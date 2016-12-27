От Игуаина до Канте: лучшие трансферы 2016-го года

Soccer365 предлагает вспомнить тех игроков, которые пополнили ряды новых клубов и стали только лучше, а в игру своих команд привнесли яркие краски.



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2.75 миллиарда долларов – именно столько потратили клубы из ТОП-5 европейских чемпионатов на приобретение новых футболистов перед (а кто – и во время) стартом сезона 2016/17. Интересно, что совокупные затраты команд всего мира на приобретения и заключение арендных соглашений с футболистами (специалисты насчитали всего 1504 трансферные сделки) составили 74% от общего числа заключенных сделок по остальному миру. Общая же цифра потраченных клубами мира на трансферы денег составила 3,72 миллиарда долларов. Далеко не все приобретения, что естественно, были успешными (о чем мы поговорим в одном из наших ближайших материалов), но в этом тексте мы представим на суд читателю выбор лучших, на наш взгляд, игроков, которые смогли существенно усилить свои клубы после переезда на новое место. Отметим, что мы взяли переходы игроков только в последнее трансферное окно, учтя сделки, которые еще свежи в памяти.После того, как семья Аньелли провернула трансферы Гонсало Игуаина, Миралема Пьянича и Марко Пьяцы, можно с уверенностью говорить не только о спортивном значении этих переходов. Но и о том, что таким образом, боссы "Старой Синьоры" напомнили, что их детище – самый что ни на есть "топ", а не просто – один из клубов ныне "похудевшей" Серии А. Правда, одного толстого кошелька для такого дела мало, но это уже – тема другого разговора.Длительное время болельщики смеялись насчет лишнего веса Гонсало, но уже в матче первого тура Серии А он вышел на поле в игре с "Фиорентиной" и… забил победный мяч! Вкупе с аргентинцем Пауло Дибалой и хорватом Марио Манджукичем нападение "зебр" являет собой действительно грозную силу. По именам передняя линия "Ювентуса" не была столь солидной со времен наличия в команде Алессандро Дель Пьеро, Златана Ибрагимовича и Давида Трезеге. Сам же Гонсало забил уже 13 голов, приплюсовав одну голевую передачу.Пожалуй, говорить о том, что Игуаин пришел на место Альваро Мораты или, тем более, Симоне Дзадзы, неверно. Если Гонсало, ставший самым дорогим трансфером в истории серии "А", на кого- то из форвардов "Ювентуса" и похож манерой игры, так это на упомянутого Манджукича. Неудивительно, что поначалу Аллегри не был настроен использовать их вместе. Но – сезон длинный, и мы наверняка увидим связку Игуиан-Манджукич на поле еще не раз.В кои-то веки каталонский "Эспаньол" в межсезонье позволил себе потратиться, а не только продавал игроков. После произведенных "манипуляций" на рынке подбор атакующих игроков у "перикитос" стал ощутимо впечатляющим, даже по меркам такой знающей толк в атакующем футболе лиги, как Примера. Имена таких игроков, как Эрнан Перес, Лео Баптистао и Жерард Морено, говорят о многом, и являются визитной карточкой этой команды в текущем сезоне. При этом руководство клуба и тренерский штаб сумели создать конкуренцию на две позиции в нападении, причем игроки при этом под боком – разноплановые! Морено и Баптистао – это техника и скорость, Фелипе Кайседо и Альваро Васкес – пробивная мощь.Но главным успехом менеджмента "попугайчиков" стало приглашение миниатюрного аргентинского парня, который успел из одного из самых талантливых вингеров Старого Света превратиться в, по сути, заурядного флангового полузащитника, коих десятки. В текущем сезоне Пабло Пьятти делает все, чтобы доказать скептикам – ошибались вы, господа! На счету одолженного у "летучих мышей" 163-сантиметрового "малыша" уже 13 очков по системе "гол+пас" – пять голов и восемь результативных передач. Этот показатель – пятый в Ла Лиге, а лучше – только такие "монстры", как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Луис Суарес да "залетный" Яго Аспас.Пожалуй, найти пару-тройку игроков в высшей лиге Германии, которые не просто засверкали новыми навыками и привнесли в игру своих команд "усилительную изюминку", несложно. Те же Серж Гнабри или Усман Дембеле выглядят в "Вердере" и Дортмунде" более чем солидно, и забьют, а также отдадут "верняки" на партнеров по команде, еще не раз. Но именно Матс Хуммельс сумел не просто завоевать место основного игрока своего нового клуба, но и стать столпом центра обороны ФК "Голливуд", что длительное время не удавалось многим исполнителям.Два "35 миллионника", которые связали себя с "Баварией" пятилетними контрактными узами, а речь об одном из лучших в мире защитников, который был призван укрепить перманентно возникающие проблемы в обороне, и мегаталантливом португальском таланте Ренато Саншеше, пока относятся к разным "категориям" новоприбывших футболистов. Если первый ожидания оправдывает, то второй пока только ищет себя в новых условиях.Вместе с тем, у Мюнхена – великолепный состав во всех линиях с лучшим вратарем планеты, возможно, лучшим квартетом защитников, мощнейшей средней линией с хорошей скамейкой запасных (в полузащите – не в "тылу") и супернападением. К чему эти комплименты? Сможет ли Мюнхен и сам Хуммельс прибавить во второй части сезона настолько, чтобы вернуть себе титул лучшей команды Европы?Шведский босниец да еще и хорват (так или иначе это – его корни) – игрок, как известно, воистину особенный. И дело тут не только в умении обращаться с мячом так, как будто сфера и этот футболист – сиамские близнецы. Каждый год Златан опровергает устоявшиеся стереотипы о том, во сколько лет может быть успешным игрок на позиции, которая требует максимального количества затрат энергии, лучшей физической формы и готовности. Быть отличным "наконечником", центрфорвардом в топ-клубе, после 30-ти не так легко, что не раз доказывали многие знаменитые бомбардиры. Достаточно вспомнить имена Габриэля Батистуты, Рууда ван Нистелроя или Тьерри Анри. Но даже в нашем хит-параде Ибрагимович выделяется, ведь является единственным игроком, пополнившим ряды своего клуба бесплатно, то бишь – перейдя в статусе свободного агента.Возраст, новые условия, незнакомый чемпионат, пресыщенность – все это, казалось бы, говорило не в пользу успешности приключения экс-игрока миланского "Интера" в первенстве Англии. На деле же – 17 голов и пять голевых передач во всех турнирах с начала сезона и вторая-третья позиция в споре за звание лучшего бомбардира АПЛ в 35 лет.Но при этом атака "Красных дьяволов" продолжает выглядеть если не больным, то весьма проблематичным местом команды. Ставка на шведа, на его универсализм и умение создать взятие ворот соперника из ничего, любыми способами, конечно, хороша. Но иногда нужны и какие-то другие варианты, кроме бесконечных забросов на снимающего весь второй этаж шведа! В большинстве матчей МЮ в этом сезоне увидеть сколько-нибудь внятную альтернативу было сложно. Не так ли, синьор Жозе?..Переход Мане, как ни крути, сулил "Красным" максимальную выгоду и минимальный риск. Перед тем, как надеть футболку одного из двух самых титулованных клубов Англии, Садио как раз покорил планку звезды, которая взошла – такому парню в столь ограниченном, с точки зрения поставленных перед клубом задач, коллективе, как "Саутгемптон", делать было нечего. Ему был нужен пресловутый новый вызов, который могла предложить только куда более амбициозная команда.Для "Святых" Садио был исполнителем, способным делать погоду в матче с любым соперником, но при всем его умении "клепать" дубли и даже хет-трики, назвать его стабильным и уверенным в себе игроком, было нельзя. Очень похоже, что в "Ливерпуле" Мане понемногу "остепеняется", взрослеет, становится более серьезным, и понимает, что иногда нужно на горло собственной песне наступать. Его личные результаты после окончания первой части сезона очень неплохи – восемь голов и семь результативных передач.По сути, Юргену Клоппу не интересно подписывать звезд первой величины – куда интереснее ему их создавать. Именно потому он без особого энтузиазма говорил о возможности забрать кого-то из "Боруссии" или вернуть Марио Гетце. А вот такие игроки, как Мане, под его чуткой, "отеческой" опекой, расцветают.Одно из ведущих французский изданий о спорте не так давно решило составить свой рейтинг успешности "новоприбылых" исполнителей в чемпионат высшей лиги Франции в летнее межсезонье, выделив десятку лучших новичков клубов Лиги 1. Хит-парад возглавил полузащитник "Ниццы" Юнес Беланда. Марокканец пополнил ряды команды из Лазурного Берега, заключив арендное соглашение – его контракт принадлежит киевскому "Динамо".Журналисты СМИ отмечают, что "красно-черные" смогли набрать столь же сильный, по сути, крейсерский ход, как и "Палладины", бывший клуб Юнеса "Монпелье", который в 2012 году стал лучшей командой Франции. С ними трудно не согласиться – Беланда не просто хорош, а выглядит одним из лучших хавбеков чемпионата Франции.Интересно, что вторую-третью строчку в рейтинге заняли игроки "Монако". Оба – защитники, поляк Камил Глик и бывший игрок "Лилля" Джибриль Сидибе. В десятку также вошли три одноклубника Беланда. Это такие исполнители, как полузащитник, купленный у "Ланса", Вилан Сиприен, бывший игрок "Вольфсбурга", защитник, бразилец Данте, а также итальянский нападающий, балагур и дебошир, Марио Балотелли.Длительное время в стане "Синих" не было игрока, который мог бы не просто "выжигать" центр поля, быть "Эдгаром Давидсом" и "Дженнаро Гаттузо" для "Пенсионеров", но и при этом гармонично вписываться в стиль игры "Аристократов". С приходом Канте у Антонио Конте не болит голова, как минимум, за подступы к штрафной площадке своего коллектива.Место КАнте в команде КОнте в центре поля так же очевидно, как наступление дня после ночи. Приход миниатюрного француза, который призван стать "новым Макелеле" на позиции волнореза (и который таковым не семимильными, но уверенными и ощутимыми шагами, становится), открыл перед другими исполнителями средней линии "Синих" новые возможности. Очевидно, что при переходе на игру в три защитника в центре поля итальянскому наставнику нужны максимально универсальные игроки, а Канте хорош в разрушении, но при этом не дурак также поддержать атаку своего коллектива. Вперед и с песней за вторым кряду чемпионским титулом, мсье Н’Голо?..