Чемпионшип: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 25-й тур.

02.01.2017 10:00

Можно сказать, что в новогоднем туре обе команды добились успеха. При откровенно беззубой и слабой игре "бродяги" могли рассчитывать даже на победу, в матче против набравшего хороший ход "Хаддерсфилда", но справедливость, хоть частично, но восторжествовала и хозяева отыгрались. Игра "бродяг" снова вызвала очень много нареканий, и они продолжают оставаться третьими с конца, на большее они пока не заслуживают.



"Сороки" отомстили одному своему обидчику из Ноттингема, а теперь пришла очередь и второго обидчика. Абсолютно не верится, что "Блэкберн" может стать одной из тех команд, которые ни разу не проиграют "Ньюкаслу" в чемпионате. Команда Рафы Бенитеса умеет учиться на своих ошибках, а это значит, что хозяевам здесь рассчитывать на очки не стоит.

Прогноз: 0-2

02.01.2017 10:00

Этот матч достаточно равный и без ярко выраженного фаворита, но мы постараемся найти наиболее явный вариант исхода. В пользу "Фулхэма" говорит то, что "Брайтон" выглядит не очень убедительно в своих выездных матчах и ему плохо удаются игры против ярких и быстро атакующих команд. У "дачников" очень хорошо поставлен контроль мяча, резкий выход из обороны в атаку, команда очень часто бьет по воротам и большинство их ударов не просто "для галочки". Из минусов у "дачников" можно выделить некоторую расхлябанность, ненадежность в обороне, проблемы в атакующей линии, где просится на волю лучший бомбардир. "Дачники" за день до матча провели на поле час очень сложной игры.



"Брайтон" сейчас находится в отличной форме, все его лидеры в строю, команда борется за самые высокие места, в ней царит отличная атмосфера. Они одержали четыре победы подряд и забивали в них, как минимум, два гола. По качеству показываемой игры "Брайтон" незначительно превосходит соперника, который немного притормозил в последних матчах. Сейчас "Брайтон" смотрится лучше соперника. Но даже в родных стенах "Брайтону пришлось с "дачниками" немало повозиться, чтобы вырвать победу. На мой взгляд, самый вероятный результат здесь, это ничья, в которой смогут забить обе из команд.

Прогноз: 1-1

02.01.2017 10:00

"Рейнджеры" Холлоуэя смогли прервать свою неприятную серию поражений. В роли неудачников выступили "волки", которые играли лучше, но не смогли воспользоваться своим преимуществом.



"Трактористы" имели на один день больше отдыха, а в таком напряженном графике это может быть очень важным преимуществом, особенно если учесть, что команды примерно равные по уровню. То, что "Ипсвич" сможет воспользоваться этим преимуществом, у меня вызывает сомнения, так как их игра на выезде оставляет желать лучшего. От настолько равных команд логично ожидать дележки очков.

Прогноз: 0-0

02.01.2017 10:00

"Лэтикс" продолжают доказывать, что не являются мальчиками для битья. Очень сложный календарь не позволил им рассчитывать на улучшение ситуации в борьбе за выживание, особенно если учесть, что они не смогли набрать очки в тех двух матчах, где обязаны были это делать. Тем не менее, для команды из верхней части таблицы этот соперник не очень удобен, поскольку умеет выстраивать крепкую оборону.



Не так давно "Уиган" на выезде обыгрывал этого соперника, но что-то подсказывает, что Давид Вагнер не допустит повторения той истории. Гости значительно сильнее и если они смогут найти ключ к обороне "Уигана", то удача им улыбнется.

Прогноз: 0-1

02.01.2017 10:00

Свои последние матчи эти команды закончили с одинаковым результатом при примерно равной игре. Только в матче "канареек" было значительно скучнее, и они умудрились потерять очень важного игрока. Робби Брэди схлопотал удаление в конце матча и теперь не поможет своей команде против важного соперника.



"Канареек" продолжает лихорадить, а их соперник начал ощутимо тормозить. Очень жаль, что две такие интересные команды сойдутся в тот момент, когда они находятся не на пике формы. Результаты "Дерби" в последних матчах значительно лучше, чем у их соперника, но они не выглядят здесь фаворитом. На данном этапе эти команды приблизительно равны и если "Норвич" будет играть осторожно и с оглядкой на свои ворота, то вряд ли он позволит "баранам" создать много моментов. В то же время "Норвичу" будет очень трудно проломить крепкую оборону "Дерби".

Прогноз: 0-0

02.01.2017 10:00

"Синие" все еще не могут одержать победу после увольнения Ровета, но первое очко уже набрано, да и то за счет того, что "Барнсли" сам создал себе проблемы. Можно сделать поправку на то, что соперники у "Бирмингема" были из числа очень крепких, но результат на лицо, и он отрицательный – команда скатилась на одиннадцатую позицию, и что более обидно, пропустила вперед себя "Астон Виллу".



У "пчёл" дела не намного лучше, но они даже не показывая достойной игры могут добиться результата за счет крепкой обороны. Обычно, если туры повторяются через столь малый промежуток времени, то они могут принести немало неожиданностей, конечно, победа "пчёл" не станет неожиданностью, но из двух проблемных команд я выберу менее проблемную, хоть она и играет на выезде.

Прогноз: 0-1

02.01.2017 10:00

Встреча двух самых результативных команд чемпионата просто не может пройти скучно. Достаточно вспомнить их матч в первом круге, когда "лесники" праздновали победу со счетом 2:5. Сейчас "Барнсли" находится в гораздо лучшей форме и в состоянии навязать "Ноттингему", болтающемуся внизу таблицы, хороший бой.



На этот матч обе команды лишились по одному ключевому игроку из-за дисквалификаций. У "лесников" отсутствует Мэтт Миллз, а у "Барнсли" Марк Робертс, а это дополнительный удар по оборонных редутах и еще один аргумент в пользу результативного матча. "Лесники" сейчас даже в домашних матчах не выглядят уверенно, поэтому я больше склоняюсь к победе гостей, которые просто не заметили разницы между двумя дивизионами и находятся сейчас в статусе крепкого середняка.

Прогноз: 2-3

02.01.2017 10:00

После неожиданной победы над "Ньюкаслом", "совы" снова допустили осечку, откровенно провалившись по игре, они только в добавленное время смогли избежать поражения. В принципе, не произошло ничего неожиданного, "Шеффилд" снова доказал свою нестабильность и то, что дома он играет гораздо лучше, а следовательно этот матч будет для них возможностью исправить ситуацию.



"Волки" еще один персонаж нашей истории, который бросается из крайности в крайность, но в отличии от "сов", они находятся значительно ниже в турнирной таблице. Абсолютно превосходя "КПР" по всем показателям, "волки" умудрились подарить им три очка. В этой игре фаворитом выглядит "Шеффилд", но если его постигнет неудача, то это не должно сильно удивлять.

Прогноз: 2-1

02.01.2017 10:00

"Рединг" не доиграл свой матч до конца, но смотрелся в нем очень достойно. Он остро атаковал, хорошо оборонялся и вообще очень сильно напрягал неслабый нынче "Фулхэм". Сейчас "роялисты" подтверждают свой статус фаворита и выглядят очень уверенно, правда, большую часть этой уверенности они оставляют в домашних матчах. Две из трех их последних выездных игры закончились оглушительными поражениями.



Их соперник сейчас находится в глубоком кризисе и имеет за плечами багаж из пяти поражений подряд, против не самых сильных команд чемпионата. Из плюсов в игре "Бристоля" можно выделить только их настырность в атаке и то, что снова начал забивать Абрахам, без этого все было бы очень тоскливо. Пусть "Рединг" и домашняя команда, но она слишком хороша, чтобы терять очки против столь разбалансированного соперника.

Прогноз: 1-2

02.01.2017 10:00

Нам уже пора привыкнуть, что старые заслуги "вилланов" остались где-то далеко. Нынешнее положение дел таково, что даже в матче с аутсайдером Чемпионшипа их нельзя назвать явным фаворитом. Матч против "Лидса" стал еще одним показателем того, что у "Астон Виллы" нет крепкой команды, которая могла бы бороться за высокие места. Зимой их, скорее всего, ждет еще одна кадровая перестройка, остается надеяться, что Стив Брюс потратит деньги клуба с большей пользой, чем Роберто Ди Маттео.



"Кардифф" продолжает бороться за выживание, и очки ему гораздо нужнее, чем "вилланам". Сейчас валлийцы стали очень неуступчивой и опасной командой, которая способна навязать свою игру даже более мастеровитому сопернику. Нас ждет очень упорный матч, в котором вряд ли будет обилие голевых моментов, очень многое будет зависеть от удачи команд, а удача, мне кажется, улыбнется хозяевам поля.

Прогноз: 2-1

02.01.2017 10:00

"Лидсу" подвернулся очень удачный соперник, с которым можно разобраться, не слишком напрягаясь. По всем параметрам хозяева превосходят команду, которая обосновалась на последнем месте в турнирной таблице.



Сомневаюсь, что "Ротерхэм сможет навязать "Лидсу" даже подобие борьбы. Даже наличие неплохой, как для аутсайдера, линии атаки не спасет гостей от поражения. Скорее всего, они даже не смогут забить.

Прогноз: 2-0

02.01.2017 10:00

На домашнем стадионе "пивовары" в последних матчах давали бой "Ньюкаслу" и "Хаддерсфилду" да и вообще сейчас они все больше становятся домашней командой. Победа над "Ротерхэмом" позволила им укрепиться над зоной вылета и почувствовать себя немного свободнее, но расслабляться они не должны, ведь все может очень быстро поменяться.



"Престон" провалил уже несколько выездных матчей и похоже, что этой команде гораздо проще играть дома, чем на выезде, пусть и против такого соперника, как нынешний "Бертон". Неожиданный облом, который подстерег команду на последних минутах игры против "Шеффилда" явно негативно отразится на гостях, да и два лишних дня отдыха, которые имел "Бертон" тоже не шутки.

Прогноз: 1-0