Витория Гимарайнш - Бенфика: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч шестнадцатого тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Витория Гимарайнш

Бенфика

Ключевые игроки

Эрнани Фортеш

Константинос Митроглу

Рауль Хименес

Ориентировочные составы

1 Дуглас 53 Конан 2 Энрике 3 Са 76 Гашпар 58 Педру 5 Миранда 18 Соарес 21 Марега 9 Фортеш 45 Коста 1 Мораес 50 Нелсиньо 4 Луизао 14 Линделёф 34 Альмейда 5 Фейса 15 Каррильо 28 Селис 7 Самарис 9 Хименес 11 Митроглу

Прогноз и ставки

07.01.2017 13:15



"Бенфика" смотрится как явный фаворит в этой паре, но дома "Витория Гимарайнш" смотрится неплохо. Тем более, на лидера первенства всегда настраиваются по особенному. Главное, чтобы команда не перегорела и не совершила ошибку с первых минут встречи. В таком случае можно надеяться на положительный результат.



Конечно, у "орлов" более сбалансированный состав, богатый опыт выступлений на международной арене. Но когда-то команда должна оступиться, потерять очки. Когда это делать, если не сейчас? Большинство будущих поединков будут с явными середняками и аутсайдерами.



Матч пройдет с небольшим территориальным преимуществом "Бенфики", да и моментов команда наверняка создаст больше. Хозяева будут больше думать о сохранности своих ворот, нежели о нападении. Но тоже создадут свои моменты. В составе есть футболисты, способные поставить сложные задачи перед игроками чемпиона страны.



Если в первом тайме не будет забито голов, то после перерыва "Витория Гимарайнш" станет более смело идти вперед. В любом случае, забить гостям будет сложно, так как оборона отличается надежностью и монолитностью. Несмотря на то, что многие отдают предпочтение "Бенфике", здесь все равно возможна ничья.

Прогноз: 1-1

2 и более мячей 2.16

ОЗ 2.05

Гонка представителей "Великой тройки" за чемпионством – это интересное зрелище. Команды соревнуются друг с другом, быстро отдаляясь от преследователей. Однако в нынешнем сезоне ситуация несколько иная. Дело в том, что "Спортинг" откололся от трио и занимает 4-5 места. У клуба ровно столько же очков, как у "Витории Гимарайнш". При определенных раскладах лиссабонцы и вовсе могут скатиться на чистое пятое место.Для этого необходимо, чтобы "Витория" победила, а "Спортинг" потерял очки. Но верится в это с трудом. Тем более, придется принимать дома чемпиона и лидера нынешнего первенства "Бенфику". Как известно, команда находится в хорошем состоянии и способна разделаться с любым соперником. Теперь болельщики смогут воочию посмотреть, насколько хороша "Витория Гимарайнш". Отличный экзамен.На данный момент "Витория Гимарайнш" имеет в активе 30 очков и делит 4-5 места со "Спортингом". Команда неожиданно прицепилась к лидерам, не отпуская их далеко вперед. Отставание от основного лидера составляет 8 баллов, что также не критично."Бенфика" единолично возглавила гонку за титулом. У нее имеется гандикап в 4 очка относительно "Порту". Другой преследователь "Брага" отстала на 6 баллов. Поэтому даже ничья со стороны лидера первенства станет хорошим подарком для конкурентов.Команда неплохо начала сезон, постепенно поднимаясь вверх по турнирной таблице. Как итог – 4-5 место и возможность побороться за место в еврокубках. Игра "Витории Гимарайнш" вызывает уважение – забито 27 мячей. По данному показателю получилось опередить даже "Спортинг". А вот пропущено немного больше – 12. Но это не мешает являться хорошим раздражителем для представителей "Великой тройки". В рамках последнего тура команда встречалась на выезде с "Арокой" и победила 1:0. Учитывая, что соперник на тот момент находился в хорошей форме, данный результат можно считать очень удачным. Многие ставили на иной исход. Теперь остается попробовать хотя бы не проиграть "Бенфике", чтобы остаться в гонке за еврокубковые места и получить очередной заряд уверенности в себе."Бенфика" в интересной и напряженной борьбе смогла победить в прошлом чемпионате страны. Таким образом, она является обладателем трофея три раза подряд. Казалось бы, некоторые кадровые потери должны сказаться на результате в этот раз, но наставник клуба сумел нивелировать потери. Постепенно "орлы" вошли в колею и стали регулярно набирать очки. Более того, получилось выйти в лидеры и сохранить данный статус до новогоднего перерыва. Как известно, "Бенфика" здорово играет зимой и весной. Понимая данный факт, многие болельщики готовятся принимать чемпионство в 4-й раз кряду.Однако его еще надо заслужить. Тем более, что впереди сложные поединки в Лиге чемпионов. На данный момент ходит много слухов относительно того, что состав претерпит изменения и некоторые лидеры уйдут в зимнее трансферное окно. Даже если кто-то сменит прописку, руководство сумеет выйти из положения. Напомним, что последний матч первенства "орлы" победили "Риу Ави" со счетом 2:0.Эрнани Фортеш на данный момент является определяющим игроком в линии атаки. В последних трех играх он не уходил с поля без забитого гола, отличившись по разу. Это позволило "Витории Гимарайнш" завоевать 3 победы. Поэтому его появление с первых минут не вызывает сомнений. Предпочитает играть на правом фланге нападения. Однако тренер иногда ставит его на левый край. Для быстроного форварда нет сложностей, когда необходимо доставить мяч до штрафной площади. Ему 25 лет и вполне вероятно, что по окончании сезона отправится в другой клуб. Это с учетом того, что будет продолжать выступать в том же духе.Прошлый сезон можно считать для грека одним из самых удачных. Он здорово смотрелся в паре с Жонасом, часто завершая атаки. Вполне вероятно, что в этом чемпионате поспорит за звание лучшего бомбардира, но временно брал паузу. Теперь вновь стал забивать, что радует наставника клуба. Футболист обладает хорошими физическими данными – высокий рост и атлетическая мощь. Это позволяет ему постоянно быть в центре событий при розыгрышах стандартов. При этом, умудряется развивать хорошую скорость, раздавать острые пасы. Всего в нынешнем первенстве Португалии провел 11 игр и забил 5 голов. Это не означает, что грек выбыл из борьбы за звание лучшего бомбардира. Наверняка он еще включится в нее, так как особенно хорош в весеннее время.Рауль Хименес – отличный молодой форвард, который привлекает к себе внимание со стороны многих европейских клубов. При росте в 185 см отличается хорошей техникой, умением находиться в нужном месте в нужное время. Провел 10 матчей в Примейре, отличившись 5 раз и дважды отдавая голевые пасы. Рауль – игрок центра и постоянно находится на острие атаки. Без него сложно было представить "Бенфику" осенью, когда пришлось заменять кем-то выбывшего из-за травмы Жонаса. Получилось хорошо сыграться в Митроглу практически сразу. Как итог, "орлы" лидируют в первенстве, не позволяя оппонентом вырваться вперед.Когда играет "Бенфика", можно ожидать забитые мячи. Линия нападения у команды очень мощная и противостоять ей весьма сложно. По всей видимости, мы увидим не одно взятие ворот. Можно поставить на то, что будет забито 2 и более мячей.Многие считают, что здесь победит "Бенфика". У команды более мощный состав, игра отличается значительно от остальных клубов. Но на данном этапе "Витория Гимарайнш" способна противостоять даже чемпиону. Можно рискнуть и поставить на то, что обе забьют. Все-таки и хозяева поля имеют хорошие показатели по забитым мячам.