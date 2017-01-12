Примейра-лига: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно семнадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

13.01.2017 12:30



По всем раскладам, хозяева должны без особых проблем побеждать. Команда постепенно набрала форму, кризис миновал. На старте первенства "Арока" растеряла много очков, что привело к опусканию на самое дно таблицы. Теперь же начинается подъем к зоне еврокубков. В прошлом туре команда гостила у "Тонделы" и смогла взять 3 балла. На текущий момент "Арока" имеет в своем активе 20 очков. Это на 5 больше, чем у будущего оппонента. Что касается "Эшторила", то дома не удалось порадовать болельщиков – поражение от "Маритиму" со счетом 0:1. Стоит отметить, что "Эшторил" является одним из кандидатов на вылет. Наверняка преимуществом на протяжении всей игры будет владеть "Арока". Это должно принести свой результат.

Прогноз: 2-0

14.01.2017 08:00



Лидер чемпионата уже начал потихоньку готовиться к Лиге чемпионов. Напомним, что "Бенфика" смогла выйти в 1/8 финала. Уровень команды сейчас очень высок и позволяет играть во внутреннем первенстве не на пределе возможностей. Отрыв от ближайшего преследователя "Порту" составляет 6 очков. Благодаря этому можно спокойно продвигаться к четвертому титулу кряду. Тем более, у "драконов" молодой состав и наверняка осечки будут. Что касается "орлов", то здесь сбалансированный состав, где каждый футболист знает свое место. В прошлом туре лидер легко переиграл на выезде "Виторию Гимарайнш" - 2:0. "Боавишта" занимает пока 9-е место с 20-ю очками. В принципе, "шахматные" расположились именно так, где должны быть. В прошлой игре удалось дома победить "Виторию Сетубул" - 1:0. Благодаря этому не только поправилось турнирное положение, но и соперник опережен на 1 балл. Что касается данного поединка, то вряд ли кто усомнится в успехе лидера первенства.

Прогноз: 2-0

14.01.2017 08:00



"Витория Сетубал" дома играет относительно неплохо. Несмотря на это, пока у команды в активе 19очков, что заставляет напряженно всматриваться в турнирные перспективы. Чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, необходимо обыгрывать аутсайдера. При подобном исходе наверняка можно говорить о том, что получится сохранить прописку в элите. В прошлом туре была сложная игра с "Боавиштой", где допущено поражение 0:1. "Насьонал Фуншал" свой матч может отнести в актив. Принимая дома "Брагу" получилось сохранить ворота сухими. Но и забить гол тоже не получилось. На данный момент команда занимает предпоследнее место, имея только 12 очков. Игра будет интересной, и шансов на успех больше у хозяев поля.

Прогноз: 1-0

14.01.2017 10:15



Дебютант элиты уже приучил к тому, что дает бой всем лидерам и претендентам на титул. "Шавиш" неплохо играет в обороне, совершает быстрые выпады к воротам оппонента. Такая тактика уже дала свои плоды – 23 очка и 7-е место. В прошлом туре выезд к "Риу Ави" привел к ничьей – 1:1. Дважды гости отыгрывались, проявив характер. "Спортинг" идет на 3-4 местах, деля их с "Брагой". Отставание от "Бенфики" уже составляет 8 баллов. Оступаться больше нельзя, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на чемпионство. Свой прошлый матч получилось выиграть у "Фейренси" - 2:1, тоже новичка Примейры. Лиссабонцы вели в 2 мяча, но после небольшой расслабленности умудрились пропустить гол. Выезд к "Шавишу" будет сложным, но все-таки гости должны победить.

Прогноз: 1-2

14.01.2017 12:30



Новичок примет команду, которая стремится занять как минимум пятое место. В прошлом туре "Витория Гимарайнш" пыталась дома навязать борьбу "Бенфики", но их этого ничего не вышло. Как итог, поражение со счетом 0:2. На счету команды 30 очков и хорошие шансы на зону еврокубков. А вот будущий соперник ведет борьбу за сохранение прописки. Если на старте сезона удалось подняться высоко, то после начались проблемы. Все это привело к медленному опусканию в самое болото. От зоны вылета отделяет только 2 балла. По всей видимости, "Фейренси" является одним из основных претендентов на вылет. В матче преимущество будет на стороне "Витории Гимарайнш", которая должна победить.

Прогноз: 0-1

15.01.2017 08:00



"Маритиму" постепенно поднимается вверх, пытаясь догнать пятерку лидеров. У команды сейчас 23 очка, что позволяет расположиться на 8-й строчке. В прошлом туре была встреча с "Эшторилом", где удалось победить 1:0. Хороший результат, тем более, все происходило на выезде. "Пасуш де Феррейра" свой матч свел к ничьей с "Порту" - 0:0. В активе клуба 17 очков и 12-е место. Если бы встреча состоялась на поле "Пасуша", то можно было прогнозировать ничью. Но раз поединок состоится на стадионе "Маритиму", то наверняка успех придет именно к хозяевам. Они чуть сильнее по игре и составу.

Прогноз: 1-0

15.01.2017 10:00



"Драконы" явно раздосадованы тем, что не получилось победить в прошлом туре. Обидная ничья на выезде против "Пасуш де Феррейра" отбросила на 6 очков от лидера. Теперь необходимо ждать сразу двух серьезных осечек чемпиона, не допуская промашек. А это уже похоже на чудо. По игре "Порту" постепенно становится ярче и солидней. Новички притерлись друг к другу, молодежь стал уверенно себя чувствовать на поле. Если получится сохранить данный состав на пару лет, то можно попробовать блеснуть и в Европе. Пока же следует наладить игру в атаке. Вновь перестали забивать форварды, которые в декабре взяли длительную паузу. "Морейренсе" идет на 15-м месте с 14-ю очками. Команда – явный претендент на вылет. В прошлом туре была оформлена победа над "Белененсеш", что на время позволило покинуть опасную зону. Но никто не сомневается, что конца первенства "Морейренсе" будет барахтаться на самом дне.

Прогноз: 2-0

15.01.2017 12:15



"Белененсеш" свой прошлый матч проиграл явному аутсайдеру "Морейренсе". Все решил один единственный мяч. У команды 17 очков и близость к зоне вылета. Вполне естественно, что хочется непременно победить гостей, но сделать это будет трудно. На данный момент "Риу Ави" является серьезным соперником, однако не хватает стабильности. Прошлый поединок против "Шавиша" был по сути выигрышным, но собственные ошибки привели к ничейному результату. Таким образом, у клуба 24 очка и до пятого места не хватает 6 баллов. "Риу Ави" продолжает оставаться одним из основных конкурентов "Витории Гимарайнш" в борьбе за пятую строчку в таблице. Но вновь может подвести расслабленность ряда футболистов.

Прогноз: 1-1

16.01.2017 12:00



Несмотря на то, что "Тондела" заставила потерять очки "Спортинг", вряд ли "пушкари" позволят себе такую роскошь. Все-таки уровень команды высок, а задачи на сезон поставлены серьезные. Необходимо постараться навязать борьбу представителям "Великой тройки" за призовые места. Пока команда идет на 3-4 местах. Отставание от лидера уже больше – 8 очков. В прошлом туре не получилось победить на выезде "Насьонал Фуншал" - 0:0. "Тондела" - обладатель последнего месте и рискует покинуть элиту. В активе команды только 10 баллов. Игроки давно соскучились по победам. По всей видимости, скучать придется еще долго. Здесь вероятна победа "Браги".

Прогноз: 2-0

Если внимательно отслеживать первенство Португалии, то можно прийти к выводу – никто не в состоянии составить конкуренцию "Бенфике". Лидер чемпионата стабильно набирает очки, тогда как основные конкуренты умудряются терять их там, где этого делать нельзя. В рамках прошлого тура "Порту" вновь сыграл вничью, как и "Брага". Теперь отрыв чемпиона от ближайшего преследователя составляет 6 баллов.Вроде бы не так много, но учитывая нестабильность "Порту" и "Спортинга", уже сейчас можно прогнозировать очередной титул для "Бенфики". Сама игра команды внушает уважение, тем более, вновь в строю Жонас. С ним линия атаки клуба смотрится куда более внушительно.А вот в нижней части таблицы привычно видеть на последнем месте "Тонделу". К ней скоро может присоединиться "Фейренси", а "Насьонал Фуншал" уже давно свыкся с ролью аутсайдера.