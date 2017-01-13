Эредивизия: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем восемнадцатый тур.

13.01.2017 13:00

В сентябре встреча этих команд подарила нам не только открытый и зрелищный футбол, но и, в первую очередь, очень результативный (2:2). В тот вечер команда Йон ван ден Брома умудрилась упустить удобный перевес в два мяча, а сам же тренер позже пообещал, что обязательно вынесет из произошедшего урок.



Сейчас же "орлы" находятся не в самом лучшем положении. Нет никаких сомнений в том, что для них каждая следующая из семнадцати игр станет решающей. На кону многое - прописка в высшем дивизионе страны.



Пока можно лишь догадываться в какой же форме выйдут парни после отдыха, но то, что АЗ будет ближе к победе - это факт. К слову, алкмарцы уже шесть сезонов подряд не проигрывают первый официальный матч после зимних каникул.

Прогноз: 0-1

14.01.2017 11:30

Этой зимой "суперфризам" удалось провернуть шикарную сделку, от которой, пожалуй, выиграли абсолютно все стороны. Конечно же, речь идёт о Мартине Эдегоре, перебравшемся в Херенвен на полтора года. Этой сделкой "Херенвен" в очередной раз подтвердил свои высокие намерения на этот сезон. Похоже, клуб всерьёз настроен бороться за медали.



Кто-кто, а "цапли" одни из тех, кто безумно ждал этого зимнего перерыва, чтобы наконец сделать в команде полную перезагрузку. Как видим, перерыв подошёл к концу и теперь "Ден Хаагу" предстоит подниматься со дна таблицы.



Хозяева - безоговорочные фавориты этой дуэли. Что бы там гости не придумали, сыграть первым номером у них вряд ли получится. Тем более, у них есть потери: помимо травмированных бойцов имеются ещё и те, которые отправились представлять свою страну на Кубок Африканских Наций.

Прогноз: 2-0

14.01.2017 12:45

Перед ПСВ сейчас стоят очень трудные задачи, но справиться с этими задачами дружине Филлипа Коку вполне по силам. По крайней мере, в это действительно хочется верить. Перерыв в футболе обязан был пойти "лампочкам" на пользу. Если же нет, то фанатам "красно-белых" стоит запасаться валидолом.



В этом сезоне нам уже не раз приходилось видеть скучную и банальную игру со стороны чемпионов, причём как в гостях, так и дома. Как раз на своём стадионе парни выступают намного хуже, чем на чужом, потому нельзя с уверенностью сказать, что ПСВ возьмёт в этой игре своё. Возможно, команда весь матч будет биться в двери "Эксельсиора", но пробить их так и не сможет.

Прогноз: 2-1

14.01.2017 12:45

Это довольно равное противостояние команд привлекает не только тем, что обе стороны находятся на расстоянии вытянутой руки в турнирной таблице, но ещё и тем, что у них, в принципе, одинаковые цели и похожие проблемы.



В Гронингене, напомню, клубы расписали между собой мировую ничью (0:0), хотя, откровенно говоря, тогда именно хозяева были немного ближе к победе, но дожать своих соперников у них так и не получилось. Уже на этой неделе "бело-зелёные" попытаются закончить начатое. Конечно, сделать это будет трудно, учитывая то, как хорошо "Хераклес" играет дома, но сбрасывать "Гронинген" со счетов нельзя - у них тоже есть свои сильные стороны.

Прогноз: 0-1

14.01.2017 13:45

Пожалуй, это одно из самых многообещающих противостояний восемнадцатого тура. Оба коллектива ещё не спешат прощаться с мыслями о том, что втиснуться в зону еврокубковых позиций вполне реально, потому на финальном отрезке сезона обе стороны постараются выложиться на все 200%.



Честно говоря, не знаю в каком состоянии выйдут с каникул "Утрехт" и "Спарта", но если говорить о футболе в их исполнении до перерыва, то, наверное, и тех, и других можно только похвалить. Оба коллектива радовали нас очень симпатичной игрой, поэтому будем надеяться, что в 2017-ом году они добьются ещё больших успехов.



Конечно, "Утрехт" хорош в гостях, но вот домашняя "Спарта" может оказаться ему не по зубам. Думаю, в Роттердаме будет зафиксирована результативная ничья.

Прогноз: 1-1

15.01.2017 05:30

Конечно, "Фейеноорд" не смог обеспечить себе еврокубковую весну, но это никак не означает, что сезон для подопечных Джованни ван Бронкхорста уже провален. Цель роттердамцев всё та же - золотые медали "Эредивизи" и прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Для того, чтобы выполнить эту задачу, от команды требуется ни много ни мало - брать баллы там, где их действительно брать стоит. Плюс к этому, "Фейеноорд" в шаге от выхода в полуфинал кубка страны. Как видим, места для Лиги Европы в их календаре нет.



"Рода" меньше всех забивает в лиге, потому и имеет наименьшее количество побед. Даже статистика не дарит никаких надежд - пободаться с гостями вряд ли получится.

Прогноз: 0-3

15.01.2017 07:30

Этот поединок определённо центральный на этой неделе, потому и ждать от него можно чего угодно. "Твенте", конечно, хорошо провёл первую половину сезона, но вот уже во второй у них могут начаться настоящие проблемы. Ни для кого, наверное, не секрет, что этих "лошадей" очень трудно запрягать. Возможно, гостям понадобится несколько туров, чтобы окончательно найти свою игру.



По сути, "Витесс" в этой встрече может натворить делов, ничего нереального для них нет. "Жёлто-черные" могут как показать когти, так и спрятать их. Больше, конечно, верится именно в первое. То же, кстати, касается и "Твенте".

Прогноз: 2-2

15.01.2017 07:30

Наверное, права на ошибку у "Аякса" больше не осталось. Если столичные действительно хотят занять первую строчку, то им желательно выигрывать в каждой встрече, независимо от уровня своего соперника. Не стоит, конечно, забывать и о конкурентах - их осечки тоже необходимы, причём как воздух.



"Зволле" точно не тот клуб, который заставит Петера Боша капитулировать. "Аяксиды" должны побеждать, другого варианта у них нет.

Прогноз: 0-2

15.01.2017 09:45

Как "Виллему II", так и "Неймегену" три пункта сейчас бы не помешали. Абсолютно точно эти баллы обеспечили бы одной из сторон спокойное пребывание в середине таблицы, но что самое главное - подальше от зоны вылета.



Другое дело, что добыть здесь победу будет не так просто, как это кажется. Оба клуба не способны сейчас демонстрировать какую-то сверхуверенную игру, поэтому если они придумают хотя бы по одному голу, то это будет уже прекрасным результатом. Мой прогноз - вымученная ничья.

Прогноз: 1-1