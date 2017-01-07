Вильярреал – Барселона: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 17-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Вильярреал

Барселона

Ключевые игроки

Никола Сансоне

Луис Суарес

Ориентировочные составы

1 Асенхо 12 Гонсалес 6 Руис 11 Коста 2 Марио 21 Сориано 14 Тригерос 8 дос Сантос 20 Сориано 18 Сансоне 10 Пато 1 тер Штеген 14 Маскерано 3 Пике 20 Роберто 18 Альба 21 Гомес 5 Бускетс 8 Иньеста 10 Месси 9 Суарес 11 Неймар

Слова перед матчем

Мы знаем уровень игры "Вильярреала". Эта команда мало пропускает и показывает хороший футбол. Наша задача набрать в матче три очка. Нужно показать отличную игру, чтобы сделать это. Ни одна команда не сможет победить во всех оставшихся матчах чемпионата. Но надо выигрывать в каждом туре, чтобы оказывать давление на лидера. Впереди еще много матчей… Вспышка недовольства по окончании первого тайма – результат решений арбитра. Однако нужно помнить, что работу судей очень трудно оценивать. Вообще, думаю, у судей самая сложная работа в футболе.

главный тренер "Барселоны"

То, как работают каждый день мои игроки, внушает мне веру в них. Моя команда может прогрессировать и быть в числе лучших в Примере. Главными действующими лицами являются футболисты. Поэтому именно им и нужно приписывать заслуги за успехи нашей команды. Однако нам не помешало бы большее постоянство.

главный тренер "Вильярреала"

Прогноз Soccer365. ru

08.01.2017 14:45

Центральная встреча тура состоится на стадионе "Эль-Мадригал", куда в гости к местному "Вильярреалу" пожалует "Барселона". Обе команды неудачно начали год, проиграв в Кубке Испании. "Подводники" не нашли аргументов в поединке с "Реал Сосьедадом", оставив себе шансы на проход дальше благодаря голу престижа (1:3), а вот каталонцы хоть и проиграли "Атлетику" (1:2), но все же остаются фаворитами в своей паре. Другое дело, что подопечные Луиса Энрике показали свою не лучшую игру и не смогли дожать соперника, даже когда тот остался в меньшинстве. Впрочем, данный факт объясняется тем, что латиноамериканское трио летало к себе на родину и вернулось только за три дня до матча. К игре с "Вильярреалом" они должны быть в лучшем игровом тонусе, да и понимание того, что в чемпионате очки терять нельзя, тогда как в Кубке Испании есть еще ответный матч, тоже присутствует. "Вильярреал" частенько дает бой "Барселоне" на своем поле, но побеждал в последний раз 10 лет назад. Не без приключений, но гости должны выигрывать эту игру.

Прогноз: 1-2

ТБ 2.5 1.63

В контексте нынешнего отставания "блаугранас" от "Реала", которое, во многом и многим, кажется уже безнадежным, стоит вспомнить то, как каталонцы выступили в прошлой кампании. В прошлом сезоне "Барселона" показала практически безукоризненное выступление, омраченное лишь абсолютно необъяснимым апрельским кризисом. А ведь поначалу "процесс" шел туго (к примеру, стоит вспомнить 1:4 от "Сельты", а также травму Лионеля Месси, которая вывела его из строя на пару месяцев).При этом перед началом прошлого сезона ушли еще и Хави Эрнандес с Педро. Был и запрет на трансферы, из-за которого случились только два летних подписания – речь об Алейше Видале и Арде Туране, а также в этом плане фактически выкинутых псу под хвост полгода. Но каталонцы как-то очень легко всё это пережили, почти без потерь. И когда казалось, что они на всех фронтах вот-вот вынесут всех в хвост и в гриву, вдруг произошло то самое, непонятное – началось все с ничьей с "Вильярреалом" (ага!), а продолжилось тремя подряд поражениями в Примере и кошмаром в четвертьфинале ЛЧ против "Атлетико". Главное – вразумительных объяснений происшедшему найдено так и не было. Ведь уже нельзя было ссылаться на какие-то травмы, запреты и прочие "баны", и, тем не менее, случился жуткий провал. Да, в чемпионате "блаугранас" сумели совладать с нервами, последние пять матчей выиграли с общим счетом 24:0 и титул все-таки взяли, а на десерт победили "Севилью" в финале Кубка страны, сделав "дубль", однако горький привкус на языке от досадного вылета из Лиги чемпионов остался."Барселона" играет практически всегда нескучно и всегда – зрелищно. Но помимо обычных кризисов, так или иначе свойственных всем, эта команда может ни с того ни с сего пролететь кому угодно. Более того, пролетает обязательно ("Алавес", "Сельта"…), и велик тот тренер, кому удается эти внезапные провалы контролировать – в смысле, не позволять размножаться. После нескольких внутренних неудач "Барселоны" в текущем сезоне возгласы (пока – не очень многочисленные) в пользу того, что дни Луиса Энрике в стане "кулес" сочтены, становятся все более громкими.На фоне коллеги Франсиско "Фран" Эскриба Сегура, дзюдоист и атлет, который играл в футбол только по любителям, выглядит наставником не только малоопытным, но и куда менее известным. Как тренер Эскриба поработал уже немало. Правда – либо с молодежью, либо в качестве ассистента главного тренера. Все его ассистентские дела разворачивались в творческом союзе с уже видным специалистом. К примеру, Кике Санчесом Флоресом – "Хетафе", "Валенсия", "Бенфика", "Атлетико" (2004–11), но затем пути тренеров разошлись – Эскриба заявил, что хочет работать самостоятельно. Первым его клубом в 2012-м году стал "Эльче", который Эскриба моментально вернул в Примеру после 24-летнего отсутствия, став лучшим тренером Сегунды. Сегодня Фран небезосновательно считается одним из самых перспективных тренеров в Испании, который может сделать из "субмарина" пресловутую "третью силу". Но еще и тем человеком, который в отдельно взятом, данном матче, в состоянии подставить подножку своему визави.Перед началом матча между клубом, который базируется в провинции Кастельон и каталонским коллективом, есть турнирная "разница" в пять очков. На момент стартового свистка арбитра хозяева набрали 29 очков, в активе же гостей 34 балла. В случае победы "субмарин" может рассчитывать на возвращение четвертой позиции, которую по итогам субботних матчей занял мадридский "Атлетико". Поражение же (не ничья) положение "подлодки" может осложнить. "Барселоне" терять очки в этом поединке никак нельзя. Ввиду очередной победы "Реала" отставание от "сливочных" в таком случае может составить уже девять очков по потерянным. В испанских реалиях это может означать фактическое "убийство" интриги.Хавбек немецкого "Гамбурга" и сборной Хорватии, один из самых перспективных полузащитников в современном футболе, а речь об Алене Халиловиче, привлек внимание еще большего числа испанских команд. Одно из хорватских СМИ растиражировало новость, что Халиловича желают купить три коллектива из Ла Лиги. Помимо прочего, Халиловича некоторые клубы вроде как желают взять в аренду до конца текущей кампании. Не так давно говорилось, что игрока хочет приобрести "Спортинг" из Хихона, за который хавбек выступал на протяжении прошлого сезона. Кроме того, поступала информация о том, что этим парнем интересуется "Леганес". Стоит напомнить, что атакующий полузащитник 20-ти лет от роду перешел в лагерь "красноштанников" из стана "блаугранас" последним летом, когда заключил соглашение с клубом высшего дивизиона Германии на четыре года. Как известно, Халилович пока не может адаптироваться к немецкому футболу. Одним из претендентов на Алена называют также и "Вильярреал", который желает усилить среднюю линию за счет молодого игрока.Центрбек "кулес" Жерар Пике, вероятно, будет наказан за то, что подверг жесткой критике бригаду арбитров матча, прошедшего в рамках Кубка Испании. В игре между "Барселоной" и "Атлетиком" бывший футболист "Манчестер Юнайтед" высказал "праведное" возмущение. Пике посчитал, что арбитры зря не решились поставить целых два чистых одиннадцатиметровых штрафных удара в ворота оппонента "кулес". Кроме того, Жерар полагает, что деятельность испанских рефери просто-таки направлена на то, чтобы засудить его коллектив, тогда как заклятому другу "Реалу" они, наоборот, конечно же, специально и намеренно, помогают одерживать победы. Неудивительно, что такие выпады каталонца не остались без внимания КАИ – речь о комитете арбитров в Испании. Заседание, где будут рассмотрены обвинения и дана оценка словам Жерара, состоится уже в понедельник. С высокой вероятностью, 29-летний футболист будет дисквалифицирован на несколько ближайших поединков. Напомним, что в текущей кампании Жерар сыграл в составе "Барселоны" 18 поединков во всех соревнованиях и записал на свой счет три забитых мяча.Перед началом текущего сезона болельщикам итальянского "Сассуоло", который сенсационно занял шестую позицию в Серии А в прошлом сезоне, было от чего расстроиться. К сожалению, на трансферном "фронте" не обошлось без таких серьезных потерь, как продажа хорватского защитника Шиме Врсалько, а также одного из лучших игроков команды, хавбека Николы Сансоне. Обоих продали в Испанию, обоих – за хорошие деньги (в общей сложности 29 миллионов евро). Но "бумажки" в футбол, как известно, не играют… А вот сам Сансоне в новом клубе очень даже заиграл. Никола не просто пришелся ко двору, но и стал на данный момент лучшим игроком "Субмарина" по системе "гол+пас", записав на свой счет целых десять очков!Если говорить о "внутренней схватке" за лидерство в середине коллектива "кулес" великолепной тройки в лице аргентинского форварда Лионеля Мессии и его коллег по амплуа, бразильца Неймара и бывшего футболиста "Ливерпуля", то последний на данный момент в таком "споре" на втором месте. В активе Луиса 15 голов и восемь голевых передач во всех турнирах, кроме того, Суарес традиционно полезен не только на острие атаки, но и в подыгрыше. Поэтому сомневаться в том, что и в этом матче заклятый друг Джорджо Кьеллини будет в центре событий, не приходится.Очевидно, что быть семи пядей во лбу для того чтобы спрогнозировать, что в этой игре будет забит не один гол, не нужно. Но для этого также есть реальные предпосылки. И один, и второй клубы обладают более чем серьезными игроками в атаке, и вообще забивают чуть ли не в каждом матче. При этом оборона обеих команд максимально надежной также не является.