренера наконец-то смогла прервать свою серию поражений и сыграла вничью с "Валенсией", но все же думается, что "Гранада" добудет вторую победу в чемпионате.

Прогноз: 1-0

15.01.2017 14:45

За последние две недели это будет уже третья встреча команд, так как до этого им выпал жребий дважды играть в Кубке. "Реал" два раза забивал "Севилье" по три мяча, но если на "Сантьяго Бернабеу" они оказались безответными, то на "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" забила ровно столько же. Более того, команда вела по ходу встречи 3-1, но выход на поле Бензема и Карвахаля игру перевернул и мадридцы отыгрались, что позволило им провести 40-ю подряд встречу без поражений. Таким образом, мадридский клуб превзошел рекордную для испанских команд серию "Барселоны", которая провела 39 матчей без поражений с октября 2015 года по март 2016-го. Теперь можно и проигрывать? В этом есть сомнения, так как в последнем матче "Реал" добыл ничью, играя без Роналду и Модрича, а уж их появление игру точно усилит. Однако, не стоит забывать, что "Севилья" хороша в родных стенах (7 побед в 8 матчах), так что бой подопечным Зидана точно даст, как и тремя днями ранее. Дополнительной мотивацией для команды должно стать ее второе место, а также тот факт, что именно она может закрутить интригу в чемпионате по новой.

Прогноз: 2-2

16.01.2017 14:45

Интересная встреча должна состояться на "Ла-Росаледа" - в гости к "Малаге" едет "Реал Сосьедад". Обе команды неплохо выглядели на рубеже годов, но в последнем туре баски с треском проиграли "Севилье", что "Малага" сделала немногим ранее. Помимо этого, год для "анчоусов" начался с поражения в Виго от "Сельты". Не в лучшем настроении подходят оба коллектива к этой игре, но желание реабилитироваться в глазах своих болельщиков должно подарить нам боевой футбол.

Прогноз: 2-2