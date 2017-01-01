АПЛ: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцатого тура футбольного первенства чемпионата Англии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

02.01.2017 07:30



Наконец-то чемпион стал набирать очки и подниматься подальше от зоны вылета. Напомним, что в прошлом туре команда дома победила с минимальным счетом "Вест Хэм". Единственный мяч на счету новичка Слимани. Он сумел вписаться в игру новой для себя команды, принося пользу. Сейчас у "Лестера" 20 очков в активе и 15-е место. В случае успеха можно подняться на 12-ю строчку. Однако для этого необходимо переиграть "Мидллсбро", который дома играет неплохо. Особенно это касается обороны. На текущий момент у хозяев поля 18 очков и отставание от будущего оппонента составляет всего 2 балла. В последнее время "лисы" не могут похвастаться стройностью защитных порядков, нападающие не так эффективны, как годом ранее. Однако за ничью чемпион способен зацепиться.

Прогноз: 1-1

02.01.2017 10:00



"Эвертон" является сейчас одной из самых непредсказуемых команд. Сначала был обыгран "Арсенал", потом "Лестер", проведен хороший поединок против "Ливерпуля", затем ничья против аутсайдера "Халл Сити". Хоть команда больше атаковала, но дважды пришлось отыгрываться. Причем, первый гол случился по вине голкипера соперника. Скорее всего, зацепиться за Лигу Европы в этом сезоне не получится – слишком серьезная конкуренция, а сил пока явно не хватает для стабильного выступления. "Саутгемптон" в случае гостевой победы имеет шансы сравняться по очкам с "Эвертоном". Наверняка тренерский штаб и сами футболисты рассчитывают на это. В рамках прошлого тура не удалось дома взять баллы против "Вест Бромвича" - 1:2. А это привело к тому, что соперник поднялся выше в турнирной таблице. Теперь необходимо доказать болельщикам, что подобное фиаско не характерно для клуба. Но шансов на подобное свершение мало.

Прогноз: 2-1

02.01.2017 10:00



Команда Клоппа после нелегкой победы над "Манчестер Сити" продолжает погоню за лидером первенства, лондонским "Челси". Отставание составляет 6 очков. В основном это связано с небольшим спадом, когда было потеряно 5 очков из-за расслабленности в концовках встреч в середине декабря, а также неуверенной игры голкипера. После подобных потерь Юрген Клопп решил вернуть в рамку Миньоле и пока тот оправдывает доверие. "Сандерленд" - аутсайдер, набравший только 14 баллов и находящийся в зоне вылета. В прошлом туре выезд в гости к "Бернли" завершился поражением 1:4. Пропущено уже 35 голов. Имея такую защиту, будет сложно противостоять мощному натиску "Ливерпуля", который способен играть на высоких скоростях даже в боксинг дэйс. По всей видимости, гости оформят очередную победу.

Прогноз: 0-2

02.01.2017 10:00



Если хозяева решают задачу, связанную с попаданием в семерку сильнейших, то гости ведут борьбу за сохранение прописки. Сделать это будет сложно. У команда самая худшая разница забитых и пропущенных – "-25". С такими показателями выезжать за очками к крепкой и мобилизованной команде, как "Вест Бромвич", сложно. Придется выдерживать высочайшую концентрацию. Как показал тот же поединок с "Эвертоном", на все 90 минут игроков "Халла" не хватает. Даже перед перерывом наблюдается расслабленность и отсутствие должной концентрации. Именно это и стало причиной ничейного исхода в прошлом туре. "Вест Бромвич" занимает 8-е место и при определенных раскладах может обогнать как раз "Эвертон". Скорее всего, выиграют хозяева, но голы забьют во втором тайме.

Прогноз: 2-0

02.01.2017 10:00



Подопечные Гвардиолы намерены только побеждать. Поражение в прошлом туре от "Ливерпуля" отбросило их на 10 очков от лидера "Челси". Постепенно образовывается настоящая пропасть между лондонцами и всеми остальными. Она может уменьшиться в текущем туре, но свои очки "Ман Сити" брать нужно в любом случае. Команда дома просто сметает соперника, как это было с "Арсеналом". Если в первом тайме дружина Венгера еще контролировала мяч, то после перерыва на поле была одна команда. "Бернли" уже имеет 23 очка, находясь в середине турнирной таблицы. Хорошие показатели для клуба, который не имеет больших звезд в своем составе. В прошлом туре получилось наколотить 4 мяча в ворота "Сандерленда". Сейчас клуб на подъеме, но выезд в гости к "Сити" не предвещает ничего хорошего.

Прогноз: 3-1

02.01.2017 12:15



Команда Моуринью стала показывать хорошую игру, пришел результат. В рамках прошлого тура за несколько минут до конца матча на табло был счет 1:0 в пользу "Мидллсбро", однако напор и мастерство "Манчестер Юнайтед" помогли не только взять ничью, но и победить. Для закрепления успеха необходимо победить еще в нескольких поединках. "Вест Хэм" нельзя отнести к мощным соперникам, но команда будет играть дома, где и стены помогают. Гостям придется вскрывать оборону оппонента, стараясь не допускать ошибок в обороне. Пока защита подопечных Моуринью не так монолитна, как тому хотелось бы. Тем более "Вест Хэм" хочет показать свою силу и настроится на противника серьезно. Но даже это может не помочь против начинающих понимать философию своего наставника манкунианцев.

Прогноз: 1-2

03.01.2017 14:45



"Арсенал" еще не выпал из чемпионской гонки. После впечатляющей серии на старте, команда потерпела 2 поражения в первенстве и немного отстала от лидера. Приходится брать рестарт и вновь постараться выдать серию без поражений. Состав у Венгера подобрался солидный, и получается оказывать давление в каждом матче, но иногда создается ощущение, что недостает физической мощи. "Борнмут" чувствует себя неплохо, имея в запасе 24 очка. Это позволяет пока не беспокоиться о вылете из Премьер-лиги. В прошлом туре клуб на выезде сумел переиграть "Суонси", забив 3 безответных гола. Интересно будет посмотреть, как хозяева построят игру с "Арсеналом".

Прогноз: 1-2

03.01.2017 15:00



Встреча двух команд, которые являются соседями по турнирной таблице. На данный момент "Сток Сити" имеет в активе 21 балл, расположившись на 14-м месте. Будущий соперник набрал на 1 одно очко больше, поднявшись на 12-ю позицию. Естественно, что победа позволит значительно улучшить турнирное положение. Напомним, что "Уотфорд" в прошлом туре уступил "Тоттенхэму", не сумев ничего сделать против мощного натиска команды. А "Сток Сити" проиграл "Челси", дважды выравнивая игру. Все-таки не хватило умения сдерживать быстрых форвардов лидера первенства. По всей видимости, победа достанется хозяевам поля. Им поможет фактор своего поля, да и физические кондиции гораздо лучше.

Прогноз: 2-0

03.01.2017 15:00



Гости имеют шанс выбраться с последнего места и приблизиться к спасительному 17-му месту, которое как раз и занимает будущий соперник. Для этого требуется непременно побеждать. Сейчас команда имеет 12 очков, что на 4 меньше, нежели у "Кристал Пэлас". В прошлом туре "Суонси" принимал "Борнмут" и пропустил 3 безответных мяча. Следуя логике, можно предположить, что выездное противостояние против "Кристал Пэлас" не принесет ничего хорошего. Все-таки "Кристал Пэлас" может забивать, в ряде поединков показал неплохое взаимодействие в обороне. Есть все основания полагать, что победа достанется хозяевам поля.

Прогноз: 2-0

04.01.2017 15:00



"Челси" уже приучил всех нас, что обязательно выиграет свой матч. Команда на данный момент показывает классный футбол, который позволяет уверенно лидировать в чемпионате. Но любая серия когда-то кончается. Убийцей победной поступи лидера может стать именно "Тоттенхэм", ведущий борьбу за чемпионство. Все-таки команда пока не выпала из обоймы. Отставание от "Челси" 10 очков, но при определенных раскладах уже через несколько туров ситуация может измениться. Любой клуб склонен к спаду - эмоциональному, функциональному. На данный момент "Тоттенхэм" способен перевернуть все с ног на голову. Тем более, в прошлом туре развлекся с "Уотфордом", наколотив кучу мячей. Можно предположить, что в этот раз будет ничья или победа хозяева поля.

Прогноз: 2-1

Пока все команды остальной Европы погружены в отдых, англичане наслаждаются футбольным пиршеством, которое ждут целый год. Боксинг дэйс в Англии – это уникальный турнирный отрезок, когда лидер может легко проиграть аутсайдеру, а середняк нанести разгромное поражение вчерашнему чемпиону.Пока особых сюрпризов команды не преподнесли, но 20 тур обязательно для некоторых из лидеров окажется убыточным. Тем более, "Тоттенхэм" принимает "Челси" и кому-то придется потерять очки, если не обоим соперникам. Будет интересно посмотреть, сможет ли команда Абрамовича сохранить победную поступь и дальше…