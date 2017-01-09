Роналду - лучший футболист мира 2016 года по версии ФИФА

В Швейцарии подведены итоги прошедшего футбольного года.



Фото: fifa.com

Сегодня в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, которая после разрыва отношений с France Football носит название – The Best.Если название претерпело изменения, то номинации остались прежними. Так, в символическую сборную попали следующие футболисты:Мануэль Нойер, Марсело, Серхио Рамос, Херард Пике, Дани Алвес, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Луис Суарес.Клаудио Раньери был признан лучшим тренером прошлого сезона. Шикарный получился год для итальянского специалиста, который выиграл титул АПЛ с "Лестером".Малазиец Мохд Фаиз Сабри стал обладателем "Премии Ференца Пушкаша" за лучший гол года.Полузащитник "Хьюстон Дэш" и женской сборной США Карли Ллойд получила приз лучшей футболистки, а главную награду вечера – приз лучшему футболисту мира по версии ФИФА вполне ожидаемо получил Криштиану Роналду.Отметим, что Лионель Месси на церемонию не приехал. По официальной версии он готовится вместе с командой к кубковому матчу против "Атлетика". На деле же аргентинец, наверное, понимал, что приз ему не достанется.