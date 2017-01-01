Фулхэм - Брайтон: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 25-го игрового круга Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Фулхэм

Брайтон

Ключевые игроки

Том Кэрни

Антони Кноккарт

Ориентировочные составы

27 Button 3 Malone 15 Madl 13 Рим 2 Fredericks 6 McDonald 14 Юхансен 20 Пиазон 10 Кэрни 24 Алуко 11 Айите 13 Стокдейл 2 Бруно 22 Даффи 5 Данк 3 Бонг 11 Кноккарт 6 Stephens 21 Норвуд 20 Марч 9 Бэлдок 17 Маррей

Прогноз и ставки

02.01.2017 10:00

Этот матч достаточно равный и без ярко выраженного фаворита, но мы постараемся найти наиболее явный вариант исхода. В пользу "Фулхэма" говорит то, что "Брайтон" выглядит не очень убедительно в своих выездных матчах и ему плохо удаются игры против ярких и быстро атакующих команд. У "дачников" очень хорошо поставлен контроль мяча, резкий выход из обороны в атаку, команда очень часто бьет по воротам и большинство их ударов не просто "для галочки". Из минусов у "дачников" можно выделить некоторую расхлябанность, ненадежность в обороне, проблемы в атакующей линии, где просится на волю лучший бомбардир. "Дачники" за день до матча провели на поле час очень сложной игры.



"Брайтон" сейчас находится в отличной форме, все его лидеры в строю, команда борется за самые высокие места, в ней царит отличная атмосфера. Они одержали четыре победы подряд и забивали в них, как минимум, два гола. По качеству показываемой игры "Брайтон" незначительно превосходит соперника, который немного притормозил в последних матчах. Сейчас "Брайтон" смотрится лучше соперника. Но даже в родных стенах "Брайтону пришлось с "дачниками" немало повозиться, чтобы вырвать победу. На мой взгляд, самый вероятный результат здесь, это ничья, в которой смогут забить обе из команд.

Прогноз: 1-1

Обе забьют 1.79

Этот матч интересен не только тем, что в нем встретятся две очень интересные команды, претендующие на высокие места, но и тем, что предновогодние матчи этих команд не были доиграны из-за погодных условий.Но даже без этой формальности стояло обратить внимание именно на это противостояние. Достаточно вспомнить их матч в первом круге, с яркой и результативной игрой, с волевой победой и интригой до самого конца. Этот же матч должен быть еще интереснее, а почему, мы постараемся с вами разобраться."Брайтон" очень быстро потерял свое первое место и сейчас, не смотря на игру в запасе, откатился на вторую строчку. Но учитывая тот факт, что не состоялась домашняя игра "чаек" против аутсайдера, то, с большой долей вероятности, можно утверждать, что потенциально они находятся на первом месте. Такое положение чем-то даже полезно для них. Команда находится в роли догоняющей, но на определенном этапе может получить бонус. Но может быть и наоборот, если к тому времени "Брайтон" растеряет форму, а "Кардифф" будет находиться на пике своих возможностей."Дачники" попали в столь же подвешенное состояние, но при этом не потеряли и не ухудшили свои позиции. Все команды, с которыми "Фулхэм" вел борьбу, в этом туре потеряли очки. Поэтому дачники и остаются восьмыми с отставанием в пять очков от лидирующей шестерки. Для "дачников" туман, из-за которого был прерван их матч, оказался еще одним шансом. Все дело в том, что на "Мадейски" игра у них абсолютно не ладилась, и все котилось к тому, что "Рединг" додавит их и вырвет победу. Теперь же у них есть возможность начать остаток игры с чистого листа и сделать выводы из своих ошибок.Из стана "дачников" новости поступают достаточно тревожные. Баламутить воду начал Крис Мартин, который после отсутствия в матче с "Дерби" ( по условию контракта ), не вышел на тренировки. Официальные лица клуба отрицают то, что Мартин не хочет отработать контракт, а хочет вернуться в "Дерби" уже в это трансферное окно. С другой стороны есть высказывание Славиши Йокановича о том, что он никуда не отпустит своего бомбардира, поскольку арендное соглашение подписано до лета. Вот и получается, что дыма без огня не бывает. Если эта ситуация подтвердится, то "дачников" ждут большие проблемы, ведь от них уйдет их лучший бомбардир, которому нет адекватной замены. Придется выходить на трансферный рынок, ведь доиграть сезон, выпуская на острие атакующих полузащитников, это очень плохая идея.К этому матчу "чайки" подойдут гораздо более свежими, чем их соперник. Дело в том, что их матч даже не начинался, в то время, как их сегодняшний соперник почти час был вынужден выдерживать и отбивать атаки "Рединга", при этом контролируя мяч, что весьма энергозатратная тактика. Плюс ко всему "Брайтон" подходит к этому матчу в полной боевой готовности, так как у них отсутствуют только Луа Луа и Россеньор, играть без которых они уже привыкли давно.Этот центральный полузащитник проводит уже второй год в команде Славиши Йокановича, и за это время он стал очень важной деталью в механизме дачников. Он один из основополагающих игроков в самой сильной линии "Фулхэма", на котором стоит прямая обязанность связывать полузащиту с атакой. Том выделяется футбольным интеллектом, который позволяет ему находить самый правильный путь для развития дальнейшей атаки "дачников". Уже в ближайшее время он может стать трансферной целью для более богатого и амбициозного английского клуба.В этом сезоне Кноккарт стал одним из ведущих игроков "Брайтона", игра команды в атаке, во многом зависит от его действий. А форма команды очень часто повторяет форму самого француза. Когда Антони играет плохо, то и команда смотрится не так хорошо, когда он ловит свою волну и старается свернуть горы ради победы, то этот настрой передается и всем его одноклубникам. В такие моменты кажется, что этот "Брайтон" мог бы играть на равных с сильнейшими командами Англии. Антони уже успел поиграть в трех чемпионатах, и нигде он не затерялся, что еще раз наталкивает на мысль, что он игрок высокого класса.Самой вероятной ставкой в этом матче я считаю ставку обе забьют. Атакующий потенциал "Фулхэма" достаточно велик и в отсутствие Мартина. А у их соперника в строю все ведущие игроки атаки. Обе команды много забивают, а "Фулхэм" еще и много пропускает. Обмен голами здесь вполне вероятен.