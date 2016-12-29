От Батшуайи до Хесе: худшие трансферы 2016-го года

Soccer365 предлагает вспомнить тех игроков, которые пополнили ряды новых клубов, и своей игрой не только не усилили команды, но и явно разочаровали.



Фото: Сайт болельщиков ФК «Челси»

Миши Батшуайи

Габриэль Барбоза

Николас Гайтан

Андре Айю

Венсан Янссен

Ренату Санчес

Хесе Родригес

Перед началом сезона на сумму в 65 миллионов фунтов "Синие" аккуратно прикупили двух молодых игроков сборных своих стран – бельгийского форварда "Марселя" Батшуайи и французского опорного полузащитника "Лестера" Канте, одно из главных открытий сезона-2015/16 в самой популярной лиге мира. На обоих Конте собирался сделать ставку. Но если место парня по имени Н’Голо в центре поля казалось очевидным (в свете чего не столь очевидными становились позиции испанца Сеска Фабрегаса и Неманьи Матича), то Мише на бельгийско-конголезский манер нужно было сильно повоевать не только с бывшим игроком "Атлетико", а еще и с Бертраном Траоре, когда тот должен был вернуться с Олимпиады.Траоре с команды ушел, а вот с конкуренцией с Диего Костой не сложилось. Всего один гол в АПЛ вкупе с 15-ю появлениями на поле – явное разочарование.Перед началом сезона казалось, что миланский "Интер" – это тот клуб, которому явно наплевать на финансовый фейр-плей. Не играя в ЛЧ, "Интер" потратил на новичков около 130 миллионов евро! При этом бывший клуб Массимо Моратти не продал своих бывших футболистов даже на 13 миллионов евро. Это меньше, чем обошлись Стеван Йоветич, который играл в прошлом сезоне в аренде (как и Марцело Брозович), и Антонио Кандрева, а также вдвое меньше, чем стоил Габриэль Барбоза, втрое меньше – чем Жоао Марио! Чтобы не будить зверя в лице УЕФА, многих из них "Интер" просто не заявил на ЛЕ.Особенно интересно было посмотреть на 20-летнего бразильца Габигола, которого зело хотел английский "Лестер". Где он будет играть – в центре или на фланге, вместе или вместо Икарди? Парень-то слыл более чем перспективным – кто-то даже видел в нем "нового Роналдо" или "нового Неймара". На деле все, мягко говоря, радужно далеко не так – в активе бразильца "аж" три появления в Серии А и ноль целых ноль десятых в смысле результативных действий на поле…Перед стартом отчетного сезона болельщики "Матрасников" были в восторге, как минимум, от одной покупки. Наконец-то "Атлетико" подписал аргентинского полузащитника португальской "Бенфики" Николаса Гайтана – по этому парню плотно работали еще год назад. Симеоне нуждался в еще одном вингере, ведь профильным игроком для этой роли в имеющемся под рукой подборе игроков был лишь Янник Карраско. Антуан Гризманн, как известно, давно уж играет на позиции форварда. Версия о том, что Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере Гайтана и поэтому завернул прошлым летом такого футболиста, как украинский полузащитник Евгений Коноплянка (который мог перейти бесплатно), жива, и по просторам Сети гуляет довольно "активно", но правда ли это?.. Впрочем, какая уже разница…Как оказалось, овчинка выделки явно не стоила – Гайтан ожидания не оправдал.Приход Софиана Фегули и Андре Айю, которые пополнили "молотобойцев" перед стартом сезона, должен был сделать "Вест Хэм" быстрее и активнее на флангах. Больше всего вопросов вызывал одновременный переход Айю, Сфена Фегули и такого игрока, как Гекхан Торе. Все эти парни тяготеют к игре на флангах полузащиты, а двое последних являются ребятами правофланговыми. При наличии Пайе (который номинально, как думалось, может сыграть еще и в центре) и Эннера Валенсии (может действовать и в центре нападения, и на фланге) этот переход сомнения вызывал, как минимум, в плане количественного наполнения команды.В конечном итоге, по истечении половины сезона, выбор ВХ в отношении прихода Айю видится скорее ошибочным.История о Винсенте Янссене достойна самого подробного освещения. Внезапно раскрывшийся нидерландский форвард был привлекателен как вариант усиления состава, но при этом его покупка была не самым лучшим вложением средств изначально, ибо Янссен не мог не казаться, как минимум в чем-то, такой себе "бабочкой-однодневкой". Да, конкуренцию Харри Кейну нужно было создавать, но не любой ценой и не только для проформы.Такое впечатление, что Янссен оказался в Англии не в том месте и не в то время, кроме того, этого симпатичного, как игрока, парня, как всегда внезапно подкосила столь жестокая Госпожа, как травма.Сможет ли юный Ренато Санчес, "новый Криштиану Роналду" (не в плане внешности, как минимум) "потянуть" новый уровень и задачи, которые ставятся перед игроком в столь непростом первенстве, как Бундеслига? Очевидно, что перед стартом сезона таким вопросом задавался не один болельщик ФК "Голливуд". Да, на Евро он себя проявил, но ставить знак равенства перед континентальным форумом для сборных и одним из ведущих чемпионатов Старого Света, было сложно, ведь "Бавария" это новый чемпионат, новая страна, новые требования и только максимальные задачи.Очевидно, что у "Байерна" – один из лучших составов в Старом Свете во всех линиях. Это, пожалуй, и лучший голкипер планеты и, возможно, лучший квартет защитников и центр обороны, мощнейшая полузащита, где каждому есть достойная замена. Кроме того – супернападение. Пара Роберт Левандовски – Томас Мюллер в прошлом чемпионате забила 50 из 80-ти голов команды.И со всей этой братией Ренато пока явно не "уживается", а точнее, не соответствует высокому уровню этих, и других, футболистов.После того, как Париж покинул боснийско-шведско-хорватский нападающий Златан Ибрагимович, руководство этого клуба не могло не озаботиться необходимостью приобретения замены. Златана в центре нападения легко мог заменить Эдинсон Кавани (что в конечном итоге, так или иначе, и случилось), но фактически уругваец остался единственным по-настоящему мастеровитым центральным форвардом в команде. Все остальные исполнители – это либо игроки молодые (Жан-Кевин Огюстен, Эрвин Онгенда), либо не тянут на роль классической "девятки" (Хатем Бен-Арфа, Хесе). Но в "деле" испанца важно было то, сможет ли этот игрок найти себя в команде в целом – не обязательно на позиции "наконечника". Как оказалось, все "сложно и невозможно". Сегодня Хесе, бывший игрок мадридского "Реала", уже ищет себе новое пристанище.