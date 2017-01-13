АПЛ: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 21-го тура чемпионата Англии.

14.01.2017 07:30

"Тоттенхэм" удачно провёл зимний марафон в Премьер-лиге, выиграв 5 матчей подряд, при этом забивая минимум 2 мяча за игру и надёжно играя в обороне. "Шпоры" вернулись в борьбу за чемпионский титул, благодаря победе в последнем туре над "Челси" 2:0, сократив отставание от лидера до 7 баллов, что при нынешней форме лондонцев не так уж и много. К тому же в команде практически нет травмированных игроков за исключением Ламелы, и самое главное никто не уехал на КАН. Отмечу, что дома "Тоттенхэм" в этом сезоне АПЛ не проигрывал.



"Вест Бромвич" проводит отличный сезон, уже можно с уверенностью сказать, что "дрозды" комфортно завершат чемпионат, не думая о борьбе за выживание. Подопечные Пьюлиса стабильно набирают очки, как дома, так и на выезде, закономерно занимая 8 место в таблице АПЛ.



Три последних встречи "шпор" и "дроздов" завершались с одинаковым счётом 1:1. Думаю, пора уже "Тоттенхэму" прервать эту серию и победить, жду в этой игре продолжение чудес от Деле Алли и Харри Кейна.

Прогноз: 2-1

14.01.2017 10:00

"Бернли" за счёт отличной игры на своём поле закрепились в середине турнирной таблицы, на расстоянии 8 очков от зоны вылета. Дома команда Дайча в 11 играх добилась 7 побед, набрав 22 очка, выиграв три последних матча на своём поле с общим счётом 8:3 и конечно не прочь продлить свою серию.



"Саутгемптон" успешно играя в кубковых соревнованиях, в чемпионате потерпел три поражения подряд: "Тоттенхэм" 1:4, "Вест Бромвич" 1:2 и "Эвертон" 0:3. Серия неудач отбросила святых на 10 место в Премьер-лиге, и в ближайших матчах не видно за счёт чего команда прибавит, в первую очередь в атаке, так как главный бомбардир в этом сезоне Чарли Остин травмирован, а остальные игроки в атаке не очень себя проявляют.



Учитывая сильную игру "Бернли" дома, плюс усталость "святых" после игры Кубка лиги среди недели против "Ливерпуля", да и последние неудачи гостей. Думаю, хозяева наберут свои очередные домашние очки в этой встрече.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:00

"Вест Хэм" в этом сезоне не радует своей игрой, а тут ещё на команду обрушилась череда травм, из-за которой сразу 6 игроков не смогут сыграть в субботу, плюс в сборную на КАН вызваны Андре Айю и Шейх Куяте. Ну и отстранение от основной команды недавнего лидера Димитри Пайе, говорит не о лучшем микроклимате на данном этапе в команде. Несмотря на все потери у "Вест Хэма" есть, кем заменить этих игроков, и уж точно дома команда Билича будет биться с первой и до последней минуты.



"Кристал Пэлас" сменил тренера, но пока что это особо не помогло команде продолжающей проигрывать матч за матчем, и уже одной ногой опустившейся в зону вылета. У Аллардайса перед отчётным матчем по разным причинам из состава выпали 9 игроков, минимум двое из которых ключевые в игре "орлов", Уилфрид Заха "дирижёр" атак команды, а Кристиан Бентеке лучший бомбардир. Серия без побед "Пэлас" составляет уже 6 матчей, а на выезде команда не побеждает с 24 сентября.



Обе команды столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами перед очной встречей, плюс находятся сейчас не в лучшей форме, а гости вообще в явном и затяжном кризисе. Думаю, что в этой игре точно забьют обе команды, так как оборона, не сильная сторона соперников. Что касается результата, то уверен что "молотки" не проиграют, хотя и выиграть им будет сложно.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:00

"Сандерленд" после провала сезона постепенно начал приходить в себя и набирать очки, но теперь столкнулся с новой проблемой: переполненный лазарет. В субботу Девид Мойес не сможет рассчитывать сразу на 8 игроков по причине травм, плюс "чёрные коты" делегируют на КАН трио: Дидье Ндонг, Вахби Хазри и Ламин Коне. Итого 11 игроков, что при довольно скудном составе хозяев, настоящая катастрофа. Хотя отмечу, что в 5 последних домашних играх "Сандерленд" набрал 10 очков.



"Сток Сити" также неудачно стартовал в этом сезоне, но все проблемы у команды Марка Хьюза уже позади. "Гончары" уже занимают 11 место в таблице АПЛ, правда, в гостях играют не очень удачно, проиграв три встречи подряд с общим счётом 5-11. Отмечу что, как и хозяева, "Сток Сити" лишается трёх футболистов перед матчем, уехавших на КАН: Маме Бирам Диуф, Вилфрид Бони и Рамадан Собхи.



"Сандерленд" потерял 11 игроков перед матчем против "Сток Сити", но всё же стоит отметить, что дома "чёрные коты" научились цепляться за очки в последних играх, в то время как "гончары" из гостей давно не привозили заработанных баллов. Думаю, в предстоящей игре останутся довольны обе команды, сыграв вничью.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:00

"Суонси" назначил уже третьего тренера по ходу нынешнего сезона, и сразу же победил кризисный "Кристал Пэлас" 2:1 под руководством Пола Клеманта. Однако проблемы в игре команды никуда не исчезли, и встреча с "Арсеналом" должна показать есть ли сдвиги в лучшую сторону или "лебеди" до конца чемпионата будут сражаться за выживание.



"Арсенал" неожиданно оступился в игре прошлого тура с "Борнмутом", сыграв на выезде 3:3 и сразу же рухнул на 5 место в турнирной таблице. "Канониры" не могут победить в гостях три встречи подряд с 3 декабря, а в 5 последних выездных матчах набрали всего 5 баллов. График далеко не чемпионский, и если в игре с аутсайдером сезона команда Венгера потеряет очки, то о чемпионстве можно уже точно забыть, а учитывая плотность вверху таблицы, то и место в ТОП-4 по итогам сезона можно потерять.



В последние несколько сезонов "Суонси" имеет положительную статистику в играх с "Арсеналом", но гостям очки терять уже никак нельзя, поэтому они обязаны побеждать на выезде.

Прогноз: 1-2

14.01.2017 10:00

"Уотфорд" не побеждает в чемпионате 5 матчей подряд, а в 8 последних встречах заработал всего 4 очка, стремительно опускаясь вглубь турнирной таблицы АПЛ. Причиной неудач "шершней" стало большое количество травмированных игроков, которых не смогли заменить резервисты. Хотя дома команда практически всегда забивает, что в матче с не самым результативным в этом сезоне "Мидлсбро" будет значить много.



"Мидлсбро" также не блещет в последних играх. Айтор Каранка поставил команде надёжную игру в обороне, но при этом атака "речников" самая безобидная в Премьер-лиге в этом сезоне. В гостях "Мидлсбро" строит свою игру от обороны, в 10 встречах 5 раз сыграв вничью и не против увеличить число мирных исходов, после 3 подряд поражений на выезде.



Предстоящий матч не станет результативным, предположу, что голов в нём не будет забито совсем и команды разойдутся миром.

Прогноз: 0-0

14.01.2017 10:00

"Халл Сити" продолжает падение в чемпионате, не побеждая уже 9 матчей подряд и надёжно застолбив за собой последнее место в таблице. Хотя всё же стоит отметить что дома "тигры" проиграли только 1 игру из 5 последних, а всего в 10 встречах заработали 9 баллов.



"Борнмут" в двух последних играх чемпионата забил по три мяча: "Суонси" 3:0 и "Арсенал" 3:3. "Вишни" занимают неожиданно высокое 9 место в чемпионате с 25 очками, но большинство своих очков набрали дома, на выезде выглядя довольно скромно.



Игра первого круга команд завершилась со счётом 6:1 в пользу "вишенок", этот факт, а также два результативных матча подряд "Борнмута" в чемпионате, говорят о том, что в предстоящей встрече "вишни" как команда, нестабильная должны сыграть слабо. Плюс "тигры" естественно помнят о фиаско 15 октября, и дома болельщики погонят их вперёд за реваншем.

Прогноз: 2-1

14.01.2017 12:30

"Лестер" только начал показывать неплохой футбол, не пропуская в двух играх АПЛ подряд и набрав в них 4 очка "Вест Хэм" 1:0 и "Мидлсбро" 0:0, поднялись на 15 место в таблице, и кажется, продолжают прогресс. Но начинается КАН и команда остаётся без трёх игроков основы: Рияд Марез, Ислам Слимани и Даниэль Амартей, что, безусловно, скажется на игре команды в ближайших матчах.



"Челси" хотя и проиграл свой последний матч чемпионата "Тоттенхэму" 0:2, остаётся лидером сезона, и самое главное не имеет кадровых проблем, а значит, продолжит набирать очки в каждой игре, продолжая борьбу за чемпионство.



У нынешнего "Лестера" было бы минимум шансов на победу в основном составе, а учитывая потери команды хозяев, думаю, что лондонцы победят чемпиона Англии на выезде. Сыграв в своей излюбленной манере в последних матчах, забив гол и засушив игру, так как в прошлом сезоне играли сами "лисы".

Прогноз: 0-1

15.01.2017 08:30

"Эвертон" в этом сезоне играет по спирали, мощный старт после которого последовал глубокий кризис результата и игры и теперь вновь новый всплеск после победы 13 декабря над "Арсеналом" 2:1 и 10 набранных очков в 5 матчах. Ну а дома подопечные Кумана в чемпионате, несмотря на все неудачи, ни одного соперника не отпускают, в 10 играх набрав 19 очков и проиграв только в дерби "Ливерпулю" 0:1.



"Манчестер Сити" проведёт второй подряд выездной поединок в Ливерпуле, 31 декабря "горожане" уступили "Ливерпулю" 0:1 и к предстоящей встрече подходят на 4 позиции в таблице АПЛ с 42 очками. В гостях команда Гвардиолы в целом играет сильно, выиграв 7 из 10 матчей, но в поединках против домашних команд проигрывает: "Тоттенхэм" 0:2, "Лестер" 2:4 и "Ливерпуль" 0:1.



"Эвертон" в первом круге на выезде сумел отобрать очки у "горожан" 1:1. Учитывая последние результаты "ирисок" в чемпионате и то как они играют дома, думаю на своём поле им также по силам минимум поделить очки с командной Гвардиолы.

Прогноз: 1-1

15.01.2017 11:00

"Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после всей критики и нападок на тренера игроков осенью 2016 года, сейчас выглядит несокрушимой силой, не проигрывая во всех турнирах 15 матчей подряд, выиграв 9 последних поединков сезона. "Красные" дьяволы" наладили игру в обороне, последний раз пропуская больше 1 мяча ещё 23 октября в матче против "Челси", ну а в атаке при наличии Ибрагимовича, Руни и компании, МЮ свой гол забьёт обязательно.



"Ливерпуль" же не может победить в трёх последних своих матчах сезона, среди недели уступив в полуфинале Кубка Лиги "Саутгемптону" 0:1. Если до наступления зимы команда Клоппа летала по полю в каждом матче, то в последние пару месяцев "красные" не выдерживают своего же темпа, и не всегда выглядят свежими на протяжении всего матча, что и приводит к потерям очков. Хотя "Ливерпуль" всё равно остаётся самой результативной командой АПЛ.



Предстоящий матч станет первым по-настоящему "большим" поединком в мировом футболе 2017 года. В последних встречах двух красных команд они не показывали яркой результативной игры, в первую очередь, играя на результат, как в первом круге сыграв сухую ничью 0:0. Думаю, и в этом матче исход встречи решит один точный удар, хотя как по мне оптимальным исходом встречи станет ничья.

Прогноз: 1-1