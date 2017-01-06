Серия А: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно девятнадцатого тура футбольного первенства Италии сезона 2016/17.



Фото: football.ua

07.01.2017 12:00



Встреча соседей по турнирной таблице. Но если гости находятся в зоне вылета, то хозяева близки к этому. То есть, "Палермо" имеет в активе 10 баллов, тогда как у "Эмполи" их 14. Перед новогодней паузой хозяева поля проиграли "Аталанте" со счетом 1:2. А вот "Палермо" дома поделил очки с "Пескарой" - 1:1. Это был поединок на 6 баллов, так как "Пескара" - еще один аутсайдер. Получается, что в случае победы гостей, они практически догоняют своего соперника и получают хороший шанс покинуть зону вылета. Однако слабая оборона и низкая результативность вряд ли позволят победить. Все, на что может рассчитывать "Палермо", так это на ничью.

Прогноз: 1-0

07.01.2017 14:45



Неаполитанцы стремятся попасть в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона. Команда хорошо смотрится, красиво и много атакует, являясь пока самой результативной. Это позволило подняться на третье место, имея только 3 поражения. По всей видимости, "Рома" будет до окончания турнира ощущать серьезную конкуренцию со стороны "Наполи". Что касается "Сампдории", то команда идет на 13-м месте, набрав 23 балла. В прошлом туре противостояние с "Удинезе" привело к ничейному результату – 0:0. "Наполи" же в гостях вырвали ничью против "Фиорентины" - 3:3. Стоит отметить, что гости сравняли счет на 90-й минуте, но в определенный момент вели 1:0, 2:1. Вероятно, неаполитанцы одержат победу. На это указывает не только турнирное положение, но и уровень самой команды.

Прогноз: 2-0

08.01.2017 06:30



Интересный матч, в котором "Интер" имеет шанс поправить свое турнирное положение и приблизиться вплотную к пятерке лучших. Пока у команды 30 очков и 7-е место. До пятой строчки не хватает как раз 3-х баллов. "Удинезе" расположился на 11-м месте с 25-ю очками. В прошлом туре команда свела к ничьей матч с "Сампдорией", сохранив ворота вне прикосновенности и не забив. "Интер" же разобрался с "Лацио", отправив в ворота соперника 3 гола, не позволив тому отличиться. Сложно сказать, кому достанется победа. Учитывая, что "Удинезе" играет дома, шансы соперников уравниваются. Вполне вероятно, что в итоге будет ничья.

Прогноз: 1-1

08.01.2017 09:00



"Кьево" - настоящий середняк, расположившийся на 10-м месте. Команда набрала 25 очков. В прошлом туре выезд в Рим к "Роме" привел к поражению со счетом 1:3. Все предсказуемо. Клуб забил 19 голов, пропустив 20. Усредненный показатель среди всех участников первенства. "Аталанта" расположилась гораздо выше – 6-е место и 32 очка. Вполне возможно, что уже после данного тура получится ворваться в пятерку сильнейших. Это при условии победы и потери очков со стороны "Милана". В рамках прошлого тура "Аталанта" смогла победить "Эмполи" со счетом 2:1. Игра пройдет с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, но вряд ли получится взять победу. Скорее всего, здесь будет ничья.

Прогноз: 1-1

08.01.2017 09:00



"Дженоа" имеет 23 очка и занимает 12-е место. Команда способна на больше, но подняться выше седьмого места вряд ли получится. С другой стороны, угроза понижения статуса по итогам сезона практически отсутствует. В прошлом туре клуб проиграл на выезде "Торино". Была возможность взять ничью, но не удалось реализовать свои моменты. "Рома" стремится вновь забронировать за собой место в Лиге чемпионов. Конечно, бороться за чемпионство будет очень сложно. Все-таки "Ювентус" сильнее всех остальных соперников. Но свое второе место клуб должен брать. Пока же отставание от лидера составляет 4 балла. При этом, у "Старой синьоры" игра в запасе. В прошлом туре "Рома" принимала "Кьево" и победила 3:1. Здесь больше верится в победу гостей, но сделать это будет сложно.

Прогноз: 1-2

08.01.2017 09:00



"Лацио" ведет борьбу за попадание в тройку лучших. На текущий момент команда занимает четвертое место, отставая от лидера на 8 очков. Однако расстояние от второго и третьего мест составляет только 4 и 1 балл, соответственно. То есть, имеются все предпосылки для продолжения борьбы. В прошлом туре коллектив имел возможность остаться на третьем месте, но уступил на выезде "Интеру" со счетом 0:3. После такой оплеухи было почти 3 недели, чтобы прийти в себя. Наверняка против не самого сильного соперника команда соберется и выдаст хороший матч. "Кротоне" идет на предпоследнем месте, набрав всего 9 очков. В рамках прошлого тура должна была пройти встреча, но она не состоялась, так как "Ювентус" и "Милан" проводили поединок за Суперкубок. Конечно, надеяться на набор очков как с "Ювентусом", так и с "Лацио" не приходится. Здесь очевидна победа хозяев поля.

Прогноз: 2-0

08.01.2017 09:00



"Пескара" - обладатель последнего места. Команда забила только 14 мячей, пропустив 33. С такими показателями сложно надеяться на сохранение прописки в элите. В прошлом туре была встреча с "Палермо" на выезде, когда удалось обменяться голами. Учитывая, что противостояние было с одним из конкурентов в борьбе за выживание и в гостях, то можно отнестись к ничьей положительно. "Фиорентина" дома показала с "Наполи" интересный футбол. В итоге на табло было зафиксировано 3:3. На текущий момент команда идет на 9-м месте, имея 27 очков в запасе. "Фиалки" еще не оставили мыслей насчет попадания в зону еврокубков. Уровень игроков позволяет обыгрывать многих соперников в гостях, тем более таких, как "Пескара".

Прогноз: 0-2

08.01.2017 09:00



Если "Сассуоло" стремится отдалиться от зоны вылета, то "Торино" хочет попасть в пятерку лучших. Пока у будущих хозяев поля в активе 17 очков и 16-е место. В прошлом туре выезд в гости к "Кальяри" не принес положительных эмоций – поражение со счетом 3:4. Команда хоть и забивает относительно немало, но зато много пропускает. "Торино" на текущий момент имеет 28 баллов и занимает 8-е место. Прошлый матч состоялся против "Дженоа", где удалось победить со счетом 1:0. Теперь предстоит в гостях постараться взять 3 очка против мотивированного соперника. В принципе, это клубу под силу. Главное, чтобы не подвели нападающие, реализовав свои моменты.

Прогноз: 1-2

08.01.2017 12:00



"Милан" прошлый тур пропускал, играя за Суперкубок страны. Если возьмет 3 очка в пропущенном поединке, то может взобраться на третье место. В любом случае, миланцы постепенно возвращаются к своим привычным кондициям, стараясь конкурировать с "Ювентусом". На данный момент у команды 33 очка, что на 9 меньше, чем у лидера. Наверняка борьба за титул скоро закончится, но схватка за 2-е место ожидается нешуточной. "Кальяри" имеет 23 очка и расположился в нижней части таблицы. Пока до зоны вылета далеко, но все равно баллы набирать нужно. В рамках прошлого тура "Кальяри" на пару с "Сассуоло" выдал интересный матч. На двоих соперники наколотили 7 голов. При этом, "Кальяри" сумел забить на 1 мяч больше.

Прогноз: 2-0

08.01.2017 14:45



"Ювентус" - лидер итальянского футбола последних лет. Пока никто из соперников не может похвастаться тем, что готов составить конкуренцию. Все-таки "Старая синьора" выглядит очень здорово. На данный момент у клуба 42 очка при одной игре в запасе. Отрыв от "Ромы" - 4 балла. В прошлом туре должна была состояться встреча с "Кротоне", то из-за Суперкубка страны ее перенесли. "Болонья" тоже пропускала поединок с "Миланом" по той же причине. На счету команды 20 очков и 15-е место. Наверняка победа достанется именно "Ювентусу", который на голову выше своего будущего соперника.

Прогноз: 2-0

После новогодней паузы возобновляется чемпионат страны. В настоящее время лидерство захватил "Ювентус", набрав 42 очка, имея игру в запасе. Вслед за ним расположилась "Рома" с 39-ю баллами. На третьем месте "Наполи" - 35 пунктов. Таким образом, вновь все идет к чемпионству "Старой синьоры", которая неудержима.Определились 3 главных аутсайдера – "Пескара", "Кротоне", "Палермо". Эти команды с большим трудом набирают очки и рискуют начать следующий сезон в Серии В. Но пока еще есть возможность исправить турнирную ситуацию. Для этого требуется остаток первенства провести на высокой ноте.