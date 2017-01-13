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Эредивизия: прогноз на 18-й тур

 
Эредивизия: прогноз на 18-й тур
Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем восемнадцатый тур.
Эредивизия: прогноз на 18-й тур
Гоу Эхед Иглс 
  vs  
 АЗ
13.01.2017 13:00
В сентябре встреча этих команд подарила нам не только открытый и зрелищный футбол, но и, в первую очередь, очень результативный (2:2). В тот вечер команда Йон ван ден Брома умудрилась упустить удобный перевес в два мяча, а сам же тренер позже пообещал, что обязательно вынесет из произошедшего урок.

Сейчас же "орлы" находятся не в самом лучшем положении. Нет никаких сомнений в том, что для них каждая следующая из семнадцати игр станет решающей. На кону многое - прописка в высшем дивизионе страны.

Пока можно лишь догадываться в какой же форме выйдут парни после отдыха, но то, что АЗ будет ближе к победе - это факт. К слову, алкмарцы уже шесть сезонов подряд не проигрывают первый официальный матч после зимних каникул.
14.68X4.2221.77ТБ 2.51.69ТМ 2.52.30
Прогноз: 0-1


Херенвен 
  vs  
 Ден Хааг
14.01.2017 11:30
Этой зимой "суперфризам" удалось провернуть шикарную сделку, от которой, пожалуй, выиграли абсолютно все стороны. Конечно же, речь идёт о Мартине Эдегоре, перебравшемся в Херенвен на полтора года. Этой сделкой "Херенвен" в очередной раз подтвердил свои высокие намерения на этот сезон. Похоже, клуб всерьёз настроен бороться за медали.

Кто-кто, а "цапли" одни из тех, кто безумно ждал этого зимнего перерыва, чтобы наконец сделать в команде полную перезагрузку. Как видим, перерыв подошёл к концу и теперь "Ден Хаагу" предстоит подниматься со дна таблицы.

Хозяева - безоговорочные фавориты этой дуэли. Что бы там гости не придумали, сыграть первым номером у них вряд ли получится. Тем более, у них есть потери: помимо травмированных бойцов имеются ещё и те, которые отправились представлять свою страну на Кубок Африканских Наций.
11.54X4.6426.35ТБ 2.51.62ТМ 2.52.45
Прогноз: 2-0


ПСВ 
  vs  
 Эксельсиор Рот
14.01.2017 12:45
Перед ПСВ сейчас стоят очень трудные задачи, но справиться с этими задачами дружине Филлипа Коку вполне по силам. По крайней мере, в это действительно хочется верить. Перерыв в футболе обязан был пойти "лампочкам" на пользу. Если же нет, то фанатам "красно-белых" стоит запасаться валидолом.

В этом сезоне нам уже не раз приходилось видеть скучную и банальную игру со стороны чемпионов, причём как в гостях, так и дома. Как раз на своём стадионе парни выступают намного хуже, чем на чужом, потому нельзя с уверенностью сказать, что ПСВ возьмёт в этой игре своё. Возможно, команда весь матч будет биться в двери "Эксельсиора", но пробить их так и не сможет.
11.19X8.30217.00ТБ 2.51.33ТМ 2.53.30
Прогноз: 2-1


Хераклес 
  vs  
 Гронинген
14.01.2017 12:45
Это довольно равное противостояние команд привлекает не только тем, что обе стороны находятся на расстоянии вытянутой руки в турнирной таблице, но ещё и тем, что у них, в принципе, одинаковые цели и похожие проблемы.

В Гронингене, напомню, клубы расписали между собой мировую ничью (0:0), хотя, откровенно говоря, тогда именно хозяева были немного ближе к победе, но дожать своих соперников у них так и не получилось. Уже на этой неделе "бело-зелёные" попытаются закончить начатое. Конечно, сделать это будет трудно, учитывая то, как хорошо "Хераклес" играет дома, но сбрасывать "Гронинген" со счетов нельзя - у них тоже есть свои сильные стороны.
12.57X3.3822.95ТБ 2.51.88ТМ 2.52.03
Прогноз: 0-1


Спарта Роттердам 
  vs  
 Утрехт
14.01.2017 13:45
Пожалуй, это одно из самых многообещающих противостояний восемнадцатого тура. Оба коллектива ещё не спешат прощаться с мыслями о том, что втиснуться в зону еврокубковых позиций вполне реально, потому на финальном отрезке сезона обе стороны постараются выложиться на все 200%.

Честно говоря, не знаю в каком состоянии выйдут с каникул "Утрехт" и "Спарта", но если говорить о футболе в их исполнении до перерыва, то, наверное, и тех, и других можно только похвалить. Оба коллектива радовали нас очень симпатичной игрой, поэтому будем надеяться, что в 2017-ом году они добьются ещё больших успехов.

Конечно, "Утрехт" хорош в гостях, но вот домашняя "Спарта" может оказаться ему не по зубам. Думаю, в Роттердаме будет зафиксирована результативная ничья.
13.11X3.5222.38ТБ 2.51.76ТМ 2.52.19
Прогноз: 1-1


Рода 
  vs  
 Фейеноорд
15.01.2017 05:30
Конечно, "Фейеноорд" не смог обеспечить себе еврокубковую весну, но это никак не означает, что сезон для подопечных Джованни ван Бронкхорста уже провален. Цель роттердамцев всё та же - золотые медали "Эредивизи" и прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Для того, чтобы выполнить эту задачу, от команды требуется ни много ни мало - брать баллы там, где их действительно брать стоит. Плюс к этому, "Фейеноорд" в шаге от выхода в полуфинал кубка страны. Как видим, места для Лиги Европы в их календаре нет.

"Рода" меньше всех забивает в лиге, потому и имеет наименьшее количество побед. Даже статистика не дарит никаких надежд - пободаться с гостями вряд ли получится.
17.80X4.9021.45ТБ 2.51.71ТМ 2.52.27
Прогноз: 0-3


Витесс 
  vs  
 Твенте
15.01.2017 07:30
Этот поединок определённо центральный на этой неделе, потому и ждать от него можно чего угодно. "Твенте", конечно, хорошо провёл первую половину сезона, но вот уже во второй у них могут начаться настоящие проблемы. Ни для кого, наверное, не секрет, что этих "лошадей" очень трудно запрягать. Возможно, гостям понадобится несколько туров, чтобы окончательно найти свою игру.

По сути, "Витесс" в этой встрече может натворить делов, ничего нереального для них нет. "Жёлто-черные" могут как показать когти, так и спрятать их. Больше, конечно, верится именно в первое. То же, кстати, касается и "Твенте".
12.07X3.7423.66ТБ 2.51.65ТМ 2.52.38
Прогноз: 2-2


Зволле 
  vs  
 Аякс
15.01.2017 07:30
Наверное, права на ошибку у "Аякса" больше не осталось. Если столичные действительно хотят занять первую строчку, то им желательно выигрывать в каждой встрече, независимо от уровня своего соперника. Не стоит, конечно, забывать и о конкурентах - их осечки тоже необходимы, причём как воздух.

"Зволле" точно не тот клуб, который заставит Петера Боша капитулировать. "Аяксиды" должны побеждать, другого варианта у них нет.
19.30X4.9021.40ТБ 2.51.62ТМ 2.52.45
Прогноз: 0-2


Виллем II 
  vs  
 НЕК
15.01.2017 09:45
Как "Виллему II", так и "Неймегену" три пункта сейчас бы не помешали. Абсолютно точно эти баллы обеспечили бы одной из сторон спокойное пребывание в середине таблицы, но что самое главное - подальше от зоны вылета.

Другое дело, что добыть здесь победу будет не так просто, как это кажется. Оба клуба не способны сейчас демонстрировать какую-то сверхуверенную игру, поэтому если они придумают хотя бы по одному голу, то это будет уже прекрасным результатом. Мой прогноз - вымученная ничья.
11.86X3.6424.78ТБ 2.52.16ТМ 2.51.78
Прогноз: 1-1
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13.01.2017
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