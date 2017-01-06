Примера: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно семнадцатого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

06.01.2017 14:45

Прервать беспроигрышную серию "Эспаньола", которая насчитывала без малого 9 матчей, смогла только "Барселона" на "Кам Ноу". Конечно, заканчивать год поражением "попугаям" крайне не хотелось, но думается, что это обстоятельство их из колеи не выбило. Теперь важно начать с победы после перерыва, тем более, что статистики-буквоеды подсчитали, что "Эспаньол" не выигрывал свой первый матч года уже 8 лет подряд. Домашняя игра с "Депортиво" - это хороший повод прервать данную серию, так как галисийцы в нынешнем сезоне еще в гостях не побеждали. Однако, если "Депор" продолжит играть также, как и в конце минувшего года, то она вскоре непременно случится, но, скорее всего, не в этом матче.

Прогноз: 2-1

07.01.2017 07:00

Многие предсказывали "Реалу" проблемы в первом кубковом матче против "Севильи" из-за отсутствия лидеров, но мадридцы не разочаровали, а напротив, очень уверенно победили. Да, все также предстоит сыграть без Рамоса (дисквалификация), Бэйла и Васкеса, но возвращается к игре лидер атак Криштиану Роналду, которому предоставляли отдых. А уж он любит забивать в ворота "Гранады". Так, в прошлом сезоне он забил этому сопернику пять голов на "Сантьяго Бернабеу". Гости ведут борьбу за выживание и пока не слишком успешно (всего 9 очков в 16-ти турах), так что крупная победа хозяев здесь напрашивается. Дополнительным стимулом для "сливочных" должен стать тот факт, что в этом матче они имеют шанс повторить рекорд "Барселоны" сезона-2015/16, которая не проигрывала на протяжении 39 матчей, а это абсолютный рекорд для испанского футбола. Пока серия "Реала" насчитывает 38 поединков. Не верится, что "Гранада" может как-то помешать мадридцам.

Прогноз: 4-0

07.01.2017 10:15

Казалось бы, что между этими командами пропасть в классе и подборе игроков (так и есть), но если бросить взгляд на турнирную таблицы, то большой разницы между ними мы не увидим. Баски идут на 8-м месте, мадридцы - на 6-м. "Эйбар" здорово играет на своем поле, хоть и несколько смазал концовку прошлого года, не сумев обыграть в родных стенах "Алавес". У "Атлетико" в нынешнем сезоне есть проблемы с выездными играми, к тому же, потеря основного вратаря Облака также не способствует цементированию обороны. Есть проблемы со здоровьем у Карраско, участие которого в матче под вопросом. Однако есть и положительный момент – только в 2001 году "Эйбар" смог отобрать очки у "Атлетико" (во времена совместного выступления в Сегунде), а последние 7 игр так и вовсе неизменно побеждали "матрасники".

Прогноз: 1-2

07.01.2017 12:30

На Канарские острова приезжает худшая выездная команда чемпионата. "Спортинг" набрал в играх на чужих стадионах только 2 очка, да и вообще набирает зачетные баллы по большим праздникам, из-за чего и находится в зоне вылета. "Лас-Пальмас" дома играет очень мощно и является только лишь одной из двух команд, которые не проигрывали в родных стенах (второй "Реал"). Думается, что хозяева этой встречи должны побеждать.

Прогноз: 2-0

07.01.2017 14:45

"Реал Сосьедад" очень здорово выглядел в конце прошлого года, и как показала кубковая игра с "Вильярреалом", за отпуск своего настроя не утратил. А вот "Севилья" дать бой ослабленному "Реалу" не смогла и смотрелась весьма посредственно. Встреча носит принципиальный характер, так как соперники ведут борьбу за место в еврокубках, и если клуб из Сан-Себастьяна намерен цепляться за 4-ю лигачемпионовскую строчку, то ему необходимо в этой игре побеждать, чтобы сокращать свое отставание от "Севильи" до 1 очка. Конечно, гости будут против такого расклада, но мы помним, что баски укладывали на лопатки у себя дома и более сильных соперников.

Прогноз: 2-1

08.01.2017 06:00

"Атлетик" начал год с маленького чуда – клуб из Бильбао обыграл "Барселону" в Кубке Испании. Конечно, победа 2-1 абсолютно ничего не гарантирует команде в ответном поединке на "Камп-Ноу", но если учесть, что с 74-й минуты "Атлетик" играл вдесятером, а с 80-й и вовсе вдевятером, и удержал победный счет, то это дорогого стоит в плане психологии. "Алавес" очень успешно завершил 2016-й год, набрав в четырех турах 8 очков. Команде не привыкать обыгрывать фаворитов в гостях, но в данном случае им вряд ли удастся отщипнуть очки – уж больно хорош был "Атлетик" в матче с "Барсой".

Прогноз: 2-0

08.01.2017 10:15

"Леганес" продолжает оставаться одной из немногих команд, которая в гостях играет успешнее, чем дома. Из 16-ти очков, которые команда имеет после 16-ти туров, 10 набраны на чужих полях. "Бетис" не может похвастаться стабильностью своих результатов, но вот в домашних играх команда берет очки довольно исправно. Забивают и те, и другие мало, а соседское положение в турнирной таблице располагает к упорному матчу.

Прогноз: 0-0

08.01.2017 12:30

"Сельта" начала год очень успешно, разгромив на "Месталье" "Валенсию" в Кубке Испании. Победа 4-1 практически открыла команде дорогу в четвертьфинал, поэтому самое время сосредоточиться на чемпионате. А там есть что поправлять, ведь коллектив из Виго занимает непривычно низкое для себя 13-е место. До поражения от "Севильи" в конце прошлого года, "Сельта" одержала 5 подряд побед на "Балаидосе". "Малага" традиционно скромна в гостях, причем, до такой степени, что пока еще на чужих стадионах не побеждала, так что у хозяев есть хорошие шансы на успех, при этом, стоит ждать богатого на голы матча.

Прогноз: 3-1

08.01.2017 14:45

Центральная встреча тура состоится на стадионе "Эль-Мадригал", куда в гости к местному "Вильярреалу" пожалует "Барселона". Обе команды неудачно начали год, проиграв в Кубке Испании. "Подводники" не нашли аргументов в поединке с "Реал Сосьедадом", оставив себе шансы на проход дальше благодаря голу престижа (1:3), а вот каталонцы хоть и проиграли "Атлетику" (1:2), но все же остаются фаворитами в своей паре. Другое дело, что подопечные Луиса Энрике показали свою не лучшую игру и не смогли дожать соперника, даже когда тот остался в меньшинстве. Впрочем, данный факт объясняется тем, что латиноамериканское трио летало к себе на родину и вернулось только за три дня до матча. К игре с "Вильярреалом" они должны быть в лучшем игровом тонусе, да и понимание того, что в чемпионате очки терять нельзя, тогда как в Кубке Испании есть еще ответный матч, тоже присутствует. "Вильярреал" частенько дает бой "Барселоне" на своем поле, но побеждал в последний раз 10 лет назад. Не без приключений, но гости должны выигрывать эту игру.

Прогноз: 1-2

09.01.2017 14:45

Худшая команда чемпионата, набравшая только 7 очков за 16 игр, принимает одно из главных (если не главное) разочарование первой части сезона в Примере – "Валенсию", которая обивает пороги зоны вылета. Обе команде сменили своих тренеров и будут пытаться перестроить свою игру в лучшую сторону. Данный матч важен для каждой, ведь "Осасуна" проиграла последние 6 матчей в чемпионате, а "летучие мыши" не выигрывали в 7-ми турах подряд. Обе провалились в Кубке Испании, поэтому вполне будут согласны на ничью, чтобы почувствовать хоть какую-то почву под ногами.

Прогноз: 1-1