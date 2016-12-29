Клубные европейские чемпионаты: промежуточные итоги и прогнозы

Soccer365.ru рассуждает о том, как могут закончиться клубные чемпионаты в Европе, и подводит промежуточные итоги.



Фото: out-football.com

Англия

Челси

Ливерпуль

Манчестер Сити

Арсенал

Испания

Реал Мадрид

Барселона

Атлетико

Германия

Бавария

Боруссия Дортмунд

Италия

Ювентус

Рома

Франция

Монако

ПСЖ

Ницца

Россия

Спартак

Зенит

ЦСКА М

Украина

Шахтер

Португалия

Бенфика

Порту

Спортинг Лиссабон

Голландия

Фейеноорд

Аякс

ПСВ

Практически во всех европейских чемпионатах сезоны в самом разгаре. Многие футболисты отправились в короткий отпуск, и только англичане погрузились в праздничную атмосферу, не расставаясь с кожаным мячом. Несмотря на это, можно подвести некоторые итоги первенств и попытаться сделать прогноз, кто станет чемпионом, а кому довольствоваться призовыми местами…После прихода в Премьер-лигу Гвардиолы и возвращения Моуринью, английский чемпионат сильно преобразился. Взоры многих были обращены именно на две команды из Манчестера. Как оказалось, не совсем оправдано. Пока наблюдали за построением новых моделей в "Юнайтеде" и "Сити", "Челси" неожиданно набрал ход и выдал впечатляющую серию из побед. Как итог, промежуточное первое место с 46-ю очками в активе.Обращает на себя внимание уверенная игра "Ливерпуля". Игра не только уверенная, но и красивая, напористая. Создается ощущение, что каждый игрок буквально пропитан философией и энергетикой Клоппа. Есть мнение, что пока только "Ливерпуль" способен достойно продолжать погоню за лидером. Главное, не разбазаривать очки с середняками, решить вопрос с голкипером."Арсенал" хорош, но не хватает команде мускулов. Снова в противостоянии с основными конкурентами проявляются слабые стороны. Никак Арсен Венгер не выжмет максимум КПД из состава, который способен на многое. Не стоит забывать про "Тоттенхэм". Он еще обязательно удивит. Но у команды есть одна отрицательная сторона, как и у "Арсенала" - слабый финиш чемпионата, когда теряется много очков.Если "Чесли" не сбавит обороты, то может досрочно взять титул. Конкуренцию составит "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал". А что же "Лестер"? "Лисы" привычно окопались ближе к зоне вылета. Как показывает статистика, Клаудио Раньери никогда не удавалось дважды подряд провести удачный сезон. Ни для кого не секрет, что имя чемпиона обновится…- 40 %- 20%- 15%- 5%– 20%Кто остановит "Реал"? Наверное, в этом сезоне никто. Это касается исключительно Примеры. В Лиге чемпионов случиться может все. Мадридцы по набранным очкам опережают "Барселону" на 3 пункта, имея игру в запасе. Естественно, они наверняка ее выиграют. Если на старте сезона были видны небольшие проблемы в игре, то теперь все в прошлом. Сейчас "Королевский клуб" выглядит монолитно и мощно.К Роналду можно относиться по-разному. Но тот факт, что он уникальный футболист – уже аксиома. Разговоры о том, что его продадут, далеко в прошлом. Да и внутренняя атмосфера внутри клуба стабилизировалась."Барселона" недавно была в яме, наштамповав ничьих. Не получалось воплощать в голы свои атаки, оборона допускала ошибки. Вроде постепенно все приходит в норму, но нынешний "Реал" догнать будет сложно."Атлетико" забуксовал и отстал от лидера на 9 очков. Ликвидировать подобный гандикап в нынешних условиях практически невозможно. По всей видимости, Диего Симеоне больше думает о Лиге чемпионов. Все-таки 2 проигранных финала "Реалу" оставили неизгладимый след."Реал" имеет более веские основания на чемпионство, нежели его визави. Иногда создается ощущение, что команде попутно сопутствует удача. Она частенько вселяется в Серхио Рамоса. А вот "Барселоне" необходимо не только отладить свою игру, но и ликвидировать отставание.Что касается других команд, то вряд ли кто-то навяжет борьбу грандам. Даже "Атлетико" уже не рассматривается всерьез…- 60%- 35%- 5%Мы привыкли, что ежегодно победу одерживает "Бавария". Вот и сейчас она занимает первую строчку, опережая сенсацию "Лейпциг" на 3 балла. Что касается "Герты", идущей третьей, то отрыв уже равен 9-ю баллам.Мюнхенцы сменили главного тренера и начали сезон не очень задорно. Некоторые болельщики выражали недоверие новому наставнику, но постепенно командная игра приходит в норму. Весной наверняка увидим новую "Баварию", способную бороться за Лигу чемпионов. В том, что она победит в Бундеслиге, практически никто не сомневается.Конкуренцию по игре может составить "Боруссия" Дортмунд, но потеряно много очков против середняков. Тем более, Обамеянг планирует сменить клубную прописку. А это ослабление атакующей мощи."Лейпциг" не сможет долго удерживать лидирующие позиции и постепенно скатится в зону Лиги Европы. "Боруссия" Тухеля поднимется выше, но догнать "Баварию" не сможет.- 90%- 5%– 5%Как ни стараются конкуренты, но "Ювентус" пока недосягаем для них. Команда на голову выше оппонентов, доказывая это и в очных поединках, и по умению брать свои очки. На протяжении нескольких сезонов ждем чуда от "Ромы", но римлянам не хватает стабильности. Сейчас она схожа с "Арсеналом", который вроде бы и мощный, но имеет дефицит ресурсов против основных конкурентов.Уже сейчас туринцы оторвались от "Ромы" на 4 очка, имея игру в запасе. "Наполи" стремится вернуть былую славу, но здесь имеется много конкурентов в борьбе за пьедестал – "Лацио", "Милан". Придется изрядно постараться, чтобы сохранить хотя бы третью строчку.Конечно, больше всего шансов на победу в чемпионате у "Ювентуса". Команда уже перестроилась после ухода Погба. Да, имеются некоторые проблемы, но на фоне местных клубов чемпион смотрится отлично. Интересно будет посмотреть на то, как проведет остаток сезона "Милан". Постепенно происходит рестарт славного клуба.- 90%"Рома" - 5%– 5%После смены Главного тренера в "ПСЖ" и ухода из клуба Златана Ибрагимочива, парижане испытывают ряд проблем. Некоторые матчи удается провести на высоком уровне, в других не получается практически ничего. Пошли слухи о том, что Унаи Эмери снова "тренеришка" и будет заменен.Во всей этой ситуации здорово проявила себя "Ницца", цвета которой защищает Марио Балотелли. Сейчас у команды 44 очка и первое место. На 2 балла отстает "Монако", а "ПСЖ" - на 5. Вряд ли кто из других коллективов вмешается в спор за победу.Все ждут, когда же "Ницца" начнет опускаться вниз. Однако пока этого не происходит. Ну а "Монако" демонстрирует великолепную атакующую игру, которая должна дать свои плоды.- 40%- 35%- 25%"Спартак" уже успел удивить всех любителей футбола. Аленичев на старте сезона был уволен и его место занял Каррера. Вот тут то и началось. Итальянец смог найти подход к каждому футболисту и подошел к делу профессионально. Если Аленичев брал в помощники своих друзей, надеясь, что тот же Титов без опыта тренерской работы сможет принести пользу, то сейчас несколько иная ситуация. Тем более, в зимнюю паузу спартаковцы усилятся очень серьезно. Все направлено на долгожданную победу. Кстати, весной в еврокубках не играть, как и в Кубке России."Зенит" после потери Халка несколько стартовых матчей вкатывался в сезон, после чего предстал грозной силой. Сейчас команда здорово смотрится, несмотря на то, что перед паузой немного сбавила обороты. Усиление обязательно будет, а отрыв в 5 очков против "Спартака" пока не является катастрофой.ЦСКА находится в состоянии перестройки. Плюс ко всему, денег на глобальное усиление нет. Поэтому только чудо может привести к тому, что армейцы ликвидируют отставание в 8 баллов и станут чемпионами.Когда-то "безтитульное проклятие" проклятие должно быть снято со "Спартака". Если не сейчас, то когда? Команда наконец-то радует и зрелищностью, и результатом. Но "Зенит" будет постоянно наступать на пятки.- 50%- 35%– 10%– 5%Кто может помешать "Шахтеру" стать чемпионом? Уже никто и ничто. Чемпионство практически оформлено. Команда выглядит здорово и во внутреннем первенстве не имеет конкурентов. Киевское "Динамо" испытывает кадровые проблемы, происходит омоложение состава, другие клубы вообще далеки от того, чтобы бросить вызов горнякам. Все, что осталось киевлянам, так это бороться за вторую строчку.На внешней арене "Шахтер" показал себя с лучшей стороны, штампуя победы в Лиге Европы. А вот киевляне лишь хлопнули дверью в Лиге чемпионов, но зато мощно и солидно."Шахтер" практически победитель чемпионата Украины. За оставшихся матчи его сложно догнать. А вот второе место все-таки должно достаться "Динамо".- 95%- 5%Многие не интересуются чемпионатом Примейры. А зря. Здесь всегда много борьбы, высокая результативность и схватка за титул продолжается до последних туров. Конечно, розыгрыш мест ведется между представителями "Великой тройки" - "Бенфика", "Спортинг", "Порту". И вновь кто-то из них взойдет на трон.Пока лидерство у "Бенфики" - 38 очков. Команда трижды подряд была чемпионом и судя по уровню игры, сделает это 4-й раз кряду. "Порту" отстает на 4 балла. "Спортинг" же скатился на 4-е место, имея отставание в 8 очков. Только чудо или глубокий спад конкурентов позволит "львам" выйти на первую строчку.Пока третье место за "Брагой", но команда вряд ли удержится здесь надолго. Для стабильности не хватает глубины состава и пары-тройки игроков с мировым именем."Бенфика" идет к своему очередному чемпионству. Она особенно хороша весной. Однако "Порту" провел омоложение состава. Футболисты успели сыграться, и команда мало пропускает, стала много забивать после длительной паузы.- 70%- 25%- 5%"Фейеноорд" захватил лидерство и опережает основного конкурента "Аякс" на 5 очков. Для таких команд это уже много. Третье место у ПСВ, который отстал и вовсе на 8 баллов. Как раз неделей ранее "Аякс" и ПСВ играли между собой, оформив ничью. Это было на руку лидеру.Все идет к тому, что "Фейеноорд" выиграет чемпионат. У "Аякса" не хватает опыта многим игрокам. Они только начинают свой футбольный путь. Что касается ПСВ, то здесь нет той сыгранности, что в стане лидера.- 60%- 30%– 10%