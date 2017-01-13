Шавиш - Спортинг: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 17-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Рафаэл Лопеш

Бас Дост

Ориентировочные составы

13 Рикарду 21 Нелсон 44 Фрейре 24 Кейруш 4 Сантуш 6 Ассис 26 Родригес 7 Марио 25 Брага 10 Пердигао 9 Лопеш 34 Бету 2 Скелотто 13 Коатес 15 Оливейра 11 Сезар 14 Карвалью 3 Маркович 23 Сильва 4 Жефферсон 10 Руис 28 Дост

Прогноз и ставки

14.01.2017 13:15

"Спортинг" не имеет права терять очки, если хочет оставить для себя шансы на чемпионство. Отставание от лидера уже составляет 8 баллов. Впереди почти половина чемпионата и можно надеяться на осечки чемпиона. Тем более, будет и очная встреча. Поэтому каждый отдельный поединок для "львов" является попыткой догнать "Бенфику".



"Шавиш" уже на деле доказал, что не является прописным аутсайдером. Команда упорно борется даже не за сохранение прописки, а за возможность закрепиться как можно выше. Пока занимает 7 место, что является неплохим показателем.



Ввиду того, что хозяева умеют хорошо обороняться, они не прочь отдать инициативу сопернику. "Спортинг" будет много атаковать, но вот добираться до ворот получится редко. С другой стороны, в составе гостей есть футболисты, способные пройти даже самую мощную оборону. Поэтому уповать только на сохранность своих ворот "Шавиш" не будет. При любой возможности хозяева будут бежать вперед.



Града голов ожидать не стоит. Все-таки встречаются оппоненты, отличающиеся хорошей обороной, если мерить португальскими мерками. Преимущество будет на стороне "Спортинга", что может привести к голу. "Шавиш" тоже способен на один мяч, как минимум. Здесь будет либо ничья, либо минимальная победа гостей.

Прогноз: 1-2

ОЗ 1.95

Не более 3 2.25

Самым интересным противостоянием грядущего тура будет именно "Шавиш" - "Спортинг". Новичок Примейры, который славится умением обороняться, попробует отнять очки у представителя "Великой тройки". Если это получится сделать, то можно будет гостей списывать из чемпионской гонки. Итак уже растеряно много очков и до "Бенфики" не хватает 8 пунктов.С первых матчей в элите "Шавиш" заявил о себе, как о крепком оппоненте. У команды отлично получается играть вторым номером, совершая быстрые атаки. Пропущено всего 15 голов за 16 туров, что весьма неплохо для новичка. Только хватит ли мастерства и упорства, чтобы оставить ворота сухими против "Спортинга"? Все-таки нападающие в команде гостей отличаются высоким уровнем мастерства.На текущий момент лидерство в Примейре единолично захватила "Бенфика". Напомним, что данный клуб трижды подряд становился чемпионом. Все идет к тому, что получится сделать это и в нынешнем сезоне. Вслед за лидером расположился "Порту", отставая на 6 очков. 3-4 места занимают "Спортинг" и "Брага". При этом, отставание составляет уже 8 баллов. Мало верится в то, что "орлы" растеряют подобное преимущество.Удивляет тот факт, что "Спортинг" снова легко растранжирил очковый гандикап, который был получен на старте первенства. Обидные ничьи против аутсайдеров, поражение от той же "Браги" отбросили клуб на временное 4-е место. Теперь приходится думать о том, чтобы попасть на будущий год в Лигу чемпионов сразу в групповой этап, минуя квалификацию. Для этого требуется финишировать не ниже второго места."Шавиш" сейчас имеет в запасе 23 очка и расположился на седьмой строчке. До пятого места, которое дает право выступать в еврокубках, не хватает 7 пунктов. Учитывая, что в конкурентах такие команды, как "Витория Гимарайнш", "Риу Ави", "Маритиму", бороться за пятерку сильнейших будет сложно. С другой стороны, задача минимум выполнена – "Шавиш" вряд ли покинет элиту по итогам сезона. А вот другой новичок "Фейренси" как раз рискует отправиться снова в низший дивизион."Шавиш" уже успел удивить местных болельщиков своей прытью. Команда выступает первый сезон в элите, но твердо держится в верхней части таблицы. Ее отличает хорошая игра в обороне и четкое взаимодействие впереди при созидании быстрых атак. На данный момент забито 17 голов, пропущено на 2 меньше. Конечно, следует подумать об усилении нападения. Однако даже при таком графике можно спокойно закончить первенство выше 9-го места.В прошлом туре команда гостила у одного из претендентов на еврокубки "Риу Ави". Удалось вырвать ничью, дважды проигрывая по ходу встречи. "Шавиш" до финального свистка не ослаблял хватку, стараясь каждую ошибку соперника превратить в опасную атаку. При этом, часто включался прессинг. Что касается противостояния с лидерами, то не хватает самой малости, чтобы добиться победы. Вполне может быть, что с опытом пришло и везение, а также уверенность в себе."Спортинг" не смог пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. В этом можно винить сложную группу и неумение играть до последних секунд. Как бы то ни было, но теперь есть возможность полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Пора уже брать титул, сместив оттуда "Бенфику". Однако все старания пока разбиваются о скалы, так как лидер допускает мало осечек. А вот осечек со стороны "Спортинга" слишком много. Тем более, в очном противостоянии было поражение. "Львы" тогда упустили возможность выйти на первое место. После же и вовсе скатились еще ниже.Не хватает "Спортингу" стабильности. Команду иногда лихорадит, и она может выдать 2-3 игры против аутсайдеров, потеряв очки. Наверное, требуется более четко действовать в защите и научить футболистов не выключаться из игры до последних секунд. Пока же продолжается погоня за лидером. При этом, сначала нужно догнать "Порту".Рафаэль Лопеш в настоящее время чаще проводит не весь матч. Он либо выходит на замену, либо уходит с поля во втором тайме. Однако это не мешает регулярно забивать голы. За последние 5 игр отличился трижды. Футболисту 25 лет и самое время заявлять о себе, чтобы привлекать внимание более солидных клубов. При росте 187 см приносит большую пользу во время розыгрышей стандартов, хорош при подборе. Действует на острие атаки, может пробить из любого положения. По всей видимости, выйдет в стартовом составе.Бас Дост наверняка появится в стартовом составе – это даже не обсуждается. Этот футболист уже сейчас принес много пользы своей команде. В четырех последних поединках за "Спортинг" трижды отличился и отдал одну результативную передачу. При этом, оформил дуль в ворота "Фейренси". Это позволило взять 3 заветных очка и приблизиться к "Порту". Ему сейчас 27 лет, контракт рассчитан до 2020 года. Команда на него надеется, и игра в атаке строится вокруг голландца. Дост обладает высоким ростом – 192 см, что позволяет постоянно держать в напряжении защитников оппонента при розыгрышах стандартных положений. Предпочитает действовать в центральной части поля, постоянно нацелен на ворота соперника. Его брали в качестве замены Слимани, ушедшего в "Лестер". Как показала практика, пока замена прошла с успехом.Когда играет "Шавиш", то не стоит ждать открытого футбола. Однако "Спортинг" сейчас настроен решительно и команде нужно непременно набирать очки. Плюс ко всему, вылет из розыгрыша Кубка страны оставляет только одну надежду на завершение сезона в хорошем ключе – победа в чемпионате. Атаки гостей будут сменяться с контравыпадами хозяев. В такой ситуации может быть, что оба соперника отличатся голами.Голов много забито не будет. Максимум – 3. Это только в том случае, если до перерыва кто-то из оппонентов отличится. Все-таки и "Шавиш", и "Спортинг" относятся к командам, которые мало пропускают. Можно поставить на то, что будет забито не более трех мячей.