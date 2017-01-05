12 смелых прогнозов на 2017 год: Симеоне покинет Атлетико, Почеттино возглавит Барселону

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Тоттенхэм Хотспур

Журналист Киян Собхани попробует проявить себя "мистическим магом" и попытается порассуждать о том, что произойдет в мире футбола в следующем году. Вашему вниманию 12 самых вероятных, по мнению специалиста, будущих событий, в "больших" европейских чемпионатах.Время Диего Симеоне в испанской столице, очень похоже, подходит к концу. На первый взгляд, это непостижимое предсказание, а кто-то наверняка уже сейчас задается вопросом: как это могло произойти? "Атлетико" вроде бы решительно отыграл негативный "гандикап", который предопределил неудачный старт команды в текущем сезоне (некоторые акулы пера даже предполагали, что если бы не Антуан Гризманн, то кольчонерос в начале могли бы даже участвовать в борьбе за "выживание"). Но подопечные Диего Симеоне затем снова не единожды показали класс, и теперь вновь пытаются найти себя. На сегодняшний день "матрас" отстает от первой позиции на девять очков.Такие команды, как "Вильярреал" и "Севилья", ввязались в спор за третью позицию и пополнили "топ-четверку" всерьез и надолго. Между тем, серьезным соперником видится еще и "Реал Сосьедад", который пребывает в отличной игровой форме. Все три команды в настоящее время находятся в более предпочтительном, чем пребывающий на шестой позиции в таблице о рангах "Атлетико", состоянии. "Командировка" Симеоне в столице Испании, судя по всему, реально подходит к концу, не в последнюю очередь также из-за того, что его контракт был сокращен на два года в сентябре по договоренности сторон."Севилья" всегда будет клубом, который, в определенной степени, будет работать на "экспорт". Политика этого клуба направлена на подписание и развитие молодых талантов. Позже "нервионцы" доводят таких исполнителей до ума и получают отличный доход. Серхио Рико впечатляет не первый день, а "Ливерпуль" нуждается в обновлении вратарской линии. В английской прессе уже не раз появлялась информация о том, что "красный" клуб положил глаз на этого потенциально очень сильного голкипера. Рико прогрессирует из года в год.Нынешний четко просматривающийся импульс в игре "Юнайтед", очень похоже, делает этот клуб фаворитом в гонке за четвертое место. "Арсенал" стал "заикаться" в последние недели, в то время как команда Жозе Моуринью, пусть с опозданием, но начала показывать хороший футбол. На сегодняшний день обе стороны выглядят такими, которые движутся в разных направлениях, и нынешняя игровая форма "красных дьяволов", судя по всему, делает этот клуб фаворитом в борьбе за высокое место.Армянский полузащитник Генрих Мхитарян предоставляет своему коллективу столь необходимую креативность и динамичность, шведский нападающий Златан Ибрагимович забивает голы, французский полузащитник Поль Погба нашел свою игру, неплох испанский хавбек Андер Эррера, такие исполнители, как Фил Джонс и Майкл Каррик также впечатляют.Хамес Родригес не выглядит тем игроком, у которого есть будущее на "Сантьяго Бернабеу". Как правило (как минимум – нередко) Зинедин Зидан предпочитает другие варианты. Если "Юнайтед" смогут квалифицироваться в сетку самого престижного европейского клубного турнира, колумбийский плеймейкер может быть отличным дополнением и едва ли не идеальным игроком, "десяткой" в излюбленном тактическом построении Жозе Моуриньо 4-2-3-1. Лига чемпионов ждет.Прошло уже полсезона, но забыть о неудачах ПСЖ, который в отношении завоевания своего чемпионского титула в сезоне-2015/16 просто резвился, не так просто. В настоящее время парижане оказались за такими клубами, как "Ницца" и "Монако" в Лиге 1 и это руководство "Сен-Жермена" не волновать не может. Унаи Эмери не удалось найти правильный баланс, несмотря на чрезвычайно благоприятные условия для работы и наличие талантливых футболистов в команде. За все это экс-тренер "Севильи" может заплатить своей работой, если его "неуспеваемость" никуда не денется.Зинедин Зидан продолжает приносить огромную пользу возглавляемой им команде: бывший футболист сборной Франции просто отказывается проигрывать, неважно, насколько плохо его команда при этом играет. Возможности мадридского "Реала", который продолжает выигрывать, велики. Несмотря на все эти успехи, это далеко не приятности для других клубов – скорее такое положение дел стоит назвать тревожным знаком для остальной Европы. "Бланкос" постараются стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, которые попробуют выиграть самый престижный европейский клубный трофей в нынешнем формате этого турнира (последнее достижение "Милана" датируется 1990-м годом).Возможно, есть и более сильные команды, которые играют в этом соревновании, но, как сказал журналист The Guardian Сид Лоу, Зидан выиграл больше трофеев (три), чем проиграл матчей во главе вверенного ему коллектива (два).Луис Энрике попал под серьезное давление в "Барселоне", и это продолжается не первый день. Судя по всему, индивидуальный блеск этого парня стал немного более тусклым. Некоторые обозреватели отмечали, что его неудачи очень походят на стратегические ошибки. Вполне возможно, вскоре он может направиться в сторону выхода из "Камп Ноу". И это случится в конце текущей кампании под номером 2016/17, тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выглядит идеальной потенциальной заменой этого наставника.Почему бы и нет? Да, ранее аргентинец, тренировал местного конкурента в лице "Эспаньола", но его непоколебимая вера в высокий прессинг с целью сохранить владение мячом, не может не понравиться поклонникам "Барселоны".Под запросом мадридского "Реала" на предмет продажи Давида де Хеа наверняка уже осела пыль, когда в 2015-м году случился форс-мажор (или даже "облом") при попытке подписать этого голкипера. Тот переход был сорван во многом случайно. Эта история не может не быть закончена, ведь Кейлор Навас и близко не показывает хорошую игру. Его нынешнее состояние, с начала текущего сезона, оставляет желать лучшего, и Мадрид сохраняет заинтересованность в испанском вратаре №1.Винченцо Монтелла проделал блестящую работу на "Сан-Сиро", превратив "Милан" из "обитателя" середины таблицы в непосредственного конкурента клубов, которые претендуют на то чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов. С большим воодушевлением, немалым количеством молодежи в составе "россо-нери", Монтелла уверенно вернет семикратного обладателя кубка Лиги чемпионов обратно на большую сцену."Челси" фигурировал в теме перехода итальянского полузащитника из ПСЖ Марко Верратти в январское трансферное окно, но французский гранд не хочет продавать своего ведущего футболиста в середине сезона.Итальянец, с высокой вероятностью, захочет уйти с "Парк де Пренс" уже летом, в то время как "Челси" будет готов дать Сеску Фабрегасу вольную, ведь к этому все идет. Назревает логичный обмен.Лига Чемпионов – единственный турнир, которого не хватает Арсену Венгеру в коллекцию титулов, и француз наверняка спит и видит, как бы этот "пробел" устранить. На сегодняшний день его команда имеет неплохие шансы преодолеть барьер в виде немецкой "Баварии" – клуб, который в чем-то переживает такой себе переходной период, ведь у Карло Анчелотти во главе этого "корабля" получается далеко не все.Прогресс в четвертьфинале дастся "канонирам" нелегко, но не стоит забывать, что этому клубу еще предстоит выдержать конкуренцию с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" за четвертую позицию, ведь на пятки "Арсеналу" в Премьер-лиге действительно наступают. Это может быть год, который будет для "Арсенала" более чем противоречивым – с "вылетом" из четверки лучших в АПЛ.Беспорядок и хаос, царящие на "Месталье", могут быть восприняты как некий ремонт, но "Валенсия" уже не просто топчется на месте, эта команда тонет. Конечно же, в лагере бывших подопечных Чезаре Пранделли достаточно талантов, чтобы выиграть битву в "споре" с вылетом, но клуб находится в столь унылом состоянии, которое трудно даже описать.Более того, "Спортинг" из Хихона и "Гранада" показали ощутимые признаки жизни в последних матчах, что явно означает плохие новости для "чес".