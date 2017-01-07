Ювентус - Болонья: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч девятнадцатого тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

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Ювентус

Болонья

Ключевые игроки

Гонсало Игуаин

Джанлуиджи Буффон

Маттиа Дестро

Слова перед матчем

Поражения по ходу сезона сослужили нам хорошую службу, наша команда теперь действует с большей спортивной злостью. Я надеюсь, что со стартом второй части чемпионата Италии мы сможем обрести необходимый заряд, чтобы продолжать также уверенно. В матче с Болоньей мы должны забыть о неудаче в Суперкубке Италии и думать о том, чтобы начать набирать очки. Впереди еще целый второй круг чемпионата, а также два матча первого круга, так что мы хотим сразу же начать уверенно двигаться вперед.

Когда в первенстве перерыв, то всегда большая загадка, в каком состоянии команда начнет выступать.



Таким образом, противостояние с Болоньей будет крайне рискованным, и лично я жду очень тяжелого матча. Кроме того не стоит забывать о том, что в прошлом году мы сыграли вничью с этой командой. Болонья — хороший коллектив, но мы должны выйти на поле с большой спортивной злостью и постараться выиграть, чтобы сразу же сказать свое уверенное слово с возобновлением чемпионата.

Защитник "Ювентуса"

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 3 Кьеллини 24 Ругани 26 Лихтштайнер 18 Лемина 8 Маркизио 27 Стураро 33 Эвра 9 Игуаин 7 Куадрадо 83 Миранте 35 Торосидис 2 Иконому 20 Майетта 25 Масина 31 Джемаили 8 Чайдер 17 Донса 9 Верди 10 Дестро 11 Крейчи

Прогноз и ставки

08.01.2017 14:45

Последний матч между этими командами завершился со счетом 0:0. Перед этим пять раз кряду победа приходила к "Старой синьоре". Естественно, мало кто сомневается, что вновь 3 очка придут к лидеру. Осталось только определиться, сколько голов влетит в ворота гостей.



"Ювентус" уже начал подготовку к Лиге чемпионов. Поэтому не стоит ждать расслабленности со стороны игроков. Но и длительный перерыв может сказаться на кондициях, чем можно постараться воспользоваться. Однако для этого наставник "Болоньи" должен настроить своих подопечных, угадав с тактикой.



Преимуществом на протяжении всего матча будет владеть "Ювентус". Скорее всего, получится забить свой гол уже в первом тайме. Конечно, оборона гостей не самая худшая, но атакующая мощь "Старой синьоры" способна снести любые защитные редуты.



Вполне может быть, что гости огрызнутся забитым голом. Несмотря на это, победа останется все равно за хозяевами поля. Слишком очевидна разница в классе между командами.

Прогноз: 2-0

Счет 2:0 6.50

После новогодней паузы команды Серии А вновь приступили к матчам. Одним из самых интересных поединков текущего тура является противостояние "Ювентуса" с "Болоньей". Лидер первенства примет клуб, пытающийся подняться в верхнюю часть таблицы.Перед стартом сезона многие прочили легкую и уверенную победу "Ювентусу". Пока все складывается именно так. Подопечные Массимилиано Аллегри мчатся к своему очередному Скудетто. После окончания первой части сезона в активе "Старой синьоры" 42 очка при одной игре в запасе. Это на 4 балла больше, нежели у преследователя "Ромы".Конечно, небольшая пауза может повлиять на кондиции игроков. Если наставник "Болоньи" грамотно подойдет к матчу и подведет своих подопечных в лучших кондициях, то можно побороться за ничью. Но все равно в это верится с трудом. Тем более, "Ювентус" начинает подготовку к играм в Лиге чемпионов, наращивая мощь."Ювентус" - лидер чемпионата, имеющий хороший отрыв от "Ромы". Он может достигнуть 7 очков, если чемпион победит в пропущенном поединке. К этому есть все предпосылки, так как "Кротоне" не тот соперник, которого стоит опасаться. На третьем месте расположился "Наполи" с отставанием в 7 баллов, которое может увеличиться до 10."Больнья" идет на 15-м месте, сумев набрать только 20 очков. Команда пропустила 22 гола, забив 17. Достаточно прибавить в атаке, чтобы начать приближаться к лидирующим клубам. Что касается игры в обороне, то здесь серьезных проблем нет.2016 год "Старая синьора" завершила на мажорной ноте, оформив серию из трех подряд побед при общем счете 7:2. В принципе, никто не мешает продолжить данную серию и дальше. Только матч за Суперкубок против "Милана" несколько омрачил настроение, так как в серии пенальти была упущена победа. Стоит отметить, что на счете лидера первенства имеется еще одна интересная серия – 25 домашних викторий кряду дома. При этом, в этих поединках пропущено только 9 мячей и никому не удавалось поразить ворота клуба более одного раза.Важным было противостояние с "Ромой" в конце декабря, когда удалось дома победить 1:0. В случае поражения интрига чемпионата возобновилась бы. Теперь же осталось и дальше идти своим ходом, чтобы завоевать титул. Пока нет соперника, способного бросить вызов "Ювентусу" во внутреннем первенстве."Болонья" завершила этап чемпионата 2016-го года на 15-м месте, имея в активе 20 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов, плюс ко всему имеется игра в запасе против "Милана", так как тот играл Суперкубок против того же "Ювентуса". Свой последний поединок клуб проводил с "Пескарой" и обыграл на выезде со счетом 3:0. Получилось во второй раз кряду оставить ворота вне прикосновенности. С другой стороны, это была только вторая победа за последние 12 игр. Если начало первенства было более-менее нормальным, то потом случился серьезный спад.Стоит отметить, что до победы над "Пескарой" не получалось на выезде побеждать в течение 14-ти поединков в Серии А. За этот период оформлено 7 поражений и 7 ничьих. Что касается забитых голов, то получалось поражать ворота в половине матчей и каждый раз по одному голу.Игуаин один из значимых игроков для своей команды. От него многое зависит в передней линии. За 17 матчей Серии А нынешнего сезона забил 10 голов. Разыгрался как раз в конце года, когда за 3 поединка забил 4 мяча, один из которых пришелся на лигочемпионское противостояние с "Динамо" Загреб. Играет по центру, действуя как наконечник атак. Аргентинец может похвастаться богатым опытом выступлений на самом высоком уровне. В свои 29 лет оценивается в 75 млн. евро. Немало желающих иметь такого игрока в своем составе, но Гонсало приносит пользу именно "Ювентусу", контракт с которым рассчитан до лета 2021 года.Буффон уже сейчас является легендой, но продолжает выступать. Ему 38 лет, но голкипер словно переживает вторую молодость. В каждом матче действует на пределе возможностей. По его словам, переродиться и заново взглянуть на жизнь ему помогла жена. Именно после встречи с ней ветеран совершил рестарт и забыл про возрастные рамки. Наверняка Буффон порадует своей игрой еще 3-4 года, так как пока нет предпосылок, говорящих об ухудшении кондиций. Летом 2018-м года контракт истекает, но не факт, что "Ювентус" отпустил ветерана просто так.Маттиа Дестро – нападающий, предпочитающий действовать в качестве наконечника атак. К сожалению, в последнее время у него не получается забивать голы. В последних 4-х турах отличился только раз. Провел в текущем сезоне в Серии А 12 матчей, забив 4 гола. Обязательно выйдет в стартовом составе. Как известно, "Болонья" забивает мало, а "Старая синьора" здорово обороняется. Интересно будет посмотреть, что сможет сделать Дестро против мощной защиты лидера.Учитывая, что дома "Ювентус" пропускает крайне редко и непременно забивает, можно поставить на счет 2:0 или 3:0. Здесь соответственно коэффициенты 6.50, 7.00. О ничьей или поражении "Старой синьоры" нет смысла говорить, так как на это способны только гранды европейского футбола. Однако, в игре №1 иногда случаются сюрпризы…Глядя на статистику выступлений "Ювентуса" дома и "Болоньи" на выезде, можно сделать вывод, что хозяева сохранят ворота вне прикосновенности. Тем более, их защищает Буффон, который находится в отменной форме.