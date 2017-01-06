Примейра-лига: прогноз на 16-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно шестнадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

07.01.2017 06:45



Если смотреть на положение команд в таблице, то можно сразу же отдать предпочтение гостям. Все-таки "Брага" идет на третьем месте, сумела переиграть недавно "Спортинг", да еще в гостях. Сам же "Насьонал Фуншал" опустился на предпоследнее место, проигрывая матч за матчем. Может случиться так, что данный сезон станет последним в высшем дивизионе. Прошлый поединок команда проводила против "Боавишты" и проиграла 0:2. Был шанс поправить турнирное положение, но возможность упущена. "Пушкари" дома разобрались с "Морейренсе" со счетом 2:1. Настроение было улучшено также крупным выигрышем в рамках Кубка над "Спортингом Ковилья" - 4:0. Несомненно, "Брага" едет только за победой. У клуба есть все для того, чтобы вести борьбу за место в Лиге чемпионов. Тем более, "Спортинг" часто теряет очки, пропуская вперед себя.

Прогноз: 1-2

07.01.2017 11:00



Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но их разделяет только 5 очков. В случае выигрыша хозяева могут сильно приблизиться к будущему сопернику, что и попытаются сделать. Тем более, обеспечена поддержка трибун. На текущий момент "Эшторил" набрал 15 очков. Соответственно, у "Маритиму" 20 баллов. Прошлый тур будущим хозяевам поля не принес радости – поражение от "Шавиша" 0:1. Ожидаемый результат, так как новичок первенства неплохо играет против середняков. Что касается "Маритиму", то команда переиграла "Фейренси" - 2:0. Кроме того, 3-го января удалось в Кубке страны переиграть "Риу Ави" 1:0. Таким образом, команда отправляется в гости с хорошим настроением, но оно наверняка будет испорчено. Все-таки "Эшторил" имел хорошую паузу для отдыха.

Прогноз: 1-0

07.01.2017 13:15



Лидер первенства стремится взять 4-й титул кряду. Для этого имеются все предпосылки – 4 очка отрыва от главного преследователя, уверенная игра, сбалансированный состав. Конечно, в зимнее трансферное окно кто-то может покинуть состав клуба, но все проблемы можно решить, как это было ранее. Свой прошлый матч лиссабонцы проводили дома против "Риу Ави" и сумели победить 2:0. Ожидаемый результат. Вначале года одержана победа 4:0 в Кубке страны против "Визелы". Чемпион подходит к очередному рывку в первенстве в хорошем состоянии. "Витория Гимарайнш" свой последний матч победила 1:0 с "Арокой". В активе клуба 30 очков, делит 4-5 места со "Спортингом". Это один из самых интересных поединков будущего тура. Для всех тех, кто расположился рядом с "Бенфикой", появился шанс приблизиться к лидеру. Все-таки на текущий момент "Витория Гимарайнш" представляет собой серьезную силу. Если не сейчас, то когда еще "Бенфика" потеряет очки?

Прогноз: 1-1

07.01.2017 15:30



"Порту" пока является основным преследователем "Бенфики", расположившись на втором месте. Отставание от лидера составляет 4 балла и пробел будет довольно сложно ликвидировать. Все-таки чемпион также хорош, как и годом ранее. С другой стороны, "драконы" сыгрались, и молодежь поверила в себя. Стало получаться мало пропускать, вновь заявляют о себе бомбардиры. В прошлом туре "Порту" победил "Шавиш" со счетом 2:1. Ситуацию немного омрачает поражение в рамках Кубка страны от "Морейренсе" 0:1. Конечно, на поле был не основной состав, но подобное не прибавляет оптимизма. "Пасуш де Феррейра" проиграл на выезде "Фейренси" 0:2, позволив новичку дивизиона покинуть зону вылета. На данный момент у клуба 16 очков и 13-е место. По всей видимости, "драконы" одержат победу и сохранят свое 2 место в таблице.

Прогноз: 0-2

08.01.2017 11:00



Интересное противостояние, в котором встречаются соседи по турнирной таблице. На текущий момент "Риу Ави" имеет в запасе 23 очка, что на 1 балл больше, чем у будущего соперника. Стоит отметить, что гости являются новичками высшего дивизиона. Несмотря на это, расположились выше середины таблицы. В прошлом туре "Риу Ави" гостил у "Бенфики" и предсказуемо проиграл со счетом 0:2. Как бы ни упиралась команда, но класс чемпиона все же оказался выше. "Шавиш" в рамках прошлого тура поправил свое турнирное положение и переиграл дома "Эшторил" - 1:0. Теперь надо постараться взять очки с одним из клубов, который стремится в Лигу Европы. Сделать это будет сложно, так как на текущий момент "Риу Ави" смотрится неплохо.

Прогноз: 1-0

08.01.2017 11:00



"Тондела" занимает последнее место в чемпионате. Несмотря на это, считается серьезным оппонентом, способным взять очки даже у лидеров. От футболистов этого клуба уже пострадал "Спортинг", причем, у себя дома. В составе есть интересные игроки, но нет опыта и собранности. Может быть, пауза в первенстве пошла на пользу и аутсайдер начнет набирать очки. Пока же удалось накопить всего 10 баллов. "Арока" пока далека от прошлогодних успехов, имея только 17 очков. В прошлом туре команда дома уступила "Витории Гимарайнш". А вот "Тондела" уступила "Витории Сетубал" - 0:3. Гости близки к победе больше, но для этого нужно обязательно забивать, что получается не всегда.

Прогноз: 0-0

08.01.2017 13:00



Соседи по турнирной таблице попробуют решить спор, кому после очной встречи быть выше в табеле о рангах. Пока "Боавишта" идет на 10-м месте, имея в активе 17 очков. У будущего оппонента на 2 очка больше. В случае победы хозяева переходят на 9 место, как минимум. В рамках прошлого тура "шахматные" победили на выезде "Насьонал Фуншал" со счетом 2:0. Это важная победа, так как позволила оставить одного из конкурентов в борьбе за выживание в зоне вылета. При этом, сама команда отдалилась от опасных мест. "Витория Сетубал" в последнем туре забила 3 безответных гола в ворота "Тонделы". Между прочим, еще одного аутсайдера. Теперь оба победителя сойдутся, чтобы определить, кто лучше на данный момент.

Прогноз: 1-0

08.01.2017 15:15



"Спортинг" непривычно идет на 4-м месте, имея столько же очков, сколько и обладатель 5-й строчки. Задача перед командой одна – не терять очки и ждать, когда оступятся основные конкуренты в борьбе за титул. Пока же отставание от лидера составляет 8 баллов. Это очень много. "Фейренси" - новичок Примейры и является одним из кандидатов на вылет. Пока в активе клуба 14 очков и близость зоны вылета. В прошлом туре лиссабонцы победили "Белененсеш" - 1:0. 4-го января случился проигрыш от "Витории Сетубал" в рамках Кубка страны – 2:1. Последний гол был пропущен в добавленное время. Обидный проигрыш. "Фейренси" свою последнюю встречу проводил дома с "Пасуш де Феррейра" и взял 3 очка, победив 2:0. Скорее всего, победа достанется "Спортингу", который может сохранить ворота сухими.

Прогноз: 2-0

09.01.2017 15:00



Один из аутсайдеров турнира, рискующий оставить Примейру после окончания первенства, принимает середняка. Пока у клуба в активе 11 баллов. У будущего соперника – 17. В прошлом туре "Морейренсе" гостил у "Браги" и проиграл со счетом 1:2. Была возможность зацепиться за ничью, но защита оппонента сыграла на высоком уровне. "Белененсеш" проиграл дома "Спортингу" - 0:1. Здесь также можно было взять хотя бы 1 балл, однако уровень мастерства лиссабонцев оказался на голову выше. Почти все атаки прекращались на подступах к штрафной площади. Хозяевам надо набирать очки, чтобы не опуститься на дно турнирной таблицы. Команда недавно в рамках Кубка страны одолела "Порту" и с легким оптимизмом примет соперника, который вполне по зубам. Но добиться победы будет сложно.

Прогноз: 1-1

После двухнедельного перерыва в Примейре возобновляются баталии. Во время паузы команды провели кубковые игры, которые принесли не совсем ожидаемые результаты. Теперь пришло время выставлять основные составы и бороться за очки, чтобы решать турнирные задачи.Напомним, что пока лидером чемпионата является "Бенфика", опережающая "Порту" на 4 очка. Еще на 6 баллов отстает "Брага". А вот "Спортинг" и вовсе расположился в 8-ми очках от чемпиона. Вполне может быть, что для "львов" борьба за титул близка к завершению.В нижней части таблицы застряла "Тондела", как это было и в прошлом году. Ей компанию составляют "Насьонал Фуншал" и "Морейренсе". Но все может в скором времени измениться, так как несколько набранных очков могут помочь всем трем клубам покинуть опасную зону.