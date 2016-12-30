Ливерпуль - Манчестер Сити: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.



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Ключевые игроки

Садио Мане

Яя Туре



Ориентировочные составы

22 Миньоле 7 Милнер 6 Ловрен 17 Клаван 2 Клайн 5 Вейналдум 14 Хендерсон 20 Лаллана 11 Фирмино 27 Ориджи 19 Мане 1 Браво 3 Санья 30 Отаменди 24 Стоунс 22 Клиши 25 Фернандиньо 42 Туре 7 Стерлинг 21 Сильва 17 де Брёйне 10 Агуэро

Слова перед матчем

У Гвардиолы своя философия. „Сити“ начал сезон очень хорошо, а потом что-то случилось. Эта команда достойна успеха, но в АПЛ все игры жесткие, с каждой неделей все сложнее. Мы говорим о тренере с большим опытом, качеством, с ясными идеями. У него головокружительная карьера. В „Барселоне“ он показывал великолепный стиль, был хорош в „Баварии“. „Сити“ нужно снова устраивать шоу – это дает команде результат. А стиль „Барселоны“ нельзя реализовать во всех клубах. Все зависит от игроков.

Я искренне уважаю "Сити", но ни разу в этом сезоне не был на "Этихаде" и даже не смотрел их матчи. Обе команды ждет тяжелый, но захватывающий матч. Лучшая новость для нас – это то, что он пройдет на "Энфилде".

У них выдающаяся команда, но мы тоже не так уж плохи. Это будет славная игра.

тренер Ливерпуля



То, как мы играем, как забиваем голы перед нашими фанатами – должно пугать наших оппонентов.

У нас есть много игроков, которые способны забивать мячи и выигрывать матчи для Ливерпуля. И это хорошо, ведь если зависишь от 1 игрока, то может возникнуть проблема: не забивает он – ты не выигрываешь.



полузащитник Ливерпуля

Джон Стоунз чувствует себя намного лучше, но Венсан и Лерой по-прежнему травмированы.

Агуэро готов играть: он вернулся из Аргентины в хорошей форме. Серхио пропустил четыре тура, и мы рады, что он снова с командой".

"Ливерпуль" - без сомнения, одна из сильнейших команд АПЛ. "Ливерпуль" хорошо выступил в последнем поединке со "Сток Сити". Мне повезло в своё время играть против Юргена Клоппа, мы хорошо знаем друг друга.

В этом сезоне я смотрел много матчей "Ливерпуля": шесть команд АПЛ будут бороться за титул и за квалификацию в Лигу Чемпионов.

Все эти команды - серьёзные претенденты на первенство, так что предстоит серьёзная борьба до самого конца сезона.

тренер Манчестер Сити

Прогноз и ставки

31.12.2016 09:30

Главный матч 19-го тура чемпионата Англии, который состоится аккурат под Новый год. По такому случаю "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" просто не имеют право сыграть скучно и без голов. Для каждой из команд любая потеря очков в плане борьбы с "Челси" станет неудачей. Ведь "синие" играют свою встречу на несколько часов раньше и к стартовому свистку на "Энфилде" способны увеличить свой отрыв до 10 очков. "Ливерпуль" одна из двух команд в чемпионате Англии, которая не проигрывала на своем поле. К тому же Юрген Клопп против топовых соперников показывает отличные результаты, только в прошлом году он проиграл "Манчестер Юнайтед" и всё. Что касается Хосепа Гвардиолы, то в матчах с прямым конкурентами первом круге он проиграл "Тоттенхэму" и "Челси". Есть и другая особенность наших соперников – голкиперы так и не смогли убедить британскую прессу в своей состоятельности, о чем свидетельствует количество пропущенных голов.

Прогноз: 2-1

обе забьют 1.53

Центральная игра 19 тура состоится 31 декабря в 20:30 в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", "Ливерпуль" Юргена Клоппа примет "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в последнем матче 2016 года в английской Премьер-лиге.Игра в последний день 2016 года станет 176 противостоянием "мерсисайдцев" и "горожан" в истории. В очных противостояниях соперников огромное преимущество на стороне "Ливерпуля", выигравшего 85 поединков при 46 мирных исходах и 44 победах "Манчестер Сити". По разнице мячей "красные" имеют превосходство практически в 100 мячей, забив 311 мячей против 228 у "горожан". Такое преимущество "Ливерпуля" вполне объяснимо команда исторический гранд английского футбола, в то время как "горожане" серьёзную силу стали представлять собой только в 21 веке. Но и это не мешает "красным" успешно играть против команды из Манчестера, выиграв три последние личные встречи в чемпионате 2:1, 4:1 и 3:0.Юрген Клопп отлично подготовил "Ливерпуль" к матчам "бокинг дэй", команда одержала три победы подряд: "Мидлсбро" 3:0, "Эвертон" 1:0 и "Сток Сити" 4:1 и с этой серией подходит к заключительному матчу 1 круга. В 18 встречах сезона "мерсисайдцы" набрали 40 очков при разнице мячей 45-21 и занимают второе место в таблице Премьер-лиги. Дома ребята Клоппа провели 8 встреч в чемпионате и заработали 20 очков, одержав 6 побед и дважды сыграв вничью при разнице мячей 25-7. Средняя результативность на домашнем стадионе "Ливерпуля" чуть выше 3 мячей за игру."Манчестер Сити" находится в отличной форме в декабре и также выиграл три последние свои матча: "Уотфорд" 2:0, "Арсенал" 2:1 и "Халл Сити" 3:0. "Горожане" преследуют хозяев поля в таблице английского первенства, с 39 очками и разницей мячей 39-20 занимая 3 ступеньку, уступая лидеру 7 баллов и 1 очко "Ливерпулю". В гостях команда Гвардиолы провела уже 9 поединков, в которых одержала 7 побед и дважды проиграла, заработав 21 очко, при разнице мячей 22:11.Адам Лалана забив гол в прошлом туре в ворота "Сток Сити" довёл свой показатель по системе гол+пас в этом чемпионате до 13 очков, и это лучший показатель среди всех полузащитников АПЛ в этом сезоне. Всё активнее сватают в "Ливерпуль" хавбека "Спартака" Куинси Промеса, а также форварда "ПСЖ" Хесе. А вот от интереса к игроку "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену сам Юрген Клопп открестился. Ну и нельзя пройти мимо маленького юбилея, "Ливерпуль" забил 100 голов под руководством Клопа в 48 матчах Премьер-лиги.Из стана "горожан" в последние несколько дней доносятся только трансферные слухи. Команде приписывают интерес к Алексу Сандро из "Манчестер Сити", Стивену Нзонзи из "Севильи" и Юлиану Вайглю из дортмундской "Боруссии". Плюс "горожанам" уже отказали братья Эрнандесы Тео и Лукас, не пожелавшие переходить в состав английского клуба из "Атлетико Мадрид".Садио Мане потрясающе проводит дебютный сезон в составе "Ливерпуля" сходу став незаменимым игроком "красных". Быстроногий сенегалец в 17 встречах забил 8 мячей, являясь лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, и влюбил в себя всех фанов команды забив победный мяч в мерсисайдском дерби на 95 минуте встречи. Отличная скорость, рывок, поставленный и сильный удар, голевое чутьё и отличная пластика всё это есть у Мане и он отлично пользуется своими лучшими качествами, в каждом матче играя активно и полезно.Яя Туре на протяжении последних 3 лет был лидером и вожаком "Манчестер Сити", но в начале этого сезона из-за проблем с Хосепом Гвардиолой не попадал даже в заявку команды на матчи. Однако в середине ноября тренер и игрок уладили свои взаимоотношения и Яя вновь незаменимая деталь в середине поля "горожан". Сыграв всего 7 матчей в этом сезоне Туре забил уже 3 мяча, помогая команде не только в разрушении атак соперников, но и активно и главное удачно подключаясь к атакам. Мощь африканца придала "мускул" всей средней линии "горожан", и в битве с "Ливерпулем" и его мобильной средней линией может помочь команде.У "Ливерпуля" в лазарете находятся Филипе Коутиньо, Данни Ингс, Марко Груич и Жоэль Матип, которые точно не сыграют 31 декабря."Манчестер Сити" в предстоящей встрече не помогут привычные Делф, Компани и Илкай Гюндоган, а также Лерой Сане но главное что возвращаются в строй Фернандиньо и Серхио Агуэро, а это безусловное усиление для команды Гвардиолы.Исход встречи может быть любым, но то что атака у обеих команд сильнее обороны это факт, поэтому, думаю забьют в предстоящем матче обе команды.