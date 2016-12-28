Чемпионшип: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 24-й тур.

29.12.2016 11:45

Этот предновогодний отрезок вышел не самым лучшим для "вилланов". В последних пяти матчах они имеют три победы и постепенно улучшают свое турнирное положение, но при этом их игра выглядит не лучшим образом. Очень слабо выглядит атака "львов", которая часто показывает себя беззубой и несыгранной, стараясь выезжать на индивидуальном мастерстве исполнителей. При этом возможны единичные всплески, когда у них получается почти все, но сейчас они случаются все реже и реже. На данный момент, у "вилланов" не получается доказать, что они топ клуб для Чемпионшипа и если в ближайшее время не будет ощутимых изменений, то о возвращении в Премьер лигу они могут забыть.



"Лидс" отмечен многими, как одно из открытий этого сезона. Гарри Монк создал очень боеспособную команду с явно выраженными лидерами в каждой из линий. Этим они и отличаются от "Астон Виллы" в которой могут "выстрелить" многие, но очень мало тех, кто регулярно показывает высококлассный футбол. Еще один плюс для "Лидса" в том, что все их лидеры подошли к этому матчу без травм и в хорошей форме. Не так давно эти команды встречались на "Элланд Роуд", тогда победу праздновали хозяева поля. Здесь, на мой взгляд, они тоже ближе к победе, но вряд ли игра будет для них легкой.

Прогноз: 0-1

29.12.2016 11:45

В последних играх оба претендента на вылет показали достаточно неплохую игру. Но если "Ротерхэм" смог разжиться очками и немного поправить свое плачевное состояние, то "пивовары" ушли в еще более глубокое пике, и, такое ощущение, перестали верить в свои силы.



Я жду попытку "Бертона" прервать свою проигрышную серию, более удобного соперника им для этого не найти, а значит нужно брать очки здесь и сейчас. Да только "Ротерхэм" так просто не сдастся и постарается сыграть в атакующем стиле. "Бертону" стоит ждать подарка от обороны соперников, ведь если она сыграет хорошо, то их шансы на успех будут мизерные.

Прогноз: 2-2

30.12.2016 11:45

"Сороки" не выдержали Рождественского марафона и теперь они, а не "Брайтон", находятся в роли догоняющих. Команда "проспала" почти весь первый тайм матча с "Шеффилдом", но так и не сделала никаких выводов. Наказание последовало незамедлительно и уже в начале второго тайма "совы" забили свой единственный мяч. Дисциплинированная оборона гостей не дала грозному сопернику шансов даже на ничью.



Их нынешний соперник гораздо проще, чем набирающий обороты "Шеффилд". Пусть совсем недавно "Ноттингем" и побеждал своего соперника в достаточно курьезном матче с пенальти и двумя удалениями у "сорок", но рассчитывать на то, что это удастся им снова не стоит. "Ньюкасл" должен собраться и сделать выводы, да и зуб на "лесников" у них остался приличный.

Прогноз: 2-0

30.12.2016 11:45

"Трактористы" продолжают свою нестабильную походку. После голевого пиршества в матче с "Уиганом" последовало поражение от "Фулхэма", в котором они даже ни разу не ударили в створ. Мику Маккарти не удается полностью раскрыть потенциал своей команды и добиться с ней положительного результата.



Их соперник хоть и находится ниже в турнирной таблице, но играет гораздо интереснее. "Бристоль" очень неплох в атакующих действиях, что и доказал в последнем матче, но не умеет удерживать нужный результат. Да и реализация моментов у них откровенно хромает. Сложно предположить, кому здесь улыбнется удача, перевесом должны владеть гости, но их шансы на победу не выглядят убедительными.

Прогноз: 1-1

30.12.2016 11:45

Наконец "чайки" взобрались на заветное первое место, но от этого им вряд ли стало легче. В прошлом сезоне они долго лидировали, но им это не помогло. Да и сейчас в роли догоняющих они чувствовали себя комфортнее. Теперь они чувствуют на себе колоссальное давление, которое может надломить команду, но вряд ли это произойдет настолько скоро.



Достаточно неплохая игра позволяет валлийцам потихоньку удаляться от зоны вылета, но они все еще не настолько сильны, чтобы навязать конкуренцию одному из лидеров на его поле, хотя забить вполне способны.

Прогноз: 2-1

30.12.2016 12:00

После оглушительного поражения от своего нынешнего соперника "роялисты" отошли очень быстро и с тех пор набрали больше очков, чем "дачники". Вот только упрочнить свое положение в когорте лидеров им не удалось, и теперь любой проигранный матч может выбросить их из первой тройки. Наверняка, на "дачников" у них появился огромный зуб, ведь выбросить из памяти столь оглушительное поражение всего за месяц невозможно.



Уже пять игр подряд "дачники" забивают как минимум два мяча, такая результативность очень радует их поклонников. Также им удалось существенно уменьшить отставание от первой шестерки, оно теперь составляет всего лишь четыре очка. Этот матч должен стать для "Фулхэма" одним из самых сложных за последнее время, ведь их соперник очень хорош на своем поле и разобрался там со многими крепкими командами, а самим "дачникам" не хватает стабильности.

Прогноз: 2-2

31.12.2016 04:30

Эти команды показывают сейчас очень хорошую игру, но результат у них абсолютно разный. Четыре матча назад они встречались между собой на поле "Блэкберна" и не смогли выявить победителя, обменявшись голами. С тех пор каждая команда ведет свою серию. У "Хаддерсфилда" четыре победы подряд, а у "бродяг" четыре поражения.



"Хаддерсфилд", находящийся в отличной форме, явный фаворит этого матча и я не вижу предпосылок к тому, что он не сможет добыть положительный результат. Но при такой яркой игре "бродяг", хозяева не должны уйти с поля без пропущенного мяча.

Прогноз: 3-1

31.12.2016 07:00

Пожалуй, именно "рейнджеры" сейчас показывают самую худшую игру в чемпионате, видимо, приход Холлоуэя не только не пошел команде на пользу, а даже навредил той неустойчивой конструкции, которую оставил после себя Хассельбайнк.



"Волки" же, сменив тренера, пошли на подъем и показывают при этом очень неплохую игру. Они уже давно не уходили с поля без забитого мяча, их соперник выступает в этом плане им антиподом, забивая лишь по большим праздникам. Если все пойдет по плану и без сюрпризов, то итог этого матча достаточно очевиден.

Прогноз: 2-0

31.12.2016 07:00

В этой встрече нас снова ждет противостояние команд, которые направляются к разным полюсам турнирной таблицы. "Бараны" уверенно идут вперед, имея в своем активе девятиматчевую беспроигрышную серию, в которой присутствует лишь одна ничья. На данный момент это одна из самых стабильных команд чемпионата, но немного смущает тот факт, что с каждым матчем успех дается "баранам" все сложнее.



У "Лэтикс" сейчас открыта серия из пяти поражений подряд, и они очень рискуют её продолжить. Для обеих команд атака не является козырем, но если "баранам" очень часто для победы достаточно и одного мяча, то их соперника в последнее время подводит еще и оборона. Нас ждет не самый результативный матч, с явным преимуществом хозяев, но только смогут ли они превратить это преимущество во множество голов, в этом я сомневаюсь.

Прогноз: 1-0

31.12.2016 07:00

Прошлый матч этих команд ознаменовался дракой двух футболистов "Престона" между собой. Их можно было понять, команда упустила положительный результат на поле сильного соперника. Сейчас у них появилась возможность реванша, но сил, чтобы ею воспользоваться, может не хватить.



После победы над "Ньюкаслом", "совы" закрепились на шестом месте и явно собираются взобраться повыше. Пусть в их игре не хватает стабильности, но "Престон" лихорадит еще сильнее. К тому же стоит вопрос о том, как быстро они смогут отойти от разгрома учиненного им "Лидсом" в прошлом туре. "Совам" придется очень сильно постараться, чтобы увезти отсюда положительный результат, но они в состоянии это сделать.

Прогноз: 1-2

31.12.2016 07:00

Пойдя на непредвиденную смену тренера, "синие", похоже, поставили крест на своих амбициях войти в Премьер лигу в этом сезоне. Лишь один из их пяти последних матчей завершился победой, все остальные были проиграны. В том числе и домашний матч "Барнсли", который и стал одной из главных предпосылок к увольнению Ровета. Хотя, кажется, что этот предлог был надуманный и от тренера просто решили избавиться в угоду каким-то своим соображениям.



"Барнсли" продолжает играть в свой любимый бесшабашный и атакующий футбол. На данный момент они одна из самых результативных команд в чемпионате. Пусть они и выглядят всего лишь крепким середняком, но в команде еще есть надежда на попадание в первую шестерку. Этот матч еще один повод для хозяев подтвердить свои амбиции.

Прогноз: 2-1

31.12.2016 09:30

"Канарейки" продолжают валиться. Сейчас они уже на тринадцатой позиции и все попытки Алекса Нила что-то изменить не увенчались успехом. Конечно, можно сослаться на силу последних соперников, но потенциально и по подбору игроков "Норвич" сильнее любого из них, но поражения от "Барнсли", "Хаддерсфилда" и "Рединга" доказывают, что на одном классе здесь далеко не уедешь.



"Пчёлы" постараются, в этом матче, взять реванш за позорные 5:0 месячной давности, но проблема в том, что и они сейчас выглядят не лучшим образом и даже когда игра у них идет отлично, то реализация моментов может подвести. Если "Брентфорд" сможет взять себя в руки и максимально сконцентрируется на этом матче, то он вполне способен добиться победы, но "канарейки" вряд ли отдадут им очки без боя.

Прогноз: 1-1